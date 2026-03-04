Negresă de post cu nucă, rețetă simplă, pufoasă și intens aromată
Jurnalul.ro, 4 martie 2026 09:50
Negresa de post cu nucă este una dintre cele mai iubite prăjituri din bucătăria românească în perioadele de post.
Acum 5 minute
10:00
Analiză Dumitru Chisăliță: De ce au explodat prețurile gazelor în Europa. Problema nu este Strâmtoarea Ormuz, ci strategiile energetice din ultimul deceniu
Acum 10 minute
09:50
Acum 30 minute
09:30
Agenția de știri pentru drepturile omului din SUA, (HRANA) afirmă că, din 28 februarie, 1.097 de civili au fost uciși în Iran, potrivit BBC.
09:30
Flirtul este la fel de vechi ca omenirea, însă modul în care oamenii se apropie unii de alții a evoluat constant.
09:30
Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, însă un nou raport scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: unele sortimente de muesli promovate drept „sănătoase” nu sunt cu nimic mai bune pentru organism decât consumul a două gogoși glazurate.
Acum 2 ore
09:00
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță că patru accidente rutiere s-au produs marți dimineață pe DN3 Constanța–Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, în urma cărora două persoane au fost rănite.
09:00
România nu are nicio problemă cu acoperirea necesarului de consum de gaze naturale, aprovizionare nefiind afectată de escaladarea tensiunilor și blocajele din Orientul Mijlociu, a dat asigurări Ion Sterian, directorul general al Transgaz, într-o declarație pentru Mediafax.
09:00
Șobolanii nu iubesc grădina ta. Îți iubesc obiceiurile. Însă un produs banal de baie te ajută să ții șoblanii departe de casă.
08:40
Miercuri, 4 martie 2026, patru semne zodiacale atrag abundență semnificativă și oportunități neașteptate. Odată cu intrarea Lunii în Balanță, energia zilei este dominată de echilibru, dreptate și claritate.
08:20
Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina.
08:20
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lista zborurilor anulate miercuri de pe Aeroportul Otopeni.
08:20
Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept viitorul Lider Suprem al țării.
08:20
Prima parte a sezonului este deja încheiată, chiar dacă mai este o etapă din sezonul regulat. Lucrurile sunt clare.
Acum 4 ore
08:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea.
08:00
Actualul Guvern și-a făcut un obicei din încălcarea legilor în vigoare și nu pierde nicio ocazie pentru a arăta că se poate mai mult.
07:50
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic # Jurnalul.ro
Idee stranie, în Parlament: primarii, făcuți diplomați
07:30
Publicarea The Satanic Verses în 1988 declanșează o confruntare directă între libertatea artistică și autoritatea religioasă.
07:00
Panică la #rezist după ce ministrul Justiției a făcut nominalizările pentru șefia marilor parchete. S-a ajuns la amenințări la adresa lui Nicușor Dan, să nu semneze # Jurnalul.ro
„Societatea civilă” îl strânge pe Nicușor cu ușa de la Cotroceni: noi te-am pus aici, tu ne pui procurorii. Președintele, avertizat că își semnează „testamentul politic”, dacă acceptă propunerile făcute de ministrul Justiției
06:50
Scrierile celebre nu sunt întotdeauna înțelese pe deplin, nici după mai multe lecturi, la vârste diferite și după acumularea unui bagaj foarte mare de experiențe de viață.
06:30
Scriitoarea Simona Antonescu, despre supraviețuirea românilor la porțile cetății Brașov: „Biserica, școala și breslele românilor au funcționat ca o cetate invizibilă” # Jurnalul.ro
Continuarea dialogului prilejuit de lansarea celei mai noi cărți a scriitoarei Simona Antonescu - Coborârea în cetate (Polirom, 2025) - prinde în ochiurile ei istoria romanțată a junilor din Șcheii Brașovului, în fond o istorie a puterii românilor de a depăși neajunsurile traiului pe propriul pământ aflat în stăpânirea vremelnică a unor venetici.
06:10
Romancieră și observatoare a vieții la curțile regale din Franța și Anglia, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, contesă de La Fayette, păstrată în memoria culturală drept Madame de La Fayette, a fost născută la Paris în 16 martie 1634 și a murit tot în orașul de pe Sena în 25 mai 1693. S-o bârfim oleacă.
Acum 12 ore
00:30
Pe 4 martie 2026, trei semne zodiacale scapă de o povară emoțională apăsătoare și redescoperă o stare de fericire pe care nu au mai simțit-o de ceva vreme.
00:10
Ultimele declarații ale reprezentanților administrației Trump amintesc de retorica începuturilor altor intervenții majore ale SUA în Orientul Mijlociu: promisiuni ferme, obiective ambițioase și asigurări că deznodământul va fi decis „în termenii noștri”. Istoria arată însă că astfel de formule pot suna convingător la Washington, dar, în contact cu realitatea complexă a regiunii, devin simplă propagandă.
