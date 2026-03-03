Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: “Ţin să anunţ suporterii”

13:20

Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după ce ţara a fost bombardată de Iran. Mai multe bombe au fost lansate asupra Riyadhului, iar aeronava deţinută de CR7 a a decolat cu destinaţia Madrid. Cristiano Ronaldo locuieşte la Riyadh alături de familie, după ce s-a transferat la Al Nassr, […] The post Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului appeared first on Antena Sport.