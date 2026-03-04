Legea care transpune referendumul pe buget din București a trecut tacit de Senat. Drulă, apel la PSD și PNL să voteze proiectul
Digi24.ro, 4 martie 2026 14:20
Fostul președinte USR Cătălin Drulă anunță că legea care transpune referendumul din București privind alocările bugetare a trecut tacit de Senat și cere aleșilor PSD și PNL să voteze de urgență proiectul, o dată ajuns la Camera Deputaților.
Deputații din Duma de Stat din Rusia s-au confruntat cu blocarea conturilor personale Apple. Trei reprezentanți ai camerei inferioare a parlamentului au declarat acest lucru pentru „Vedomosti” sub condiția anonimatului.
Bursele europene cresc uşor după informaţii despre „demersuri secrete” iniţiate de Iran pentru încheierea războiului # Digi24.ro
Pieţele bursiere europene au înregistrat creşteri după apariţia unui raport potrivit căruia Iranul ar fi iniţiat „demersuri secrete” pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, după mai multe zile de pierderi pe bursele din întreaga lume, scrie The Guardian.
Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun # Digi24.ro
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri ,trei percheziții în județul Timiș și au descoperit o fabrică ilegală de țigarete care funcționa la periferia municipiului Timișoara. Anchetatorii au găsit sute de baxuri de țigarete și tone de tutun, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara # Digi24.ro
O rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat, relatează APA.
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita află astăzi dacă va fi arestat preventiv # Digi24.ro
Au apărut imagini cu accidentul provocat de Kader Keita, mijlocaș defensiv care a bifat 26 de meciuri în acest sezon pentru echipa de fotbal Rapid București. Jucătorul, care ar fi fugit de la locul accidentului, potrivit surselor Digi24.ro, urmează să afle pe parcursul zilei de miercuri, 4 martie, dacă va fi arestat preventiv.
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene # Digi24.ro
Iranul a decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prevăzute iniţial să aibă loc în cursul serii la Teheran, în timp ce ţara se confruntă cu atacuri masive israeliano-americane.
O femeie din localitatea Costişa a fost înşelată prin telefon cu aproape 50.000 de lei de un bărbat care i-a spus că pe numele ei a fost făcut un credit bancar, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
Regimul iranian exclude negocieri cu SUA: „Nu avem încredere în americani. Putem continua războiul cât timp dorim” # Digi24.ro
Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat miercuri principalul consilier al defunctului ghid suprem Ali Khamenei, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
Percheziții în București, Ilfov și Vrancea după ce mai multe firme au fost înșelate cu peste 3,6 milioane de lei # Digi24.ro
Polițiștii au făcut, marți, opt percheziții domiciliare în București, județele Ilfov și Vrancea, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată și tăinuire, prejudiciul estimat depășind 3.656.000 de lei. Mai multe firme au fost înșelate, timp de un an, de către reprezentanții unei firme care s-au folosit de nume și identități false pentru a achiziționa bunuri, materiale de construcții și autoturisme, pretinzând că le vor plăti prin bilete la ordin, fără a asigura însă disponibilul în conturi. Persoanele suspectat au fost conduse la audieri, iar autoritățile au ridicat mai multe bunuri ca probe.
Turcia critică strategia Iranului de a bombarda ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă”: „Este incredibil de greșită” # Digi24.ro
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a declarat marţi că strategia Iranului de a bombarda toate ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă” este „o strategie incredibil de greşită”. El a mai remarcat că, atunci când Teheranul percepe o ameninţare existenţială, adoptă abordarea „Dacă eu cad, trag regiunea după mine”, vizând alte state din zonă, în special infrastructura lor energetică.
Prima reacție a Rusiei după atacul asupra navei care transporta gaz lichefiat în Marea Mediterană # Digi24.ro
Ministerul transporturilor din Rusia a denunţat miercuri un atac cu drone navale comis împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) în Marea Mediterană și a dat vina pe Ucraina.
Rușii și-au doborât propriul elicopter trimis să intercepteze drone lansate de către ucraineni # Digi24.ro
Un elicopter militar rus s-a prăbușit în regiunea Rostov la începutul lunii martie, după ce a decolat pentru a intercepta drone ucrainene, canalele rusești de pe Telegram susținând că a fost doborât de „foc prietenos”.
Doi dintre băieţii implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, trimişi în judecată. Cel de-al treilea se află în plasament într-un centru # Digi24.ro
Doi dintre cei trei băieţi implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, au fost trimişi în judecată. Cel de-al treilea băiat implicat în aceeaşi crimă, un adolescent de 13 ani nu răspunde penal, el fiind acum în plasament într-un centru specializat.
