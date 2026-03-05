Varşovia – Reacţie a ambasadei Ucrainei, după ce 91 de ucraineni au fost reţinuţi de autorităţile poloneze
Rador, 5 martie 2026 13:20
Ambasada Ucrainei la Varşovia clarifică circumstanțele reținerii a 91 de cetățeni ucraineni în timpul unei operațiuni desfășurate la nivel național de poliție și de serviciul de frontieră din Polonia. Potrivit misiunii diplomatice, relatările din presă arată că, în urma operațiunii desfășurate la nivelul întregii Polonii de către poliție și serviciul de frontieră, menită să verifice […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
13:30
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – O parte din elevii care au rămas blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului de acolo ar urma să se întoarcă astăzi în ţară. Primarul localităţii Soveja din judeţul Vrancea, Ionuţ Filimon, a precizat pentru Radio România Iaşi că mai multe autocare vor prelua grupurile de copii de […]
13:30
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Nu vin vești bune de la stațiile de carburanți – prețurile la pompă au continuat să crească și astăzi, în pofida declarațiilor autorităților care anunță scenarii pentru diminuarea urmărilor crizei internaționale. În București, un litru de benzină standard a ajuns să coste și 8,31 lei la unul dintre […]
Acum 30 minute
13:20
Varşovia – Reacţie a ambasadei Ucrainei, după ce 91 de ucraineni au fost reţinuţi de autorităţile poloneze # Rador
Ambasada Ucrainei la Varşovia clarifică circumstanțele reținerii a 91 de cetățeni ucraineni în timpul unei operațiuni desfășurate la nivel național de poliție și de serviciul de frontieră din Polonia. Potrivit misiunii diplomatice, relatările din presă arată că, în urma operațiunii desfășurate la nivelul întregii Polonii de către poliție și serviciul de frontieră, menită să verifice […]
Acum o oră
13:00
Trei drone iraniene au vizat terminalul de pasageri al aeroportului din Nahicevan, Azerbaidjan, aproape de granița cu Iranul. Cel puțin două persoane au fost rănite după ce drone iraniene au vizat joi terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Nahicevan din Azerbaidjan, au declarat autoritățile pentru Euronews. Potrivit unui comunicat al autorităților azere, o dronă a […]
12:50
Rusia a transmis că un cetăţean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei./aionita/ilapadat (REUTERS – 5 martie)
Acum 2 ore
12:10
Pana de internet din Iran a depășit acum 120 de ore, conectivitatea în țară fiind la aproximativ 1% din nivelul obișnuit, potrivit organizației independente de monitorizare NetBlocks. NetBlocks a adăugat că operatorii de telecomunicații din Iran au un comportament „orwellian”, amenințând cu acțiuni legale utilizatorii care încearcă să acceseze internetul global. Măsura face dificilă obținerea […]
11:50
Meteorologii au emis avertizări de vânt – astăzi sunt anunţate intensificări, cu viteze în general de 40-45 de kilometri pe oră în nordul şi centrul Moldovei, iar mâine în nord-estul Munteniei şi în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaţilor de Curbură şi Meridionali rafalele vor fi de 60-65 de kilometri pe oră. Pe tot parcursul zilei […]
11:50
Zelenski avertizează că retragerea armatei ucrainene din Donbas nu garantează sfârșitul războiului, aşa cum sugerează Putin # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că nu se poate baza pe declarațiile liderului rus, Vladimir Putin, că războiul se va încheia dacă Ucraina nu va mai fi prezentă în Donbas. „Dintr-un motiv oarecare, în lume, unii au început să creadă cuvintele lui Putin conform cărora dacă Ucraina nu va mai fi în Donbas, războiul […]
Acum 4 ore
11:00
10:50
Gărzile Revoluționare ale Iranului au spus că Strâmtoarea Ormuz este închisă doar pentru navele din SUA, Israel și Europa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat joi că Strâmtoarea Ormuz – una dintre cele mai importante rute maritime din lume, unde traficul s-a redus drastic de la începutul războiului – este închisă doar pentru navele din Statele Unite, Israel, Europa și alți aliați occidentali. „Am spus anterior că, în […]
09:50
Artista a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa „Choke Me” România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi Juriul a decis: Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, la Viena. În cadrul unui show difuzat în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR […]
09:50
CONAF a anunțat la Gala „Women in Economy” 2026 inițiativa legislativă privind declararea Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin # Rador
București, 4 martie 2026 – Într-un moment care confirmă maturizarea antreprenoriatului feminin din România și rolul său strategic în economia contemporană, CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a organizat cea de-a VIII-a ediție a Galei „Women in Economy”, cel mai prestigios eveniment dedicat recunoașterii excelenței, leadershipului și performanței feminine în economie. Desfășurată în […]
09:40
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA – (5 martie) – Gala Premiilor Radio România Cultural va fi acompaniată sonor de un concert extraordinar susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, care va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio. Evenimentul va completa seara dedicată excelenței culturale cu o incursiune vibrantă în […]
