Horoscop 5 martie 2026 – Imaginea ta va captiva
National.ro, 5 martie 2026 04:10
BERBEC Este o zi de reflecție, te gândești la schimbări care vor fi foarte benefice. Dacă ești flexibil, vei scăpa de stresul acesta. Vor exista preocupări pentru un membru al familiei pe care le vei rezolva prima dată. Folosește-ți intuiția în orice moment. TAUR Imaginea ta va captiva și te vei simți flatat de […] The post Horoscop 5 martie 2026 – Imaginea ta va captiva first appeared on Ziarul National.
În România anului 2026, dacă deschizi internetul, ai impresia că omenirea a făcut o descoperire științifică epocală: menopauza. Nu gravitația, nu electricitatea, nu vaccinurile. Menopauza. Pe scurt, o etapă biologică prin care trec femeile de când există specia umană a devenit subiect de conferințe, studii, strategii europene, dezbateri parlamentare și campanii pe rețelele sociale. În […] The post Lumea e în prag de Al Treilea Război Mondial. ROMÂNIA DEZBATE MENOPAUZA first appeared on Ziarul National.
Trump nu ar trebui să ignore rebeliunea influencerilor MAGA împotriva operațiunii Epic Fury # National.ro
Ani de zile, ideea general acceptată a fost aceea că, atât timp cât Donald Trump se află la Casa Albă, presa conservatoare îl va urma până în pânzele albe – sau, după cum s-a dovedit recent, până pe cerul Teheranului. Însă, odată cu primele rachete care au lovit Iranul, în cadrul operațiunii Epic Fury, a […] The post Trump nu ar trebui să ignore rebeliunea influencerilor MAGA împotriva operațiunii Epic Fury first appeared on Ziarul National.
Afirmațiile lui Emmanuel Macron referitoare la extinderea descurajării nucleare a Franței sunt o superofertă de „Black Fraierday” aruncată statelor est-europene speriate de știri. Anunțul său care implică focoase nucleare și noi doctrine are în spate doar interesele Parisului, atât cele de ordin financiar (miliarde de euro sunt în joc), cât și cele geostrategice – o […] The post Uniunea Săpați România vrea arme nucleare! Macron, doar bani! first appeared on Ziarul National.
La moldoveni e stare de alertă pentru că România are două rafinării închise. La noi, e liniște # National.ro
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile, pe fondul volatilității crescute pe piețele petroliere, în contextul situației din Orientul Mijlociu, dar și a faptului că în România s-au închis două din trei rafinării. Totodată, guvernele din țările UE se tot întrunesc în ședințe de urgență pentru a lua […] The post La moldoveni e stare de alertă pentru că România are două rafinării închise. La noi, e liniște first appeared on Ziarul National.
Se destramă avionul de vânătoare european? Giganții Dassault și Airbus, în pragul unui divorț industrial # National.ro
Eric Trappier, CEO-ul Dassault Aviation, a lansat miercuri un atac dur la adresa partenerilor de la Airbus, acuzându-i de punerea în pericol a proiectului viitorului avion de luptă european – din cadrul programului Future Combat Air System (FCAS). „Dacă Airbus menține probabilitatea de a nu colabora cu Dassault, proiectul este mort”, a declarat Trappier în […] The post Se destramă avionul de vânătoare european? Giganții Dassault și Airbus, în pragul unui divorț industrial first appeared on Ziarul National.
Peste un milion de români lăsați fără apărare în fața furiei apelor. Ministrul Mediului aruncă pisica în curtea lui Bolojan # National.ro
Anularea lucrărilor la cele 12 baraje care ar fi trebuit puse în siguranță s-a făcut la ordinul lui Bolojan, cel puțin așa susține Ministerul Mediului. Potrivit instituției condusă de Diana Buzoianu, de la USR, Guvernul nu a mai avut bani să co-finanțeze proiectele prin PNRR și a decis să rămână pe listă doar barajul Leșu, […] The post Peste un milion de români lăsați fără apărare în fața furiei apelor. Ministrul Mediului aruncă pisica în curtea lui Bolojan first appeared on Ziarul National.
Interesul pentru următoarea ediție a Cupei Mondiale, găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, este unul fără precedent. FIFA trebuie să facă față unei cereri uriașe pentru bilete – în jur de două milioane de tichete au fost vândute în primele momente de la scoaterea pe piață. Iar la „bișniță”, prețurile au ajuns […] The post 6.370 de dolari, prețul unui bilet la finala Cupei Mondiale! first appeared on Ziarul National.
