Cum au ajuns unii privilegiați din comunism să „acapareze” Bihorul postdecembrist, explică istoricul Gabriel Moisa în noua sa carte care se lansează la Oradea

Legea Bugetului pe 2026 riscă să fie blocată dacă partidele din coaliție nu se înțeleg asupra măsurilor de sprijin pentru pensionari și alte categorii vulnerabile cerute de PSD. După ce Ministerul Finanțelor a transmis că ar putea aloca bani doar pentru jumătate din ele, PSD susține că toate măsurile trebuie incluse în buget pentru a nu se ajunge la „un blocaj politic”, în timp ce poziția PNL este că bugetul, dat fiind deficitul, trebuie să fie unul „realist”.