Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță
Digi24.ro, 5 martie 2026 11:20
Autoritățile de la Baku au informat că mai multe drone și rachete au fost trimise de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor a lovit aeroportul din orașul cu același nume.
Acum 10 minute
11:30
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că deține imagini „secrete” din satelit care ar arăta că oleoductul Drujba, prin care era transportat petrol rusesc către Europa Centrală, nu a fost avariat, acuzându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că minte în legătură cu acest subiect.
Acum 30 minute
11:20
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion” # Digi24.ro
S-au reluat parțial zborurile dinspre Orientul Mijlociu. Primul avion de la Dubai, după o pauză de 4 zile, a aterizat azi-noapte pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală. De la izbucnirea conflictului, autoritățile din Emiratele Arabe Unite asigură cazarea temporară pentru toți pasagerii străini care nu pot pleca din Dubai și Abu Dhabi.
11:20
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță # Digi24.ro
Autoritățile de la Baku au informat că mai multe drone și rachete au fost trimise de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor a lovit aeroportul din orașul cu același nume.
11:20
Durerea provocată de calculii renali poate fi una dintre cele mai intense urgențe urologice, dar puține sunt cazurile ce necesită intervenție chirurgicală clasică. În cele mai multe situații, tratamentele minim invazive permit rezolvarea problemei cu recuperare rapidă, atunci când sunt îndeplinite criteriile potrivite.
11:10
În adâncul nopții de 28 februarie 2026, în timp ce rachetele de precizie americane și israeliene redesenau arhitectura de putere a Orientului Mijlociu luminând cerul Teheranului, la mii de kilometri distanță, în sudul României, monitoarele bazei de la Deveselu intrau în alertă maximă.
11:10
Decizia luată de Giorgia Meloni privind războiul din Orientul Mijlociu: „Trebuie să protejăm italienii din regiune” # Digi24.ro
Italia intenţionează să trimită ajutor pentru apărare aeriană ţărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a declarat joi prim-ministrul Giorgia Meloni, relatează Reuters şi AFP.
11:10
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026 - 2027, a elevilor care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de MEC ori premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de minister.
Acum o oră
11:00
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a monitoriza patrulele aeriene rusești în apropiere de Alaska # Digi24.ro
SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunţat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD).
11:00
Peste 300 de săli de jocuri de noroc într-un singur oraș. Primăria Buzău vrea să le elimine: „Banii buzoienilor se scurg în aparate” # Digi24.ro
În municipiul Buzău funcționează peste 300 de săli de jocuri de noroc, cu aproximativ 742 de aparate tip slot machine, care ar genera anual venituri de circa 72 de milioane de euro, potrivit datelor invocate de administrația locală. Suma depășește bugetul local consolidat al orașului, iar autoritățile au anunțat că pregătesc un proiect de hotărâre pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc de pe teritoriul municipiului.
10:50
Polonia trimite avioane militare pentru evacuarea celor blocați în Orientul Mijlociu. Persoanele bolanve vor avea prioritate # Digi24.ro
Polonia a trimis două avioane militare pentru a evacua turiștii polonezi blocați în Orientul Mijlociu, întrucât călătoriile în regiune rămân puternic perturbate de intensificarea conflictului.
10:40
4,68 milioane de pensionari în februarie și o pensie medie de 2.780 lei. Economist: „Pensia de stat riscă să devină o glumă proastă” # Digi24.ro
Numărul pensionarilor din România a ajuns la 4.688.092 în februarie 2026, cu aproape 10.000 mai puțini decât în luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Cristian Păun, profesor de economie, avertizează însă că sistemul public de pensii devine tot mai greu de susținut, iar după 2030 presiunea va crește puternic, când generația numeroasă a „decrețeilor” va începe să iasă la pensie.
Acum 2 ore
10:30
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări semnificative în doar două zile # Digi24.ro
OMV Petrom a efectuat, joi noaptea, cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină.
10:20
Un nou caz de corupție în armata Ucrainei: Schemă de delapidare cu sute de tone de motorină și benzină # Digi24.ro
Procurorii ucraineni investighează o schemă de delapidare în cadrul armatei, după ce sute de tone de combustibil militar ar fi fost sustrase și revândute, provocând pierderi de aproape 680.000 de dolari, potrivit Parchetului General al Ucrainei.
