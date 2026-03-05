Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
5 martie 2026
Artista a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa „Choke Me” România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi Juriul a decis: Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, la Viena. În cadrul unui show difuzat în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR […]
• • •
CONAF a anunțat la Gala „Women in Economy” 2026 inițiativa legislativă privind declararea Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin # Rador
București, 4 martie 2026 – Într-un moment care confirmă maturizarea antreprenoriatului feminin din România și rolul său strategic în economia contemporană, CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a organizat cea de-a VIII-a ediție a Galei „Women in Economy”, cel mai prestigios eveniment dedicat recunoașterii excelenței, leadershipului și performanței feminine în economie. Desfășurată în […]
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA – (5 martie) – Gala Premiilor Radio România Cultural va fi acompaniată sonor de un concert extraordinar susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, care va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio. Evenimentul va completa seara dedicată excelenței culturale cu o incursiune vibrantă în […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Calificarea Iranului la Campionantul Mondial din 2026 este pusă serios în pericol de conflictul din Orientul Mijlociu, atacurile americano-israeliene ducând la suspendarea activităților fotbalistice și la îndoieli cu privire la participare. Președintele Federației Iraniene de Fotbal și-a exprimat scepticismul. În cazul în care Iranul se retrage în termen de […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și i-a cerut să se abțină de la o ofensivă terestră în Liban. Macron a mai afirmat că a discutat și cu liderii libanezi, subliniind necesitatea ca Hezbollah să înceteze atacurile. Președintele francez Emmanuel Macron […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă bine la această oră pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună. Mai multe ne spune comisarul șef de poliție Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic. Ramona Tudor: Se circulă pe principalele artere rutiere, în general, pe un carosabil uscat, […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Preşedintele Nicuşor Dan face astazi o vizită la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. La finalul întrevederii sunt programate declaraţii comune de presă. Nicuşor Dan se va întâlni şi cu prim-ministrul polon, Donald Tusk. Alina Stănuţă transmite de la Varșovia. Reporter: Avansarea parteneriatului […]
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Varşovia: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Polonă: ■ ora 12:00 (ora României) – ceremonia oficială de primire de către preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale conferinţă de presă comună dejun oficial ■ ora 15:30 – depunerea unei coroane de flori la […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Forțele Armate ale Iranului respectă suveranitatea Turciei și neagă că au lansat vreo rachetă către teritoriul acesteia, au spus ele într‑o declarație difuzată joi de presa de stat. Ministerul turc al Apărării a spus miercuri că o rachetă balistică trasă din Iran către spațiul aerian turcesc, după ce a […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Tinerii care reuşesc să se angajeze pe perioadă nedeterminată ar urma să primească de la stat o primă de stabilitate consistentă de 27.000 de lei. Aşa prevede un proiect de act normativ ce ar urma să fie aprobat astăzi de guvern. Şi tot în şedinţa […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Cel puțin 1.114 civili din Iran au fost uciși de la începutul războiului, sâmbătă, potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizație cu sediul în SUA. Acest bilanț include 183 de copii, majoritatea sub vârsta de 10 ani, potrivit celor mai recente cifre publicate joi de HRANA. Organizația lucrează […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Transporturi variind de la produse proaspete până la piese de avion sunt blocate, deoarece conflictul în escaladare din Orientul Mijlociu reduce capacitatea globală de transport aerian de marfă cu mai mult de o cincime și crește tarifele de transport, iar directorii se pregătesc pentru acumulări de mărfuri. Războiul aerian […]
Zelenski anunţă că Ucraina este pregătită pentru o întâlnire trilaterală cu SUA şi Rusia, imediat ce situația de securitate o va permite # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Președintele Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (RNBO), Rustem Umierov, despre comunicarea cu partea americană și a subliniat disponibilitatea Kievului pentru activitate diplomatică trilaterală, imediat ce situația de securitate o va permite. „Continuăm să comunicăm cu Statele Unite […]
