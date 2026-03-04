ESENȚIAL | Blocul din Rahova distrus de explozie va fi consolidat. Vlad Piedone a emis autorizația. „Continuăm să fim alături de familiile afectate”
B365.ro, 4 martie 2026 15:20
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunță că a emis autorizația de consolidare pentru blocul care a explodat în octombrie 2025, în Rahova. Locatarii acestui bloc stau în chirie de patru luni. Blocul din Rahova […] Articolul ESENȚIAL | Blocul din Rahova distrus de explozie va fi consolidat. Vlad Piedone a emis autorizația. „Continuăm să fim alături de familiile afectate” apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
15:40
BREAKING | Accident teribil, cu pieton, în Piața Romană. Echipaje SMURD și de poliție sunt la fața locului, traficul este paralizat # B365.ro
Un accident cu pieton s-a produs în această după-amiază în Piața Romană. Victimei i se aplică manevre de resuscitare la fața locului. Traficul este extrem de aglomerat pe Bulevardul Magheru spre Piața Victoriei. Accident cu […] Articolul BREAKING | Accident teribil, cu pieton, în Piața Romană. Echipaje SMURD și de poliție sunt la fața locului, traficul este paralizat apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
15:20
ESENȚIAL | Blocul din Rahova distrus de explozie va fi consolidat. Vlad Piedone a emis autorizația. „Continuăm să fim alături de familiile afectate” # B365.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunță că a emis autorizația de consolidare pentru blocul care a explodat în octombrie 2025, în Rahova. Locatarii acestui bloc stau în chirie de patru luni. Blocul din Rahova […] Articolul ESENȚIAL | Blocul din Rahova distrus de explozie va fi consolidat. Vlad Piedone a emis autorizația. „Continuăm să fim alături de familiile afectate” apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
14:40
PS1 întreabă bucureștenii cum vor să arate și să funcționeze noul centru cultural și educațional din Sectorul 1. Va funcționa în Casa Petrescu de pe Calea Griviței # B365.ro
Clădirea istorică de pe Calea Griviței 115-117, Casa Dimitrie Petrescu, se transformă într-un centru educațional și cultural al Sectorului 1. Bucureștenii vor decide cum va arăta și cum va funcționa centrul, anunță primăria, motiv pentru […] Articolul PS1 întreabă bucureștenii cum vor să arate și să funcționeze noul centru cultural și educațional din Sectorul 1. Va funcționa în Casa Petrescu de pe Calea Griviței apare prima dată în B365.
14:40
FOTO | Noua modă în materie de parcare în București, în fața unei treceri de pietoni, pe strada Sfânta Vineri. „AUDe, dar nu vede” # B365.ro
O mașină a fost astăzi abandonată în intersecția străzii Sfânta Vineri cu Bulevardul Mircea Vodă, chiar în fața unei treceri de pietoni, transformând o zonă intens circulată din București într-o parcare personală ad-hoc. În plină […] Articolul FOTO | Noua modă în materie de parcare în București, în fața unei treceri de pietoni, pe strada Sfânta Vineri. „AUDe, dar nu vede” apare prima dată în B365.
14:20
Un nou târg de adopții ASPA va avea loc weekendul viitor la PetExpo. Cățelușii își așteaptă viitorii stăpâni la Romexpo # B365.ro
Weekendul viitorul în cadrul evenimentul PetExpo și va avea loc un târg de adopții ASPA. Acesta se va desfășura în ambele zile de PetExpo la Romexpo, Pavilionul Central, Standul 69. Intrarea la PetExpo se face […] Articolul Un nou târg de adopții ASPA va avea loc weekendul viitor la PetExpo. Cățelușii își așteaptă viitorii stăpâni la Romexpo apare prima dată în B365.
