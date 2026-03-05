Diana Buzoianu: A fost aprobată reorganizarea Romsilva / Hotărârea de Guvern face trecerea de la 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale / Se trece de la o administrare subiectivă la criterii de performanţă obiective
News.ro, 5 martie 2026 16:20
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ea a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
16:30
Războiul din O.Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează Kallas. Ea anunţă că vrea să impună un ”embargo serviciilor maritime”, vizând flota fantomă rusă # News.ro
Războiul din Orientul Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează joi, într-o conferinţă de presă rezumată de site-ul Politico, Înalta Reprezentantă UE însărcinată cu Afaceri Externe şi Politica de Securitate Kaja Kallas.
16:30
Rusia anunţă joi că a evacuat femeile şi copii de la Ambasada sa în Iran, bombardat masiv începând de sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, dar că majoritatea personalului diplomatic rus rămâne la faţa locului, relatează AFP.
16:30
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion şi Lăutarii de Mătase, la Gala Premiilor Radio România Cultural # News.ro
Gala Premiilor Radio România Cultural va fi acompaniată sonor de un concert extraordinar susţinut de Bogdan Mihai Simion şi Lăutarii de Mătase, care va avea loc în 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio.
Acum 30 minute
16:20
Diana Buzoianu: A fost aprobată reorganizarea Romsilva / Hotărârea de Guvern face trecerea de la 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale / Se trece de la o administrare subiectivă la criterii de performanţă obiective # News.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ea a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.
16:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: În momentul de faţă, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României / Nu există risc de sancţionare, Comisia Europeană a fost informată # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că în momentul de faţă, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României. În plus, el a arătat că nu există risc de sancţionare, cu privire la prelungirea plafonării preţurilor la gaze naturale iar Comisia Europeană a fost informată.
16:20
Rusia anunţă joi că a evacuat femeile şi copii de la Ambasada sa în Iran, bombardat masiv începând de sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, dar că majoritatea personalului diplomatic rus rămâne la faţa locului, relatează AFP.
Acum o oră
16:10
Ministerul Finanţelor: Noi măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, îmbunătăţirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare şi simplificarea pentru contribuabili, prin digitalizare # News.ro
Guvernul a adoptat azi, la propunerea Ministerului Finanţelor, Ordonanţa de urgenţă ce vizează îmbunătăţirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare şi simplificarea pentru contribuabili. Măsurile au ca scop consolidarea disciplinei fiscale şi adaptarea cadrului legal la cerinţele actuale de digitalizare, asigurând în acelaşi timp continuitatea activităţilor economice prin mecanisme utile şi echitabile, informează Ministerul Finanţelor.
16:10
„Hoppers”, noua animaţie Disney & Pixar, o aventură plină de umor şi surprize din lumea animalelor/ VIDEO # News.ro
„Hopperi/ Hoppers”, cea mai nouă animaţie marca Disney şi Pixar, rulează deja în avanpremieră în cinematografe şi, de vineri, poate fi văzută în programul normal de proiecţii, în formatele 2D, 3D, 4DX 3D şi IMAX 3D, atât în varianta subtitrată, cât şi dublată.
16:10
Fotbalistul echipei Noah, Valentin Costache, a înscris un gol în meciul câştigat, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Pyunik Erevan, în turul sferturilor de finală ale Cupei Armeniei.
16:10
Un nou sezon „Roata Norocului", cu Bursucu şi Ana-Maria Barnoschi, va fi difuzat începând de duminică, 15 martie, de la ora 21.00, la Kanal D.
16:10
Războiul din Orientul Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează Kallas. Ea anunţă că vrea să impună un ”embargo serviciilor maritime”, vizând flota fantomă rusă # News.ro
Războiul din Orientul Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează joi, într-o conferinţă de presă rezumată de site-ul Politico, Înalta Reprezentantă UE însărcinată cu Afaceri Externe şi Politica de Securitate Kaja Kallas.
16:00
Bogdan Ivan: Am acţionat împreună cu instituţiile de forţă ale statului român pentru a ne asigura că nu apar companii care să profite de această febră internaţională şi care să crească în mod nejustificat preţurile la pompă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că Guvernul a acţionat împreună cu instituţiile de forţă ale statului român pentru a se asigura că nu apar companii care să profite de această febră internaţională şi care să crească în mod nejustificat preţurile la pompă.
16:00
Ponta acuză că, din ordinul lui Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman / Ţoiu: Nu există nicio decizie privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul apartenenţei politice a părinţilor # News.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu respinge acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor. ”. Îl înţeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică”, mai spune Ţoiu.
15:50
Statul Major francez anunţă că avioane americane sunt primite baza militară franceză de la Istres, în sud-estul Franţei, dar subliniază că a cerut şi obţinut garanţii că acestea nu participă la Operaţiunea Epic Fury a SUA în Iran # News.ro
Avioane militare americane ”de susţinere” au fost autorizate să intre în baza militară franceză de la Istres (sud-est), anunţă joi Statul Major francez, care precizează că a primit ”garanţii depline” că aceste aeronave ”nu participă în niciun fel la operaţiunile desfăşurate de către Statele Unite în Iran”, relatează AFP.
