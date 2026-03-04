Ciucu promite soluții pentru clădirile cu risc seismic din București, la 49 de ani de la cutremurul din 1977. În Capitală sunt sute de astfel de imobile

06:00

Cine spunea că autoritățile nu pot fi drăguțe în săptămâna asta așa de frumoasă, cu mărțișor, cu ziua femeii, apoi urmează și mucenicii… Chiar, mai țineți minte când ieșeau politicienii să facă baie de mulțime […] Articolul Cadou de primăvară de la Termoenergetica pentru zeci de mii de bucureșteni, dacă tot a început să fie „călduț” afară. Iar se oprește căldura, dar măcar de data asta ne-au anunțat apare prima dată în B365.