13:50
Ciucu promite soluții pentru clădirile cu risc seismic din București, la 49 de ani de la cutremurul din 1977. În Capitală sunt sute de astfel de imobile # B365.ro
Astăzi, 4 martie, se împlinsesc 49 de ani de la cutremurul din 1977. Aproape cinci decenii de la o tragedie care a lăsat urme adânci pe fața și în sufletul Bucureștiului. La aproape cinci decenii […] Articolul Ciucu promite soluții pentru clădirile cu risc seismic din București, la 49 de ani de la cutremurul din 1977. În Capitală sunt sute de astfel de imobile apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
13:00
Primăria Capitalei dă zeci de milioane de lei pe paza din parcurile din București. În Herăstrău, paznicii stau mai mult în barăci # B365.ro
Primăria Capitalei plătește peste 35 de milioane de lei pentru paza parcurilor din București, dar în Parcul Herăstrău paznicii stau mai mult ascunși. Băncile sunt rupte, aleile sparte, iar copiii nu mai au locuri de […] Articolul Primăria Capitalei dă zeci de milioane de lei pe paza din parcurile din București. În Herăstrău, paznicii stau mai mult în barăci apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | TBM-ul Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa. Metrorex: S-au săpat încă 2 km de tunel # B365.ro
Metrorex informează că scutul de forare „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa. De asemenea, compania anunță că a fost finalizat al doilea sehment de tunel între viitoarele stații Tokyo – […] Articolul VIDEO | TBM-ul Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa. Metrorex: S-au săpat încă 2 km de tunel apare prima dată în B365.
12:00
FOTO | Fenomen fermecător pe cer, văzut din dormitor de bucureșteni. Imagini spectaculoase cu Luna Sângerie surprinse în Titan și Cotroceni # B365.ro
Eclipsa totală de Lună de noaptea trecută, 3 martie 2026, a transformat cerul Bucureștiului într-un spectacol astronomic, fiind observată cu entuziasm de mii de bucureșteni. Fenomenul, supranumit și „Luna Sângerie” datorită nuanței roșiatice intense pe […] Articolul FOTO | Fenomen fermecător pe cer, văzut din dormitor de bucureșteni. Imagini spectaculoase cu Luna Sângerie surprinse în Titan și Cotroceni apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
11:40
HARTĂ | Dl. Negoiță iese la shopping imobiliar. PS3 caută un teren în zona Pallady (la fratele), să construiască un complex educațional cu școală, grădiniță și creșă # B365.ro
Primăria Sectorului 3 iese la shopping imobiliar și caută un teren în zona Theodor Pallady pentru construirea unui complex educațional cu școală, grădiniță, creșă, terenuri de sport și spații verzi. PS3 caută un teren în […] Articolul HARTĂ | Dl. Negoiță iese la shopping imobiliar. PS3 caută un teren în zona Pallady (la fratele), să construiască un complex educațional cu școală, grădiniță și creșă apare prima dată în B365.
10:50
Licitația pentru metrourile care ne vor duce până la Aeroportul Otopeni, amânată din nou. Lucrările de la M6 ar putea să fie gata înainte ca garniturile să ajungă pe șine # B365.ro
Termenul pentru lansarea licitației privind achiziția garniturilor destinate Magistralei 6 (1 Mai – Otopeni) a fost amânat pentru a doua jumătate a anului 2026, ceea ce reprezintă o întârziere de doi ani față de calendarul […] Articolul Licitația pentru metrourile care ne vor duce până la Aeroportul Otopeni, amânată din nou. Lucrările de la M6 ar putea să fie gata înainte ca garniturile să ajungă pe șine apare prima dată în B365.
