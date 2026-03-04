Stelian Ion la RFI, despre șefii parchetelor: Nicușor Dan să țină cont de reacțiile publice
RFI, 4 martie 2026 11:00
Propunerile de șefi ai marilor parchete sunt neinspirate, spune la RFI fostul ministru al Justiției Stelian Ion. Deputatul USR îi cere președintelui Nicușor Dan să țină cont de reacțiile critice din societate și să respingă aceste nominalizări: ”Vreo șase din opt propuneri ar fi de refuzat”.
• • •
