Negresă de post cu nucă, rețetă simplă, pufoasă și intens aromată

Jurnalul.ro, 4 martie 2026 09:50

Negresa de post cu nucă este una dintre cele mai iubite prăjituri din bucătăria românească în perioadele de post.

Acum 5 minute
10:00
Dumitru Chisăliță: Nu Ormuzul scumpește gazele, ci politica energetică a Europei Jurnalul.ro
Analiză Dumitru Chisăliță: De ce au explodat prețurile gazelor în Europa. Problema nu este Strâmtoarea Ormuz, ci strategiile energetice din ultimul deceniu
Acum 10 minute
09:50
Acum 30 minute
09:30
Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului Jurnalul.ro
Agenția de știri pentru drepturile omului din SUA, (HRANA) afirmă că, din 28 februarie, 1.097 de civili au fost uciși în Iran, potrivit BBC. 
09:30
Știința a decis: Cele mai eficiente 6 tehnici de flirt Jurnalul.ro
Flirtul este la fel de vechi ca omenirea, însă modul în care oamenii se apropie unii de alții a evoluat constant.
09:30
Șocant: muesli-ul premium poate fi mai nociv decât două gogoși glazurate Jurnalul.ro
Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, însă un nou raport scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: unele sortimente de muesli promovate drept „sănătoase” nu sunt cu nimic mai bune pentru organism decât consumul a două gogoși glazurate.
Acum 2 ore
09:00
Patru accidente rutiere la ieșirea din Constanța. Două persoane au fost rănite Jurnalul.ro
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță că patru accidente rutiere s-au produs marți dimineață pe DN3 Constanța–Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, în urma cărora două persoane au fost rănite.
09:00
Transgaz: Nu sunt probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României Jurnalul.ro
România nu are nicio problemă cu acoperirea necesarului de consum de gaze naturale, aprovizionare nefiind afectată de escaladarea tensiunilor și blocajele din Orientul Mijlociu, a dat asigurări Ion Sterian, directorul general al Transgaz, într-o declarație pentru Mediafax.
09:00
Produsul banal și ieftin din baie alungă șobolanii din grădina ta Jurnalul.ro
Șobolanii nu iubesc grădina ta. Îți iubesc obiceiurile. Însă un produs banal de baie te ajută să ții șoblanii departe de casă.
08:40
4 zodii atrag bani și noroc pe 4 martie 2026 Jurnalul.ro
Miercuri, 4 martie 2026, patru semne zodiacale atrag abundență semnificativă și oportunități neașteptate. Odată cu intrarea Lunii în Balanță, energia zilei este dominată de echilibru, dreptate și claritate.
08:20
Alunecare de terene în Slatina. Șapte locuințe afectate și 25 de persoane evacuate Jurnalul.ro
Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina.
08:20
Lista zborurilor anulate miercuri de pe Aeroportul Otopeni Jurnalul.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lista zborurilor anulate miercuri de pe Aeroportul Otopeni.
08:20
Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, este noul lider suprem al Iranului Jurnalul.ro
Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept viitorul Lider Suprem al țării.
08:20
A bătut șaua ca să priceapă iapa? Ce urmărește, de fapt, Gino Iorgulescu Jurnalul.ro
Prima parte a sezonului este deja încheiată, chiar dacă mai este o etapă din sezonul regulat. Lucrurile sunt clare.
Acum 4 ore
08:00
Cutremur de peste 3 grade în Vrancea Jurnalul.ro
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea.
08:00
Guvernul a mai încălcat o dată legea, cu interimatul la Educație Jurnalul.ro
Actualul Guvern și-a făcut un obicei din încălcarea legilor în vigoare și nu pierde nicio ocazie pentru a arăta că se poate mai mult.
07:50
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul.ro
Idee stranie, în Parlament: primarii, făcuți diplomați
07:30
Rushdie, Iran și Khamenei: Fatwa împotriva libertății de exprimare Jurnalul.ro
Publicarea The Satanic Verses în 1988 declanșează o confruntare directă între libertatea artistică și autoritatea religioasă.