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”. Ce spune despre răsturnarea regimului din Iran # Digi24.ro
Reza Heidari, medic, traducător şi activist iranian stabilit în România, a declarat la Digi24 că Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem iranian Ali Khamenei, este „mai fanatic” decât tatăl său şi ar avea un rol important în mecanismele de putere ale regimului de la Teheran, adăugând că mulţi iranieni speră la o răsturnare completă a regimului islamic.
Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Ce construcții pot fi reabilitate # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea seismică a clădirilor, iar 418 contracte de finanţare sunt deja în derulare, a anunţat miercuri ministrul Cseke Attila, la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Fondurile sunt asigurate integral de la bugetul de stat şi vizează lucrări de consolidare pentru şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe.
Două zboruri organizate din Dubai către România ar trebui să decoleze în această seară, anunță Ministerul de Externe. Mii de români sunt blocați în regiune, după ce SUA și Israelul au declanșat operațiunea împotriva Iranului.
Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni # Digi24.ro
Peste 350 de profesori din învăţământul preuniversitar au demisionat, în ultimele patru luni ale anului trecut, ca urmare a Legii Bolojan, majoritatea fiind cadre didactice angajate pe perioadă determinată şi „pe durata viabilităţii postului”, arată Ministerul Educaţiei într-un răspuns la interpelarea deputatului AUR Cristina Dascălu.
Martie, sub semnul curajului: pășește dincolo de limite cu peliculele Film Now
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne ajute doar cu terapii. Nu avem nevoie de terapie acum” # Digi24.ro
Peste 3.000 de români au cerut ajutor autorităților pentru a se întoarce în țară, de la începutul războiului din Iran. Cei mai mulți dintre aceștia sunt turiști. Câțiva dintre aceștia, blocați într-un hotel din Dubai, se plâng că sunt „lăsați de izbeliște” atât de agenția de turism prin care au făcut excursia, cât și de reprezentanții Consulatului din Dubai. „Nu ne bagă nimeni în seamă”, a spus la Digi24 Cosmina Andreea Marin, o turistă care trebuia să revină în țară încă de sâmbătă.
La vârstnici, o cădere aparent banală poate avea consecințe majore, iar fracturile din zona șoldului sunt printre cele mai severe prin impactul asupra mobilității. Tratamentul rapid și recuperarea bine condusă pot face diferența între reluarea mersului și pierderea independenței.
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care introduce pentru prima dată în legislația din România o definiție clară pentru „resortul turistic”. Până acum, termenul era folosit frecvent în industria turismului, însă nu exista o definiție distinctă în lege, diferită de cea a hotelului.
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a fost atacată de un submarin lângă Sri Lanka # Digi24.ro
Cel puțin 101 de persoane sunt date dispărute și 78au fost rănite, în urma unui atac efectuat de un submarin asupra unei nave iraniene în largul coastelor Sri Lankăi, au declarat surse pentru Reuters.
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă # Digi24.ro
Curtea Constituţională a amânat, pentru 25 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competiţiile naţionale oficiale, să fie români.
CCR a amânat sesizările lui Nicușor Dan privind plajele de la Marea Neagră și legea prosumatorilor. Când vor fi discutate # Digi24.ro
Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pentru data de 25 martie, pronunțarea pe două sesizări formulate de președintele Nicușor Dan, care vizează modificări legislative privind utilizarea plajelor de la Marea Neagră și legea energiei electrice și a gazelor naturale. La aceeași dată, CCR va discuta și sesizarea Avocatului Poporului privind modificarea Codului de procedură civilă care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești în materie civilă.
China a respins miercuri ideea utilizării comerţului ca instrument de presiune politică, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de războiul din Iran, informează Xinhua şi EFE.
Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova din cauza războiului din Orientul Mijlociu, anunță Chișinăul # Digi24.ro
Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Rpublica Moldova.
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta # Digi24.ro
Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria devansează partidul Fidesz al premierului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, în timp ce partidul de extremă dreapta Our Homeland câștigă teren, potrivit două sondaje de opinie publicate miercuri.
Gazele continuă să se scumpească în Europa, deși Trump a anunțat un plan privind Strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa şi-au continuat creşterea miercuri dimineaţa, după ce marţi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani din cauza războiului din Orientul Mijociu, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite Bloomberg.
Ungaria organizează primul zbor de repatriere din Iordania: 87 de persoane, inclusiv doi români, vor reveni acasă # Digi24.ro
Primul zbor de repatriere care va aduce acasă cetăţeni ungari blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului a plecat spre Iordania, a anunţat miercuri ministerul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un mesaj video postat pe Facebook.
