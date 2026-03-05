Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”
Gândul, 5 martie 2026 06:10
Surse administrative au precizat pentru Gândul că partidele din Coaliția de guvernare încă nu s-au pus de acord în ceea ce privește bugetul pe care urmează să-l primească Primăria Capitalei în 2026. Asta înseamnă că bugetul va întârzia extrem de mult. Potrivit surselor Gândul, până pe 20 aprilie – cel mai devreme – Bucureștiul ar […]
• • •
Acum 30 minute
06:40
Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat actualul context geopolitic și tensiunile duse la cote maxime din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan vorbește în contextul actual despre criticille aduse la adresa președintelui american Donald Trump, despre care s-ar fi spus […]
Acum o oră
06:30
Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță” # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat joi, 5 martie 2026, în a 6-a zi, iar confruntările dintre cele două tabere par departe de o încheiere. Tel Avivul anunță, totuși, că pe zi ce trece forța de atac a Teheranului scade, iar numărul de rachete lansate e tot mai mic.
06:10
Acum 2 ore
06:00
Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a criticat modul în care sunt prezentate informațiile despre Iran, NATO și bazele militare americane din Orientul Mijlociu. Profesorul a acuzat erori și manipulări în spațiul public, spunând că astfel de afirmații induc în eroare publicul. Urmăriți aici, […]
05:30
România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto # Gândul
Îmbătrânirea parcului auto al României este o realitate, fiind accentuată de numărul tot mai mare de mașini second-hand îmbătrânite care intră anual în țară. Astfel, ne aflăm departe de media UE de doar 12,7 ani. Practic, aproape două treimi din parcul auto al României înseamnă autovehicule de peste 12 ani. Analizând datele oferite de MAI, […]
Acum 8 ore
23:50
Trump își continuă războiul cu eolienele și râde, la pachet, de europeni: „Câte eoliene ați văzut în China? Ei doar le fabrică și le vând fraierilor din Europa, care le cumpără cu miile” # Gândul
Într-o incursiune publică, Donald Trump a râs de europeni la capitolul achizițiilor pe piața energiei verzi. Președintele SUA susține că statul chinez „produse toate morile de vânt”, deși nu dețin parcuri eoliene. Însă, ajung să fie vândute „fraierilor din Europa”, cu „miile”, a susținut președintele american. Este încă o salvă din lupta lui Trump cu […]
23:10
H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 4 martie 2026, analistul H.D Hartmann a oferit o analiză detaliată a traiectoriei lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de 37 de ani, subliniind contrastul economic cu Turcia și elemente biografice dramatice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann subliniază că, sub Khamenei, PIB-ul Iranului […]
23:10
Ce vine cu Mercosur. Un cargo cu semințe de floarea soarelui din Argentina, dat la biodiesel în Bulgaria # Gândul
Primele cantități de floarea-soarelui care au ajuns din Argentina în Bulgaria au fost depistate ca fiind neconforme pentru a fi procesate pentru producția de ulei. Analizele de laborator au indicat un nivel ridicat, peste limita legală admisă, a unor pesticide periculoase, astfel că toate cantitățile recepționate au fost direcționate, sub pază, către depozite și ar […]
Acum 12 ore
23:00
Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut” # Gândul
Prețul carburanților a crescut în România, fiind marcată o majorare consistentă a tarifului la pompă, după escaladarea conflictului din Iran. Acum, un litru de benzină costă peste 8 lei (vezi AICI). În aceeași zi în care clienții stațiilor de alimentare au fost întâmpinați cu prețuri mai mari la combustibili, premierul Ilie Bolojan preciza că nu […]
22:40
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Iranul nu are încă bombă atomică, dar este la un pas să creeze una. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Când Khamenei este la putere, el redeschide proiectul nuclear, […]
22:10
Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar! # Gândul
Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță. Social-democrații spun că premierul Bolojan ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție. Imediat după ce a fost declarat blocajul liderul PSD, Sorin Grindeanu a […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Anul 2026, în centrul previziunilor sumbre. Cine este „Noul Nostradamus” care a prezis atacurile asupra Iranului # Gândul
„Noul Nostradamus” poartă numele de Craig Hamilton-Parker și este cel care a susținut că s-au adeverit previziunile legate de Iran. Anul 2026 se află în centrul previziunilor sumbre, iar bărbatul avertizează că urmează și alte atacuri. Mediumul britanic a prezis anterior și alte momente care vor rămâne în istorie. Craig Hamilton-Parker este un medium britanic […]
22:00
ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății # Gândul
