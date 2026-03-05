Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca

17:00

Gheorghe Mihali (60 de ani) este de părere că George Puşcaş (29 de ani) va intra pe teren mai repede decât se aşteaptă toată lumea. Dinamo a suferit o lovitură teribilă înainte de startul play-off-ului, accidentarea lui Karamoko (26 de ani). În aceste condiţii, “câinii” mai au un singur atacant veritabil, Alex Pop (26 de […] The post “Îl vor forţa” Un fost jucător al lui Dinamo ştie ce se va întâmpla cu George Puşcaş la echipa lui Kopic appeared first on Antena Sport.