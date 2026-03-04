Liverpool, record negativ istoric în Premier League. Contraperformanța atinsă după eșecul din min. 90+4

16:40

Dumitru Dragomir (79 de ani) l-a sfătuit pe Gigi Becali (67 de ani) să nu renunţe la Mihai Stoica (60 de ani), în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să aducă în club pe cineva care să se ocupe de scouting. FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali a anunţat “revoluţia” la […] The post Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: “Ţine de el ca de sfintele moaşte” appeared first on Antena Sport.