Război în Iran, ziua 6: atacuri israeliene masive asupra Teheranului
Veridica.ro, 5 martie 2026 09:50
Și Iranul a lansat mai multe valuri de rachete asupra Ierusalimului și Tel Avivului.
Acum 30 minute
09:50
Acum 24 ore
18:10
Cum n-o dai!
15:30
Șeful statului se va întâlni cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk.
14:40
Republicanii au reușit să blocheze alte inițiative similare în Congres
14:20
Ankara spune că își rezervă dreptul de a răspunde acțiunilor ostile
14:00
Moscova spune că nava a fost lovită de drone marine ucrainene lansate de pe coasta libiană
13:10
Președintele american a spus că va întrerupe legăturile cu Spania pentru că nu ajută la bombardarea Iranului
12:30
Israelul reia atacurile în Iran și Liban, în a cincea zi de conflict în Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Armata americană raportează 2000 de ținte lovite și scufundarea flotei iraniene
11:40
Intitulat "Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministrul fără rezultate", documentul este semnat de 44 de senatori.
11:10
O dronă rusească a lovit în această dimineaţă un tren de pasageri care, din fericire, circula gol.
10:30
Un val de postări amplicate în „bulele” suveraniste, pro-ruse și de extremă stânga îl prezintă pe ayotollahul Ali Khamenei drept un exemplu de moralitate, un feminist (!!!) și un patriot care a ales, cu demnitate, să fie martir pentru poporul său. În realitate, Khamenei a fost unul dintre cei mai sângeroși dictatori ai ultimelor decenii, iar politicile sale au transformat Iranul într-un paria internațional și au cauzat o criză economică solidă.
Ieri
10:00
Astăzi încep funeraliile fostului lider suprem al Iranului.
07:30
Liderul german spune că fără Uniunea Europeană și Regatul Unit, nu se poate ajunge la un acord de pace.
07:00
România a protestat ferm față de atacurile Teheranului asupra statelor din Orientul Mijlociu şi "evoluțiile recente din Cipru".
06:00
Fiul fostului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, favorit să-i succeadă tatălui său # Veridica.ro
Conservator intransigent ca tatăl său, acesta are legături strânse cu corpul militar al Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.
3 martie 2026
22:10
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice trimite mesaje text pe telefoanele mobile ale oamenilor, amenințându-i și spunându-le să nu iasă în stradă, altfel vor suporta consecințele.
22:00
SUA iau în considerare sprijinul militar pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Administrația Trump ia în considerare oferirea de protecție militară petrolierelor și navelor care transportă gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a ține sub control prețurile la energie, care au crescut brusc de când Iranul a avertizat că va ataca navele în punctul de blocare a traficului.
21:50
Președintele american Donald Trump a amenințat că va „întrerupe orice comerț cu Spania” după ce guvernul spaniol a anunțat că nu va permite Washingtonului să folosească bazele aeriene Moron și Rota în ofensiva împotriva Iranului.
21:40
Președintele francez a anunțat marți seară că două baze franceze au suferit atacuri limitate.
19:10
Veridica.md: Cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern # Veridica.ro
Propaganda rusă, flancată de reprezentanții săi de la Chișinău și Tiraspol, a pus rapid în mișcare un întreg arsenal de procedee de dezinformare, ironizare și deturnare a atenției, pentru a estompa gravitatea unui caz de securitate fără precedent - reținerea a 11 persoane, cetățeni moldoveni, în Ucraina și Republica Moldova, care pregăteau asasinarea la comandă a unor persoane publice și oficialități ucrainene.
18:10
Nu se știe câți dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților se aflau în clădire.
16:40
Ceremonia a marcat începutul oficial al mandatului lui Darryl Nirenberg în România.
15:40
Războiul din Iran arată, încă o dată, că Rusia e incapabilă să își protejeze aliații. Dincolo de asta însă, pe Putin îl sperie posibilitatea repetării scenariului venezuelean și mesajul pe care acest lucru l-ar transmite subordonaților săi.
13:30
Exercițiul de alarmare risca să inducă panică în populație, în actualele condiții de securitate internațională.
13:20
Numărul iranienilor care au cerut azil până acum a fost relativ scăzut.
12:20
Ucraina vinde armele donate de statele occidentale cartelurilor traficanţilor de droguri din Mexic, afirmă propaganda antiucraineană, preluând un fake news lansat în SUA.
12:10
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:00
Ministrul israelian al apărării spune că intervenţia este menită să protejeze comunităţile evreieşti de la graniţă
11:20
Este primul lider primit la Casa Albă după declanşarea loviturilor împotriva Iranului
10:50
Acesta ar fi studiat și fotografiat în detaliu baza navală din Golful Souda, din insula Creta.
10:40
Oficialii spun că este cea mai semnificativă schimbare în gândirea strategică franceză din aproape şapte decenii.
10:10
Secretarul de stat american spune că Statele Unite au declanşat operaţiunea pentru că Israelul urma să atace Teheranul
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Sute de manifestanți antiamericani au încercat, duminică, să ia cu asalt consulatul SUA din Karachi.
09:30
Un alt atac al Gardienilor Revoluției a țintit, în cursul nopții, clădirea ambasadei SUA la Riad.
2 martie 2026
20:30
Șapte rachete balistice și cinci drone lansate de Iran au fost, de asemenea, interceptate de forțele aeriene qatareze.
20:10
Grecia a ordonat desfășurarea unei forțe militare în Cipru în urma incursiunilor cu drone pe insula mediteraneană, care au implicat pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, care durează de trei zile.
20:10
Toate bazele militare americane au luat măsuri de securitate sporite, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
19:50
Vorbind la Casa Albă pentru prima dată de la atacul asupra Iranului, președintele a declarat că armata americană continuă să desfășoare „operațiuni de luptă pe scară largă”.
18:00
Opoziția suveranistă i-a reproșat lui Andras Demeter lipsa de responsabilitate în gestionarea domeniul cultural.
18:00
Pete Hegseth a prezentat într-o conferință de presă obiectivele operațiunii Furia Epică.
17:50
Cele opt propuneri vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru obţinerea avizului.
17:40
Companiile aeriene Etihad și Emirates încep zboruri limitate după ce le-au oprit din cauza războiului.
17:20
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va mări numărul de focoase nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, spunând că „pentru a fi liberi trebuie să ne fie teamă”.
16:50
Trei avioane F-15E Strike Eagles americane care erau în misiune în cadrul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident generat, aparent, de foc prietenos.
16:50
Protest diplomatic al Ungariei care acuză Ucraina de recrutarea forțată etnicilor maghiari # Veridica.ro
Budapesta susține că tinerii sunt vânați pe străzi în sprijinul războiului.
16:10
Kremlinul spune că răboiul din Iran n-ar trebui să afecteze negocierile
15:10
Dronele rusești lovesc cel puțin trei orașe din Ucraina
15:00
Situația din regiune este în escaladare, iar autoritățile române colaborează pentru a le oferi românilor sprijinul necesar.
13:30
Franța, Germania și Marea Britanie vor să se implice în apărarea aliaților din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Cele trei puteri europene condamnă atacurile iraniene asupra intereselor lor din regiune.
12:50
România va activa mecanismul civil european pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Autorităţile vor colabora şi cu operatori de turism şi companii aeriene, pentru aducerea cât mai rapidă în ţară a românilor blocaţi în zona de conflict.
