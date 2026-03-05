Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la gaz pentru populație. Ce se întâmplă cu energia electrică
Adevarul.ro, 5 martie 2026 15:00
Guvernul a decis să prelungească plafonarea prețurilor la gaz pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor.
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă cu românii din zonele de conflict # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat miercuri discuții telefonice cu omologii săi din Arabia Saudită, Qatar și Sultanatul Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dificultăților întâmpinate de cetățenii români aflați în regiune.
PSD boicotează ședința CGMB de vineri, ca protest împotriva lui Ciucu: „Nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, a transmis joi, 5 martie, că grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de vineri, ca protest împotriva primarului general Ciprian Ciucu.
Radarele care bagă spaima în șoferii din Germania. Număr record de înregistrări ale depășirii de viteză legală în 2025 # Adevarul.ro
Două radare, cunoscute sub numele de „Anton” și „Dana”, au înregistrat în 2025 un număr record de șoferi prinși „în fapt”. Potrivit datelor oficiale, cele două dispozitive au înregistrat aproximativ 22.400 de depășiri ale vitezei legale, generând amenzi de aproape un milion de euro doar în Soest.
Șeful diplomației de la Teheran, amenințări după ce un submarin a scufundat o navă iraniană: „SUA vor regreta amar” # Adevarul.ro
Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, acuză SUA că „au comis o atrocitate pe mare”, făcând referire la submarinul american care a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian.
Fiica lui Victor Ponta, „blocată” în Dubai? Acuzațiile aduse ministrului de Externe, Oana Țoiu # Adevarul.ro
Dana Budeanu aduce acuzații grave ministrului de Externe: Oana Țoiu ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie îmbarcată în autocarul care ducea copiii din Dubai în Oman, pentru a lua avionul spre casă. Nici Victor Ponta și nici ministrul de Externe nu au comentat afirmațiile.
Speranțele Ucrainei pentru o aderare rapidă la UE sunt puse sub semnul întrebării, după opoziția unor state membre # Adevarul.ro
Speranțele Ucrainei de a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană au primit o lovitură după o reuniune a ambasadorilor statelor membre la Bruxelles, unde mai multe capitale europene au respins o propunere controversată privind așa-numita „extindere inversă”, potrivit unor informații relatat
În timp ce făcea duș, un tânăr s-a trezit că tavanul băii sale începe să se prăbușească. „Mi-am luat telefonul și am filmat". Imaginile au devenit virale # Adevarul.ro
Un incident petrecut într-un bloc vechi a devenit subiect viral pe rețelele sociale, după ce un tânăr a surprins momentul în care tavanul băii sale s-a prăbușit chiar în timp ce el făcea duș, din cauza lucrărilor de renovare la apartamentul de deasupra.
Lista medicamentelor compensate, actualizată major: 33 de tratamente noi, aprobate de Guvern. Rogobete: „Încrederea poate mișca lucrurile” # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate, la propunerea Ministerului Sănătății.
Cum a ajuns Alexandra Căpitănescu să participe la Eurovision. „Sunt mare fan! Urmăresc competiția din 2017” # Adevarul.ro
Solista Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, a declarat în exclusivitate pentru Click! ce schimbări ar putea fi aduse piesei pregătite pentru competiția de la Viena, din luna mai.
Genunchiul care doare dimineața, spatele blocat după birou, glezna care nu se vindecă. De ce același gel nu ajută la fel pe toată lumea # Adevarul.ro
Imaginați-vă două persoane care intră în aceeași farmacie cu aceeași plângere: mă doare spatele. Prima este un contabil de 45 de ani care stă nouă ore pe zi în fața calculatorului.
Australia anunţă desfăşurarea de „resurse militare” în Orientul Mijlociu. Italia vrea să trimită ajutor ţărilor din Golf. Meloni: „Vorbim clar despre apărare” # Adevarul.ro
Premierul australian Anthony Albanese a confirmat joi, 5 martie, că Australia a trimis resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a facilita repatrierea cetățenilor afectați de blocajele din transportul internațional provocate de conflictul în desfășurare.
