Acum 5 minute
12:00
Israelul lansează o operaţiune terestră în Liban Veridica.ro
Ministrul israelian al apărării spune că intervenţia este menită să protejeze comunităţile evreieşti de la graniţă
Acum o oră
11:20
Merz discută cu Trump în contextul escaladării războiului în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Este primul lider primit la Casa Albă după declanşarea loviturilor împotriva Iranului
Acum 2 ore
10:50
Cetățean azer, arestat în Grecia pentru spionaj în favoarea Iranului Veridica.ro
Acesta ar fi studiat și fotografiat în detaliu baza navală din Golful Souda, din insula Creta.
10:40
Franţa îşi întăreşte arsenalul şi extinde umbrela nucleară asupra altor ţări europene Veridica.ro
Oficialii spun că este cea mai semnificativă schimbare în gândirea strategică franceză din aproape şapte decenii.
10:10
Netanyahu neagă că l-ar fi târât pe Trump în războiul împotriva Iranului Veridica.ro
Secretarul de stat american spune că Statele Unite au declanşat operaţiunea pentru că Israelul urma să atace Teheranul
Acum 4 ore
10:00
Militarii americani ar fi deschis focul împotriva protestatarilor pakistanezi Veridica.ro
Sute de manifestanți antiamericani au încercat, duminică, să ia cu asalt consulatul SUA din Karachi.
09:30
Iranul anunță distrugerea unei baze militare americane din Bahrain Veridica.ro
Un alt atac al Gardienilor Revoluției a țintit, în cursul nopții, clădirea ambasadei SUA la Riad.
Acum 24 ore
20:30
Qatar anunță că a doborât două avioane militare iraniene Veridica.ro
Șapte rachete balistice și cinci drone lansate de Iran au fost, de asemenea, interceptate de forțele aeriene qatareze.
20:10
Grecia trimite nave de război și avioane de vânătoare pentru a apăra Ciprul Veridica.ro
Grecia a ordonat desfășurarea unei forțe militare în Cipru în urma incursiunilor cu drone pe insula mediteraneană, care au implicat pentru prima dată un stat membru al UE în campania americano-israeliană împotriva Iranului, care durează de trei zile.
20:10
Armata americană a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu Veridica.ro
Toate bazele militare americane au luat măsuri de securitate sporite, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
19:50
Trump spune că SUA și-au asumat „ultima șansă” de a ataca Iranul Veridica.ro
Vorbind la Casa Albă pentru prima dată de la atacul asupra Iranului, președintele a declarat că armata americană continuă să desfășoare „operațiuni de luptă pe scară largă”. 
18:00
Senatul a respins moțiunea împotriva ministrului Culturii Veridica.ro
Opoziția suveranistă i-a reproșat lui Andras Demeter lipsa de responsabilitate în gestionarea domeniul cultural.
18:00
Șeful Pentagonului nu exclude o operațiune militară la sol Veridica.ro
Pete Hegseth a prezentat într-o conferință de presă obiectivele operațiunii Furia Epică.
17:50
Ministerul Justiției a anunțat propunerile pentru conducerea PG, DNA și DIICOT Veridica.ro
Cele opt propuneri vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru obţinerea avizului.
17:40
Se reiau parțial zborurile din Dubai și Abu Dhabi Veridica.ro
Companiile aeriene Etihad și Emirates încep zboruri limitate după ce le-au oprit din cauza războiului.
17:20
Franța își mărește arsenalul nuclear Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va mări numărul de focoase nucleare pentru prima dată în ultimele decenii, spunând că „pentru a fi liberi trebuie să ne fie teamă”.
16:50
Avioane americane doborâte în „friendly fire” Veridica.ro
Trei avioane F-15E Strike Eagles americane care erau în misiune în cadrul Operațiunii Epic Fury s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui incident generat, aparent, de foc prietenos.
16:50
Protest diplomatic al Ungariei care acuză Ucraina de recrutarea forțată etnicilor maghiari Veridica.ro
Budapesta susține că tinerii sunt vânați pe străzi în sprijinul războiului.
16:10
Rusia este interesată să continue discuțiile cu Ucraina Veridica.ro
Kremlinul spune că răboiul din Iran n-ar trebui să afecteze negocierile
15:10
Ucraina atacă un terminal petrolier rusesc și o bază navală de la Marea Neagră Veridica.ro
Dronele rusești lovesc cel puțin trei orașe din Ucraina
15:00
MAE nu deține informații despre cetățeni români răniți în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Situația din regiune este în escaladare, iar autoritățile române colaborează pentru a le oferi românilor sprijinul necesar.
13:30
Franța, Germania și Marea Britanie vor să se implice în apărarea aliaților din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Cele trei puteri europene condamnă atacurile iraniene asupra intereselor lor din regiune.
12:50
România va activa mecanismul civil european pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Autorităţile vor colabora şi cu operatori de turism şi companii aeriene, pentru aducerea cât mai rapidă în ţară a românilor blocaţi în zona de conflict.
12:10
Greenpeace Franţa blochează o navă rusească ce transporta uraniu îmbogățit Veridica.ro
Organizaţia ecologistă protestează faţă de continuarea relațiilor comerciale franceze cu Rusia, în domeniul nuclear.
