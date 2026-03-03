Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: “Ţin să anunţ suporterii”
Antena Sport, 3 martie 2026 23:40
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că, în condiţiile ratării play-off-ului de către FCSB, echipa antrenată de Costel Gâlcă va disputa pe stadionul Giuleşti meciurile din play-off. Inclusiv derby-ul cu Dinamo este în pericol să nu se dispute pe Arena Naţională, Angelescu invocând faptul că este necesar un protocol cu roş-albii, care ar […]
• • •
Acum 10 minute
00:10
Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Trupa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după un meci de infarct # Antena Sport
Barcelona a făcut un meci fantastic pe teren propriu contra celor de la Atletico Madrid, dar campioana Spaniei nu a reușit să ducă la bun sfârșit „remontada", astfel că a ratat calificarea în finala Copa del Rey. Gruparea antrenată de Hansi Flick s-a impus de o manieră clară în fața rivalei madrilene, dar rezultatul din […]
Acum 30 minute
00:00
Como – Inter 0-0. Remiză fără goluri pentru echipa lui Cristi Chivu. Calificarea în finală se joacă la Milano # Antena Sport
Como și Inter au încheiat la egalitate prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Gruparea antrenată de Cristi Chivu a suferit în disputa contra formației antrenate de Cesc Fabregas, care a controlat această partidă. Manșa retur este programată pe data de 22 aprilie și va avea loc pe stadionul "Giuseppe Meazza" din Milano. Interul este cotată […]
Acum o oră
23:40
Schimbare majoră la Rapid, determinată de ratarea play-off-ului de către FCSB: “Ţin să anunţ suporterii” # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că, în condiţiile ratării play-off-ului de către FCSB, echipa antrenată de Costel Gâlcă va disputa pe stadionul Giuleşti meciurile din play-off. Inclusiv derby-ul cu Dinamo este în pericol să nu se dispute pe Arena Naţională, Angelescu invocând faptul că este necesar un protocol cu roş-albii, care ar […]
Acum 2 ore
23:00
“Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului! # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a oferit detaliile pe care le cunoştea despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita. El a anunţat că Rapid i-a trimis un avocat lui Kader Keita, după ce acesta a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului, având în vedere că ivorianul nu vorbeşte […]
22:50
Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut # Antena Sport
Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina. Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă. Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da […]
22:50
“S-a speriat” Reacţia lui Victor Angelescu după ce Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a oferit detaliile pe care le cunoştea despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita. Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie în jurul orei 05:30 şi a fugit de la locul accidentului, faptă penală. Pentru fuga de la locul accidentului, Kader Keita riscă o pedeapsă între 2 şi […]
22:30
Rodrygo (25 de ani) a reacţionat, pe contul lui de Instagram, după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026. Aflat pe lista mai multor cluburi, inclusiv Inter, Rodrygo va rata, cel mai probabil, şi un eventual transfer în următorul mercato. Rodrygo, mesaj emoţionant după ce a aflat că va rata World Cup […]
22:20
Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe # Antena Sport
Ianis Hagi a fost titular și integralist marți în disputa din Cupa Turciei, dintre Alanyaspor și Galatasaray. Formația pentru care evoluează românul, împreună cu Umit Akdag, a pierdut cu scorul de 2-1. Șansele de calificare în faza sferturilor rămân în continuare valabile pentru Alanyaspor, care are și alternativa de a încheia grupa pe poziția a […]
Acum 4 ore
22:10
Naţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României # Antena Sport
Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională feminină a Republicii Moldova, în primul meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027. Eva Nicolescu, fiica preşedintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a cântat imnul "Deşteaptă-te, române!" înaintea debutului partidei. Selecţionata tricoloră, condusă de Massimo Pedrazzini, s-a impus […]
21:50
Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică # Antena Sport
Dennis Man se află într-o formă fantastică, în contextul în care mai e puțin timp până la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, contra Turciei. Extrema celor de la PSV Eindhoven și-a trecut iarăși numele pe lista marcatorilor, acesta fiind al patrulea gol din ultimele cinci jocuri pentru internaționalul român. Dennis […]
21:40