10:20
Un bărbat din Zărnești a fost arestat, după ce și-ar fi ucis fratele. Cadavrul a fost găsit într-un râu, la peste o lună de la crimă # Digi24.ro
Un bărbat de 59 de ani din Zărneşti a fost arestat preventiv, fiind bănuit că şi-a ucis, în urmă cu o lună şi jumătate, fratele, aruncându-i cadavrul, care a fost găsit abia în urmă cu cinci zile, în albia unui râu.
10:00
China impune restricții principalelor rafinarii din țară, din cauza războiului în Orientul Mijlociu (Bloomberg) # Digi24.ro
Guvernul chinez le-a spus principalelor companii locale de rafinare să suspende exporturile de motorină şi benzină, deoarece escaladarea conflictului din Golful Persic perturbă sosirea ţiţeiului dintr-una dintre cele mai mari regiuni producătoare din lume, transmite Bloomberg.
09:40
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs joi dimineaţa, la ora 06:01, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:40
(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar # Digi24.ro
(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar
Acum 4 ore
09:20
China a anunţat că îşi va majora bugetul pentru apărare cu 7% în 2026, ână la aproape 277 de miliarde de dolari, menţinând ritmul de creştere din ultimii ani.
09:20
„Incertitudinea este acum noua normalitate”. Avertismentul șefei FMI privind efectele războiului din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva.
09:10
Rezultate LOTO – Joi, 5 martie 2026: Sumă importantă în joc la 6/49. La Joker se pot câștiga aproape 11 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 5 martie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto anterioare, cele de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.
09:10
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului # Digi24.ro
Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times.
09:00
Rusia vrea să medieze conflictul dintre SUA și Iran: „Americanii gestionează foarte prost situaţia” # Digi24.ro
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.
08:50
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Oficiali de la Ankara cred că, de fapt, era vizat Ciprul # Digi24.ro
Statul Major General al Forțelor Armate Iraniene a emis o declarație în care neagă că ar fi lansat o rachetă către Turcia, după ce Ankara a anunțat ieri că sistemele de apărare ale NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul său aerian.
08:50
Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Sunt vizate și primării # Digi24.ro
Anchetatorii prahoveni efectuează, joi, 20 de percheziţii în patru judeţe, inclusiv la primării, într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân.
08:50
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia # Digi24.ro
O fetiță de 7 ani, din Iași, a stat câteva ore singură cu mama moartă, în casă. Polițiștii au fost alertați de tatăl copilei, aflat la muncă în Germania și care a verificat, online, dacă fetița a ajuns la școală.
08:50
Kim Jong Un a inspectat un nou distrugător și a supervizat lansarea unei rachete de croazieră # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat săptămâna aceasta la testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie şi ale unei rachete de croazieră mare-sol, a anunţat agenţia oficială de presă KCNA.
08:20
Eşec în Senatul american privind o rezoluţie care ar fi limitat puterile lui Trump împotriva Iranului # Digi24.ro
O rezoluţie care viza limitarea puterilor preşedintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul american, din cauza sprijinului puternic din partea majorităţii republicane pentru operaţiunea americano-israeliană, transmite AFP, potrivit Agerpres.
08:10
Președintele, în vizită la Varşovia. Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor face declarații de presă comune # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Șeful statului se va întâlni și cu prim-ministrul Donald Tusk, dar și cu alți lideri politici polonezi. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
08:00
CNAB: 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, relatează News.ro.
Acum 6 ore
07:10
Un aliat de top al lui Trump ameninţă UE: Planul pentru sateliţi cu tehnologie europeană provoacă tensiuni la Washington # Digi24.ro
Washingtonul va riposta dacă Uniunea Europeană adoptă măsuri care favorizează companiile europene de sateliţi în detrimentul celor americane, a avertizat Brendan Carr, şeful autorităţii americane de reglementare în comunicaţii şi un aliat apropiat al lui Donald Trump, criticând proiectul de lege al UE privind tehnologia spaţială.
07:10
O importantă instituție europeană contrazice trendul privind inteligenţa artificială. Când vor fi înlocuiți angajații umani # Digi24.ro
Extinderea utilizării inteligenţei artificiale (AI) de către firme ar putea crea locuri de muncă în zona euro, în loc să provoace concedieri, aşa cum se tem mulţi, anticipează Banca Centrală Europeană (BCE) într-o postare pe blogul instituției.
07:10
Construirea şi pilotarea de drone a devenit materie de studiu în şcolile din Rusia. Putin vrea un milion de specialişti până în 2030 # Digi24.ro
Rusia a introdus cursuri despre asamblarea şi operarea dronelor în programa şcolară, iar elevii vor învăţa să le construiască şi să le piloteze în cadrul disciplinei „Fundamentele securităţii patriei”, pe fondul războiului din Ucraina şi al planurilor Kremlinului de a pregăti un milion de specialişti în vehicule aeriene fără pilot până în 2030.
