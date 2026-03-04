UPDATE - Constanţa: Nouă maşini, în care se aflau 13 persoane, implicate într-un accident rutier pe DN 3, în apropiere de ieşirea pe A4 / Două persoane au fost rănite

23:50

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că, atâta timp cât Ilie Blojan se află în fruntea Guvernului, este premierul tuturor cetăţenilor români. Tanczos spune că, în pofida discuţiilor divergente pe care le-a avut sau le are cu prim-ministrul, nu poate afirma că acesta nu este premierul tuturor pentru că nu este de acord cu toată lumea.