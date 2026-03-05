Senatul american votat în sprijinul campaniei militare a lui Trump din Iran

10:30

Un val de postări amplicate în „bulele” suveraniste, pro-ruse și de extremă stânga îl prezintă pe ayotollahul Ali Khamenei drept un exemplu de moralitate, un feminist (!!!) și un patriot care a ales, cu demnitate, să fie martir pentru poporul său. În realitate, Khamenei a fost unul dintre cei mai sângeroși dictatori ai ultimelor decenii, iar politicile sale au transformat Iranul într-un paria internațional și au cauzat o criză economică solidă.