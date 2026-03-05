Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 martie

07:10

Cu doar câteva ore înainte ca SUA și Israelul să lanseze operațiunea împotriva Iranului, șase conturi au fost create pe platforma online de pariuri Polymarket. Cei șase jucători au câștigat peste un milion de dolari în bitcoin pariind că atacurile vor fi lansate până sâmbătă. O firmă de investigații online a raportat prezența unor „informații suspecte din interior”, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o scurgere de informații din partea administrației americane, relatează New York Times.