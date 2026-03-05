Coloane de blindate vor circula pe drumurile din România, anunță Ministerul Apărării. Ce sunt tacticele Cobra II

12:45

O elevă de la un liceu din Corabia și-a acuzat profesorul de Sport de hărțuire, depunând la poliție diverse „dovezi” și chiar solicitând ordin de protecție pe motiv că acesta ar fi amenințat, prin mesaje, că o omoară. După patru luni, pusă în fața probelor, eleva a recunoscut că a înscenat totul.