ATITUDINI – Noua emisiune marca Gândul va fi un spațiu deschis tuturor provocărilor pe subiecte de mare impact în care moderatorul Adina Anghelescu și invitații săi vor diseca problemele majore cu care se confruntă societatea și în care ATITUDINEA va conta. O emisiune provocatoare în care vor fi analizate, cu argumente și fapte, temele actuale […]
21:50
Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică # Gândul
Sistemul de alertare seismică dezvoltat de INFP poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să lovească Bucureștiul. Sistemul oferă un timp pentru oprirea gazelor și a proceselor industriale. Directorul INFP, Constantin Ionescu, a explicat că acest interval permite securizarea rețelelor care pot pune în pericol populația și permite coordonarea eficientă a […]
21:50
Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran # Gândul
Casa Albă a anunțat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite. Decizia Madridului vine la doar o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale, potrivit Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că oficialii spanioli au înțeles mesajul președintelui și au confirmat […]
21:40
Liderul opoziției din România se află în aceste zile în capitala Statelor Unite, unde a fost invitat să ia cuvântul în cadrul conferinței Alliance of Sovereign Nations. Conform unor surse din interiorul organizatorilor, discursul său va fi imediat după cel susținut de Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, în cadrul unui panel despre cenzură și libertatea […]
21:30
Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit miercuri, 4 martie, la Bruxelles, cu Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe din Parlamentul European. La această discuție a participat și europarlamentarul Dan Barna, care ocupă funcția de vicepreședinte al aceluiași grup politic, potrivit unui comunicat oficial. Dialogul s-a concentrat pe consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul securității […]
21:20
USR a republicat postarea ștearsă în care îi ia apărarea ministrului Miruță în scandalul înscrierii în PSD. Gândul a semnalat ștergerea postării # Gândul
USR a decis să republice mesajul de susținere pentru ministrul Apărării, Radu Miruță, la scurt timp după ce dispariția acestuia de pe rețelele sociale a fost semnalată de Gândul. Formațiunea politică își menține astfel strategia de a ironiza dezvăluirile despre trecutul pesedist al ministrului și să-l apere pe Miruță de atacuri. „Din când în când […]
21:10
Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc # Gândul
Un oraș din România a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Mulți turiști britanici s-au îndrăgostit de acest loc în care istoria se îmbină armonios cu arhitectura și senzația pe care ți-o oferă atunci când sosești aici. De altfel, este o destinație îndrăgită și de cetățenii români, mulți alegând […]
20:40
Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere # Gândul
Cunoscuții farsori ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov) au publicat o înregistrare a unei conversații cu fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Farsorii au vorbit cu el în numele președintelui celui mai mare partid din Parlamentul European, Manfred Weber. La întrebarea cum ar putea Europa să-l ajute pe moștenitorul tronului, Pahlavi […]
20:20
Procesul de deschidere a unui dosar de daună devine esențial, fiind punctul de plecare în relația cu societatea de asigurări. De modul în care este gestionată această etapă depinde rapiditatea cu care vom primi despăgubirea și, implicit, revenirea la normalitate. Lucrurile sunt simple atunci când știi exact ce ai de făcut și ce documente trebuie […]
20:20
George Simion se află în SUA, acolo unde figurează printre invitații conferinței internaționale „Alianța Națiunilor Suverane” („Alliance of Sovereign Nations”). Liderul AUR este prezent la conferința extremiștilor, care are loc în perioada 4 – 6 martie 2026. „Bună seara, dragi prieteni. În următoarele zile vom fi iarăși cu o delegație la Washington DC. Sunt multe […]
20:10
Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene” # Gândul
Primarul Ciprian Ciucu anunță un plan ambițios de regenerare urbană a Bucureștiului pentru anul 2026. Edilul promite că primele șantiere se deschid chiar în acest an, cu scopul de a transforma străzile centrale în zone verzi, pietonale, pentru a reduce poluarea și a oferi bucureștenilor spații de calitate. „Avem 40 de zone, iată primele dintre […]
19:50
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare” # Gândul
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de discuții și revoltă în unele școli românești. O profesoară susține că discuțiile legate de darurile care sunt oferite cadrelor didactice „sunt pur și simplu umilitoare”, iar perioada aceasta este „copleșitoare”. Vezi mai jos. Mulți elevi și părinți pregătesc daruri pentru profesori, cu ocazia […]
19:50
Ianis Zicu poate fi demis de la Farul dacă nu obține rezultate pozitive în meciurile rămase până la pauza competițională datorată acțiunilor echipelor naționale. Farul joacă partida cu Csikszereda în etapa 30, ultima a sezonului regulat, apoi joacă prima rundă din play-out la jumătatea lunii. Echipa națională evolueză în barajul pentru CM cu Turcia la […]
19:40