Dorinel Munteanu a acuzat dur arbitrajul după ce Hermannstadt a ieşit din Cupă: “Ştim cine a fost la VAR” # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) a acuzat un penalty neacordat în meciul U Cluj – Hermannstadt 2-1. Sibienii au deschis scorul, dar au fost întorşi de U Cluj. Dorinel Munteanu a susţinut că echipa lui a avut un penalty clar care nu s-a dat şi a făcut trimitere către camera VAR. Dorinel Munteanu, acuzaţii dure […]
21:20
Comunicatul Rapidului după ce Kader Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! # Antena Sport
Rapid a oferit o primă reacţie oficială, într-un comunicat, după ce Kader Keita (25 de ani) a fost implicat într-un accident în urma căruia o femeie a fost rănită. Femeia se află la terapie intensivă, în spital. Reprezentanţii Rapidului au comunicat că i-au transmis jucătorului să colaboreze cu autorităţile. Rapid a reacţionat, după ce Kader […]
21:00
U Cluj – Hermannstadt 2-1. „Șepcile roșii” se califică în semifinale, după o „remontada” de senzație # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut calificarea în semifinalele Cupei României, reușind să elimine din drumul spre penultimul act al competiției pe finalista din sezonul precedent. Hermannstadt a lovit prima pe Cluj Arena, însă formația antrenată de Dorinel Munteanu nu a avut maturitatea necesară pentru a ține de avantaj. U Cluj – Hermannstadt 2-1 Final de meci! […]
20:50
The post Jurnal Antena Sport | O campioană mondială la culturism, la Chefi la cutiţe appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Sus paharul pentru fotbal appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii “au furat startul” şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii “au furat startul” şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului appeared first on Antena Sport.
20:30
Răsturnare de situaţie! Fabrizio Romano a făcut anunţul, după ce s-a spus că Ronaldo a plecat din Arabia Saudită # Antena Sport
Iranul a avut un răspuns devastator după atacurile SUA și Israel din dimineața zilei de sâmbătă, iar aceștia au lovit mai multe baze americane, printre care și cea din Riyadh. Cristiano Ronaldo a luat o decizie importantă după răspunsul Teheranului și a rămas în Arabia Saudită, contrar a ceea ce s-a scris în presa internațională. […]
20:30
Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea # Antena Sport
Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a fost implicat într-un accident rutier şi a fugit de la locul accidentului! Este vorba despre Kader Keita (25 de ani). Accidentul a avut loc marţi dimineaţă, în jurul orei 05:30. Kader Keita, implicat într-un accident cu o victimă! A fugit de la locul accidentului şi riscă […]
Acum 6 ore
20:10
Lovitură pentru U Cluj! Alex Chipciu s-a accidentat! Cristiano Bergodi l-ar putea pierde o perioadă lungă # Antena Sport
U Cluj a suferit o pierdere importantă la meciul de Cupă cu Hermannstadt. Alex Chipciu (36 de ani) a ieşit accidentat de pe teren, în minutul 19 al partidei. Tânărul Alin Chinteş (20 de ani) l-a înlocuit pe Alex Chipciu, după accidentarea veteranului lui U Cluj. Alex Chipciu s-a accidentat în duelul lui U Cluj […]
19:30
Florin Bratu este înlocuitorul lui Mihai Teja pe banca celor de la Metaloglobus București, iar conducerea nou promovatei speră ca noul tehnician să salveze echipa de la retrogradare. Oficialii clubului care a promovat în premieră pe prima scenă a fotbalului românesc i-a pregătit un bonus special lui Florin Bratu, în cazul în care acesta va […]
19:30
“Dacă ai fi fost în locul lui Alibec ai fi revenit la FCSB?” Budescu a început să râdă: “Ştiţi cum este acolo” # Antena Sport
Constantin Budescu (37 de ani) a fost întrebat dacă s-ar fi întors la FCSB dacă era în locul fostului său coleg, Denis Alibec (35 de ani). Budescu a început să râdă, punctând că acolo trebuie să joci bine din primul meci. Budescu şi-a amintit că, atunci când a semnat cu FCSB, a avut noroc să […]
19:00
Stă Cristiano Bergodi pe bancă la meciul cu FCSB? Ce decizie au luat oficialii de la U Cluj # Antena Sport
Cristiano Bergodi a primit o suspendare din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a incidentelor reprobabile petrecute în finalul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj. Tehnicianul „șepcilor roșii" a fost pedepsit pentru 30 de zile, ba mai mult, acesta a fost nevoit să achite și o amendă disciplinară în […]
18:50
Stă Cristiano Bergodi pe bancă la meciul cu FCSB? Ce decizia au luat oficialii de la U Cluj # Antena Sport
Cristiano Bergodi a primit o suspendare din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a incidentelor reprobabile petrecute în finalul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj. Tehnicianul „șepcilor roșii” a fost pedepsit pentru 30 de zile, ba mai mult, acesta a fost nevoit să achite și o amendă disciplinară în […] The post Stă Cristiano Bergodi pe bancă la meciul cu FCSB? Ce decizia au luat oficialii de la U Cluj appeared first on Antena Sport.
