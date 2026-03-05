Un cetăţean român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj

15:50

Guvernul german se va abține de la reducerea taxelor pe benzină, au declarat miercuri oficiali de la Berlin, după ce escaladarea crizei din Orientul Mijlociu a provocat o creștere a prețurilor la pompe din cea mai mare economie a Europei și nu numai. „Acest lucru nu este pe ordinea de zi„, a declarat ministrul economiei, […]