Acum 6 ore
09:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Calificarea Iranului la Campionantul Mondial din 2026 este pusă serios în pericol de conflictul din Orientul Mijlociu, atacurile americano-israeliene ducând la suspendarea activităților fotbalistice și la îndoieli cu privire la participare. Președintele Federației Iraniene de Fotbal și-a exprimat scepticismul. În cazul în care Iranul se retrage în termen de […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și i-a cerut să se abțină de la o ofensivă terestră în Liban. Macron a mai afirmat că a discutat și cu liderii libanezi, subliniind necesitatea ca Hezbollah să înceteze atacurile. Președintele francez Emmanuel Macron […]
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă bine la această oră pe majoritatea șoselelor naționale, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună. Mai multe ne spune comisarul șef de poliție Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic. Ramona Tudor: Se circulă pe principalele artere rutiere, în general, pe un carosabil uscat, […]
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Preşedintele Nicuşor Dan face astazi o vizită la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. La finalul întrevederii sunt programate declaraţii comune de presă. Nicuşor Dan se va întâlni şi cu prim-ministrul polon, Donald Tusk. Alina Stănuţă transmite de la Varșovia. Reporter: Avansarea parteneriatului […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Varşovia: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Polonă: ■ ora 12:00 (ora României) – ceremonia oficială de primire de către preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale conferinţă de presă comună dejun oficial ■ ora 15:30 – depunerea unei coroane de flori la […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Forțele Armate ale Iranului respectă suveranitatea Turciei și neagă că au lansat vreo rachetă către teritoriul acesteia, au spus ele într‑o declarație difuzată joi de presa de stat. Ministerul turc al Apărării a spus miercuri că o rachetă balistică trasă din Iran către spațiul aerian turcesc, după ce a […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Tinerii care reuşesc să se angajeze pe perioadă nedeterminată ar urma să primească de la stat o primă de stabilitate consistentă de 27.000 de lei. Aşa prevede un proiect de act normativ ce ar urma să fie aprobat astăzi de guvern. Şi tot în şedinţa […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Cel puțin 1.114 civili din Iran au fost uciși de la începutul războiului, sâmbătă, potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizație cu sediul în SUA. Acest bilanț include 183 de copii, majoritatea sub vârsta de 10 ani, potrivit celor mai recente cifre publicate joi de HRANA. Organizația lucrează […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Transporturi variind de la produse proaspete până la piese de avion sunt blocate, deoarece conflictul în escaladare din Orientul Mijlociu reduce capacitatea globală de transport aerian de marfă cu mai mult de o cincime și crește tarifele de transport, iar directorii se pregătesc pentru acumulări de mărfuri. Războiul aerian […]
08:10
Zelenski anunţă că Ucraina este pregătită pentru o întâlnire trilaterală cu SUA şi Rusia, imediat ce situația de securitate o va permite # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 martie) – Președintele Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (RNBO), Rustem Umierov, despre comunicarea cu partea americană și a subliniat disponibilitatea Kievului pentru activitate diplomatică trilaterală, imediat ce situația de securitate o va permite. „Continuăm să comunicăm cu Statele Unite […]
08:00
Oana Ţoiu a discutat cu omologii din Arabia Saudită şi din Sultanatul Oman despre situaţia românilor blocaţi în regiune # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 martie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a discutat, ieri, cu omologii din Arabia Saudită şi din Sultanatul Oman despre situaţia românilor blocaţi în regiune din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Oana Ţoiu a scris pe o reţea de socializare că s-a vorbit despre […]
Acum 8 ore
07:00
Joi, 5 martie, în ţara noastră este marcată Ziua Florii de colţ, denumită şi „floarea-reginei” sau „floarea doamnei”, steluţa ori albumiţa, o plantă deosebit de rară, declarată „monument al naturii” în România. * * * * * Floarea de colţ este o specie de plante erbacee, perene, din genul Leontopodium Cass., familia Asteraceae din care […]
Acum 12 ore
03:00
RADIO EUROPA LIBERĂ: Oana Țoiu: România a fost invitată în discuțiile privind extinderea în Europa a umbrelei nucleare a Franței. Decizia se ia în CSAT # Rador
România se află printre statele invitate de Franța să participe la discuții privind extinderea așa-numitei „umbrele nucleare” franceze, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Declarația Oanei Țoiu vine după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus luni că Franța își va extinde arsenalul nuclear și își va consolida descurajarea printr-o cooperare fără precedent […]
