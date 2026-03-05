Eşec în Senatul american privind o rezoluţie care ar fi limitat puterile lui Trump împotriva Iranului
Digi24.ro, 5 martie 2026 08:20
O rezoluţie care viza limitarea puterilor preşedintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul american, din cauza sprijinului puternic din partea majorităţii republicane pentru operaţiunea americano-israeliană, transmite AFP, potrivit Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
08:20
Eşec în Senatul american privind o rezoluţie care ar fi limitat puterile lui Trump împotriva Iranului # Digi24.ro
O rezoluţie care viza limitarea puterilor preşedintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul american, din cauza sprijinului puternic din partea majorităţii republicane pentru operaţiunea americano-israeliană, transmite AFP, potrivit Agerpres.
08:10
Președintele, în vizită la Varşovia. Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor face declarații de presă comune # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Șeful statului se va întâlni și cu prim-ministrul Donald Tusk, dar și cu alți lideri politici polonezi. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
Acum o oră
08:00
CNAB: 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează News.ro.
Acum 2 ore
07:10
Un aliat de top al lui Trump ameninţă UE: Planul pentru sateliţi cu tehnologie europeană provoacă tensiuni la Washington # Digi24.ro
Washingtonul va riposta dacă Uniunea Europeană adoptă măsuri care favorizează companiile europene de sateliţi în detrimentul celor americane, a avertizat Brendan Carr, şeful autorităţii americane de reglementare în comunicaţii şi un aliat apropiat al lui Donald Trump, criticând proiectul de lege al UE privind tehnologia spaţială.
07:10
O importantă instituție europeană contrazice trendul privind inteligenţa artificială. Când vor fi înlocuiți angajații umani # Digi24.ro
Extinderea utilizării inteligenţei artificiale (AI) de către firme ar putea crea locuri de muncă în zona euro, în loc să provoace concedieri, aşa cum se tem mulţi, anticipează Banca Centrală Europeană (BCE) într-o postare pe blogul instituției.
07:10
Construirea şi pilotarea de drone a devenit materie de studiu în şcolile din Rusia. Putin vrea un milion de specialişti până în 2030 # Digi24.ro
Rusia a introdus cursuri despre asamblarea şi operarea dronelor în programa şcolară, iar elevii vor învăţa să le construiască şi să le piloteze în cadrul disciplinei „Fundamentele securităţii patriei”, pe fondul războiului din Ucraina şi al planurilor Kremlinului de a pregăti un milion de specialişti în vehicule aeriene fără pilot până în 2030.
07:10
Efectul neașteptat pe care criza din Strâmtoarea Ormuz l-ar putea avea uneia din marile puteri mondiale # Digi24.ro
Creşterea tensiunilor în Orientul Mijlociu şi ameninţările asupra Strâmtorii Ormuz riscă să afecteze aprovizionarea globală cu ţiţei. Un efect al acestui scenariu, spun experţii, ar putea fi accelerarea tranziţiei către energiile regenerabile în China şi ar consolida abordarea sa asupra securităţii energetice.
07:10
Apelul telefonic dintre Trump și Netanyahu care a schimbat soarta Orientului Mijlociu. „Trebuia să profităm de situație” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump era tentat să atace Iranul încă dinainte de a afla că îi va putea elimina pe liderul suprem Ali Khamenei și consilierii lui de top dintr-o singură lovitură. Însă, momentul crucial care a dus la declanșarea războiului contra Iranului a venit în ziua de 23 februarie, atunci când premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat pe Trump să îl informeze despre întâlnirea secretă de la Teheran, potrivit Axios.
