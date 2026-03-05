Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni

18:20

Coșmarul Marelui Cutremur. Au trecut 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, care a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Românii nu uită nici acum clipele terifiante prin care au trecut atunci, în lupta pentru supraviețuire. 1.600 de oameni au murit sub dărâmături. Coșmarul Marelui Cutremur Artista Natalia […]