07:00
Panică la #rezist după ce ministrul Justiției a făcut nominalizările pentru șefia marilor parchete. S-a ajuns la amenințări la adresa lui Nicușor Dan, să nu semneze Jurnalul.ro
„Societatea civilă” îl strânge pe Nicușor cu ușa de la Cotroceni: noi te-am pus aici, tu ne pui procurorii. Președintele, avertizat că își semnează „testamentul politic”, dacă acceptă propunerile făcute de ministrul Justiției
06:50
Micul Prinț, o alegorie a singurătății, cu Oana Pellea și Lari Giorgescu Jurnalul.ro
Scrierile celebre nu sunt întotdeauna înțelese pe deplin, nici după mai multe lecturi, la vârste diferite și după acumularea unui bagaj foarte mare de experiențe de viață.
06:30
Scriitoarea Simona Antonescu, despre supraviețuirea românilor la porțile cetății Brașov: „Biserica, școala și breslele românilor au funcționat ca o cetate invizibilă” Jurnalul.ro
Continuarea dialogului prilejuit de lansarea celei mai noi cărți a scriitoarei Simona Antonescu - Coborârea în cetate (Polirom, 2025) - prinde în ochiurile ei istoria romanțată a junilor din Șcheii Brașovului, în fond o istorie a puterii românilor de a depăși neajunsurile traiului pe propriul pământ aflat în stăpânirea vremelnică a unor venetici.
06:10
Doamna de La Fayette, creatoarea romanului de analiză psihologică Jurnalul.ro
Romancieră și observatoare a vieții la curțile regale din Franța și Anglia, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, contesă de La Fayette, păstrată în memoria culturală drept Madame de La Fayette, a fost născută la Paris în 16 martie 1634 și a murit tot în orașul de pe Sena în 25 mai 1693. S-o bârfim oleacă.
Acum 12 ore
00:30
Pe 4 martie 2026, 3 zodii experimentează o fericire neașteptată Jurnalul.ro
Pe 4 martie 2026, trei semne zodiacale scapă de o povară emoțională apăsătoare și redescoperă o stare de fericire pe care nu au mai simțit-o de ceva vreme.
00:10
Războiul lui Trump cu Iranul - între victorie strategică și dezastru regional Jurnalul.ro
Ultimele declarații ale reprezentanților administrației Trump amintesc de retorica începuturilor altor intervenții majore ale SUA în Orientul Mijlociu: promisiuni ferme, obiective ambițioase și asigurări că deznodământul va fi decis „în termenii noștri”. Istoria arată însă că astfel de formule pot suna convingător la Washington, dar, în contact cu realitatea complexă a regiunii, devin simplă propagandă. 
3 martie 2026
23:50
Călin Georgescu dezminte: Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic Jurnalul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a dezmințit informația privitoare la implicarea sa într-un proiect politic. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic, a transmis Georgescu marți seara pe Facebook.
23:40
ANRE vrea să eticheteze pe culori furnizorii de energie pe baza reclamațiilor primite Jurnalul.ro
Furnizorii de energie electrică ar urma să fie incluși într-un clasament, defalcați pe culori, în funcție de nivelul de insatisfacție față de serviciile prestate reclamat de clienți la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
23:20
Concursuri „pe bune” pentru șefii teatrelor: Anunțul lui Ciucu Jurnalul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri ai teatrelor din subordinea Primăriei Municipiului București.
23:10
OMS consideră &#34;extrem de îngrijorătoare&#34; posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano- Jurnalul.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a calificat drept "extrem de îngrijorătoare" informaţiile primite despre pagubele produse Spitalului Gandhi din Teheran în timpul bombardamentelor de duminică asupra capitalei iraniene şi a cerut ca unităţile medicale să fie respectate în conflicte, informează luni EFE.
23:00
Fotbalistul Rapidului, Kader Keita, reținut de poliție după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului Jurnalul.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală şi a fugit de la locul faptei, au declarat oficiali de la Brigada Rutieră, pentru AGERPRES.
22:50
Spania îi dă replica lui Trump, după ce președintele SUA a anunțat întreruperea relațiilor comerciale Jurnalul.ro
Spania a reacționat marți, după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în Biroul Oval, că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare în atacul asupra Iranului.
22:50
Marco Rubio anunță că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul SUA din Dubai Jurnalul.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul american din Dubai. Toți sunt în siguranță, a pus Rubio.
22:50
MAE, despre grupul de elevi blocat în Dubai: Sunt în siguranță. Sunt o prioritate Jurnalul.ro
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a anunțat că cei 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu, se află printre prioritățile autorităților, punctând că sunt în siguranță.