Șocul petrolier provocat de războiul din Iran amenință să declanșeze un nou val de inflație globală. Pentru Europa, prețurile ridicate ale energiei ar duce economia în pragul recesiunii. Pentru SUA, ar pune Rezerva Federală într-o poziție imposibilă – prinsă între un război care determină creșterea inflației și un președinte care cere scăderea ratelor dobânzilor. Pentru […] The post Consecințele șoculului petrolier provocat de războiul din Iran first appeared on Ziarul National.
Scandal în Coaliție! PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după discuțiile de miercuri: „A provocat un nou blocaj” # National.ro
Tensiunile la nivelul Coaliției de guvernare par să fi atins cote maxime, de această dată în cadrul ședinței de miercuri, 4 martie, în care au avut loc negocieri pentru elaborarea bugetului. PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare”. Social-democrații conduși de Sorin Grindeanu îl acuză public pe Ilie Bolojan, șeful Guvernului […] The post Scandal în Coaliție! PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după discuțiile de miercuri: „A provocat un nou blocaj” first appeared on Ziarul National.
Decizia Statelor Unite și Israelului de a deschide un front militar împotriva Iranului a declanșat o undă de șoc în economia mondială. Totuși, un grup restrâns de actori extrage profituri record din haos: contractorii Pentagonului. În timp ce Departamentul de Stat se luptă pentru bugete tot mai restrânse, Lockheed Martin – cel mai mare contractant […] The post Criza din Orientul Mijlociu, mină de aur pentru contractorii Pentagonului first appeared on Ziarul National.
Iranul a avertizat explicit statele europene, în special Franța, Germania și Marea Britanie, că orice implicare militară alături de SUA și Israel le va transforma în ținte directe. Conflictul din Orientul Mijlociu a devenit un barometru pentru soliditatea alianțelor occidentale. În timp ce Israelul rămâne un pilon neclintit, Australia și Canada și-au manifestat sprijinul necondiționat […] The post De ce se teme Europa să înfrunte Iranul first appeared on Ziarul National.
Pentru mulți iranieni laici, ayatollahul Ali Khamenei era un dictator brutal care conducea cu mână de fier, întruchipând represiunea și rigiditatea ideologică. Mulți, în special cei din diaspora, au sărbătorit moartea sa cu șampanie. Totuși, dacă Seyyed Khamenei și-ar fi pus la cale propria moarte, cu greu ar fi putut concepe un final politic mai […] The post Martiriul periculos al lui Khamenei first appeared on Ziarul National.
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) avertizează că deficitul de cupru la nivel mondial ar putea ajunge la 30%, pe fondul unei electrificări accelerate, dar și a expansiunii centrelor de date. Prețul cuprului înregistrează record după record, ajungând de la un vârf de peste 12.000 dolari pe tonă în decembrie 2025, la peste 14.500 dolari pe […] The post Marea electrificare sucombă. Deficit major de cupru la nivel mondial first appeared on Ziarul National.
Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei/ Reacția Ankarei și a Alianței Nord-Atlantice # National.ro
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării din Turcia. O rachetă balistică lansată din Iran și detectată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a […] The post Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei/ Reacția Ankarei și a Alianței Nord-Atlantice first appeared on Ziarul National.
1. Îți dai seama ce caractere au trotinetarii când vezi cum se poziționează față de românii prinși în zonele de război. Geme facebook-ul de întrebarea ”dar ce, v-am trimis eu acolo? De ce să vă repatrieze domnul Bolojan?” Să-i zici lui Bolojan ”domnul” mai merge. Eu am probleme să scriu ”doamna Țoiu”, însă îmi revin. […] The post A dat faliment lozinca ”marș la Moscova, putinistule!” first appeared on Ziarul National.
În practica clinică apare tot mai frecvent o categorie de oameni care nu se regăsesc în definiția clasică a depresiei, dar nici nu se simt bine. Funcționează. Muncesc. Răspund la responsabilități. Dar descriu o stare de platitudine emoțională, de oboseală difuză și de diminuare a interesului. Nu există o criză evidentă, ci o scădere treptată […] The post Funcționăm, dar nu mai simțim/ Despre oamenii care nu sunt în depresie, dar nici bine first appeared on Ziarul National.
