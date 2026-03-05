Cum poate fi obținut rapid un extras de carte funciară online și de ce este important pentru tranzacțiile imobiliare

12:00

Afaceristul brașovean Călin Donca a povestit despre șederea sa în Dubai, unde s-a aflat în tranzit spre vacanța exotică din Zanzibar. Escala s-a prelungit după ce mai multe zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Donca se afla în Dubai alături de familie.