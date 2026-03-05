Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: În momentul de faţă, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României / Nu există risc de sancţionare, Comisia Europeană a fost informată

13:40

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creşterile de preţuri la carburanţi din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania. Ministrul asigură populaţia că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combustibil, adăugând că în coaliţie şi în guvern există discuţii privind posibilitatea reducerii accizelor. Ivan mai spune că, după aprobarea actului normativ care reglamentează preţul pentru următorul an în cazul celor cinci milioane de consumatori casnici de gaze naturale, specialiştii vor veni cu „o proiecţie clară”, pe diverse „scenarii”, şi în privinţa companiilor care au, la rândul lor, nevoie să fie protejate de statul român, în condiţiile în care creşterea preţurilor la gaze „influenţează toate costurile”.