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, lovită de un proiectil necunoscut/Navă de război iraniană atacată de un submarin în largul coastei Sri Lanka # National.ro
Atenția lumii întregi se îndreaptă asupra situației tensionate din Orientul Mijlociu, conflictul ajungând în cea de-a cincea zi. Apar noi informații, pe măsură ce trec orele. Ras Tanura, cea mai mare rafinărie națională din Arabia Saudită, dar și un terminal cheie de export de țiței al companiei Saudi Aramco, a fost lovită din nou, miercuri, […] The post Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, lovită de un proiectil necunoscut/Navă de război iraniană atacată de un submarin în largul coastei Sri Lanka first appeared on Ziarul National.
Două zboruri din Dubai spre București, anunțate de MAE/Când ar urma să vină în țară românii blocați în Orientul Mijlociu # National.ro
Două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară, 4 martie, și, respectiv, pentru noaptea de miercuri spre joi, din Dubai spre București, anunţă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Cursele aeriene urmează să-i aducă în țară pe românii blocați în urma conflictului din Orientul Mijlociu. „MAE informează că două zboruri operate de FlyDubai sunt […] The post Două zboruri din Dubai spre București, anunțate de MAE/Când ar urma să vină în țară românii blocați în Orientul Mijlociu first appeared on Ziarul National.
Efectele măsurilor luate de Bolojan în Educație: Peste 350 de profesori au demisionat în doar patru luni # National.ro
Peste 350 de profesori din învățământul preuniversitar au renunțat la posturi în ultimele luni ale anului trecut, ca urmare a Legii Bolojan. Datele apar într-un răspuns transmis de Ministerul Educației la o interpelare parlamentară. Și indică faptul că majoritatea cadrelor didactice care au demisionat erau angajate pe perioadă determinată și „pe durata viabilității postului”. Interpelare […] The post Efectele măsurilor luate de Bolojan în Educație: Peste 350 de profesori au demisionat în doar patru luni first appeared on Ziarul National.
Averea secretă a lui Ali Khamenei. A ridicat un imperiu de peste 200 de miliarde de dolari, sărăcindu-i pe iranieni/Cine o va moșteni # National.ro
Liderul suprem Ali Khamenei, ucis în weekend în bombardamentele israelo-americane, a construit un imperiu global evaluat la peste 200 de miliarde de dolari. În tot acest timp, iranienii îndurau o sărăcie tot mai profundă din cauza sancțiunilor internaționale, fără alimente, apă ori electricitate. Ali Khamenei a făcut avere din suferința iranienilor Potrivit diferitelor evaluări făcute […] The post Averea secretă a lui Ali Khamenei. A ridicat un imperiu de peste 200 de miliarde de dolari, sărăcindu-i pe iranieni/Cine o va moșteni first appeared on Ziarul National.
Încep reparațiile la Podul Basarab. Urmează 6 luni de restricții / Inaugurat fără recepție acum 15 ani, pasajul se degradează de la o zi la alta # National.ro
Pasajul Basarab este unul dintre cele mai importante noduri rutiere din Capitală. Dar are nevoie de reparații majore, pentru că reprezintă un real pericol pentru șoferi. De aproape 15 ani se circulă pe el, deși nu a fost recepționat oficial. Dat în folosinţă în 2012, nu a avut parte de nicio reparaţie până acum, în […] The post Încep reparațiile la Podul Basarab. Urmează 6 luni de restricții / Inaugurat fără recepție acum 15 ani, pasajul se degradează de la o zi la alta first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Protest în fața sediului Complexului Energetic Oltenia: „Oamenii au venit să își apere locurile de muncă/S-au săturat de promisiuni” # National.ro
Angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au ieșit în număr semnificativ, miercuri dimineața, în stradă, pentru a protesta în fața sediului companiei, din Târgu Jiu. Protestatarii au venit cu vuvuzele și scandează pentru păstrarea locurilor de muncă. Circa 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, miercuri dimineața, în fața sediului companiei din municipiul […] The post VIDEO. Protest în fața sediului Complexului Energetic Oltenia: „Oamenii au venit să își apere locurile de muncă/S-au săturat de promisiuni” first appeared on Ziarul National.