Premieră: Kim Jong Un și-a făcut statuie la Phenian. Doar liderii morți primeau până acum această onoare # Digi24.ro
Coreea de Nord a prezentat recent o statuie a liderului său, Kim Jong Un, a anunţat miercuri Ministerul Unificării din Coreea de Sud, o onoare rezervată de obicei membrilor decedaţi ai dinastiei.
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale # Digi24.ro
Spania va face față consecințelor unui eventual blocaj comercial din partea SUA, a cărui introducere a fost admisă anterior de președintele Donald Trump, a declarat guvernul spaniol.
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi realizat. Avertisment MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mii de români, blocați în țările din Orientul Mijlociu, au cerut ajutor pentru revenirea în țară. În total, în zona de conflict se află 16.000 de români, mare parte dintre ei rezidenți în Emiratele Arabe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a transmis, la Digi24, un mesaj pentru românii blocați în zonele afectate și avertizează că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35 # Digi24.ro
Armata israeliană a anunțat miercuri că a doborât un avion de vânătoare iranian folosind un aparat F-35 de fabricație americană și că este „prima dată în istorie” când se înregistrează un astfel de eveniment.
Cutremur în Sicilia, pe versantul sudic al vulcanului Etna: Școlile din Catania au fost închise # Digi24.ro
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs miercuri pe versantul vulcanului Etna, în provincia Catania din Sicilia, determinând autorităţile locale să închidă preventiv şcolile pentru verificarea clădirilor. Nu au fost raportate victime sau pagube.
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să „părăsească Pakistanul din motive de securitate”.
Zaharova, reacție la planul privind descurajarea nucleară anunțat de Macron: Inițiativa trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine # Digi24.ro
Purtătrarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat iniţiativa preşedintelui Franţei Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securităţii nucleare, afirmând că price iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi.
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru vânzarea online de parfumuri contrafăcute de peste 400.000 de euro # Digi24.ro
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub acuzaţia că au vândut pe platforme online parfumuri contrafăcute în valoare totală de peste 400.000 de euro.
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală, prin parteneriatul între Haleon România & Salvați Copiii # Digi24.ro
Japonia dizolvă „secta Moon”, controversata Biserică a Unificării acuzată că și-a ruinat adepții # Digi24.ro
Curtea Supremă din Japonia a ratificat miercuri ordinul de dizolvare a Bisericii Unificării, cunoscută peiorativ drept „secta Moon”, acuzată că şi-a ruinat adepţii prin donaţii abuzive şi practici comerciale controversate.
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere” # Digi24.ro
Cele trei avioane F-15 americane care s-au prăbușit duminică în Kuweit au fost doborâte de un avion de vânătoare kuweitian, în urma unui incident de foc fratricid (friendly fire) între aliați, scrie Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu rapoartele inițiale ale incidentului.
Raport: Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040. E nevoie de „măsuri drastice” # Digi24.ro
Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040, în absenţa unor măsuri drastice, avertizează un raport internaţional. La nivel global, în 2025 aproximativ 180 de milioane de copii erau obezi.
Un fost director în Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa au fost condamnaţi la închisoare pentru angajări nelegale # Digi24.ro
Victor Emanuel Picu, fost director al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual, într-un dosar legat de angajarea nelegală a soţiei unui coleg de partid. În acelaşi dosar, Matei Gheorghiţă, primar al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa, a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare.
Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cât costă un litru de benzină și de motorină # Digi24.ro
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, marcând prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, relatează Profit.ro.
Un pensionar din Franța primea câte 40 de amenzi de parcare pe zi, pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat # Digi24.ro
Un pensionar francez în vârstă de 75 de ani primea între 25 și 40 de amenzi de parcare în fiecare zi, pentru 3.000 de mașini care erau pe numele lui, dar pe care nu le-a cumpărat niciodată. Bărbatul a ajuns în această situație după ce a devenit victima unui furt de identitate, relatează presa franceză citată de Bild.
Bărbatul care a a agresat sexual o elevă de 14 ani pe care o medita la matematică, reținut # Digi24.ro
Bărbatul care a agresat sexual o elevă de 14 ani cu care făcea pregătire la matematică, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost reţinut pentru 24 de ore.
Ministrul israelian al Apărării promite să „elimine” orice lider suprem ales să îi succeadă lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmă că armata israeliană va încerca să ucidă orice lider suprem iranian numit să-i succeadă lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera.
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou împărțirea banilor, după ce PSD a amenințat cu blocaj politic # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare se întâlnesc din nou pentru a discuta împărțirea banilor între instituții, în contextul în care liberalii ar vrea să aibă gata proiectul până la finalul acestei săptămâni. Cu o zi în urmă, social-democrații au transmis că se va ajunge la blocaj politic dacă în buget nu se regăsesc și ajutoarele pentru persoane vulnerabile propuse de PSD.