18:40
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: “Ştiu că vi se pare o nebunie” # Antena Sport
Adrian Mititelu (57 de ani) dezvăluia că a pierdut în fotbal 40 de milioane de euro. După ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile, Adrian Mititelu a avut parte de o veste bună luna trecută, la Curtea de Apel Timişoara. Pe 5 februarie, Curtea de Apel Timișoara decidea că FCU Craiova este deținătoarea […]
18:30
Filipe Coelho, concentrat înaintea meciului cu CFR Cluj: „Nu cifrele o să facă diferența” # Antena Sport
Universitatea Craiova va primi vizita celor de la CFR Cluj în sferturile Cupei României, iar oltenii se tem de cea mai în formă echipă din campionatul românesc. Ardelenii au zece victorii consecutive în Liga 1 și vor un parcurs de vis și în Cupa României, competiție pe care au câștigat-o în sezonul precedent. Filipe Coelho, […]
Acum 8 ore
18:10
U Cluj – Hermannstadt LIVE TEXT (19:00). Aflăm prima semifinalistă din Cupă. Echipele de start # Antena Sport
Universitatea Cluj – Hermannstadt este primul duel din sferturile Cupei României, iar partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Aflați într-o situație grea în campionat, sibienii speră să repete parcursul din sezonul precedent, când au ajuns până în ultimul act al competiției. Echipele de start la U Cluj […]
18:00
Gigi Becali, făcut praf de un membru al Generaţiei de Aur după ce FCSB a ratat play-off-ul: “Nu înţelege” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a fost criticat dur de fostul portar al Generaţiei de Aur, Bogdan Stelea (58 de ani), după ce FCSB a ratat play-off-ul. Bogdan Stelea l-a contrazis pe Victor Piţurcă (69 de ani), care consideră că cei din staff ar fi trebuit să rezolve situaţia, iar FCSB să prindă play-off-ul. Stelea […]
18:00
Como – Inter LIVE SCORE (22:00). Duel tare între Fabregas şi Chivu în semifinalele Cupei Italiei # Antena Sport
Como şi Inter se întâlnesc în turul semifinalelor Cupei Italiei. Duelul dintre Cesc Fabregas şi Cristi Chivu se va disputa marţi, de la ora 22:00, LIVE SCORE pe as.ro. Aceasta va fi a şasea întâlnire oficială dintre cele două cluburi, iar nerazzurrii le-au câştigat pe precedentele cinci, fără să primească niciun gol. În turul din […]
17:40
100 de zile până la World Cup 2026: trei outsideri care pot răsturna calculele hârtiei # Antena Sport
Au rămas 100 de zile până la startul World Cup 2026, competiţie care se va disputa exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Va fi primul Mondial desfășurat în trei țări (SUA, Mexic și Canada) și totodată primul cu 48 de participante. Principalele favorite la trofeu rămân forțele tradiționale, precum Spania, […]
17:30
Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Rapid. Tânărul fotbalist român, care a fost dorit în străinătate, a semnat până în 2028 cu clubul patronat de Dan Şucu. Andrei Borza este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.5 milioane de euro. Andrei Borza a semnat cu Rapid până în 2028 […]
17:10
Un fost jucător al “câinilor”, mesaj tranşant după ce Dinamo a fost acuzată de “blat” cu Argeş! # Antena Sport
Gică Mihali (60 de ani) a reacţionat tranşant, după ce au fost anumite voci, mai ales prin comentariile de pe reţelele sociale, care au acuzat-o pe Dinamo că ar fi făcut "blat" cu FC Argeş pentru ca FCSB să joace în play-out. Gică Mihali a infirmat categoric această variantă. Mihali, care a văzut meciul, a […]
17:10
Lovitură teribilă pentru starul de la Real Madrid dorit de Cristi Chivu! Va rata Cupa Mondială # Antena Sport
Veste cruntă primită de Real Madrid, a doua zi după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Getafe. Rodrygo s-a accidentat în disputa pierdută de echipa antrenată de Alvaro Arbeloa, iar verdictul primit de acesta este unul crunt. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, brazilianu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la […]
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri
17:00
Americanii au dat verdictul în privința lui Louis Munteanu: „Echipa ar fi avut de câștigat” # Antena Sport
Louis Munteanu nu a jucat niciodată titular de când a fost transferat de americanii de la DC United, însă aceștia sunt convinși că ar putea ajuta mai mult echipa dacă ar primi mai multe minute. Atacantul transferat de la CFR Cluj a jucat doar 12 minute în partida pierdută de către cei de la DC […] The post Americanii au dat verdictul în privința lui Louis Munteanu: „Echipa ar fi avut de câștigat” appeared first on Antena Sport.