Donald Trump amenință că rupe relațiile comerciale cu Spania: „Spaniolii au fost foarte răi”. Replica Madridului a venit imediat # National.ro
Președintele american a declarat că „va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania”. Donald Trump a explicat că a ajuns la această variantă din cauza poziției guvernului de la Madrid față de ofensiva împotriva Iranului. Donald Trump, supărat pe spanioli Trump a spus că spaniolii au avut o atitudine neprietenoasă. „Spaniolii au fost foarte răi. Unele […] The post Donald Trump amenință că rupe relațiile comerciale cu Spania: „Spaniolii au fost foarte răi”. Replica Madridului a venit imediat first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Tragedie în Spania: cinci oameni au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă # National.ro
Un accident grav ce a avut loc în nordul Spaniei a declanșat o amplă intervenție a autorităților, după ce o pasarelă din lemn s-a prăbușit pe o plajă. Tragedia s-a soldat cu cinci decese. Cinci persoane au murit și alta este dispărută după ce o pasarelă s-a prăbușit marți pe o plajă din Santander, în […] The post VIDEO. Tragedie în Spania: cinci oameni au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă first appeared on Ziarul National.
Hillary Clinton, criză de nervi la audierile din Congresul SUA în Dosarul „Epstein”. A lovit, a țipat și a făcut scandal – VIDEO # National.ro
Hillary Clinton a depus mărturie fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților cu privire la legăturile lor cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Audierea fostului secretar de stat americana a avut loc cu ușile închise. La câteva zile de la audieri, au apărut primele înregistrări video cu declarațiile lui Hillary Clinton. Hillary Clinton, ieșire nervoasă la […] The post Hillary Clinton, criză de nervi la audierile din Congresul SUA în Dosarul „Epstein”. A lovit, a țipat și a făcut scandal – VIDEO first appeared on Ziarul National.
OMV Petrom dă tonul: benzina a trecut de 8 lei! Urmează tsunami-ul scumpirilor la toate pompele din țară # National.ro
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, după prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran. OMV Petrom a majorat preţurile atât la benzină, cât şi la motorină cu aproximativ 15 bani pe litru, relatează Profit.ro. Prima scumpire în România a carburanților după declanșarea războiului din Iran Aceasta este prima […] The post OMV Petrom dă tonul: benzina a trecut de 8 lei! Urmează tsunami-ul scumpirilor la toate pompele din țară first appeared on Ziarul National.
Cutremur în România, la primele ore ale zilei de miercuri. Magnitudinea anunțată de specialiști # National.ro
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc la primele ore ale zilei de miercuri, 4 martie, în România. Cutremurul din 4 martie s-a produs la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor f[cute publice de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul de 3,1 grade s-a produs la adâncimea […] The post Cutremur în România, la primele ore ale zilei de miercuri. Magnitudinea anunțată de specialiști first appeared on Ziarul National.
Vremea este blândă în acest început de martie. Deși calendaristic am intrat în primăvară, nu am scăpat complet de iarnă. Temperaturile vor fi scăzute în multe regiuni, iar specialiștii avertizează că episoadele de iarnă nu au dispărut complet. În anumite zone din țară sunt așteptate din nou ninsori și valori negative. „Masa de aer rece […] The post Se întoarce iarna în România! Pe ce dată vin ninsorile și gerul first appeared on Ziarul National.
Departe de mine gândul vreunei blasfemii, ci doar citez din memorie: „Cele mai mari crime din istoria umanității s-au făcut în numele religiei!” Și acum să ne întoarcem un pic la noua Cruciadă din Orientul Mijlociu, acolo unde Trump susține că Dumnezeu l-a trimis să atace Iranul, iar ayatollahul provizoriu afirmă sus și tare că […] The post Dumnezeu și Allah! first appeared on Ziarul National.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 5. O rachetă iraniană a lovit baza americană Al-Udeid din Qatar/ Și staţia CIA din Arabia Saudită a fost atacată # National.ro
În contextul escaladării majore a conflictului din Orientul Mijlociu, care a început sâmbătă, pe 28 februarie 2026, forțele iraniene au lansat atacuri ca represalii asupra bazelor militare și obiectivelor diplomatice americane din regiune. Iranul atacă bazele americane din Orient Qatarul a confirmat marți că două rachete lansate din Iran au vizat teritoriul său, una dintre […] The post Război în Orientul Mijlociu, ziua 5. O rachetă iraniană a lovit baza americană Al-Udeid din Qatar/ Și staţia CIA din Arabia Saudită a fost atacată first appeared on Ziarul National.