10:20
Bucureștean năucit de un e-mail de la Primăria d-lui Negoiță: Nu numai parcarea de reședință trebuie eliberată pentru curățenie, ci și locul nenominal # B365.ro
Ehhhh, primăvară! Ghioceii au răsărit prin grădinile de bloc, păsărelele ciripesc prin copacii înmuguriți, Zânii Plombării astupă gropile de pe străzile din București (acum și pe timp de noapte), zăpada năclăită e în continuare pe […] Articolul Bucureștean năucit de un e-mail de la Primăria d-lui Negoiță: Nu numai parcarea de reședință trebuie eliberată pentru curățenie, ci și locul nenominal apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
09:40
FOTO | O dimineață dificilă pe Autostrada A3, spre București, unde s-a circulat cu viteza melcului. „Am coborât din mașină și am luat metroul de la Aurel Vlaicu” # B365.ro
Circulația rutieră de pe principalele artere de intrare în București, în special autostrada A3, a fost aproape paralizată în această dimineață. Ceea ce părea a fi o dimineață aproape normală pentru traficul din București, s-a […] Articolul FOTO | O dimineață dificilă pe Autostrada A3, spre București, unde s-a circulat cu viteza melcului. „Am coborât din mașină și am luat metroul de la Aurel Vlaicu” apare prima dată în B365.
09:00
TERMO-status | E soare afară, friguț în mii de apartamente din București. Peste 1.200 de blocuri au azi probleme cu apa caldă și căldura # B365.ro
Sunt noi avarii care lasă bucureșteni din peste 1.200 de blocuri/imobile fără apă caldă și căldură. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a actualizat lista. Multe dintre probleme ar urma să se rezolve până vineri, 6 […] Articolul TERMO-status | E soare afară, friguț în mii de apartamente din București. Peste 1.200 de blocuri au azi probleme cu apa caldă și căldura apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
06:10
FOTO | Dirty Gangue, gangul aspirator de gunoaie de la Obor. E la doi pași de Răspântia Mizeriei, cel mai jegos deal de pe-un trotuar din București # B365.ro
A fi locuitor al Capitalei, a trăi în București, reprezintă, pentru orice om de bun simț, o luptă continuă cu el însuși. Fie că vorbim despre limite fizice sau doar ce cele ale bunului simț. […] Articolul FOTO | Dirty Gangue, gangul aspirator de gunoaie de la Obor. E la doi pași de Răspântia Mizeriei, cel mai jegos deal de pe-un trotuar din București apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
Adolescentă de 14 ani agresată sexual de meditatorul ei în Sectorul 3. Polițiștii fac percheziții și vor aduce bărbatul la audieri # B365.ro
Un bărbat a agresat o adolescentă de 14 ani, în timp ce-i oferea meditații. Fapta a avut loc într-o locuință din Sectorul 3. Polițiștii fac percheziții și agresorul este dus la audieri. Fată agresată de […] Articolul Adolescentă de 14 ani agresată sexual de meditatorul ei în Sectorul 3. Polițiștii fac percheziții și vor aduce bărbatul la audieri apare prima dată în B365.
19:40
Vești pentru stăpânii de căței de pe lângă București. O nouă campanie gratuită de sterilizare va avea loc pe 6 martie, în Măgurele # B365.ro
Aviz pentru stăpânii de căței de pe lângă București. Departamentul „Protecția Animalelor” din cadrul Consiliului Județean Ilfov le-a transmis cetățenilor că vineri, 6 martie, vor steriliza gratuit câinii. Campanie de sterilizare gratuită pentru câini, în […] Articolul Vești pentru stăpânii de căței de pe lângă București. O nouă campanie gratuită de sterilizare va avea loc pe 6 martie, în Măgurele apare prima dată în B365.
18:10
Bucureșteni din S3 cu loc de parcare de reședință sunt nevoiți să își mute mașinile mâine. Șoferii au primit un nou mesaj de la primărie # B365.ro
Miercuri, 4 martie, bucureștenii sunt nevoiți să își mute mașinile din parcare. E trecut în calendarul locuitorilor Sectorului 3 „zi de curățenie în parcarea de reședință”. Mesajul a fost trimis către cetățeni astăzi. Mâine se […] Articolul Bucureșteni din S3 cu loc de parcare de reședință sunt nevoiți să își mute mașinile mâine. Șoferii au primit un nou mesaj de la primărie apare prima dată în B365.