07:10
Cât îi costă pe americani războiul cu Iranul. SUA au avut cheltuieli uriașe încă din prima zi a atacurilor # Digi24.ro
Administrația Trump a cheltuit mai bine de un miliard de dolari ca să susțină războiul cu Iranul. În această sumă sunt incluse atât operațiunile de pregătire pentru loviturile începute pe 28 februarie, cât și costurile înregistrate numai în prima zi, arată estimări făcute de presa internațională.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Marco Rubio, după ce NATO a doborât o rachetă iraniană: „Atacurile sunt inacceptabile” # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu continuă și în cea de-a șasea zi. Israelul și-a continuat ofensiva în Teheran, anunțând, în a cincea zi, că a distrus zeci de lansatoare de rachete și sisteme de apărare aeriană. De cealaltă parte, Casa Albă a transmis că prezența trupelor terestre în Iran „nu face parte din planul acestei operaţiuni în acest moment”, iar Donald Trump a evaluat performanța americană în războiul în curs cu Iranul cu nota 15 din 10. Mai mult, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a adresat țărilor vecine Iranului, afirmând că Teheranul a încercat să evite războiul prin diplomație, dar că atacurile SUA-Israel nu i-au lăsat „altă opțiune” decât să riposteze. De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept „inacceptabile” atacurile asupra suveranității Turciei după neutralizarea rachetei iraniene.
07:10
Prinse la mijloc între SUA și Iran, țările din Golful Persic se confruntă cu un scenariu de coșmar. „Viitorul nu este promițător” # Digi24.ro
Țările din Golful Persic se temeau de ani de zile de riscul izbucnirii unui război în toată regula cu Iranul, știind că orașele lor cu cartiere de lux pline de turiști și afaceriști străini ar putea deveni ținta atacurilor iraniene. Acum, însă, bombardamentele masive lansate de SUA și Israel asupra Iranului au degenerat rapid într-un scenariu de coșmar pentru statele arabe, care au fost atacate cu mii de rachete și drone și ar putea rămâne fără muniție pentru sistemele de apărare anti-rachetă și fără rezerve strategice de alimente, dacă războiul se va prelungi.
07:10
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia un război SUA-Israel împotriva Iranului. Patru scenarii posibile # Digi24.ro
Punând cap la cap declarațiile oficialilor americani și israelieni cu privire la atacul asupra Iranului, obiectivele acestuia par a fi acelea de a provoca daune maxime pilonilor puterii țării, în special programelor sale nucleare sau de rachete și Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC). Obiectivul final, însă, așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele SUA, Donald Trump, este acela de a pregăti terenul pentru o revoltă populară care să răstoarne regimul condus de clerici, aflat la putere de 47 de ani. Trump a prezentat acest atac devastator ca pe o șansă unică în viață pentru poporul iranian de a-și „recâștiga guvernul”, arată The Guardian.
07:10
După B-1 și B-2, SUA au aruncat în luptă și B-52H Stratofortress. Cum arată un atac pe distanțe llungi, „de manual”, al US Air Force # Digi24.ro
În ultimele ore, surse OSINT și de monitorizare radio au semnalat faptul căo formațiune de bombardiere strategice B-52H Stratofortress ale US air Force, care se întorceau de la operațiuni de atac împotriva Iranului, s-a coordonat cu mai multe avioane cisternă KC-135 deasupra Mediteranei de Est, pentru realimentare, după ce inițial, decolaseră de la o bază continentală americană.
07:10
NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii # Digi24.ro
NASA a anunțat că Artemis II ar putea fi lansată în aprilie, după ce inginerii au remediat problema tehnică legată de fluxul de heliu care a dus luna trecută la amânarea lansării rachetei Space Launch System. Patru astronauți vor călători timp de aproximativ zece zile într-un zbor în jurul Lunii, în cadrul primei misiuni cu echipaj uman a programului Artemis și al primei astfel de călătorii spre satelitul natural al Pământului după mai bine de 50 de ani.
07:10
De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer pare dispus să ignore criticile lansate de Donald Trump la adresa sa în contextul tensiunilor legate de Iran, mizând pe faptul că poziția sa prudentă reflectă mai degrabă opinia publică din Marea Britanie. În timp ce liderul de la Washington a sugerat că Londra a întârziat să sprijine operațiunile americane, guvernul britanic consideră că deciziile sale sunt dictate de interesele naționale și de dorința de a evita o implicare directă într-un nou conflict în Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.