Ministerul Finanțelor: Ajutoarele de stat acordate în 2025 însumează 1,85 miliarde de lei. Au fost create 36.000 locuri de muncă # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a acordat până la sfârșitul anului 2025 finanțări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 miliarde euro, susținând astfel investiții totale de peste 4,2 miliarde euro și contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă.
Șefa diplomației UE: „Vedem aceleași drone care atacă Kievul în fiecare zi, iar acum atacă și Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că Iranul „exportă” războiul către cât mai multe țări pentru a provoca haos. Joi, Kallas participă la o reuniune virtuală cu miniștrii de externe ai UE și cu omologii lor din statele din Golf.
Anchetă de amploare la Școala Specială „Sf. Nicolae”: un profesor este acuzat de abuzuri asupra copiilor cu dizabilități # Adevarul.ro
Polițiștii cercetează posibile abuzuri asupra unor elevi ai Școlii Speciale „Sf. Nicolae” din Sectorul 4. Mai mulți părinți au semnalat că un cadru didactic ar fi violent verbal și posibil și fizic.
Lumea se pregătește pentru impactul unui război în Orientul Mijlociu care se propagă rapid. Consecințe pentru Europa # Adevarul.ro
Liderii mondiali anticipează cu îngrijorare urmările potențial de amploare ale unui conflict în escaladare rapidă în Orientul Mijlociu, în timp ce campania aeriană a Statelor Unite și Israelului continuă.
NOSTALGIA revine la București cu ediția „Flori, fete sau băieți”, pe 6 și 7 martie, la Romexpo # Adevarul.ro
NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de party și festival în România, revine la București pe 6 și 7 martie, la Romexpo, cu o ediție specială inspirată de începutul primăverii: „Flori, fete sau băieți”.
Cum se apără Kremlinul după ce a fost acuzat că își abandonează aliații. „Nu au existat solicitări din partea Iranului” # Adevarul.ro
Iranul nu a cerut ajutorul Rusiei de când Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri pe teritoriul țării, a anunțat Kremlinul joi, 5 martie, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă.
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din Rusia, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit informațiilor transmise de serviciul de presă al instanțelor din regiunea Krasnodar.
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din Rusia, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit informațiilor transmise de serviciul de presă al instanțelor din regiunea Krasnodar.
Pentagonul vrea să cumpere drone de interceptare ucrainene pentru a contracara atacurile Iranului. Zelenski: „Deținem cea mai avansată expertiză din lume” # Adevarul.ro
Statele Unite și cel puțin un stat din Golf poartă discuții pentru achiziționarea unor drone‑interceptor dezvoltate în Ucraina, în contextul intensificării atacurilor cu drone Shahed lansate de Iran, afirmă reprezentanți ai industriei de apărare ucrainene, potrivit Financial Times.
Monica Tatoiu cumpără haine din second-hand, deși are pensie de peste 20.000 lei. Trucurile ei de igienizare # Adevarul.ro
Monica Tatoiu, fostă profesoară de matematică și femeie de afaceri, este o clientă fidelă a acestor magazine, de unde își cumpără articole vestimentare și accesorii unicat. Ea a dezvăluit chiar și câteva trucuri de igienizare a hainelor purtate.
Cum se prepară chiftelele cu ghebe, una dintre cele mai savuroase mâncăruri din perioada postului # Adevarul.ro
În perioada postului, mulți simt lipsa preparatelor din carne și caută alternative vegetale gustoase. O variantă delicioasă sunt chiftelele de ghebe, o rețetă simplă și savuroasă, perfectă pentru mesele de post.
Qatarul transmite că apărarea aeriană combate un atac cu rachete. Cetățenii, sfătuiți să rămână în case # Adevarul.ro
Sistemele de apărare aeriană ale Qatarului au interceptat un atac cu rachete care viza țara.