01:00
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”. Ea a fost aleasă în urma selecției naționale de aseară. România va intra în concursul de la Viena în a doua semifinală, pe 14 mai./geftene RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 5 martie
00:40
Președintele Nicuşor Dan va efectua mâine o vizită la Varşovia, la invitația omologului său, Karol Nawrocki. Şeful statului va mai avea întrevederi cu premierul Poloniei, Donald Tusk, precum și cu conducerea Parlamentului și va participa la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Polonă-Română. Reporter: Alina Stănuță – Avansarea parteneriatului strategic dintre România […]
Acum 24 ore
00:20
Presa internațională continuă să analizeze în detaliu toate aspectele războiului din Iran, ale cărui implicații sunt răspândite pe întregul glob, de la economia mondială și relația transatlantică până la războiul Rusiei din Ucraina și confruntarea dintre China și SUA. Armata israeliană a bombardat miercuri împreună cu armata americană obiective ale aparatului represiv de securitate al […]
00:10
Președintele Donald Trump a declarat războiul cu Iranul un succes major după primele zile. „Ne descurcăm foarte bine pe frontul de război, ca să fiu blând”, a spus Trump în timpul unui eveniment la Casa Albă, fără legătură cu Iranul. „Aș spune – cineva m-a întrebat pe o scară de la 1 la 10, cum […]
00:00
Partenerii Ucrainei, inclusiv SUA, solicită expertiza Kievului împotriva dronelor iraniene (Zelenski) # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că partenerii Ucrainei, inclusiv Statele Unite, au solicitat ajutorul Kievului pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene. „Partenerii se îndreaptă către noi, către Ucraina, cerând ajutor pentru apărarea împotriva dronelor Shahed (proiectate de Iran), cu expertiză și experiență operațională reală”, a spus Zelenski în mesajul său video de seară. […]
4 martie 2026
23:50
Zone extinse din Cuba sunt afectate de o nouă pană majoră de curent. Compania naţională de electricitate a ţării a precizat că întreruperea alimentării afectează o zonă care se întinde din provincia centrală Camagüey până în Pinar del Río din vestul extrem, inclusiv capitala Havana. Compania a precizat că lucrează la restabilirea serviciilor./mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL […]
22:40
Realizator: Cristina Dumitrescu – Proiectul de buget a fost finalizat. Toate capitolele au fost închise în ședința coaliției de astăzi, mai sunt de făcut mici corecturi, iar, la mijlocul săptămânii viitoare, documentul va fi trimis parlamentului pentru dezbatere și vot, a anunțat în această seară premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu la televiziunea B1TV. […]
22:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele francez, Emmanuel Macron, au discutat miercuri despre operațiunile militare ale SUA în conflictul cu Iran, a declarat o sursă apropiată lui Macron. În cadrul convorbirii, Macron a adus în discuţie şi problema Libanului, care a fost atras în urmările crizei iraniene, a spus sursa franceză./mbrotacel/lalexandrescu REUTERS – 4 […]
22:10
Preşedintele Franţei cere Israelului şi Libanului să atenueze tensiunile, pe fondul crizei din Iran # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că a discutat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cu președintele libanez, Joseph Aoun, și cu premierul libanez, Nawaf Salam, despre situația din Liban, lansând apeluri la atenuarea tensiunilor. Într-o postare pe platforma de socializare X, Macron a afirmat că strategia Hezbollah de escaladare reprezintă o greșeală majoră care […]
21:10
Liderii Iranului „plătesc cu sânge” pentru „crimele” lor împotriva Statelor Unite (purtătoarea de cuvânt a Casei Albe) # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susţinut un briefing de presă, în cadrul căruia a afirmat că liderii Iranului „plătesc cu sânge” pentru „crimele lor” împotriva Statelor Unite şi a vorbit despre despre acțiunile regimului de la Revoluția iraniană din 1979 şi până în prezent. Ea a adăugat că foștii președinți au […]
20:50
Ministerul Energiei din Irak a anunţat că întreaga țară este afectată de o pană totală de curent. „Rețeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile Irakului”, a transmis ministerul, potrivit Agenției de Presă Irakiene (INA). Motivul întreruperii alimentării cu energie electrică este în prezent în curs de investigare, se arată într-un comunicat al ministerului, consultat […]
20:50
Preşedintele Iranului transmite statelor vecine că le respectă suveranitatea, însă trebuie să se apere de atacurile americane şi israeliene # Rador
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, s-a adresat liderilor statelor vecine, insistând că Teheranul respectă suveranitatea lor, însă este nevoit să se apere în faţa atacurilor americane şi israeliene. El a subliniat că Iranul s-a străduit să evite războiul, prin diplomaţie, adăugând că stabilitatea regională trebuie să fie realizată prin efortul combinat al statelor din zonă. Iranul […]
19:50
Fostul ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare # Rador
Fostul ministru PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel. Reporterul RRA, Diana Surdu aminteşte că Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022. […]
