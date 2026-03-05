Alege ce citești

11:40

Pasajul Basarab este unul dintre cele mai importante noduri rutiere din Capitală. Dar are nevoie de reparații majore, pentru că reprezintă un real pericol pentru șoferi. De aproape 15 ani se circulă pe el, deși nu a fost recepționat oficial. Dat în folosinţă în 2012, nu a avut parte de nicio reparaţie până acum, în […] The post Încep reparațiile la Podul Basarab. Urmează 6 luni de restricții / Inaugurat fără recepție acum 15 ani, pasajul se degradează de la o zi la alta first appeared on Ziarul National.