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026. Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026 Două zodii se lovesc de probleme grave la început de martie, scrie newsweek.ro. Finalul acestei săptămâni va aduce tensiuni neașteptate pentru două zodii din Horoscop. „Cutremur” pe plan profesional sau personal, pentru acești […]
19:30
Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital # Gândul
Procuratura din Forlì, în regiunea Emilia-Romagna, anchetează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi comis crime în serie asupra pacienților pe care îi transporta la spital, relatează Corriere della Sera. Cel puțin cinci pacienți în vârstă au murit între februarie 2025 și prezent, în timpul sau imediat după transportul de la Forlì la Santa […]
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:30
Scandal în Parlament. POT acuză că membrii pe care i-a exclus pun bețe în roate partidului. Ce acuzații aduce Ana Maria Gavrilă # Gândul
Anamaria Gavrilă, şefa POT, spune că membrii pe care i-a exclus din partid îi pun bețe în roate, pentru că încă fac parte din grupul parlamentar. Într-un comunicat, lidera POT spune că a transmis conducerii Camerei Deputaţior mai multe solicitări prin care cere ca membrii excluşi din partid să-şi piardă atribuţiile „în cadrul grupului parlamentar […]
19:30
„Nu ne dorim sub nicio formă ca prețul la combustibil să ajungă la 10 lei”. Ce spune Ilie Bolojan despre creșterea prețului „la pompă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, în cadrul unei intervenți live pentru B1 TV, că nu își dorește sub nicio formă ca prețul combustibilului să atingă pragul psihologic de 10 lei. Oficialul a subliniat că prețurile mari de la pompă sunt un efect al creșterii tensiunilor internaționale. Ilie Bolojan a spus că prețurile au crescut din […]
19:20
Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc # Gândul
Invitat la B1 TV, premierul Ilie Bolojan a anunțat că situația economică a țării se va stabiliza abia în a doua jumătate a anului 2026. Ilie Bolojan a transmis că inflația își va reveni din a doua jumătate a anului, iar veniturile românilor vor crește. „Dacă 2025 am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu […]
19:20
„Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV. Premierul a avertizat că acest comunicat ar putea genera blocaje în coaliția de guvernare. „Comunicatul PSD e în contradicție cu realitatea și cu ce s-a întâmplat azi la ședința coaliției. E de […]
19:10
Vedeta din „The Young Pope” salută Gândul, de la Piteşti. Miercuri seară este avanpremiera noului film în care apare # Gândul
Avanpremiera noii producţii cinematografice în care apare vedeta hollywoodiană, argeşeancă de origine, Mădălina Bellariu Ion, are loc miercuri seara, la Piteşti. Aceasta a dorit ca publicul din oraşul natal să fie primul din Roânia care să vizioneze pelicula a cărei regie este semnată de Iura Luncaşu, iar scenariul este inspirat din cartea altei argeşence, Olivia […]
19:10
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere” # Gândul
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat la DIGI 24 că România, alături de alte cinci state europene, a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Acest gest e menit să vină în sprijinul cetățenilor care așteaptă să fie repatriați din țările afectate de război. Vicepreşedinta Comisiei […]
19:10
USR a încercat să-l apere pe Miruță după dezvăluirea Gândul privind trecutul PSD-ist, dar a sfârșit prin a șterge postarea. Cum îl glorificau USR-iștii pe Miruță în postarea ștearsă # Gândul
USR a sărit în apărarea ministrului Radu Miruță, după ce a ieșit la iveală faptul că acesta a fost membru PSD. Formațiunea a transmis, printr-o postare pe Facebook, că atacurile la adresa ministrului nu sunt fondate, însă la scurt timp, au decis să șteargă postarea. Motivul din spatele acestei decizii nu se cunoaște, dar Gândul […]
19:00
Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării # Gândul
O nouă disciplină ar putea fi integrată în manualele elevilor. Disciplina poartă denumirea de „Economie circulară şi consum responsabil” și are un scop precis. Și anume, să contribuie la dezvoltarea unei gândiri critice şi responsabile în rândul elevilor privind utilizarea resurselor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. În cursul […]
19:00
Liberalii acuză PSD de încercări de destabilizare: „Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste” # Gândul
Partidul Naţional Liberal a reacționat în urma atacului social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan. Bugetul nu trebuie să fie victima jocurilor politicianiste, au transmis liberalii. Anterior, PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. Răspunsul PNL a apărut în urma acuzațiilor lansate de social-democrați. „Bugetul României nu trebuie să fie victima […]
18:50
Vicele Camerei Deputaţilor se întoarce în această noapte în ţară. Adrian Cozma va veni cu un avion FlyDubai, alături de familie şi alţi români # Gândul
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, împreună cu soţia şi cei doi copii se vor întoarce în noaptea aceasta din Dubai. Aceştia au reuşit să-şi cumpere bilet şi vor zburaspre casă cu o aeronavă FlyFubai, care va ateriza la Bucureşti în această noapte. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în acest moment, sunt programate zboruri de „repatriere asistată […]
