Ruda săracă de la Suceava, în biroul ministrului Educației, și nu pe la ușile Ministerului Educației

Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, este decis să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității. Acesta a declarat: „Vin în fața rădăuțenilor cu o veste foarte bună. Așa cum am promis pe 22 ianuarie, în ședința de Consiliu Local, am redactat deja prin aparatul propriu din Primărie proiectul de hotărîre prin care interzicem jocurile […] Articolul Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, hotărît să scoată sălile de jocuri de noroc în afara localității: Rădăuțenii se vor bucura să nu mai vadă nici un joc de noroc pe raza municipiului