15:50
Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova inclus în „Top 12 Best Events in Europe 2026” # News.ro
Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova, care va avea loc anul acesta între 21 şi 31 mai, a fost desemnat eveniment cheie al Europei în „Top 12 Best Events in Europe 2026”, clasament anunţat de Forbes International şi realizat de European Best Destinations.
15:50
Bogdan Ivan: Am început deja lucrul pentru o analiză foarte clară pe piaţa liberă, pentru a vedea cum vom putea să protejăm şi companiile din România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că au început deja lucrul pentru o analiză foarte clară pe piaţa liberă, pentru a vedea cum vom putea să protejăm şi companiile din România, în contextul liberalizării pieţei gazelor naturale, de la 1 aprilie şi pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
15:50
Bilanţul victimelor Războiului din Iran creşte la 1.230 de morţi, anunţă agenţia oficială iraniană de presă # News.ro
Cel puţin 1.230 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul, sâmbătă, a operaţiunilor aeriene masive ale Statelor Unite şi Israelului în Republica islamică, anunţă joi, în a şasea zi de război, agenţia oficială iraniană de presă Irna, relatează AFP.
Acum 2 ore
15:40
Statul Major francez anunţă că avioane americane sunt primite baza militară franceză de la Istres, în sud-estul Franţei, dar subliniază că a primit garanţii că acestea nu participă la Operaţiunea Epic Fury a SUA în Iran # News.ro
Avioane militare americane ”de susţinere” au fost autorizate să intre în baza militară franceză de la Istres (sud-est), anunţă joi Statul Major francez, care precizează că a primit ”garanţii depline” că aceste aeronave ”nu participă în niciun fel la operaţiunile desfăşurate de către Statele Unite în Iran”, relatează AFP.
15:40
Bolojan: Avem un plan care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică / E vorba de deblocarea capacităţilor de reţea şi de creşterea capacităţilor de stocare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este realizat un plan pentru reducerea preţurilor în zona de energie electrică, acesta urmând să fie prezentat până la sfârşitul lunii martie. El a precizat că pentru îndeplinirea acestui obiectiv se va acţiona pentru deblocarea capacităţilor de reţea, dar şi pentru creşterea capacităţilor de stocare.
15:40
Bogdan Ivan: Toate facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, adică preţul plafonat astăzi / Prima ţară din lume care a luat această decizie este România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că toate facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, adică preţul plafonat astăzi, el adăugând că prima ţară din lume care a luat această decizie este România.
15:30
„Arco”, nominalizat la Premiile Oscar pentru Cea mai bună animaţie, din 27 martie în cinematografele din România/ VIDEO # News.ro
Filmul „Arco”, care a obţinut multiple premii şi selecţii internaţionale şi a fost nominalizat alături de „Micuţa Amelie” la Premiile Oscar 2026 la categoria Cel mai bun film de animaţie, va avea premiera în cinematografele din România în 27 martie.
15:30
Bolojan, despre o posibilă creştere a preţului la carburanţi: Ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă / Facem ce ţine de Guvern pentru a limita efectele # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat în legătură cu posibila creştere a preţului la carburanţi că ceea ce se întâmplă pe piaţa globală prin blocarea circulaţiei prin strâmtoarea Ormuz ne influenţează şi nu putem interveni prea mult în zona respectivă. El a adăugat că Guvernul va tot ceea ce ţine de el pentru a limita efectele acestei situaţii.
15:20
Tenis de masă: Andrei Istrate a fost eliminat în optimile de finală la WTT Feeder Düsseldorf 2026 # News.ro
Jucătorul de tenis de masă Andrei Istrate a fost eliminat, joi, în optimile de finală la WTT Feeder Düsseldorf 2026.
15:10
Bibliotecă cu 200 de volume ale scriitorilor români traduşi în străinătate, în Sala Mare a ICR/ Sunt expuse: „Luceafărul” lui Eminescu, tradus în japoneză în stil manga, cartea autobiografică „Una vita romena” de Cristian Mungiu/ FOTO # News.ro
Volume de Lena Constante, Liviu Rebreanu, Cristian Mungiu, traduse în spaniolă şi italiană, titluri de Mircea Cărtărescu, apărute la edituri din Germania şi Norvegia, de Ana Blandiana în spaniolă, de Mihail Sebastian în portugheză şi franceză, de George Arion în arabă, de Tatiana Ţîbuleac în poloneză sunt expuse în Sala Mare a Institutului Cultural Român timp de o lună. Titlurile alese au apărut datorită singurului program de finanţare din România, Translation and Publication Support (TPS), care anul acesta împlineşte 20 de ani.
15:10
UPDATE - Bolojan a anunţat plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027 # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că preţurile la gaz pentru consumatorii casnici au fost plafonate până în luna aprilie a anului viitor.