19:50
Legislatorii UE prelungesc suspendarea lucrărilor privind aprobarea acordului comercial UE-SUA # Rador
Parlamentarii UE au decis să nu reia lucrările la propunerile legislative legate de acordul comercial UE-SUA, argumentând că nu există nicio asigurare de la Washington că SUA își va respecta partea din acord. Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, a declarat că majoritatea parlamentarilor reuniți miercuri au convenit să reevalueze situația săptămâna […]
18:50
Utilizarea bazei aeriene Lajes din Azore de către SUA este în conformitate cu acordurile, a declarat premierul Portugaliei # Rador
Utilizarea bazei aeriene Lajes din insulele Azore de către Statele Unite se face „în conformitate scrupuloasă” cu legea și acordurile, a declarat miercuri premierul portughez Luis Montenegro în fața parlamentului. El a adăugat că autorizația pentru aeronavele americane de a utiliza baza a fost acordată în scopuri defensive, pe baza necesității și împotriva țintelor militare. […]
18:40
Autorităţile din Turcia au pregătit planuri pentru a face faţă unui posibil flux de migranți din Iran # Rador
Autorităţile din Turcia a elaborat planuri pentru a face față unui potențial flux de persoane care fug de războiul din Iran, a declarat miercuri ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftci, pregătirile incluzând crearea unor posibile zone tampon de-a lungul frontierei și tabere de corturi. Până în prezent, nu au existat mișcări neobișnuite la cele trei […]
18:40
Guvernul de la Doha respinge declaraţia lui Abbas Araqchi conform căreia atacurile iraniene au vizat SUA, nu Qatarul # Rador
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, i-a spus omologului său din Qatar, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, că atacurile iraniene cu rachete au fost îndreptate împotriva intereselor SUA și nu împotriva Qatarului. Șeful diplomaţiei qatareze „a respins categoric” această afirmație și a cerut încetarea imediată a atacurilor Iranului, a precizat Ministerul de Externe din Qatar […]
18:00
Guvernul de la Beijing va trimite un mediator în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul chinez de externe # Rador
China va trimite un mediator special în Orientul Mijlociu, le-a transmis miercuri ministrul de externe Wang Yi omologilor săi din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în condiţiile în care conflictul din regiune continuă să escaladeze. China apreciază reținerea și insistența Arabiei Saudite în rezolvarea diferențelor prin mijloace pașnice, a declarat dl Wang în timpul […]
17:50
Compania Air France a anunțat miercuri că, din cauza penuriei de combustibil din Cuba și a impactului acesteia asupra activității economice și turistice, zborurile companiei aeriene între aeroportul Paris-Charles de Gaulle și Havana vor fi suspendate temporar începând cu 29 martie. Ultimul zbor cu plecare de pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle este programat pentru 28 […]
17:50
Conflictul din Iran – Wizz Air nu va opera zboruri către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până duminica viitoare # Rador
Wizz Air nu va lansa cu siguranță zboruri către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până duminica viitoare, a precizat miercuri, Wizz Air pentru Agenţia de Presă MTI. În această perioadă, compania aeriană va crește semnificativ numărul de zboruri între Sharm el-Sheikh și Budapesta, începând de vineri, urmând să existe 10 zboruri pe săptămână între […]
17:20
O grupare de biserici conservatoare care refuză să accepte o femeie ca lider titular al Comuniunii Anglicane la nivel mondial a negat miercuri că ar provoca o schismă, precizând în schimb că încearcă să mențină continuitatea în Biserică. Conferința Globală Anglicană pentru Viitor (GAFCON), care grupează biserici conservatoare în principal din Africa și Asia, se […]
16:30
PSD îl consideră pe premierul Ilie Bolojan direct responsabil de blocarea adoptării bugetului # Rador
PSD reclamă o atitudine inflexibilă şi sfidătoare a premierului Ilie Bolojan, pe care-l consideră direct responsabil de blocarea adoptării bugetului şi de instabilitate în actuala guvernare. După şedinţa coaliţiei de astăzi, în care ar fi trebuit agreată forma finală a proiectului de buget, social-democraţii au transmis într-un mesaj pe internet că prim-ministrul, în mod deliberat, […]
16:20
Incidentul recent din Turcia nu justifică declanșarea Articolului 5 al NATO, a spus Pete Hegseth # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că nu are sens ca distrugerea de către NATO a unei rachete balistice lansate din Iran către spațiul aerian turc să declanșeze clauza de apărare colectivă prevăzută în Articolul 5 al tratatului de constituire a alianţei militare. (REUTERS – 4 martie)/opopescu/dsirbu
16:00
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a discutat la Moscova cu prim-vicepremierul rus, Denis Manturov și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre livrările de energie rusești ținând cont de situația de pe piețele globale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. În urma întâlnirii, ministrul ungar de externe a declarat că situația Ungariei […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.