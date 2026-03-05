Drone iraniene rănesc două persoane în Azerbaidjan
Veridica.ro, 5 martie 2026 13:20
Autorităţile de la Baku ameninţă cu un răspuns adecvat
Acum 30 minute
13:20
Autorităţile de la Baku ameninţă cu un răspuns adecvat
13:10
Social-democratul Adrian Chesnoiu a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și alte patru infracțiuni.
Acum 2 ore
11:50
Democraţii minoritari vroiau să restrângă prerogativele de război ale preşedintelui.
11:50
Atacarea Iranului de către Statele Unite și Israel a dus la declanșarea celui de-Al Treilea Război Mondial, potrivit unei narațiuni false care circulă intens în mediul online din România. Ea a fost promovată de europarlamentara extremistă Diana Șoșoacă, într-o postare pe TikTok care a avut 1,7 milioane de vizualizări și aproape 17 000 de redistribuiri. În realitate, conflictul este unul regional, și chiar și în acea zonă au avut loc altele care au atras mai mulți actori internaționali fără a deveni „mondiale”.
Acum 4 ore
11:30
Iranul şi-a reluat tirurile asupra Israelului şi vizează petrolul transportat pe mare.
11:10
Aeronave americane și canadiene au interceptat avioane de luptă rusești în apropierea Alaskăi # Veridica.ro
Acestea au fost escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene nord-americane.
10:50
Ministrul român de externe a purtat discuții cu omologii din Arabia Saudită și Oman despre protecția și asistența acordate celor rămași în regiune.
09:50
Și Iranul a lansat mai multe valuri de rachete asupra Ierusalimului și Tel Avivului.
Acum 24 ore
18:10
Cum n-o dai!
15:30
Șeful statului se va întâlni cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk.
14:40
Republicanii au reușit să blocheze alte inițiative similare în Congres
14:20
Ankara spune că își rezervă dreptul de a răspunde acțiunilor ostile
14:00
Moscova spune că nava a fost lovită de drone marine ucrainene lansate de pe coasta libiană
Ieri
13:10
Președintele american a spus că va întrerupe legăturile cu Spania pentru că nu ajută la bombardarea Iranului
12:30
Israelul reia atacurile în Iran și Liban, în a cincea zi de conflict în Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Armata americană raportează 2000 de ținte lovite și scufundarea flotei iraniene
11:40
Intitulat "Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministrul fără rezultate", documentul este semnat de 44 de senatori.
11:10
O dronă rusească a lovit în această dimineaţă un tren de pasageri care, din fericire, circula gol.
10:30
Un val de postări amplicate în „bulele” suveraniste, pro-ruse și de extremă stânga îl prezintă pe ayotollahul Ali Khamenei drept un exemplu de moralitate, un feminist (!!!) și un patriot care a ales, cu demnitate, să fie martir pentru poporul său. În realitate, Khamenei a fost unul dintre cei mai sângeroși dictatori ai ultimelor decenii, iar politicile sale au transformat Iranul într-un paria internațional și au cauzat o criză economică solidă.
10:00
Astăzi încep funeraliile fostului lider suprem al Iranului.
07:30
Liderul german spune că fără Uniunea Europeană și Regatul Unit, nu se poate ajunge la un acord de pace.
07:00
România a protestat ferm față de atacurile Teheranului asupra statelor din Orientul Mijlociu şi "evoluțiile recente din Cipru".
06:00
Fiul fostului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, favorit să-i succeadă tatălui său # Veridica.ro
Conservator intransigent ca tatăl său, acesta are legături strânse cu corpul militar al Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.
3 martie 2026
22:10
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice trimite mesaje text pe telefoanele mobile ale oamenilor, amenințându-i și spunându-le să nu iasă în stradă, altfel vor suporta consecințele.
