Ilie Bolojan anunţă plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027

Prețul benzinei și motorinei a crescut cu 24 de bani pe litru în doar două zile, din cauza războiului din Iran. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus la Digi24 că aceste creșteri sunt mult mai mici decât în alte state din vestul Europei. El dă asigurări că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combstibili. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, că speră să nu ajungem să plătim 10 lei pentru un litru de combustibil.