17:20
Ciucu a deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre din București. Mai întâi se fac comisiile de experți. Când încep și care sunt condițiile pentru ele # B365.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a transmis că s-au deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre. El a pus regulamentul prinvindu-le în transparență/dezbatere. Ciucu a deblocat oncursurile pentru posturile de manageri de teatre Primarul general […] Articolul Ciucu a deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre din București. Mai întâi se fac comisiile de experți. Când încep și care sunt condițiile pentru ele apare prima dată în B365.
17:10
Bucureșteni înnebuniți de prognozele meteo din ultimele zile, care au fost fix în ciuda adevărului de afară. Unul se simte trollat, altul a aflat că a intervenit o „inversiune termică” # B365.ro
Vremea în București în ultima vreme a fost ca o joacă de-a baba oarba cu termometrul. Ba bătea vântul și era soare, ba ningea, ba ploua, ba era cald și ba era frig. Unii bucureșteni […] Articolul Bucureșteni înnebuniți de prognozele meteo din ultimele zile, care au fost fix în ciuda adevărului de afară. Unul se simte trollat, altul a aflat că a intervenit o „inversiune termică” apare prima dată în B365.
16:50
Linia metropolitană STB 482 va fi operată de Ecotrans, de sâmbătă. Autobuzele circulă între „Bragadiru Diamantului” și „Școala Gimnazială Nr. 1” # B365.ro
TPBI a anunțat că linia metropolitană 482 va fi operată de Ecotrans STCM, începând de sâmbătă. Aceasta funcționează între „Bragadiru Diamantului” și „Școala Gimnazială Nr. 1”. Schimbarea e de sâmbătă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București […] Articolul Linia metropolitană STB 482 va fi operată de Ecotrans, de sâmbătă. Autobuzele circulă între „Bragadiru Diamantului” și „Școala Gimnazială Nr. 1” apare prima dată în B365.
16:10
Festival în Bucureștiul virtual, după ce s-a amânat Miercurea Sirenelor. „Păcat, ar fi putut să bage un RO-ALERT cu «Atenție, alarmele care urlă acum sunt exercițiu»” # B365.ro
Astăzi, 3 martie, am aflat cu toții că „Miercurea Sirenelor”, a fost anulată. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Situații de Urgență. S-a luat această decizie în baza unei analize proprii care a indicat […] Articolul Festival în Bucureștiul virtual, după ce s-a amânat Miercurea Sirenelor. „Păcat, ar fi putut să bage un RO-ALERT cu «Atenție, alarmele care urlă acum sunt exercițiu»” apare prima dată în B365.
15:50
Avanpremiera „Hola, Frida!”, animația dublată în română, e sâmbătă, la MINA. Copiii și părinții pot afla povestea copilăriei artistei. Din 13 martie, intră și în cinematografe # B365.ro
Avanpremiera animației „Hola, Frida” dublată în română, despre copilăria artistei Frida Kahlo, are loc la MINA, sâmbătă, pe 7 martie. Atât copiii, cât și adulții sunt invitați să descopere o poveste impresionantă despre imaginație, reziliență […] Articolul Avanpremiera „Hola, Frida!”, animația dublată în română, e sâmbătă, la MINA. Copiii și părinții pot afla povestea copilăriei artistei. Din 13 martie, intră și în cinematografe apare prima dată în B365.
Ieri
15:40
Cum gestionează PS1 criza „Fiscalul și pentru cumpărător”: mai multe ghișee și mai mulți angajați la Taxe și Impozite. Cum te poți programa, ca să eviți coada # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a transmis că are personal suplimentar pentru solicitările legate de eliberarea certificatelor de atestare fiscală sau a documentelor privind stabilirea taxelor și impozitelor locale. Sunt mai multe ghișee la sediul din Piața […] Articolul Cum gestionează PS1 criza „Fiscalul și pentru cumpărător”: mai multe ghișee și mai mulți angajați la Taxe și Impozite. Cum te poți programa, ca să eviți coada apare prima dată în B365.