Oana Ţoiu a discutat cu omologii din Arabia Saudită şi din Sultanatul Oman despre situaţia românilor blocaţi în regiune # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a discutat, ieri, cu omologii din Arabia Saudită şi din Sultanatul Oman despre situaţia românilor blocaţi în regiune din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Oana Ţoiu a scris pe o reţea de socializare că s-a vorbit despre […]
Joi, 5 martie, în ţara noastră este marcată Ziua Florii de colţ, denumită şi „floarea-reginei” sau „floarea doamnei”, steluţa ori albumiţa, o plantă deosebit de rară, declarată „monument al naturii” în România. * * * * * Floarea de colţ este o specie de plante erbacee, perene, din genul Leontopodium Cass., familia Asteraceae din care […]
RADIO EUROPA LIBERĂ: Oana Țoiu: România a fost invitată în discuțiile privind extinderea în Europa a umbrelei nucleare a Franței. Decizia se ia în CSAT # Rador
România se află printre statele invitate de Franța să participe la discuții privind extinderea așa-numitei „umbrele nucleare” franceze, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Declarația Oanei Țoiu vine după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus luni că Franța își va extinde arsenalul nuclear și își va consolida descurajarea printr-o cooperare fără precedent […]
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”. Ea a fost aleasă în urma selecției naționale de aseară. România va intra în concursul de la Viena în a doua semifinală, pe 14 mai./geftene RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 5 martie
Președintele Nicuşor Dan va efectua mâine o vizită la Varşovia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. Şeful statului va mai avea întrevederi cu premierul Poloniei, Donald Tusk, precum și cu conducerea Parlamentului și va participa la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Polonă-Română. Reporter: Alina Stănuță – Avansarea parteneriatului strategic dintre România […]
Presa internațională continuă să analizeze în detaliu toate aspectele războiului din Iran, ale cărui implicații sunt răspândite pe întregul glob, de la economia mondială și relația transatlantică până la războiul Rusiei din Ucraina și confruntarea dintre China și SUA. Armata israeliană a bombardat miercuri împreună cu armata americană obiective ale aparatului represiv de securitate al […]
Președintele Donald Trump a declarat războiul cu Iranul un succes major după primele zile. „Ne descurcăm foarte bine pe frontul de război, ca să fiu blând”, a spus Trump în timpul unui eveniment la Casa Albă, fără legătură cu Iranul. „Aș spune – cineva m-a întrebat pe o scară de la 1 la 10, cum […]
Partenerii Ucrainei, inclusiv SUA, solicită expertiza Kievului împotriva dronelor iraniene (Zelenski) # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că partenerii Ucrainei, inclusiv Statele Unite, au solicitat ajutorul Kievului pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene. „Partenerii se îndreaptă către noi, către Ucraina, cerând ajutor pentru apărarea împotriva dronelor Shahed (proiectate de Iran), cu expertiză și experiență operațională reală”, a spus Zelenski în mesajul său video de seară. […]
4 martie 2026
Zone extinse din Cuba sunt afectate de o nouă pană majoră de curent. Compania naţională de electricitate a ţării a precizat că întreruperea alimentării afectează o zonă care se întinde din provincia centrală Camagüey până în Pinar del Río din vestul extrem, inclusiv capitala Havana. Compania a precizat că lucrează la restabilirea serviciilor./mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL […]
Realizator: Cristina Dumitrescu – Proiectul de buget a fost finalizat. Toate capitolele au fost închise în ședința coaliției de astăzi, mai sunt de făcut mici corecturi, iar, la mijlocul săptămânii viitoare, documentul va fi trimis parlamentului pentru dezbatere și vot, a anunțat în această seară premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu la televiziunea B1TV. […]
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele francez, Emmanuel Macron, au discutat miercuri despre operațiunile militare ale SUA în conflictul cu Iran, a declarat o sursă apropiată lui Macron. În cadrul convorbirii, Macron a adus în discuţie şi problema Libanului, care a fost atras în urmările crizei iraniene, a spus sursa franceză./mbrotacel/lalexandrescu REUTERS – 4 […]
Preşedintele Franţei cere Israelului şi Libanului să atenueze tensiunile, pe fondul crizei din Iran # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că a discutat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cu președintele libanez, Joseph Aoun, și cu premierul libanez, Nawaf Salam, despre situația din Liban, lansând apeluri la atenuarea tensiunilor. Într-o postare pe platforma de socializare X, Macron a afirmat că strategia Hezbollah de escaladare reprezintă o greșeală majoră care […]
Liderii Iranului „plătesc cu sânge” pentru „crimele” lor împotriva Statelor Unite (purtătoarea de cuvânt a Casei Albe) # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susţinut un briefing de presă, în cadrul căruia a afirmat că liderii Iranului „plătesc cu sânge” pentru „crimele lor” împotriva Statelor Unite şi a vorbit despre despre acțiunile regimului de la Revoluția iraniană din 1979 şi până în prezent. Ea a adăugat că foștii președinți au […]