22:40
Trump: Marina SUA va escorta petrolierele prin strâmtoarea Ormuz Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Statele Unite vor lua măsuri imediate pentru a garanta securitatea comerțului maritim internațional, în special a transporturilor de energie care tranzitează Golful Persic și strâmtoarea Ormuz.
22:40
Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit Jurnalul.ro
Stilistul personal al lui Zendaya, Law Roach a dezvăluit că cei doi actori și-au unit oficial destinele. Declarațiile au fost date de stilist duminică, în cadrul SAG Awards 2026, gală desfășurată la Los Angeles.
22:40
Israelul anunță redeschiderea spațiului aerian Jurnalul.ro
Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea "treptată" a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.
22:30
Zelenski este convins că Orban va pierde alegerile în Ungaria Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un interviu pentru presa italiană, că este de părere că premierul ungar Viktor Orban va pierde alegerile generale programate în luna aprilie și că într-un astfel de scenariu ar fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Kiev și Budapesta.
22:30
Însărcinatul cu afaceri al Iranului la București, convocat la MAE Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Acestuia i s-au cerut explicații despre atacurile asupra țărilor din Orientul Mijlociu.
22:20
Forțe militare în Marea Mediterană: Franța trimite un portavion, o fregată și avioane de vânătoare Jurnalul.ro
Franța a decis să trimită un portavion, o fregată și avioane de vânătoare în Marea Mediterană. Decizia a fost anunțată marți seara de președintele francez Emmanuel Macron.
22:20
6 zodii chinezești au parte de finaluri care le definesc viitorul, pe 4 martie 2026 Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 4 martie 2026. Miercurea poartă energia unei Zile Închise a Boului de Foc, iar asta contează mai mult decât pare.
22:20
Paranoia lui Putin crește după uciderea lui Ali Khamenei Jurnalul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, devine tot mai precaut și determinat să-și consolideze puterea după recentele atacuri americane și israeliene asupra Iranului.
22:10
Fly Dubai operează un zbor special spre România în această noapte Jurnalul.ro
Compania aeriană Fly Dubai a informat Ambasada României la Abu Dhabi că a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România în noaptea de 4 martie, la ora 03:00.
21:50
Luna de naștere dezvăluie cine îți admiră cel mai mult calitățile Jurnalul.ro
Există anumite compatibilități între persoanele născute în anumite luni ale anului, astfel că este bine să știi cu cine te înțelegi cel mai bine pentru a dezvolta relații pline de dragoste și armonie.
21:40
Ministrul Culturii trimite corpul de control la Muzeul „George Enescu” Jurnalul.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat constituirea unei comisii de control la Muzeul Naţional „George Enescu” din București.
21:20
Oana Țoiu cere „un armistițiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, pentru evacuarea civililor Jurnalul.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a subliniat că diplomația europeană ar trebui să insiste pentru „o încetare temporară a focului negociată” în Orientul Mijlociu, pentru a permite evacuarea civililor.
21:10
Noul ambasador SUA în România s-a întâlnit cu Nicușor Dan Jurnalul.ro
UPDATE Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ceremonia de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre întărirea parteneriatului strategic și proiectele bilaterale.
Acum 24 ore
21:00
Proiect Buget 2026: Creșteri la Apărare, scăderi la Muncă și Educație. 7,5 miliarde lei pentru ÎCCJ Jurnalul.ro
Coaliția de guvernare negociază în această perioadă forma finală a bugetului de stat pentru 2026, iar un draft al documentului arată cum vor fi împărțite fondurile între ministere și instituții-cheie.
20:50
Ministrul Energiei revine asupra declarațiilor de ieri privind prețul carburanților la pompă Jurnalul.ro
Prețul la pompă al carburanților ar putea să sară de 10 lei, nivel neatins nici în criza prețurilor din energie din 2022, sub impactul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a admis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, marți, după actualizarea informațiilor și declarațiilor din ziua precedentă.
20:40
De ce unii oameni nu cer niciodată ajutor? Luna nașterii explică totul Jurnalul.ro
Află care sunt lunile de naștere ale persoanelor care nu cer niciodată ajutor și ce trăsături de personalitate le fac atât de independente.
20:40
Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii! Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10 Jurnalul.ro
Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda!
20:20
Trump susţine că Iranul a cerut reluarea negocierilor, dar el i-a răspuns că este &#34;prea târziu&#34; Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA şi Israelul continuă operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters.
20:10
Donald Trump anunță că rupe relațiile comerciale cu Spania Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare.
