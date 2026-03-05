Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă

20:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în şedinţa de coaliţie de dimineaţă s-au închis în bună regulă şi a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele, până la sfârşitul săptămânii, el arătând că a văzut comunicatul PSD şi este „în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea”. „Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta”, a mai spus premierul.