17:00
Ana Maria Bărbosu a câştigat titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics). Ana Maria Bărbosu e Gimnasta anului 2025 European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică […] The post Performanţă uriaşă pentru România! Ana Maria Bărbosu e Gimnasta anului 2025 appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: “Ţine de el ca de sfintele moaşte” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) l-a sfătuit pe Gigi Becali (67 de ani) să nu renunţe la Mihai Stoica (60 de ani), în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să aducă în club pe cineva care să se ocupe de scouting. FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali a anunţat “revoluţia” la […] The post Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: “Ţine de el ca de sfintele moaşte” appeared first on Antena Sport.
16:20
Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană # Antena Sport
FCSB a ratat pentru prima oară în istorie prezența în play-off-ul Ligii 1, asta deși a dominat competiția în ultimele două sezoane, când a câștigat și titlul de campioană. Acum, gruparea roș-albastră și-a aflat soarta cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, după ce FC Argeș a dat lovitura pe Arena Națională cu Dinamo […] The post Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană appeared first on Antena Sport.
16:20
Investițiile la bursă nu mai reprezintă un domeniu rezervat exclusiv experților de pe Wall Street. Datorită platformelor moderne precum XTB.com/ro, accesul la piețele globale de capital a devenit extrem de simplu, oferind oricărei persoane posibilitatea de a-și pune economiile la treabă. Dincolo de simplitatea procesului, ce aspecte trebuie analizate atunci când compari acțiunile listate cu […] The post (P) TOP 5 caracteristici ale investițiilor în acțiuni listate la bursă appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:50
Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid: “Asta face toată diferenţa” # Antena Sport
Manchester City nu este mulţumită de programul meciurilor pe care le are înainte de a o înfrunta pe Real Madrid, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. ‘‘Vă mulţumim, multe mulţumiri că ne-aţi acordat mai puţin timp de recuperare pentru meciul cu Real Madrid’‘, a subliniat Pep Guardiola. Pep Guardiola a răbufnit […] The post Pep Guardiola a răbufnit înaintea confruntării cu Real Madrid: “Asta face toată diferenţa” appeared first on Antena Sport.
15:50
Va boicota Iranul Cupa Mondială de fotbal din 2026? Războiul declanşat de Statele Unite şi Israel pune problema participării “Team Melli” la competiţia la care ar urma să joace cele trei meciuri din primul tur pe pământ american, scrie AFP, cu 100 de zile înainte de startul competiţiei transmisă exclusiv în Universul Antena. Scenariul unui […] The post 100 de zile până la World Cup 2026! Situaţia incertă a Iranului appeared first on Antena Sport.
14:50
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” # Antena Sport
Adrian Ilie i-a pus o condiţie lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB. Fostul internaţional a confirmat faptul că va avea o întâlnire cu patronul campioanei în vederea planului pe care acesta îl are la echipă. Adrian Ilie a transmis că va veni la FCSB doar dacă Gigi Becali va înfiinţa un departament de […] The post Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” appeared first on Antena Sport.
