Drone iraniene rănesc două persoane în Azerbaidjan

Veridica.ro, 5 martie 2026 13:20

Autorităţile de la Baku ameninţă cu un răspuns adecvat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 30 minute
13:20
Drone iraniene rănesc două persoane în Azerbaidjan Veridica.ro
Autorităţile de la Baku ameninţă cu un răspuns adecvat
13:10
Fost ministru al Agriculturii, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare Veridica.ro
Social-democratul Adrian Chesnoiu a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și alte patru infracțiuni.
Acum 2 ore
11:50
Senatul american votat în sprijinul campaniei militare a lui Trump din Iran Veridica.ro
Democraţii minoritari vroiau să restrângă prerogativele de război ale preşedintelui.
11:50
FAKE NEWS: A început Al Treilea Război Mondial Veridica.ro
Atacarea Iranului de către Statele Unite și Israel a dus la declanșarea celui de-Al Treilea Război Mondial, potrivit unei narațiuni false care circulă intens în mediul online din România. Ea a fost promovată de europarlamentara extremistă Diana Șoșoacă, într-o postare pe TikTok care a avut 1,7 milioane de vizualizări și aproape 17 000 de redistribuiri. În realitate, conflictul este unul regional, și chiar și în acea zonă au avut loc altele care au atras mai mulți actori internaționali fără a deveni „mondiale”.
Acum 4 ore
11:30
Israelul atacă ţinte militare din Iran în a şasea zi de război Veridica.ro
Iranul şi-a reluat tirurile asupra Israelului şi vizează petrolul transportat pe mare.
11:10
Aeronave americane și canadiene au interceptat avioane de luptă rusești în apropierea Alaskăi Veridica.ro
Acestea au fost escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene nord-americane.
10:50
Aproape 500 de români au revenit, ieri, în țară din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Ministrul român de externe a purtat discuții cu omologii din Arabia Saudită și Oman despre protecția și asistența acordate celor rămași în regiune.
09:50
Război în Iran, ziua 6: atacuri israeliene masive asupra Teheranului Veridica.ro
Și Iranul a lansat mai multe valuri de rachete asupra Ierusalimului și Tel Avivului.
Acum 24 ore
18:10
Cum n-o dai! (25) - Sfântu&#039; Haos Veridica.ro
Cum n-o dai!
15:30
Nicușor Dan va efectua, mâine, o vizită în Polonia Veridica.ro
Șeful statului se va întâlni cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk.
14:40
Vot în Senatul american menit să limiteze acțiunile de război ale președintelui Trump Veridica.ro
Republicanii au reușit să blocheze alte inițiative similare în Congres
14:20
NATO doboară o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia Veridica.ro
Ankara spune că își rezervă dreptul de a răspunde acțiunilor ostile
14:00
Rusia acuză Ucraina pentru scufundarea unei nave rusești în Mediterana Veridica.ro
Moscova spune că nava a fost lovită de drone marine ucrainene lansate de pe coasta libiană
Ieri
13:10
Spania sfidează amenințările lui Trump Veridica.ro
Președintele american a spus că va întrerupe legăturile cu Spania pentru că nu ajută la bombardarea Iranului
12:30
Israelul reia atacurile în Iran și Liban, în a cincea zi de conflict în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Armata americană raportează 2000 de ținte lovite și scufundarea flotei iraniene
11:40
Opoziţia suveranistă a depus o moţiune simplă şi împotriva ministrului Investiţiilor Veridica.ro
Intitulat "Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministrul fără rezultate", documentul este semnat de 44 de senatori.
11:10
Rusia îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii feroviare ucrainene Veridica.ro
O dronă rusească a lovit în această dimineaţă un tren de pasageri care, din fericire, circula gol.
10:30
FAKE-NEWS: Ali Khamenei era un tip moral, patriot și feminist Veridica.ro
Un val de postări amplicate în „bulele” suveraniste, pro-ruse și de extremă stânga îl prezintă pe ayotollahul Ali Khamenei drept un exemplu de moralitate, un feminist (!!!) și un patriot care a ales, cu demnitate, să fie martir pentru poporul său. În realitate, Khamenei a fost unul dintre cei mai sângeroși dictatori ai ultimelor decenii, iar politicile sale au transformat Iranul într-un paria internațional și au cauzat o criză economică solidă.
10:00
Israelul ameninţă cu moartea orice succesor al lui Ali Khamenei Veridica.ro
Astăzi încep funeraliile fostului lider suprem al Iranului.
07:30
Merz îi cere lui Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina Veridica.ro
Liderul german spune că fără Uniunea Europeană și Regatul Unit, nu se poate ajunge la un acord de pace.
07:00
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE Veridica.ro
România a protestat ferm față de atacurile Teheranului asupra statelor din Orientul Mijlociu şi "evoluțiile recente din Cipru".
06:00
Fiul fostului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, favorit să-i succeadă tatălui său Veridica.ro
Conservator intransigent ca tatăl său, acesta are legături strânse cu corpul militar al Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.
3 martie 2026
22:10
Iranienii sunt amenințați prin sms-uri să nu iasă la proteste Veridica.ro
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice trimite mesaje text pe telefoanele mobile ale oamenilor, amenințându-i și spunându-le să nu iasă în stradă, altfel vor suporta consecințele. 
22:00
SUA iau în considerare sprijinul militar pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Administrația Trump ia în considerare oferirea de protecție militară petrolierelor și navelor care transportă gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a ține sub control  prețurile la energie, care au crescut brusc de când Iranul a avertizat că va ataca navele în punctul de blocare a traficului. 