07:10
Efectul neașteptat pe care criza din Strâmtoarea Ormuz l-ar putea avea uneia din marile puteri mondiale # Digi24.ro
Creşterea tensiunilor în Orientul Mijlociu şi ameninţările asupra Strâmtorii Ormuz riscă să afecteze aprovizionarea globală cu ţiţei. Un efect al acestui scenariu, spun experţii, ar putea fi accelerarea tranziţiei către energiile regenerabile în China şi ar consolida abordarea sa asupra securităţii energetice.
07:10
Apelul telefonic dintre Trump și Netanyahu care a schimbat soarta Orientului Mijlociu. „Trebuia să profităm de situație” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump era tentat să atace Iranul încă dinainte de a afla că îi va putea elimina pe liderul suprem Ali Khamenei și consilierii lui de top dintr-o singură lovitură. Însă, momentul crucial care a dus la declanșarea războiului contra Iranului a venit în ziua de 23 februarie, atunci când premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat pe Trump să îl informeze despre întâlnirea secretă de la Teheran, potrivit Axios.
07:10
Cât îi costă pe americani războiul cu Iranul. SUA au avut cheltuieli uriașe încă din prima zi a atacurilor # Digi24.ro
Administrația Trump a cheltuit mai bine de un miliard de dolari ca să susțină războiul cu Iranul. În această sumă sunt incluse atât operațiunile de pregătire pentru loviturile începute pe 28 februarie, cât și costurile înregistrate numai în prima zi, arată estimări făcute de presa internațională.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Marco Rubio, după ce NATO a doborât o rachetă iraniană: „Atacurile sunt inacceptabile” # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu continuă și în cea de-a șasea zi. Israelul și-a continuat ofensiva în Teheran, anunțând, în a cincea zi, că a distrus zeci de lansatoare de rachete și sisteme de apărare aeriană. De cealaltă parte, Casa Albă a transmis că prezența trupelor terestre în Iran „nu face parte din planul acestei operaţiuni în acest moment”, iar Donald Trump a evaluat performanța americană în războiul în curs cu Iranul cu nota 15 din 10. Mai mult, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a adresat țărilor vecine Iranului, afirmând că Teheranul a încercat să evite războiul prin diplomație, dar că atacurile SUA-Israel nu i-au lăsat „altă opțiune” decât să riposteze. De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept „inacceptabile” atacurile asupra suveranității Turciei după neutralizarea rachetei iraniene.
07:10
Prinse la mijloc între SUA și Iran, țările din Golful Persic se confruntă cu un scenariu de coșmar. „Viitorul nu este promițător” # Digi24.ro
Țările din Golful Persic se temeau de ani de zile de riscul izbucnirii unui război în toată regula cu Iranul, știind că orașele lor cu cartiere de lux pline de turiști și afaceriști străini ar putea deveni ținta atacurilor iraniene. Acum, însă, bombardamentele masive lansate de SUA și Israel asupra Iranului au degenerat rapid într-un scenariu de coșmar pentru statele arabe, care au fost atacate cu mii de rachete și drone și ar putea rămâne fără muniție pentru sistemele de apărare anti-rachetă și fără rezerve strategice de alimente, dacă războiul se va prelungi.
07:10
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia un război SUA-Israel împotriva Iranului. Patru scenarii posibile # Digi24.ro
Punând cap la cap declarațiile oficialilor americani și israelieni cu privire la atacul asupra Iranului, obiectivele acestuia par a fi acelea de a provoca daune maxime pilonilor puterii țării, în special programelor sale nucleare sau de rachete și Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC). Obiectivul final, însă, așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele SUA, Donald Trump, este acela de a pregăti terenul pentru o revoltă populară care să răstoarne regimul condus de clerici, aflat la putere de 47 de ani. Trump a prezentat acest atac devastator ca pe o șansă unică în viață pentru poporul iranian de a-și „recâștiga guvernul”, arată The Guardian.
07:10
După B-1 și B-2, SUA au aruncat în luptă și B-52H Stratofortress. Cum arată un atac pe distanțe llungi, „de manual”, al US Air Force # Digi24.ro
În ultimele ore, surse OSINT și de monitorizare radio au semnalat faptul căo formațiune de bombardiere strategice B-52H Stratofortress ale US air Force, care se întorceau de la operațiuni de atac împotriva Iranului, s-a coordonat cu mai multe avioane cisternă KC-135 deasupra Mediteranei de Est, pentru realimentare, după ce inițial, decolaseră de la o bază continentală americană.
