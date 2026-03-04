Cum a fost înșelată o femeie din Neamț cu 50.000 de lei prin metoda „creditului bancar”

12:30

Peste 3.000 de români au cerut ajutor autorităților pentru a se întoarce în țară, de la începutul războiului din Iran. Cei mai mulți dintre aceștia sunt turiști. Câțiva dintre aceștia, blocați într-un hotel din Dubai, se plâng că sunt „lăsați de izbeliște” atât de agenția de turism prin care au făcut excursia, cât și de reprezentanții Consulatului din Dubai. „Nu ne bagă nimeni în seamă”, a spus la Digi24 Cosmina Andreea Marin, o turistă care trebuia să revină în țară încă de sâmbătă.