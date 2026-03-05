Moarte suspectă în Erbiceni: O femeie de 25 de ani găsită decedată în casă. Apelul experților pentru siguranța copiilor

05:40

Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Iași au identificat un bărbat de 88 de ani, din comuna Răducăneni, bănuit de abandonarea și rănirea unui animal. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 februarie, când bărbatul ar fi transportat un câine cu o căruță până în centrul localității. Potrivit anchetatorilor, acesta a legat [...]