CTP, despre creșterea prețurilor la combustibili și românii blocați în Orientul Mijlociu: „Dubaiștii nu s-au gândit la amărâta Românie” # Adevarul.ro
CTP a comentat mai multe subiecte, printre care creșterea prețurilor la combustibili, deplasarea președintelui Nicușor Dan la Varșovia și discuțiile privind protecția nucleară franceză, dar și situația românilor blocați în Emiratele Arabe.
Zelenski: SUA și aliații din Orientul Mijlociu cer Ucrainei ajutor împotriva dronelor iraniene. Condițiile impuse de Kiev # Adevarul.ro
Statele Unite și aliații lor din Orientul Mijlociu solicită expertiza Ucrainei în combaterea dronelor iraniene de tip Shahed, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Dinamo și Rapid plătesc pentru oalele sparte de propriii suporteri. Cluburile, pedepsite cu amenzi de zeci de mii de lei # Adevarul.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat cluburile bucureștene Dinamo și Rapid.
Scenariu șocant la Corabia: o elevă și-a înscenat propria hărțuire. Cum a fabricat dovezile împotriva profesorului de Sport # Adevarul.ro
O elevă de la un liceu din Corabia și-a acuzat profesorul de Sport de hărțuire, depunând la poliție diverse „dovezi” și chiar solicitând ordin de protecție pe motiv că acesta ar fi amenințat, prin mesaje, că o omoară. După patru luni, pusă în fața probelor, eleva a recunoscut că a înscenat totul.
SUA și Canada au trimis avioane de vânătoare pentru a intercepta două aeronave de luptă rusești în apropiere de Alaska # Adevarul.ro
Statele Unite și Canada au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă pentru a intercepta două aeronave militare rusești detectate în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunțat Comandamentul Nord‑American de Apărare Aerospațială (NORAD), potrivit dpa.
Azerbaidjanul își mobilizează trupele la granița cu Iranul, pe fondul escaladării conflictului din regiune # Adevarul.ro
Autoritățile de la Baku au dispus desfășurarea de trupe la frontiera cu Iranul și trecerea acestora în stare de pregătire de luptă, în cea de-a patra zi a conflictului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte — confruntare în care sunt tot mai implicate state din într
SUA și state din Golful Persic discută achiziția de drone-interceptoare ucrainene. Pentagonul recunoaște că nu toate aparatele fără pilot pot fi interceptate # Adevarul.ro
Statele Unite și cel puțin un guvern din Golful Persic analizează posibilitatea de a cumpăra drone-interceptoare dezvoltate în Ucraina pentru a contracara atacurile cu drone iraniene. Informația a fost relatată de Financial Times, care citează oficiali și surse din industrie.
Kim Jong Un anunță că echipează marina cu arme nucleare: „O schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre” # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a susţinut că Phenianul îşi echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza săptămâna aceasta testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie, a relatat joi presa de stat, potrivit AFP, citată de Agerpres.
Mircea Lucescu a pierdut un om de bază pentru barajul cu Turcia. Are o singură soluție realistă de înlocuire # Adevarul.ro
Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie, la Istanbul.
Călin Donca povestește despre zilele în care a rămas blocat în Dubai: „Din ce am observat la fața locului, realitatea este mult mai calmă” # Adevarul.ro
Afaceristul brașovean Călin Donca a povestit despre șederea sa în Dubai, unde s-a aflat în tranzit spre vacanța exotică din Zanzibar. Escala s-a prelungit după ce mai multe zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Donca se afla în Dubai alături de familie.
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde: Un aeroport din Azerbaidjan, lovit cu drone și rachete dinspre Iran. Doi civili, răniți # Adevarul.ro
Un aeroport din Azerbaidjan a fost vizat joi, 5 martie, de un atac cu rachete și drone venite din direcția Iranului.
Nicuşor Dan se întâlnește cu preşedintele polonez Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk la Varșovia # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează joi, 5 martie, o vizită la Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki.
Sondajul prin care americanii îi arată lui Trump într-un procent mare că dezaprobă intervenția militară din Iran # Adevarul.ro
Un val de opoziție publică a cuprins Statele Unite după atacurile lansate sâmbătă de SUA și Israel asupra Iranului. Trei sondaje realizate în primele zile de după operațiune arată că aproximativ 60% dintre americani dezaprobă intervenția militară.