14:50
100 de zile până la World Cup 2026! Dream Team-ul celor mai bine cotaţi jucători. Echipa de 1.3 miliarde euro # Antena Sport
100 de zile ne despart de debutul World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Azi vă propunem un prim 11 al celor mai valoroşi jucători calificat la Mondial, conform transfermarkt.com. Un adevărat Dream Team cotat la aproape 1.3 miliarde de euro, pe care orice antrenor şi-ar dori să îl conducă. Cei […] The post 100 de zile până la World Cup 2026! Dream Team-ul celor mai bine cotaţi jucători. Echipa de 1.3 miliarde euro appeared first on Antena Sport.
14:40
Leo Grozavu, OUT de la Botoşani pentru a patra oară. Câţi bani va încasa de la Valeriu Iftime # Antena Sport
Leo Grozavu (58 de ani) s-a despărţit de Botoşani. După ce moldovenii au ratat play-off-ul, Valeriu Iftime a decis să-i rezilieze contractul antrenorului. Leo Grozavu şi-a încheia astfel al patrulea mandat pe banca celor de la Botoşani. Antrenorul a preluat echipa la începutul lui 2025 şi mai avea contract până în 2027. Leo Grozavu, OUT […] The post Leo Grozavu, OUT de la Botoşani pentru a patra oară. Câţi bani va încasa de la Valeriu Iftime appeared first on Antena Sport.
14:30
“N-am scăpat de crocodil”. Valeriu Iftime se teme înaintea duelului cu FCSB din play-out: “L-am trimis în altă parte, dar…” # Antena Sport
Valeriu Iftime a oferit o reacţie fermă, înaintea duelului cu FCSB din play-out. Patronul de la Botoşani a glumit şi a spus că nu a scăpat de “crocodil”. Iftime a mai declarat că el ar fi vrut-o pe FCSB în play-off, fiind convins că va fi o pierdere pentru Liga 1 faptul că roş-albaştrii nu […] The post “N-am scăpat de crocodil”. Valeriu Iftime se teme înaintea duelului cu FCSB din play-out: “L-am trimis în altă parte, dar…” appeared first on Antena Sport.
14:10
Risto Radunovic poate fi trimis de FCSB la Comisie, după ce a fost amendat de Gigi Becali. Fundaşul a absentat de la meciul cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1, după ce soţia lui a născut o fetiţă. Risto Radunovic trebuia să revină în ţară pe 23 februarie, însă a mai întârziat pentru […] The post FCSB, gata să-şi trimită la Comisie propriul jucător. Decizia luată de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
14:00
Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului: “Va avea un cuvânt de spus” # Antena Sport
Marius Şumudică a analizat lupta la titlu, după stabilirea play-off-ului în Liga 1. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care au prins Top 6, campioana FCSB fiind lăsată în play-out. Marius Şumudică a declarat că absenţa FCSB-ului din play-off reprezintă o pierdere în ceea ce priveşte audienţa şi […] The post Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului: “Va avea un cuvânt de spus” appeared first on Antena Sport.
13:20
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului # Antena Sport
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după ce ţara a fost bombardată de Iran. Mai multe bombe au fost lansate asupra Riyadhului, iar aeronava deţinută de CR7 a a decolat cu destinaţia Madrid. Cristiano Ronaldo locuieşte la Riyadh alături de familie, după ce s-a transferat la Al Nassr, […] The post Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului appeared first on Antena Sport.
13:10
Victor Wembanyama, vedeta echipei San Antonio Spurs, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), va deveni acţionar minoritar la Nanterre 92, clubul său formator, a anunţat, marţi, formaţia din vestul Parisului, citată de AFP. “Este oficial! Nanterre92 este mândru să anunţe că ‘Wemby’ s-a alăturat capitalului său în calitate de acţionar”, a postat clubul pe […] The post Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar appeared first on Antena Sport.
13:00
“Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment # Antena Sport
Marius Şumudică e la un pas să semneze prelungirea contractului cu echipa sa, Al-Okhdood. Antrenorul a dezvăluit că nu se pune problema să fie demis, în ciuda zvonurilor apărute. Marius Şumudică a preluat-o pe Al-Okhdood la începutul lui 2026. Echipa antrenorului român traversează o perioadă dezastruoasă, fiind pe penultimul loc în prima ligă din Arabia […] The post “Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment appeared first on Antena Sport.