15:20
„5 Aripi”, centru pentru copiii din Sectorul 5 care cresc în sistemul de protecție socială și cărora, la 18 ani, li se arată ușa. Finanțare de 1 milion €, semnată de Piedone Jr. # B365.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „5 Aripi”, în valoare de un milion de euro. Acesta include sprijin financiar și emoțional pentru tinerii care ies […] Articolul „5 Aripi”, centru pentru copiii din Sectorul 5 care cresc în sistemul de protecție socială și cărora, la 18 ani, li se arată ușa. Finanțare de 1 milion €, semnată de Piedone Jr. apare prima dată în B365.
15:20
Guvernul mai lansează o platformă: „Fără hârtie”, unde să scrii ce probleme ai cu hârtiile. Bine, lipsesc localități din aplicație, dar poate că digitalizarea chiar va exista # B365.ro
Guvernul României a anunțat lansarea oficială a platformei „Fără hârtie”, un instrument digital prin care bucureștenii și nu numai sunt invitați să raporteze direct problemele birocratice întâmpinate în relația cu instituțiile statului. Această inițiativă marchează […] Articolul Guvernul mai lansează o platformă: „Fără hârtie”, unde să scrii ce probleme ai cu hârtiile. Bine, lipsesc localități din aplicație, dar poate că digitalizarea chiar va exista apare prima dată în B365.
14:40
Trotinetiștii își pot face abonamente lunare LimePrime, să cutreiere (cu atenție!) prin București. Tariful e, la noi, mai mare decât în alte orașe # B365.ro
Utilizatorii trotinetelor Lime își pot face de-acum abonamente lunare (LimePrime), ce îi va ajuta să economisească bani. În același timp, simplifică modul de tarifare prin curse la preț fix, predictibil, alături de beneficii suplimentare. Ce […] Articolul Trotinetiștii își pot face abonamente lunare LimePrime, să cutreiere (cu atenție!) prin București. Tariful e, la noi, mai mare decât în alte orașe apare prima dată în B365.
14:30
Greutatea corporală, cantitatea de alimente sau evoluția unui copil se măsoară cu ajutorul cântarelor, instrumente prezente atât în locuințe, cât și în farmacii, cabinete medicale sau clinici. Deși folosirea lor pare simplă, tipul de cântar […] Articolul Ce tipuri de cântare există și cum sunt utilizate? (P) apare prima dată în B365.
14:30
Cine e Mihai Dimian, noul ministru al Educației, care va depune jurământul în scurt timp. Ceremonia, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii # B365.ro
Mihai Dimian a fost numit noul ministru al Educației. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de punere în funcție. Noul demnitar va depune jurământul de învestitură astăzi, la ora 16:00. Avem un nou ministru al […] Articolul Cine e Mihai Dimian, noul ministru al Educației, care va depune jurământul în scurt timp. Ceremonia, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii apare prima dată în B365.
14:30
Piața Dorobanți se va umple de produse proaspete, direct de la producători, promite PS1. Din aprilie, aici vor fi și ateliere și târguri tematice, cu bunătăți pe regiuni sau de sezon # B365.ro
Vești bune pentru iubitorii de cumpărături proaspete. Primăria Sectorului 1 a semnat astăzi, 3 martie, un parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor pentru dezvoltarea proiectului „Piața Producătorilor Autohtoni”. Prin acesta autoritatea își propune să aducă mai […] Articolul Piața Dorobanți se va umple de produse proaspete, direct de la producători, promite PS1. Din aprilie, aici vor fi și ateliere și târguri tematice, cu bunătăți pe regiuni sau de sezon apare prima dată în B365.