Șeful NATO despre conflictul din Iran: „Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că că există un sprijin larg în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iranului.
Iranul anunță că a atacat grupări kurde din Irak. Sunt considerate pe scară largă cea mai bine organizată facțiune a opoziției iraniene # Adevarul.ro
Iranul a anunțat joi, 5 martie, că a atacat grupări kurde din Irak „opuse revoluției”, în timp ce relatări din presă indică faptul că SUA ar analiza înarmarea unor miliții kurde pentru a se infiltra în Iran.
Administrația Trump susține că SUA au suficientă muniție „nu doar pentru a executa Operațiunea «Epic Fury»”: „Avem arsenale în locuri de care mulţi oameni din această lume nu ştiu” # Adevarul.ro
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat miercuri, 4 martie, că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului.
Modificări în domeniul jocurilor de noroc, fiscalităţii şi ocupării forţei de muncă, pe ordinea de zi a Guvernului. Executivul are în vedere prelungirea plafonării prețului la gaze # Adevarul.ro
Guvernul supune aprobării în ședința de joi, 5 martie, o serie de modificări importante în domeniul jocurilor de noroc, fiscalităţii şi ocupării forţei de muncă.
De ce se scumpește, de fapt, benzina? Motivele ascunse dincolo de războiul din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Prețul carburanților crește constant în România și, cel puțin deocamdată, motivul nu este conflictul din Orientul Mijlociu, după cum au afirmat experții în energie consultați de „Adevărul”, potrivit cărora este de așteptat ca, în maximum două săptămâni, prețul să ajungă la aproximativ 8,8 lei/l.
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70 # Adevarul.ro
Lipsa petrolului nu ucide pe nimeni. În schimb, lipsa apei potabile ar putea provoca moartea a zeci de milioane de oameni în doar câteva zile.
Al doilea avion cu români blocați în Dubai a sosit la București. Cât a plătit un român pe bilet ca să revină acasă # Adevarul.ro
Al doilea avion care transportă românii blocați în Dubai a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă joi, 5 martie. În continuare, mii de români sunt blocați în Emiratele Arabe.
Percheziții în mai multe județe, într-o anchetă privind eutanasierea fără drept a câinilor fără stăpân. Cum a încasat ilegal un operator peste 100.000 de lei # Adevarul.ro
Polițiștii efectuează joi, 5 martie, 20 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, în două cauze penale privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Cercetările vizează și infracțiuni de înșelăciune, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
23 de zboruri anulate ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Românii blocați sunt disperați: „S-a suspendat și zborul programat pe 10 martie” # Adevarul.ro
Un val nou de anulări afectează traficul aerian de pe Aeroportul Henri Coandă, unde 23 de zboruri către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai nu vor mai opera joi, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Unități speciale israeliene operează în Iran. Și kurzii din Irak ar fi lansat o incursiune terestră # Adevarul.ro
Șeful Forțelor Aeriene afirmă într-o scrisoare adresată personalului activ și rezerviștilor că „luptători din unitățile speciale ale Forțelor Aeriene desfășoară în prezent misiuni extraordinare care pot aprinde imaginația”.
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace între Iran ș SUA. „Americanii gestionează foarte prost situația” # Adevarul.ro
Rusia a anunțat joi, 5 martie, că este pregătită, dacă este necesar, să-și ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran și SUA.
Start fabulos pentru două românce la Indian Wells. Sorana Cîrstea strânge bani ca furnica pe final de carieră # Adevarul.ro
A început turneul californian de categoria WTA 1.000 de la Indian Wells.
Senatul SUA îi permite lui Trump să lovească Iranul. Reacții: „Americanii nu vor ca președintele să ne târască în războaie inutile” # Adevarul.ro
O rezoluție care viza limitarea puterilor președintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul SUA, pe fondul sprijinului puternic din partea majorității republicane pentru operațiunea americano-israeliană, transmite AFP