A fost ales succesorul lui Ali Khamenei. Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului # National.ro
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului Ali Khamenei, a fost numit noul lider suprem al Iranului, relatează televiziunea iraniană. În vârstă de 56 de ani, Mojtaba are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) și a fost selectat de Adunarea Experților Iranieni, potrivit canalului de televiziune al opoziției Iran International. Mojtaba Khamenei, pus […] The post A fost ales succesorul lui Ali Khamenei. Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului first appeared on Ziarul National.
BERBEC Nivelul pretențiilor dv. pentru a căuta perfecțiunea la locul de muncă ar putea dăuna progresului în carieră iar munca în echipă, îți va permite un control mai bun al obiectivelor profesionale. TAUR Astăzi va începe o nouă etapă profesională, va fi important să vă planificați prioritățile dacă doriți să faceți un pas decisiv […] The post Horoscop 4 martie 2026 – Va fi recomandat să fii discret first appeared on Ziarul National.
Umbrela nucleară a lui Macron și tăcerea lui Nicușor Dan. România, scut sau decor strategic? # National.ro
România este invitată la discuții despre „umbrela nucleară” franceză, iar mesajul oficial este unul calm, tehnic, aproape de neatins. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că decizia se va lua în CSAT, după consultări. Totul pare procedural. În paralel, Emmanuel Macron anunță public că Franța își mărește arsenalul nuclear, schimbă doctrina strategică și este pregătită […] The post Umbrela nucleară a lui Macron și tăcerea lui Nicușor Dan. România, scut sau decor strategic? first appeared on Ziarul National.
Prețul carburanților în România ar putea atinge 10 lei/litru. Ministrul Energiei schimbă discursul de la „minciuni sfruntate” la „există acest risc” # National.ro
Prețul carburanților din România ar putea atinge pragul de 10 lei/litru, însă la fel de rapid precum cresc cotațiile petrolului pare să se schimbe și discursul oficial. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trecut în doar 24 de ore de la a cataloga scenariul drept „minciuni sfruntate” la a admite public că „există acest risc” dacă […] The post Prețul carburanților în România ar putea atinge 10 lei/litru. Ministrul Energiei schimbă discursul de la „minciuni sfruntate” la „există acest risc” first appeared on Ziarul National.
Pentru prima dată în istorie, Franța s-a oferit să transfere temporar o parte din arsenalul său nuclear în țările europene aliate, ca parte a revizuirii doctrinei nucleare. Luni, președintele Emmanuel Macron a prezentat noua doctrină de „descurajare avansată” care ar implica o cooperare mai strânsă între Franța și alte opt națiuni europene: Germania, Olanda, Polonia, […] The post Franța își modifică doctrina nucleară. Ce vrea Macron cu ”descurajarea avansată”? first appeared on Ziarul National.
Există momente în care un stat este obligat să demonstreze că are coloană vertebrală, reflexe instituționale și oameni capabili să gestioneze situații-limită. Atacurile din Orientul Mijlociu, cu rachete care lovesc din Dubai și Riad până în Abu Dhabi, și zboruri anulate, plus sute de români blocați în această regiune sunt exact genul de criză care […] The post Oana Țoiu și diplomația pe „hold” first appeared on Ziarul National.
În binecunoscutul stil userist, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, s-a apărat în fața parlamentarilor în scandalul blocării în instanță a barajului Mihăileni arătând că ceilalți au fost de vină. ”Cultura de improvizație și lucrările de mântuială” care au fost făcute până acum vor întârzia finalizarea barajului, a spus Diana Buzoianu. Dincolo de anunțul cu refacerea tuturor […] The post Ministrul Diana Buzoianu se apără în scandalul Mihăileni. Ceilalți sunt de vină! first appeared on Ziarul National.
Ucraina ar putea rămâne fără armele fabricate în SUA, de care are nevoie pentru a rezista rachetelor rusești, deoarece forțele americane își consumă muniția în operațiunile împotriva Iranului. Chiar înainte ca SUA să înceapă atacurile aeriene, oficialii de la Washington își exprimau îngrijorarea că un război cu Iranul ar putea epuiza stocurile de arme americane. […] The post Conflictul din Orientul Mijlociu lasă Ucraina fără arme americane? first appeared on Ziarul National.