14:20
Cum să alegi un organizator de tacâmuri potrivit pentru a avea o bucătărie ordonată și funcțională (P) # B365.ro
Deschizi sertarul de tacâmuri și cauți câteva secunde lingura sau cuțitul potrivit. De multe ori, piesele se suprapun, alunecă la fiecare mișcare, iar spațiul pare insuficient, chiar și într-o bucătărie bine proiectată. Situația apare frecvent […] Articolul Cum să alegi un organizator de tacâmuri potrivit pentru a avea o bucătărie ordonată și funcțională (P) apare prima dată în B365.
14:20
Infrastructura urbană durabilă începe, de cele mai multe ori, sub nivelul solului. Rețelele de canalizare, apă, electricitate sau telecomunicații susțin funcționarea zilnică a orașelor, iar accesul sigur și controlat la aceste sisteme face diferența între […] Articolul Beneficiile capacelor de acces pentru infrastructura urbană durabilă (P) apare prima dată în B365.
14:20
Albirea dentară cu laser a devenit una dintre cele mai populare proceduri estetice stomatologice pentru persoanele care își doresc un zâmbet mai alb și mai strălucitor într-un timp scurt. Tehnologia modernă permite obținerea unor rezultate […] Articolul Albirea dentară cu laser: avantaje, rezultate, riscuri (P) apare prima dată în B365.
14:20
Zilele de vară cu temperaturi ridicate pun presiune pe orice locuință. Căldura persistentă afectează somnul, productivitatea și starea generală de bine, mai ales dacă lucrezi de acasă sau petreci mult timp în interior. Din acest […] Articolul Cum creezi un microclimat confortabil în casă pe timp de caniculă? (P) apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | Maticiuc face furori pe internet cu un Ferrari Portofino. Super mașina decapotată e decorată cu inimi din baloane și așteaptă o Ioana din București # B365.ro
Apariția unui bolid de lux, roșu și decapotabil, parcat în fața agenției „The Marketer” și cu mesaj care a stârnit multe reacții pe rețelele de socializare. Ceea ce părea la prima vedere a fi un […] Articolul FOTO | Maticiuc face furori pe internet cu un Ferrari Portofino. Super mașina decapotată e decorată cu inimi din baloane și așteaptă o Ioana din București apare prima dată în B365.
13:50
Festivalul Nostalgia, ediția de primăvară „Flori, fete sau băieți”. E la Romexpo, în perioada 6-7 martie, și e cu muzică și dans pe piese din anii ’90 și 2.000 # B365.ro
În perioada 7-8 martie revine în Capitală, unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri din oraș, și anume Nostalgia. Ediția de primăvară „Nostalgia | Flori, fete sau băieți” reunește laolaltă zeci de bucureșteni și nu numai […] Articolul Festivalul Nostalgia, ediția de primăvară „Flori, fete sau băieți”. E la Romexpo, în perioada 6-7 martie, și e cu muzică și dans pe piese din anii ’90 și 2.000 apare prima dată în B365.
13:50
Ce servicii ale Primăriei Sectorului 1 s-au mutat în noul sediu. Harta reorganizării PS1 și ghidul programărilor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 reamintește bucureștenilor că mai multe direcții din cadrul DGASPC își mută activitatea în noul sediu de pe Strada Mureș. Administrația a dat locația acestora și cum se pot programa cetățenii pentru a […] Articolul Ce servicii ale Primăriei Sectorului 1 s-au mutat în noul sediu. Harta reorganizării PS1 și ghidul programărilor apare prima dată în B365.
13:40
Noi restricții de circulație pe DN1, pentru Șantierul M6, în dreptul viitoarei stații de metrou Paris. Afectează ambele sensuri: și spre, și dinspre București # B365.ro
Noi restricții de circulație se impun pe DN1, din cauza lucrărilor la viitoarea Magistrală 6 – metroul de la Gara de Nord la Aeroporul Otopeni. De această dată, e vorba despre restricții care durează un […] Articolul Noi restricții de circulație pe DN1, pentru Șantierul M6, în dreptul viitoarei stații de metrou Paris. Afectează ambele sensuri: și spre, și dinspre București apare prima dată în B365.