3 martie 2026
23:50
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a dezmințit informația privitoare la implicarea sa într-un proiect politic. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic, a transmis Georgescu marți seara pe Facebook.
23:40
Furnizorii de energie electrică ar urma să fie incluși într-un clasament, defalcați pe culori, în funcție de nivelul de insatisfacție față de serviciile prestate reclamat de clienți la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
23:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri ai teatrelor din subordinea Primăriei Municipiului București.
23:10
OMS consideră "extrem de îngrijorătoare" posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano- # Jurnalul.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a calificat drept "extrem de îngrijorătoare" informaţiile primite despre pagubele produse Spitalului Gandhi din Teheran în timpul bombardamentelor de duminică asupra capitalei iraniene şi a cerut ca unităţile medicale să fie respectate în conflicte, informează luni EFE.
23:00
Fotbalistul Rapidului, Kader Keita, reținut de poliție după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului # Jurnalul.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală şi a fugit de la locul faptei, au declarat oficiali de la Brigada Rutieră, pentru AGERPRES.
22:50
Spania îi dă replica lui Trump, după ce președintele SUA a anunțat întreruperea relațiilor comerciale # Jurnalul.ro
Spania a reacționat marți, după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în Biroul Oval, că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare în atacul asupra Iranului.
22:50
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul american din Dubai. Toți sunt în siguranță, a pus Rubio.
22:50
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a anunțat că cei 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, se află printre prioritățile autorităților, punctând că sunt în siguranță.
22:40
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Statele Unite vor lua măsuri imediate pentru a garanta securitatea comerțului maritim internațional, în special a transporturilor de energie care tranzitează Golful Persic și strâmtoarea Ormuz.
22:40
Stilistul personal al lui Zendaya, Law Roach a dezvăluit că cei doi actori și-au unit oficial destinele. Declarațiile au fost date de stilist duminică, în cadrul SAG Awards 2026, gală desfășurată la Los Angeles.
22:40
Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea "treptată" a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.
22:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un interviu pentru presa italiană, că este de părere că premierul ungar Viktor Orban va pierde alegerile generale programate în luna aprilie și că într-un astfel de scenariu ar fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Kiev și Budapesta.
22:30
Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Acestuia i s-au cerut explicații despre atacurile asupra țărilor din Orientul Mijlociu.
22:20
Forțe militare în Marea Mediterană: Franța trimite un portavion, o fregată și avioane de vânătoare # Jurnalul.ro
Franța a decis să trimită un portavion, o fregată și avioane de vânătoare în Marea Mediterană. Decizia a fost anunțată marți seara de președintele francez Emmanuel Macron.
22:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 4 martie 2026. Miercurea poartă energia unei Zile Închise a Boului de Foc, iar asta contează mai mult decât pare.
22:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, devine tot mai precaut și determinat să-și consolideze puterea după recentele atacuri americane și israeliene asupra Iranului.
22:10
Compania aeriană Fly Dubai a informat Ambasada României la Abu Dhabi că a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România în noaptea de 4 martie, la ora 03:00.
21:50
Există anumite compatibilități între persoanele născute în anumite luni ale anului, astfel că este bine să știi cu cine te înțelegi cel mai bine pentru a dezvolta relații pline de dragoste și armonie.
21:40
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat constituirea unei comisii de control la Muzeul Naţional „George Enescu” din București.
21:20
Oana Țoiu cere „un armistițiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, pentru evacuarea civililor # Jurnalul.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a subliniat că diplomația europeană ar trebui să insiste pentru „o încetare temporară a focului negociată” în Orientul Mijlociu, pentru a permite evacuarea civililor.
21:10
UPDATE Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ceremonia de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre întărirea parteneriatului strategic și proiectele bilaterale.
Acum 24 ore
21:00
Proiect Buget 2026: Creșteri la Apărare, scăderi la Muncă și Educație. 7,5 miliarde lei pentru ÎCCJ # Jurnalul.ro
Coaliția de guvernare negociază în această perioadă forma finală a bugetului de stat pentru 2026, iar un draft al documentului arată cum vor fi împărțite fondurile între ministere și instituții-cheie.
20:50
Ministrul Energiei revine asupra declarațiilor de ieri privind prețul carburanților la pompă # Jurnalul.ro
Prețul la pompă al carburanților ar putea să sară de 10 lei, nivel neatins nici în criza prețurilor din energie din 2022, sub impactul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a admis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, marți, după actualizarea informațiilor și declarațiilor din ziua precedentă.
20:40
Află care sunt lunile de naștere ale persoanelor care nu cer niciodată ajutor și ce trăsături de personalitate le fac atât de independente.
20:40
Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii! Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10 # Jurnalul.ro
Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda!
20:20
Trump susţine că Iranul a cerut reluarea negocierilor, dar el i-a răspuns că este "prea târziu" # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA şi Israelul continuă operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters.
20:10
Președintele Donald Trump a anunțat că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare.