07:10
Șase jucători misterioși au pariat pe atacurile SUA-Israel în Iran și au câștigat peste un milion de dolari # Digi24.ro
Cu doar câteva ore înainte ca SUA și Israelul să lanseze operațiunea împotriva Iranului, șase conturi au fost create pe platforma online de pariuri Polymarket. Cei șase jucători au câștigat peste un milion de dolari în bitcoin pariind că atacurile vor fi lansate până sâmbătă. O firmă de investigații online a raportat prezența unor „informații suspecte din interior”, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o scurgere de informații din partea administrației americane, relatează New York Times.
07:10
20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice # Digi24.ro
Douăzeci de cămile au fost descalificate de la festivalul de frumusețe al cămilelor din Oman, în februarie 2026, după ce oficialii au descoperit că acestea fuseseră supuse unor proceduri cosmetice.
07:10
Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, notează AFP, preluată de Agerpres.
Acum 8 ore
01:30
Radu Miruţă a vorbit cu Roberta Metsola despre nevoia unui SAFE 2: „Statul român poate contribui la strategia militară europeană” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Mirţă, afirmă că a discutat cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, despre nevoia unui SAFE 2, despre includerea direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE a contribuţiei industriilor naţionale de apărare. „Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generaţie, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziţionate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităţilor de producţie a armamentului”, susţine el.
01:10
Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă # Digi24.ro
Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent.
Acum 12 ore
23:50
„S-a scufundat complet”. Putin acuză Ucraina de „atac terorist” după explozia unei nave rusești cu gaze în Mediterană # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că ar fi lansat un „atac terorist” asupra unui transportator rusesc de gaze naturale lichefiate, care a explodat și s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei. Nava, sancționată de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că făcea parte din „flota din umbră” a Moscovei, transporta aproximativ 61.000 de tone de gaze, însă toți cei 30 de membri ai echipajului au fost salvați.
23:50
Trump, pus să evalueze performanța SUA în războiul cu Iran: „Pe o scară de la 1 la 10, merităm 15!” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a evaluat miercuri performanța SUA în războiul cu Iranul cu nota 15 pe o scară de la 1 la 10, afirmând că liderii republicii islamice sunt uciși rapid și promițând că va continua lupta. Comentariile lui Trump au loc în contextul în care conflictul a intrat în a cincea zi, cu un submarin american care a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lanka și noi explozii în Orientul Mijlociu, anunță France24.
23:50
„E mult mai rău decât credeați”. Revoltă între democrați față de războiul din Orientul Mijlociu, după o ședință cu ușile închise # Digi24.ro
Senatoarea democrată Elizabeth Warren a criticat marți atacurile lansate de administrația Trump asupra Iranului, afirmând că acestea se bazează pe „minciuni”, după ce a participat la o ședință cu ușile închise pentru congresmeni. „Este mult mai rău decât credeați”, spune senatoarea de Massachusetts.
23:30
Trump, mulțumit de activitatea lui Delcy Rodriguez: „Face o treabă excelentă. Petrolul din Venezuela începe să curgă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „face o treabă excelentă”, iar petrolul „începe să curgă” din Venezuela, anunță Reuters. La sfârșitul lunii trecute, Rodriguez i-a cerut lui Trump să ridice „blocada şi sancţiunile” împotriva ţării sud-americane.
23:20
Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs care va avea loc în mai la Viena. „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni”, a declarat artista emoţionată.
23:00
MAE, noi date despre românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu: dintre cei care au solicitat asistență consulară, 490 sunt acasă # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, „dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară”, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu, „din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane”. Un număr de 174 de persoane au fost repatriate din Israel cu o cursă operată de o companie privată, la solicitarea MAE, pe ruta Teba-Bucureşti. Patru persoane au revenit din Iordania cu un zbor de evacuare organizat de autorităţile din Slovacia.