13:20
„Tea for mums” în București, pentru mamele care nu-și mai văd capul de treburi și-ar vrea să vorbească și să se sfătuiască unele cu altele. E organizat pe 5 și 6 martie # B365.ro
Administrația locală a anunțat organizarea evenimentului „Tea Party for Mums” în Sectorul 2. Acesta va avea loc pe 5 și 6 martie, fiind dedicat mamelor care vor să aibă câteva ore de discuții între ele. […] Articolul „Tea for mums” în București, pentru mamele care nu-și mai văd capul de treburi și-ar vrea să vorbească și să se sfătuiască unele cu altele. E organizat pe 5 și 6 martie apare prima dată în B365.
13:10
ESENȚIAL | Manuscrise și lucruri ale lui George Enescu, ținute în containere, în umezeală și frig. Ministrul Culturii anunță control pe șantierul Palatului Cantacuzino, în pauză de 2 ani # B365.ro
Situație revoltătoare la Palatul Cantacuzino care găzduiește Muzeul Național „George Enescu”, clădire aflată în fondul Patrimoniului European. Manuscrise ale marelui compozitor, obiecte personale și numeroase alte bunuri clasate sunt ținute de mai bine de 4 […] Articolul ESENȚIAL | Manuscrise și lucruri ale lui George Enescu, ținute în containere, în umezeală și frig. Ministrul Culturii anunță control pe șantierul Palatului Cantacuzino, în pauză de 2 ani apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | Zeci de „steaguri” publicitare, date jos de pe Calea Floreasca. Bucureștiul va avea noi reguli privind publicitatea stradală, după cum spunea Ciucu # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a anunțat că a dat jos primele „steaguri” de pe stâlpii de iluminat public. Este vorba de 62 de bucăți de pe Calea Floreasca. În perioada următoare, curățenia va continua […] Articolul FOTO | Zeci de „steaguri” publicitare, date jos de pe Calea Floreasca. Bucureștiul va avea noi reguli privind publicitatea stradală, după cum spunea Ciucu apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | Dl. Negoiță e în sezonul „Modernizăm Piețe”, azi Piața Miniș. Publică niște simulări, ca să vedem și noi ce cum și-a imaginat transformarea, care va începe cândva # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că PS3 are pe listă un nou proiect, mai precis un alt proiect de modernizare al unei piețe din sector. Este vorba de Piața Miniș. Piața Miniș […] Articolul FOTO | Dl. Negoiță e în sezonul „Modernizăm Piețe”, azi Piața Miniș. Publică niște simulări, ca să vedem și noi ce cum și-a imaginat transformarea, care va începe cândva apare prima dată în B365.
12:20
Statui vivante în stații STB de pe Calea Șerban Vodă, undese refac șinele de tramvai. De ce a ajuns greu vestea că liniile 19 și 49 se suspendă, iar alte 5 sunt deviate # B365.ro
Începând de luni, 2 martie 2026, circulația tramvaielor pe Calea Șerban Vodă și pe arterele adiacente este oficial suspendată pentru reabilitarea cării de rulare. Această veste îi va bucura, probabil, mai ales pe bucureștenii care […] Articolul Statui vivante în stații STB de pe Calea Șerban Vodă, undese refac șinele de tramvai. De ce a ajuns greu vestea că liniile 19 și 49 se suspendă, iar alte 5 sunt deviate apare prima dată în B365.
12:00
Soarele de-afară chiar e primăvară! ☀️ Prognoza ANM actualizată anunță cer fără nori și temperaturi în creștere în București. Vremea, pe zile, până pe 10 martie # B365.ro
Începe să miroasă într-adevăr a primăvară. Chiar dacă în primele zile din martie ne-am pomenit cu dimineți înnorate și cam reci, de azi chiar începe să se încălzească. Joi ne vom bucura de 14 grade […] Articolul Soarele de-afară chiar e primăvară! ☀️ Prognoza ANM actualizată anunță cer fără nori și temperaturi în creștere în București. Vremea, pe zile, până pe 10 martie apare prima dată în B365.