Ministerul Energiei din Irak a anunţat că întreaga țară este afectată de o pană totală de curent. „Rețeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile Irakului”, a transmis ministerul, potrivit Agenției de Presă Irakiene (INA). Motivul întreruperii alimentării cu energie electrică este în prezent în curs de investigare, se arată într-un comunicat al ministerului, consultat […]
Preşedintele Iranului transmite statelor vecine că le respectă suveranitatea, însă trebuie să se apere de atacurile americane şi israeliene # Rador
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, s-a adresat liderilor statelor vecine, insistând că Teheranul respectă suveranitatea lor, însă este nevoit să se apere în faţa atacurilor americane şi israeliene. El a subliniat că Iranul s-a străduit să evite războiul, prin diplomaţie, adăugând că stabilitatea regională trebuie să fie realizată prin efortul combinat al statelor din zonă. Iranul […]
Fostul ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare # Rador
Fostul ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel. Reporterul RRA, Diana Surdu aminteşte că Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022. […]
Legislatorii UE prelungesc suspendarea lucrărilor privind aprobarea acordului comercial UE-SUA # Rador
Parlamentarii UE au decis să nu reia lucrările la propunerile legislative legate de acordul comercial UE-SUA, argumentând că nu există nicio asigurare de la Washington că SUA își va respecta partea din acord. Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, a declarat că majoritatea parlamentarilor reuniți miercuri au convenit să reevalueze situația săptămâna […]
Utilizarea bazei aeriene Lajes din Azore de către SUA este în conformitate cu acordurile, a declarat premierul Portugaliei # Rador
Utilizarea bazei aeriene Lajes din insulele Azore de către Statele Unite se face „în conformitate scrupuloasă” cu legea și acordurile, a declarat miercuri premierul portughez Luis Montenegro în fața parlamentului. El a adăugat că autorizația pentru aeronavele americane de a utiliza baza a fost acordată în scopuri defensive, pe baza necesității și împotriva țintelor militare. […]
Autorităţile din Turcia au pregătit planuri pentru a face faţă unui posibil flux de migranți din Iran # Rador
Autorităţile din Turcia a elaborat planuri pentru a face față unui potențial flux de persoane care fug de războiul din Iran, a declarat miercuri ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftci, pregătirile incluzând crearea unor posibile zone tampon de-a lungul frontierei și tabere de corturi. Până în prezent, nu au existat mișcări neobișnuite la cele trei […]
Guvernul de la Doha respinge declaraţia lui Abbas Araqchi conform căreia atacurile iraniene au vizat SUA, nu Qatarul # Rador
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, i-a spus omologului său din Qatar, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, că atacurile iraniene cu rachete au fost îndreptate împotriva intereselor SUA și nu împotriva Qatarului. Șeful diplomaţiei qatareze „a respins categoric” această afirmație și a cerut încetarea imediată a atacurilor Iranului, a precizat Ministerul de Externe din Qatar […]
Guvernul de la Beijing va trimite un mediator în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul chinez de externe # Rador
China va trimite un mediator special în Orientul Mijlociu, le-a transmis miercuri ministrul de externe Wang Yi omologilor săi din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în condiţiile în care conflictul din regiune continuă să escaladeze. China apreciază reținerea și insistența Arabiei Saudite în rezolvarea diferențelor prin mijloace pașnice, a declarat dl Wang în timpul […]
Compania Air France a anunțat miercuri că, din cauza penuriei de combustibil din Cuba și a impactului acesteia asupra activității economice și turistice, zborurile companiei aeriene între aeroportul Paris-Charles de Gaulle și Havana vor fi suspendate temporar începând cu 29 martie. Ultimul zbor cu plecare de pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle este programat pentru 28 […]
Conflictul din Iran – Wizz Air nu va opera zboruri către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până duminica viitoare # Rador
Wizz Air nu va lansa cu siguranță zboruri către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până duminica viitoare, a precizat miercuri, Wizz Air pentru Agenţia de Presă MTI. În această perioadă, compania aeriană va crește semnificativ numărul de zboruri între Sharm el-Sheikh și Budapesta, începând de vineri, urmând să existe 10 zboruri pe săptămână între […]
O grupare de biserici conservatoare care refuză să accepte o femeie ca lider titular al Comuniunii Anglicane la nivel mondial a negat miercuri că ar provoca o schismă, precizând în schimb că încearcă să mențină continuitatea în Biserică. Conferința Globală Anglicană pentru Viitor (GAFCON), care grupează biserici conservatoare în principal din Africa și Asia, se […]
PSD îl consideră pe premierul Ilie Bolojan direct responsabil de blocarea adoptării bugetului # Rador
