Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”

Țările din Golful Persic se temeau de ani de zile de riscul izbucnirii unui război în toată regula cu Iranul, știind că orașele lor cu cartiere de lux pline de turiști și afaceriști străini ar putea deveni ținta atacurilor iraniene. Acum, însă, bombardamentele masive lansate de SUA și Israel asupra Iranului au degenerat rapid într-un scenariu de coșmar pentru statele arabe, care au fost atacate cu mii de rachete și drone și ar putea rămâne fără muniție pentru sistemele de apărare anti-rachetă și fără rezerve strategice de alimente, dacă războiul se va prelungi.