07:10
NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii # Digi24.ro
NASA a anunțat că Artemis II ar putea fi lansată în aprilie, după ce inginerii au remediat problema tehnică legată de fluxul de heliu care a dus luna trecută la amânarea lansării rachetei Space Launch System. Patru astronauți vor călători timp de aproximativ zece zile într-un zbor în jurul Lunii, în cadrul primei misiuni cu echipaj uman a programului Artemis și al primei astfel de călătorii spre satelitul natural al Pământului după mai bine de 50 de ani.
07:10
De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer pare dispus să ignore criticile lansate de Donald Trump la adresa sa în contextul tensiunilor legate de Iran, mizând pe faptul că poziția sa prudentă reflectă mai degrabă opinia publică din Marea Britanie. În timp ce liderul de la Washington a sugerat că Londra a întârziat să sprijine operațiunile americane, guvernul britanic consideră că deciziile sale sunt dictate de interesele naționale și de dorința de a evita o implicare directă într-un nou conflict în Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.
07:10
Șase jucători misterioși au pariat pe atacurile SUA-Israel în Iran și au câștigat peste un milion de dolari # Digi24.ro
Cu doar câteva ore înainte ca SUA și Israelul să lanseze operațiunea împotriva Iranului, șase conturi au fost create pe platforma online de pariuri Polymarket. Cei șase jucători au câștigat peste un milion de dolari în bitcoin pariind că atacurile vor fi lansate până sâmbătă. O firmă de investigații online a raportat prezența unor „informații suspecte din interior”, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la o scurgere de informații din partea administrației americane, relatează New York Times.
07:10
20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice # Digi24.ro
Douăzeci de cămile au fost descalificate de la festivalul de frumusețe al cămilelor din Oman, în februarie 2026, după ce oficialii au descoperit că acestea fuseseră supuse unor proceduri cosmetice.
07:10
Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, notează AFP, preluată de Agerpres.
Acum 12 ore
01:30
Radu Miruţă a vorbit cu Roberta Metsola despre nevoia unui SAFE 2: „Statul român poate contribui la strategia militară europeană” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Mirţă, afirmă că a discutat cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, despre nevoia unui SAFE 2, despre includerea direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE a contribuţiei industriilor naţionale de apărare. „Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generaţie, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziţionate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităţilor de producţie a armamentului”, susţine el.
01:10
Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă # Digi24.ro
Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent.
4 martie 2026
23:50
„S-a scufundat complet”. Putin acuză Ucraina de „atac terorist” după explozia unei nave rusești cu gaze în Mediterană # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că ar fi lansat un „atac terorist” asupra unui transportator rusesc de gaze naturale lichefiate, care a explodat și s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul coastelor Libiei. Nava, sancționată de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru că făcea parte din „flota din umbră” a Moscovei, transporta aproximativ 61.000 de tone de gaze, însă toți cei 30 de membri ai echipajului au fost salvați.
23:50
Trump, pus să evalueze performanța SUA în războiul cu Iran: „Pe o scară de la 1 la 10, merităm 15!” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a evaluat miercuri performanța SUA în războiul cu Iranul cu nota 15 pe o scară de la 1 la 10, afirmând că liderii republicii islamice sunt uciși rapid și promițând că va continua lupta. Comentariile lui Trump au loc în contextul în care conflictul a intrat în a cincea zi, cu un submarin american care a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor Sri Lanka și noi explozii în Orientul Mijlociu, anunță France24.
23:50
„E mult mai rău decât credeați”. Revoltă între democrați față de războiul din Orientul Mijlociu, după o ședință cu ușile închise # Digi24.ro
Senatoarea democrată Elizabeth Warren a criticat marți atacurile lansate de administrația Trump asupra Iranului, afirmând că acestea se bazează pe „minciuni”, după ce a participat la o ședință cu ușile închise pentru congresmeni. „Este mult mai rău decât credeați”, spune senatoarea de Massachusetts.
23:30
Trump, mulțumit de activitatea lui Delcy Rodriguez: „Face o treabă excelentă. Petrolul din Venezuela începe să curgă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „face o treabă excelentă”, iar petrolul „începe să curgă” din Venezuela, anunță Reuters. La sfârșitul lunii trecute, Rodriguez i-a cerut lui Trump să ridice „blocada şi sancţiunile” împotriva ţării sud-americane.