PSD reclamă o atitudine inflexibilă şi sfidătoare a premierului Ilie Bolojan, pe care-l consideră direct responsabil de blocarea adoptării bugetului şi de instabilitate în actuala guvernare. După şedinţa coaliţiei de astăzi, în care ar fi trebuit agreată forma finală a proiectului de buget, social-democraţii au transmis într-un mesaj pe internet că prim-ministrul, în mod deliberat, […]
Incidentul recent din Turcia nu justifică declanșarea Articolului 5 al NATO, a spus Pete Hegseth # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că nu are sens ca distrugerea de către NATO a unei rachete balistice lansate din Iran către spațiul aerian turc să declanșeze clauza de apărare colectivă prevăzută în Articolul 5 al tratatului de constituire a alianţei militare. (REUTERS – 4 martie)/opopescu/dsirbu
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a discutat la Moscova cu prim-vicepremierul rus, Denis Manturov și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre livrările de energie rusești ținând cont de situația de pe piețele globale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. În urma întâlnirii, ministrul ungar de externe a declarat că situația Ungariei […]
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA va învinge în războiul împotriva Iranului și că armata americană poate lupta cât timp va fi nevoie. „Apărarea noastră aeriană și cea a aliaților noștri au suficiente resurse. Putem duce această luptă cu ușurință, atât timp cât va fi nevoie„, a spus dl Hegseth./opopescu/dsirbu […]
Guvernul de la Berlin nu va reduce taxele pe benzină, pe fondul creșterii prețurilor petrolului din cauza războiului din Iran # Rador
Guvernul german se va abține de la reducerea taxelor pe benzină, au declarat miercuri oficiali de la Berlin, după ce escaladarea crizei din Orientul Mijlociu a provocat o creștere a prețurilor la pompe din cea mai mare economie a Europei și nu numai. „Acest lucru nu este pe ordinea de zi„, a declarat ministrul economiei, […]
Atenţia trebuie să fie pe cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA, nu pe criticile lui Donald Trump, a spus Keir Starmer # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că relaţia specială dintre Marea Britanie și SUA în Orientul Mijlociu este demonstrată de cooperarea militară dintre acestea în acțiune, nu de cele mai recente critici venite din partea lui Donald Trump. Întrebat de un parlamentar dacă evenimentele recente au consolidat sau au slăbit relațiile cu Statele Unite, […]
Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție Bursele BookLand, cele mai mari burse din România: 35.000 de euro pentru 7 ani de studiu # Rador
Asociația BookLand lansează cea de-a treia ediție a programului Bursele BookLand, prin care elevii din mediul rural cu rezultate excepționale la învățătură pot primi sprijin financiar în valoare de 35.000 de euro fiecare, pentru a-și continua studiile la liceu și facultate. În condițiile în care doar 8 din 100 de elevi din mediul rural termină […]
Introducere Super Bowl nu este doar cel mai important eveniment sportiv anual din Statele Unite, ci și un fenomen cultural global în care reclamele ocupă un loc central. Pentru marketeri, acesta a devenit un moment de maximă expunere, în care pot adresa zeci de milioane de telespectatori simultan. Prețul unui spot de 30 de secunde […]
QatarEnergy a declarat forță majoră cu privire la transporturile de gaze naturale lichefiate – GNL – a anunțat compania într-un comunicat publicat miercuri. Compania a anunțat pe 2 martie că oprește producția de GNL și produse asociate din cauza atacurilor împotriva instalațiilor din orașul industrial Ras Laffan. (REUTERS – 4 martie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (4 […]
Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu Spania, a declarat miercuri președintele Consiliului European, Antonio Costa, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump de a pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania din cauza poziției guvernului acesteia cu privire la atacurile americane împotriva Iranului. „Tocmai am avut o convorbire cu premierul Sanchez pentru a-i transmite solidaritatea […]
Modelul de creștere economică al Europei se apropie de sfârșit, a declarat președintele Eurogrup # Rador
Modelul economic vechi de decenii al Europei, care s-a bazat în mare măsură pe o forță de muncă în expansiune, se apropie de sfârșit, a declarat miercuri președintele miniștrilor de finanțe din zona euro, subliniind necesitatea de a mobiliza economiile pentru a finanța investițiile și inovarea. Kyriakos Pierrakakis a declarat la o conferință organizată de […]
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri sunt programate din Dubai spre București # Rador
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri operate de compania Fly Dubai sunt programate în această seară la ora 18:35 și la noapte, la ora 3:30, din Dubai spre București. Linia aeriană a transmis bilete reprogramate pasagerilor, care sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor, dar mai întâi să verifice condițiile de […]
O navă iraniană de luptă s-a scufundat în largul Sri Lankăi, după ce aparent a fost atacată. Marina şi aviaţia din Sri Lanka au reuşit să salveze mai mult de 30 de marinari iranieni de la bordul fregatei IRIS Dena, alţi peste 100 fiind daţi dispăruţi. Guvernul local nu a confirmat că a fost vorba […]