Ieri
11:20
FAKE NEWS: România, obligată prin tratatul UE să intre în război cu Iranul Veridica.ro
Iranul a atacat Ciprul iar Tratatul UE obligă statele membre, inclusiv România să răspundă militar la această agresiune, pretinde europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.
10:50
Războiul se extinde în Orientul Mijlociu Veridica.ro
Israelul a bombardat ținte Hezbollah din Liban
10:20
România și bizara participare a președintelui la Consiliul pentru Pace - [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Cum arată arhitectura de pace a Consiliului pentru Pace, cine face parte din ea și cum funcționează de fapt politica externă a Administrației Trump. Este participarea României la o astfel de construcție controversată un semn al faptului că dorește să folosească Washingtonul pentru a se apropia de Moscova?
06:40
Bază militară britanică din Cipru, lovită de o dronă Veridica.ro
Ieri, Londra a răspuns pozitiv solicitării SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri „defensive” asupra unor ţinte iraniene.
05:30
Nouă morţi şi zeci de răniţi într-un atac iranian asupra Israelului Veridica.ro
Forţele de apărare israeliene au lansat mai multe atacuri către ţinte Hezbollah din Liban.
1 martie 2026
20:50
TAROM organizează curse speciale pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Peste 360 de români vor reveni în țară, mâine, pe ruta Cairo - București.
20:40
Primul petrolier atacat în Strâmtoarea Ormuz Veridica.ro
Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, Strâmtoarea Ormuz, patru persoane fiind rănite, iar cei 20 de membrii ai echipajului au fost evacuați. 
20:20
MApN spune că situația din Iran nu generează o amenințare militară la adresa României Veridica.ro
Armata Română se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia „pe toate palierele”.
20:00
Armata SUA dezminte lovirea portavionului Abraham Lincoln de drone iraniene Veridica.ro
Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a anunțat primele victime în rândul forțelor SUA.
16:30
Reacția lui Nicușor Dan la situația din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Președintele României dă asigurări că țara noastră „este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.
15:50
Poate Iranul să recurgă la „opțiunea nucleară” pentru a-l răzbuna pe Khamenei? Veridica.ro
Uciderea lui Khamenei poate împinge Iranul spre așa-numita „opțiune nucleară” – sabotarea piețelor energetice, război regional la scară largă, campanie teroristă globală și chiar producția unei bombe nucleare. Nu e clar însă dacă Teheranul are capacitatea de a pune în practică vreunul din aceste scenarii și/sau disponibilitatea de a-și asuma consecințele.
13:30
Belgia şi Franţa interceptează un petrolier din flota fantomă a Rusiei Veridica.ro
Macron spune că europenii sunt hotărâţi să-i taie Moscovei sursele de finanţare a războiului din Ucraina
12:50
Ayatollahul Alireza Arafi este noul lider suprem interimar al Iranului Veridica.ro
Clericul conservator era șeful Seminariilor Teologice iraniene, responsabil de întregul sistem de educație religioasă.
12:10
Manifestații anti-americane violente în Irak și Pakistan Veridica.ro
Proteste după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, au fost înregistrate și în Maroc sau Kashmirul indian.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Consiliul de Securitate al ONU apare divizat în privinţa atacurilor din Iran Veridica.ro
Secretarul general al ONU a cerut un armistiţiu imediat şi a avertizat asupra răspândirii necontrolate a acţiunilor militare
01:00
Washingtonul confirmă caracterul &#34;preventiv&#34; al atacului asupra Iranului Veridica.ro
Statele Unite afirmă că dețin informații potrivit cărora Teheranul plănuia un atac cu rachete împotriva trupelor americane și a aliaților săi din regiune.
00:10
Reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, astăzi Veridica.ro
Mâine, comisarii europeni se întrunesc pentru un consiliu de securitate extraordinar.
00:10
MAE anunţă că niciun român nu a fost rănit în Iran Veridica.ro
Celula de criză a încheiat o şedinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din Orientul Mijlociu.
00:10
Iranul blochează, în continuare, accesul populaţiei la Internet Veridica.ro
Este pentru a treia oară, în mai puţin de un an, când regimul de la Teheran recurge la o astfel de măsură.
28 februarie 2026
23:30
Israelul susţine că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis Veridica.ro
O fotografie cu cadavrul ayatollahului ar fi fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.
19:50
Atacul din Iran dă peste cap zborurile internaționale Veridica.ro
Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în regiune și nu numai, sâmbătă, afectând milioane de călători aerieni din regiune.
18:20
Emmanuel Macron cere o reuniune de urgență a Consiliului de securitate al ONU Veridica.ro
Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluția situației din Orientul Mijlociu și reafirmă angajamentul Uniunii pentru stabilitate și securitate în regiune.
15:40
Reacții ale autorităților române la atacul israeliano-american asupra Iranului Veridica.ro
MAE a ridicat alerta de călătorie în Iran la 9/9 - „părăsiți imediat țara!”
10:00
MAE evacuează personalul diplomatic neesențial din Israel Veridica.ro
Forțele israeliene, în coordonare cu Statele Unite, au lansat astăzi un atac la scară largă asupra Iranului.
09:30
Israelul și SUA au atacat Iranul Veridica.ro
În timp ce Israelul și SUA lansează atacuri asupra Iranului, explozii se aud în nordul și estul Teheranului, precum și în Isfahan, Karaj și Kermanshah, relatează Times of Israel.
08:10
Mugur Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu Veridica.ro
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