23:00
Vladimir Putin anunță eliberarea a doi maghiari capturați în Ucraina, după discuții cu șeful diplomației de la Budapesta # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că doi cetățeni maghiari, care au servit în armata ucraineană și au fost capturați de Rusia, au fost eliberați în urma discuțiilor cu ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. „Am decis să eliberez două persoane”, a spus Putin, citat de Kyiv Independent. „La cererea prim-ministrului maghiar Viktor Orban, îi puteți lua cu voi direct în avionul care v-a adus aici. Aceștia sunt cetățeni cu dublă cetățenie, atât ucraineană, cât și maghiară.”
22:50
Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu ministrul de Externe din Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian, dar şi despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România şi Europa, care ar putea prelua, când situaţia o va permite, şi cereri ale cetăţenilor români din Dubai.
22:40
Vladimir Putin a mărit efectivul armatei regulate a Rusiei la aproape 2,4 milioane de soldați # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care extinde armata regulată rusă la aproape 2,4 milioane de soldați, potrivit unui site web rus dedicat actelor juridice.
22:40
Bogdan Ivan: Doar din stocuri, dacă nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce, ne-ar ajunge aproape 5 luni # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, dacă România nu ar mai importa şi nu ar mai produce niciun litru de carburant în următoarea perioadă, există stocuri de carburant care ar ajunge pentru următoarele cinci luni. Acestea provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.
22:20
Cristian Diaconescu: „România este protejată de NATO. Nu se pune problema amplasării de arme nucleare franceze la noi” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a vorbit miercuri seară, în direct la Digi24, despre miza dezbaterii privind „umbrela nucleară” franceză, anunțată de președintele Emmanuel Macron. Fostul șef al diplomației a punctat că România beneficiază însă de garanții clare în cadrul NATO, iar dialogul cu Parisul nu presupune staționarea de arme nucleare pe teritoriul românesc.
22:10
Cum vede Bolojan reducerea numărului de comune: cele de lângă reședința de județ pot deveni primării de sector # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că reducerea numărului de comune se poate face fără mari probleme şi, din punctul lui de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, cel puţin el personal este de acord. El a mai afirmat că ceea ce statul ar mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector.
22:00
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare # Digi24.ro
Val de nemulțumiri printre românii repatriați din Orientul Mijlociu. Oamenii spun că au fost nevoiți să își plătească singuri drumul spre casă. Revolta a început în aeroport și continuat rapid pe rețelele de socializare online. În această seară, alte patru aeronave ajung la București, cu români din Israel și Dubai.
22:00
La mai bine de zece ani după atacul terorist din 2015 asupra redacției sale, săptămânalul satiric francez marchează moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cu o copertă provocatoare. În acest timp, Franța se pregătește pentru posibile atacuri de răzbunare.
21:50
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile # Digi24.ro
Bombardarea unei școli iraniene, soldată cu moartea a aproximativ 165 de persoane, cea mai mare parte dintre ele eleve, a inclus mai multe ținte în apropierea instituției de educație decât s-a raportat inițial, conform unei analize a imaginilor din satelit comerciale realizate de NPR.
21:30
Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru scăderea taxelor locale. Ce propun în privința păcănelelor # Digi24.ro
Potrivit unei circulare interne, conducerea AUR își îndeamnă aleșii locali, adică primarii și consilierii, să depună proiecte pentru scăderea taxelor și impozitelor locale. Alianța are doar 30 de primari la nivel național și aproximativ 3.700 de consilieri locali.
21:20
Serviciile secrete iraniene au semnalizat disponibilitatea pentru negocieri cu CIA, deși oficial Teheranul neagă # Digi24.ro
Agenții din cadrul Ministerului Informațiilor din Iran au indicat în mod discret că sunt deschiși la discuții cu Agenția Centrală de Informații (CIA) privind încheierea războiului, a raportat miercuri The New York Times, citând oficiali familiarizați cu problema, în timp ce Teheranul a respins rapid afirmația ca fiind „război psihologic”.