22:00
SUA iau în considerare sprijinul militar pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Administrația Trump ia în considerare oferirea de protecție militară petrolierelor și navelor care transportă gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a ține sub control prețurile la energie, care au crescut brusc de când Iranul a avertizat că va ataca navele în punctul de blocare a traficului.
21:50
Președintele american Donald Trump a amenințat că va „întrerupe orice comerț cu Spania” după ce guvernul spaniol a anunțat că nu va permite Washingtonului să folosească bazele aeriene Moron și Rota în ofensiva împotriva Iranului.
21:40
Președintele francez a anunțat marți seară că două baze franceze au suferit atacuri limitate.
19:10
Veridica.md: Cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern # Veridica.ro
Propaganda rusă, flancată de reprezentanții săi de la Chișinău și Tiraspol, a pus rapid în mișcare un întreg arsenal de procedee de dezinformare, ironizare și deturnare a atenției, pentru a estompa gravitatea unui caz de securitate fără precedent - reținerea a 11 persoane, cetățeni moldoveni, în Ucraina și Republica Moldova, care pregăteau asasinarea la comandă a unor persoane publice și oficialități ucrainene.
18:10
Nu se știe câți dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților se aflau în clădire.
16:40
Ceremonia a marcat începutul oficial al mandatului lui Darryl Nirenberg în România.
15:40
Războiul din Iran arată, încă o dată, că Rusia e incapabilă să își protejeze aliații. Dincolo de asta însă, pe Putin îl sperie posibilitatea repetării scenariului venezuelean și mesajul pe care acest lucru l-ar transmite subordonaților săi.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Exercițiul de alarmare risca să inducă panică în populație, în actualele condiții de securitate internațională.
13:20
Numărul iranienilor care au cerut azil până acum a fost relativ scăzut.
12:20
Ucraina vinde armele donate de statele occidentale cartelurilor traficanţilor de droguri din Mexic, afirmă propaganda antiucraineană, preluând un fake news lansat în SUA.
12:10
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:00
Ministrul israelian al apărării spune că intervenţia este menită să protejeze comunităţile evreieşti de la graniţă
11:20
Este primul lider primit la Casa Albă după declanşarea loviturilor împotriva Iranului
10:50
Acesta ar fi studiat și fotografiat în detaliu baza navală din Golful Souda, din insula Creta.
10:40
Oficialii spun că este cea mai semnificativă schimbare în gândirea strategică franceză din aproape şapte decenii.
10:10
Secretarul de stat american spune că Statele Unite au declanşat operaţiunea pentru că Israelul urma să atace Teheranul
10:00
Sute de manifestanți antiamericani au încercat, duminică, să ia cu asalt consulatul SUA din Karachi.
09:30
Un alt atac al Gardienilor Revoluției a țintit, în cursul nopții, clădirea ambasadei SUA la Riad.
2 martie 2026
20:30
Șapte rachete balistice și cinci drone lansate de Iran au fost, de asemenea, interceptate de forțele aeriene qatareze.
20:10
Grecia a ordonat desfășurarea unei forțe militare în Cipru în urma incursiunilor cu drone pe insula mediteraneană, care au implicat pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, care durează de trei zile.
20:10
Toate bazele militare americane au luat măsuri de securitate sporite, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
19:50
Vorbind la Casa Albă pentru prima dată de la atacul asupra Iranului, președintele a declarat că armata americană continuă să desfășoare „operațiuni de luptă pe scară largă”.
18:00
Opoziția suveranistă i-a reproșat lui Andras Demeter lipsa de responsabilitate în gestionarea domeniul cultural.
18:00
Pete Hegseth a prezentat într-o conferință de presă obiectivele operațiunii Furia Epică.
17:50
Cele opt propuneri vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru obţinerea avizului.
17:40
Companiile aeriene Etihad și Emirates încep zboruri limitate după ce le-au oprit din cauza războiului.
17:20
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va mări numărul de focoase nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, spunând că „pentru a fi liberi trebuie să ne fie teamă”.