18:50
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după ce echipa lui Iftime a ratat play-off-ul. „Când trage linie o să spună: Am fost un prost” # Gândul
FC Botoșani a ratat play-off-ul și s-a despărțit de antrenorul Leo Grozavu, iar fostul patron al FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a vorbit despre situația echipei moldave. Formația lui Valeriu Iftime a fost mult timp în primele șase în campionat, dar o serie de înfrângeri au făcut să ajungă în play-out și Leo Grozavu să fie […]
18:30
Sfârșitul iernii. Vortexul polar se divide. Cum va influența vremea în luna martie în România # Gândul
O inversare majoră a direcției vântului stratosferic apare în ultimele prognoze, semnalând o prăbușire finală a Vortexului Polar pe măsură ce ne apropiem de martie. Modelele reflectă acest lucru și printr-o defalcare atmosferică, creând un model meteorologic interpolar special care va afecta Statele Unite, Canada și Europa, implicit și România. Această perturbare prognozată este setată […]
18:20
Comisia Europeană vrea o industrie „Fabricată în UE”. Propunere legislativă pentru creșterea producției și a locurilor de muncă # Gândul
Comisia Europeană a adoptat o propunere ambițioasă de act legislativ prin care urmărește să revitalizeze baza industrială a continentului și să accelereze tranziția către o „economie curată”. Potrivit Comisiei Europene, noul proiect, numit Actul legislativ privind accelerarea activității industriale (AAAI), introduce reguli stricte pentru achizițiile publice și oferă facilități pentru proiectele de producție de pe […]
18:20
Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit programul audierilor magistraților nominalizați la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA # Gândul
Interviurile cu magistraţii nominalizaţi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT se desfăşoară în perioada 10 – 17 martie, a anunțat miercuri Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerilor transmise luni de ministrul Justiţiei. La […]
18:20
Coșmarul Marelui Cutremur. Au trecut 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, care a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Românii nu uită nici acum clipele terifiante prin care au trecut atunci, în lupta pentru supraviețuire. 1.600 de oameni au murit sub dărâmături. Coșmarul Marelui Cutremur Artista Natalia […]
18:20
Miruță s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. Ce i-a spus despre un eventual program SAFE 2 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit astăzi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul român a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că discuțiile au vizat promovarea intereselor României în viitoarele programe europene din domeniul apărării și necesitatea unei reacții cordonate la nivelul UE în fața dezinformării. Radu Miruță a explicat că […]
18:20
Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat. Teodorovici: ”Este dincolo de prostie/Se duc în mod voit, nu ascultă” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, Politica economică a Guvernului, un eșec anticipat a comentat, alături de jurnalistul Ionuț Cristache, cauzele ce au ca efect criza economică cu care se confruntă în prezent România. În opinia fostului ministru social-democrat, decidenții dau dovadă de mult amatorism și improvizație în materie de politici economice. Eugen Teodorovici, ministru de […]
18:10
Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani # Gândul
Tragedie în Iași. O tânără în vârstă de 26 de ani a fost găsită fără suflare în casă, după ce soțul ei, aflat la muncă în Germania, nu a mai putut să o contacteze. A apelat după ajutor, iar la domiciliu s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. În locuință se afla și fiica […]
18:10
Noaptea muncă, ziua școală. Mirela, de la menajeră în Spania, la doctor „magna cum laude” al Universității Almeira # Gândul
Mirela a plecat din România fără să știe boabă de spaniolă și a început să lucreze ca menajeră. Ziua muncă, noaptea școală. După ani de trudă și studiu a ajuns doctor „cum laude” în Educație la Universitatea din Almeira, Spania.. În urmă cu câteva zile, Aula Magna a Universității din Almería a găzduit unul dintre […]
Acum 24 ore
18:00
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență # Gândul
Corneliu Bențe, președintele Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, susține că în România există deficit de competență, de forță de muncă calificată. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Bența a mai spus că aceste probleme ar trebui să fie puse mai des […]
18:00
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță” # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 4 martie, că două zboruri sunt programate în această seară și în timpul nopții, din Dubai la București, operate de compania aeriană Fly Dubai, trasnmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cele două zboruri cu mai mulți români, care vin din zone de conflict, vor ajunge miercuri, 4 […]