21:50
Trump amenință că va întrerupe comerțul cu Spania Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat că va „întrerupe orice comerț cu Spania” după ce guvernul spaniol a anunțat că nu va permite Washingtonului să folosească bazele aeriene Moron și Rota în ofensiva împotriva Iranului.
21:40
Franța își va apăra aliații din Golf Veridica.ro
Președintele francez a anunțat marți seară că două baze franceze au suferit atacuri limitate.
19:10
Veridica.md: Cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern Veridica.ro
Propaganda rusă, flancată de reprezentanții săi de la Chișinău și Tiraspol, a pus rapid în mișcare un întreg arsenal de procedee de dezinformare, ironizare și deturnare a atenției, pentru a estompa gravitatea unui caz de securitate fără precedent - reținerea a 11 persoane, cetățeni moldoveni, în Ucraina și Republica Moldova, care pregăteau asasinarea la comandă a unor persoane publice și oficialități ucrainene.
18:10
Israelul a distrus clădirea unde înalți clerici iranieni alegeau noul lider suprem Veridica.ro
Nu se știe câți dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților se aflau în clădire.
16:40
Noul ambasador al SUA și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României Veridica.ro
Ceremonia a marcat începutul oficial al mandatului lui Darryl Nirenberg în România.
15:40
Războiul din Iran și scenariul care îl înspăimântă pe Vladimir Putin Veridica.ro
Războiul din Iran arată, încă o dată, că Rusia e incapabilă să își protejeze aliații. Dincolo de asta însă, pe Putin îl sperie posibilitatea repetării scenariului venezuelean și mesajul pe care acest lucru l-ar transmite subordonaților săi.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
IGSU a amânat „Miercurea Sirenelor” Veridica.ro
Exercițiul de alarmare risca să inducă panică în populație, în actualele condiții de securitate internațională.
13:20
Agenția UE pentru azil avertizează asupra riscului unui val de refugiaţi iranieni Veridica.ro
Numărul iranienilor care au cerut azil până acum a fost relativ scăzut.
12:20
FAKE NEWS: Ucraina furnizează arme cartelurilor mexicane Veridica.ro
Ucraina vinde armele donate de statele occidentale cartelurilor traficanţilor de droguri din Mexic, afirmă propaganda antiucraineană, preluând un fake news lansat în SUA.
12:10
Dezinformări cu AI: Israel, inamicul umanității Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
12:00
Israelul lansează o operaţiune terestră în Liban Veridica.ro
Ministrul israelian al apărării spune că intervenţia este menită să protejeze comunităţile evreieşti de la graniţă
11:20
Merz discută cu Trump în contextul escaladării războiului în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Este primul lider primit la Casa Albă după declanşarea loviturilor împotriva Iranului
10:50
Cetățean azer, arestat în Grecia pentru spionaj în favoarea Iranului Veridica.ro
Acesta ar fi studiat și fotografiat în detaliu baza navală din Golful Souda, din insula Creta.
10:40
Franţa îşi întăreşte arsenalul şi extinde umbrela nucleară asupra altor ţări europene Veridica.ro
Oficialii spun că este cea mai semnificativă schimbare în gândirea strategică franceză din aproape şapte decenii.
10:10
Netanyahu neagă că l-ar fi târât pe Trump în războiul împotriva Iranului Veridica.ro
Secretarul de stat american spune că Statele Unite au declanşat operaţiunea pentru că Israelul urma să atace Teheranul
10:00
Militarii americani ar fi deschis focul împotriva protestatarilor pakistanezi Veridica.ro
Sute de manifestanți antiamericani au încercat, duminică, să ia cu asalt consulatul SUA din Karachi.
09:30
Iranul anunță distrugerea unei baze militare americane din Bahrain Veridica.ro
Un alt atac al Gardienilor Revoluției a țintit, în cursul nopții, clădirea ambasadei SUA la Riad.
2 martie 2026
20:30
Qatar anunță că a doborât două avioane militare iraniene Veridica.ro
Șapte rachete balistice și cinci drone lansate de Iran au fost, de asemenea, interceptate de forțele aeriene qatareze.
20:10
Grecia trimite nave de război și avioane de vânătoare pentru a apăra Ciprul Veridica.ro
Grecia a ordonat desfășurarea unei forțe militare în Cipru în urma incursiunilor cu drone pe insula mediteraneană, care au implicat pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, care durează de trei zile.
20:10
Armata americană a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu Veridica.ro
Toate bazele militare americane au luat măsuri de securitate sporite, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
19:50
Trump spune că SUA și-au asumat „ultima șansă” de a ataca Iranul Veridica.ro
Vorbind la Casa Albă pentru prima dată de la atacul asupra Iranului, președintele a declarat că armata americană continuă să desfășoare „operațiuni de luptă pe scară largă”. 
18:00
Senatul a respins moțiunea împotriva ministrului Culturii Veridica.ro
Opoziția suveranistă i-a reproșat lui Andras Demeter lipsa de responsabilitate în gestionarea domeniul cultural.
18:00
Șeful Pentagonului nu exclude o operațiune militară la sol Veridica.ro
Pete Hegseth a prezentat într-o conferință de presă obiectivele operațiunii Furia Epică.
17:50
Ministerul Justiției a anunțat propunerile pentru conducerea PG, DNA și DIICOT Veridica.ro
Cele opt propuneri vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru obţinerea avizului.
17:40
Se reiau parțial zborurile din Dubai și Abu Dhabi Veridica.ro
Companiile aeriene Etihad și Emirates încep zboruri limitate după ce le-au oprit din cauza războiului.
17:20
Franța își mărește arsenalul nuclear Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va mări numărul de focoase nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, spunând că „pentru a fi liberi trebuie să ne fie teamă”.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.