21:20
„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional # Digi24.ro
SUA și Israelul lucrează pentru a înarma forțele kurde din Irak și Iran pentru a confrunta regimul de la Teheran, ceea ce stârnește temeri privind un conflict sectar și o extindere a războiului regional în Siria și Turcia, scrie The Times.
21:20
Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că bugetul pe 2026 va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei, el menţionând că, anul acesta, o astfel de prevedere este greu de pus în practică.
21:10
Prețul petrolului și prețul carburanților: cât din scumpirea de la pompă vine din baril și cât din percepție # Digi24.ro
În ultimele săptămâni, evoluția prețului petrolului a revenit în centrul dezbaterii economice. Cotația internațională a țițeiului Brent – reperul pentru piața europeană – a crescut semnificativ, apropiindu-se din nou de niveluri care ridică întrebări legitime pentru consumatori și companii: cât din această creștere se va regăsi în prețul benzinei și motorinei la pompă?
21:10
De ce Rusia nu vine în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran # Digi24.ro
Regimul iranian asediat, cu foarte puțini aliați internaționali, a mizat pe sprijinul Moscovei în contextul atacurilor americane și israeliene în curs, dar până acum a fost profund dezamăgit, arată o analiză DW.
21:10
După amenințarea cu un embargo, Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA, susține Casa Albă: „Au auzit mesajul clar și răspicat” # Digi24.ro
Spania a acceptat să coopereze cu armata americană, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, la o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul din cauza poziției sale împotriva atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, relatează Reuters și BBC.
21:10
Pană de curent generală în întregul Irak. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească teritoriul „acum” # Digi24.ro
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică, din motive încă necunoscute, transmite Reuters. Pana de curent este în curs în toate provinciile ţării.
20:50
Macron îl susține pe Sanchez în disputa cu Trump și vrea ca UE să se mobilizeze împotriva măsurilor care ar putea fi luate de SUA # Digi24.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez nu mai este singurul lider al UE care îl confruntă pe președintele american Donald Trump pe tema războiului din Iran. Președintele francez Emmanuel Macron se alătură acestuia, relatează POLITICO.
20:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete din sudul Iranului, soldat cu peste 160 de morţi, informează dpa, preluat de Agerpres.
20:40
Criza energetică ar putea escalada: Moscova ia în calcul suspendarea imediată a exporturilor de gaz către Europa. Mesajul lui Putin # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE.
20:40
Noi date în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner: de unde susține că a primit „pontul” unul dintre condamnații în primă instanță # Digi24.ro
Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani închisoare în dosarul privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, susţine că a primit un „pont”, de la un bărbat din Ploieşti, care locuieşte în Sibiu, cu privire la faptul că omul de afaceri ar fi avut în casă o sumă mare, de aproximativ două-trei milioane de euro. Zuleam a spus în faţa judecătorilor numele bărbatului, fiind pentru prima dată când acest nume este invocat în dosarul care s-a judecat pe fond.
20:20
Apariția unui „Iran democratic” este un rezultat departe de a fi sigur, susține Kaja Kallas. „Pentru Europa, este un moment periculos” # Digi24.ro
Apariția unui Iran democratic ca urmare a atacurilor lansate de Statele Unite și Israel este „departe de a fi sigură”, a declarat miercuri Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizând asupra unui „război în expansiune” în regiune și a unui „moment periculos” pentru Europa, conform Euronews.
20:10
Bolojan, despre majorarea preţurilor la carburanți: Depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. El a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.
20:00
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: În şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă. Comunicatul e în contradicție cu realitatea # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în şedinţa de coaliţie de dimineaţă s-au închis în bună regulă şi a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele, până la sfârşitul săptămânii, el arătând că a văzut comunicatul PSD şi este „în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea”. „Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta”, a mai spus premierul.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.