11:20
„Miercurea Sirenelor” se amână. DSU anunță că a luat decizia după „o analiză proprie” a actualelor condiții și „în mod deliberat”. Practic, ca să nu intrăm la idei # B365.ro
Se amână „Miercurea Alarmelor”, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Reprezentanții spun că s-a luat această decizie în baza unei analize proprii care a indicat că „este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului […] Articolul „Miercurea Sirenelor” se amână. DSU anunță că a luat decizia după „o analiză proprie” a actualelor condiții și „în mod deliberat”. Practic, ca să nu intrăm la idei apare prima dată în B365.
10:50
Aproape 40 de mii de studenți care provin din medii defavorizate vor primi burse sociale. Care sunt criteriile de acordare # B365.ro
Ministrul Educației, în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), a lansat anunțul de selecție a universităților de stat care vor acorda burse sociale. Peste 39.000 de studenți […] Articolul Aproape 40 de mii de studenți care provin din medii defavorizate vor primi burse sociale. Care sunt criteriile de acordare apare prima dată în B365.
10:40
VIDEO | Dicționar audio pentru Miercurea Sirenelor. Semnificația fiecărui sunet de alarmare care se aude pe 4 martie, plus lista adăposturilor din București # B365.ro
Miercuri, 4 martie, este ziua în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) testează (sau ne testează) sirenele pentru avertizarea populației. Exercițiul se desfășoară în cadrul Săptămânii Protecției Civile și începe la ora 10:00. […] Articolul VIDEO | Dicționar audio pentru Miercurea Sirenelor. Semnificația fiecărui sunet de alarmare care se aude pe 4 martie, plus lista adăposturilor din București apare prima dată în B365.
10:00
„Nu uitați că mâine urlă alarmele în București”, ne amintește acum PS1. Miercurea Sirenelor se întoarce în viețile noastre complet neplictisitoare # B365.ro
„Miercurea Sirenelor” este un exercițiu național de „alarmare publică” organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a verifica funcționarea sistemelor de avertizare din București și din țară. Evenimentul are loc, de regulă, […] Articolul „Nu uitați că mâine urlă alarmele în București”, ne amintește acum PS1. Miercurea Sirenelor se întoarce în viețile noastre complet neplictisitoare apare prima dată în B365.
09:20
Concertul-fenomen de la București, la care biletele Early Bird s-au vândut ca pâinea caldă. Ce e „Vivaldi Rocks”, spectacolul din aprilie de la Sala Palatului # B365.ro
Legenda rock-ului mondial Joe Lynn Turner și Orchestra Simfonică București vor urca pe scena Sălii Palatului din Capitală, pe data de 2 aprilie 2026, începând cu ora 19:30, pentru a marca debutul turneului european „Vivaldi […] Articolul Concertul-fenomen de la București, la care biletele Early Bird s-au vândut ca pâinea caldă. Ce e „Vivaldi Rocks”, spectacolul din aprilie de la Sala Palatului apare prima dată în B365.
09:10
FOTO | A0 – Autostrada Bucureștiului, blocată dinspre Bragadiru spre Berceni, după ce o betonieră a zburat de pe șosea, s-a înfipt în parapet și-a rămas cocoțată acolo # B365.ro
Un accident în c are a fost implicată o betonieră blochează Autostrada Bucureștiului – A0, unde nu se poate circula dinspre Bragadiru spre Berceni, Mai mulți din comunitatea Infotrafic București și Ilfov publică imagini de […] Articolul FOTO | A0 – Autostrada Bucureștiului, blocată dinspre Bragadiru spre Berceni, după ce o betonieră a zburat de pe șosea, s-a înfipt în parapet și-a rămas cocoțată acolo apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.