O serie de mari cluburi europene, printre care Barcelona, AC Milan și AS Monaco, este anchetată de Parchetul din Principatul Monaco, care a deschis o investigație preliminară pentru corupție, spălare de bani și deturnare de fonduri. Procurorii au pus ochii pe contractele de „promovare turistică” pe care statul african Republica Democrată Congo le-a încheiat cu […] The post Barcelona, AC Milan și AS Monaco, anchetate în „Dosarul RD Congo” first appeared on Ziarul National.
Liderul ASIAA: ”Borfașii și derbedeii din clasa politică au condamnat la moarte industria de apărare” # National.ro
Președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică, Constantin Bucuroiu, a criticat dur clasa politică, acuzându-i pe ”derbedeii și borfașii” din clasa politică că au condamnat la moarte industria de apărare, după ce România s-a mai împrumutat de 16,7 miliarde de euro. Banii din SAFE nu vor ajunge la societățile de stat din industria […] The post Liderul ASIAA: ”Borfașii și derbedeii din clasa politică au condamnat la moarte industria de apărare” first appeared on Ziarul National.
Cristi Chivu este hotărât să facă o adevărată revoluție în lotul lui Inter, la vară, după terminarea sezonului. Cu șanse mari să câștige campionatul, antrenorul grupării „nerazzurre” își face planuri pentru ediția viitoare, când vrea să „spargă” bariera primăverii în Champions League. Inter caută să își întărească lotul pentru sezonul următor, scrie presa din Italia. Cele […] The post Chivu începe revoluția la Inter: 3 staruri pe listă first appeared on Ziarul National.
Statele Unite și Israelul au ucis conducerea de vârf a Iranului, au distrus infrastructura militară și au umilit teocrația care părea odată de neînvins. Moartea liderului suprem Ali Khamenei lasă un vid imens. Președintele american Donald Trump pare să creadă că atacurile aeriene vor declanșa o revoltă. I-a îndemnat pe iranieni să „preia controlul” asupra […] The post Cât timp poate rezista regimul iranian? first appeared on Ziarul National.
Liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación, supranumit „El Mencho”, a fost înmormântat. Trupul neînsuflețit a fost depus într-un sicriu aurit, iar ceremonia funerară a avut loc la Guadalajara. Nemesio Oseguera Cervantes, supranumit „El Mencho”, liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación (Jalisco Noua Generație), a fost înmormântat luni într-un cimitir situat în Zapopan, notează AP. Slujba religioasă și […] The post „El Mencho”, înmormântat într-un sicriu de aur la Guadalajara – VIDEO first appeared on Ziarul National.
De la lansarea primelor atacuri aeriene asupra Iranului, Donald Trump a recurs la o succesiune amețitoare de argumente pentru a justifica ofensiva militară. Administrația pendulează între necesitatea eliminării unui program nuclear despre care Trump afirmase anterior că a fost deja „anihilat”, pedepsirea Teheranului pentru sprijinirea terorismului și milițiilor irakiene, până la prezentarea campaniei drept o […] The post Mitul amenințării „scutului convențional” al Iranului first appeared on Ziarul National.
Culoarele de tranzit ale UE, mai strategice decât barajele. Derogare rapidă pentru o autostradă care intră peste ariile protejate # National.ro
Trecerea peste legislația dură de mediu, impusă de UE, este foarte posibilă, atunci când interesele Uniunii Europene o cer. Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, derogarea de la regimul ariilor protejate pentru Autostrada Sibiu-Pitești, care face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-TCore). Desigur că, în acest caz, activiștii de mediu au tăcut […] The post Culoarele de tranzit ale UE, mai strategice decât barajele. Derogare rapidă pentru o autostradă care intră peste ariile protejate first appeared on Ziarul National.
Bursele globale cedează în fața creșterii prețurilor petrolului. Inflație generalizată? # National.ro
Bursele globale au înregistrat marți o scădere semnificativă, afectate de creșterea prețurilor petrolului în a patra zi a războiului israelo-american împotriva Iranului, care reînvie temerile legate de o inflație generalizată. Investitorii europeni rămân sub presiune, principalele piețe financiare înregistrând deprecieri severe la deschidere. Bursa din Milano conduce topul scăderilor cu un declin de 2,38%, urmată […] The post Bursele globale cedează în fața creșterii prețurilor petrolului. Inflație generalizată? first appeared on Ziarul National.