15:10
„Dispariţia lui Josef Mengele”, povestea fugii medicului nazist cunoscut drept „Îngerul Morţii”, din 6 martie în cinema/ VIDEO # News.ro
Povestea fugii lui Josef Mengele, medicul nazist cunoscut drept „Îngerul Morţii”, care a murit în 1979, în Brazilia, fără să fie adus vreodată în faţa unui tribunal pentru crimele şi experimentele conduse la Auschwitz, va fi văzută pe ecrane din 6 martie. Filmul este un thriller istoric regizat de Kirill Serebrennikov, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes şi distribuit de Independenţa Film.
15:00
Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion cu ”rachete grele de tip Khorramshahr-4, cu ogive de o tonă” şi o bază aeriană de pe aeroport # News.ro
Gardienii iranieni ai Revoluţiei anunţă joi, în a şasea zi de război, că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion, în Israel şi o bază aeriană pe pe aeroport, relatează AFP.
14:50
UPDATE - Drone iraniene au căzut în Azerbaidjan. Două persoane au fost rănite. Autorităţile cer explicaţii / Ambasadorul Iranului, convocat la MAE azer # News.ro
Drone iraniene au căzut joi pe teritoriul unui aeroport şi în apropierea unei şcoli din Azerbaidjan, două persoane fiind rănite.
14:50
UTA Arad îşi întăreşte compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu. Fotbalistul a semnat, joi dimineaţă, un contract valabil până în vara anului 2027.
14:50
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Preşedintele Poloniei: Am discutat de posibilitatea de colaborare pe achiziţii comune, profitând de acest program SAFE al Uniunii Europene şi inclusiv de producţie comună de echipamente militare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după întâlnirea cu Preşedintele Poloniei, că au discutat de posibilitatea de colaborare pe achiziţii comune, profitând de acest program SAFE al Uniunii Europene şi inclusiv de producţie comună de echipamente militare.
14:50
Rusia a condamnat un cetăţean român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # News.ro
Un bărbat, cetăţean român, a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei şi condamnat joi de un tribunal rus la 15 ani de închisoare, a anunţat instanţa din regiunea sudică Krasnodar, conform Reuters.
Acum 4 ore
14:40
Ministerul Culturii, în control la Muzeul Naţional „George Enescu”: „Nu au fost identificate situaţii de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur/ Unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum” # News.ro
„Nu au fost identificate situaţii de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur”, a constatat Comisia de Control trimisă de Ministerul Culturii la Muzeul Naţional „George Enescu”, în urma sesizărilor privind modul de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor culturale mobile clasate. Membrii comisiei au solicitat muzeografilor documente, date şi informaţii relevante şi au realizat chestionări directe şi amănunţite ale personalului responsabil de păstrarea, depozitarea şi conservarea bunurilor culturale. Au fost verificate spaţiile de depozitare, condiţiile de păstrare a bunurilor culturale mobile clasate, precum şi existenţa şi funcţionarea sistemelor de supraveghere şi pază.
14:40
Drone iraniene au căzut în Azerbaidjan. Două persoane au fost rănite. Autorităţile cer explicaţii # News.ro
Drone iraniene au căzut joi pe teritoriul unui aeroport şi în apropierea unei şcoli din Azerbaidjan, două persoane fiind rănite.
14:40
Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din O.Mijlociu, magnatul Khalaf Al Habtoor din Emiratele Arabe Unite, se dezlănţuie împotriva lui Trump şi-i pune la îndoială motivele pentru care a lansat războiul # News.ro
Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Orientul Mijlociu s-a dezlănţuit împotriva preşedintelui american Donald Trump şi a pus la îndoială motivele care l-au determinat să lanseze Războiul în Orientul Mijlociu, relatează The Associated Press.
14:40
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki: România este partenerul strategic al Republicii Poloneze, începând cu anul 2009. Este ziua solidarităţii între popoarele noastre, de aceea avem şi steaguri româneşti în palat # News.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki a declarat joi, în cadrul conferinţei comune cu preşedintele Nicuşor Dan, la varşovia, că România este partenerul strategic al Republicii Poloneze, începând cu anul 2009, şi, pentru că este ziua solidarităţii între popoarele noastre, au şi steaguri româneşti în palat.
14:30
Formula 1: Piloţii Aston Martin ar putea refuza să concureze integral la Marele Premiu al Australiei, pentru a evita accidentările la mâini # News.ro
Piloţii Aston Martin, Fernando Alonso şi Lance Stroll, ar putea să nu concureze în întregime în Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului de Formula 1 programată duminică, pentru a evita accidentările la mâini, a declarat, joi, directorul tehnic Adrien Newey.
14:30
Nicuşor Dan, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii: Absolut protejaţi. Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare româneşti şi poloneze şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că sunt absolut protejaţi şi nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment.
14:20
Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediţie Bursele BookLand, cele mai mari burse din România: 35.000 de euro pentru 7 ani de studiu # News.ro
Asociaţia BookLand lansează cea de-a treia ediţie a programului Bursele BookLand, prin care elevii din mediul rural cu rezultate excepţionale la învăţătură pot primi sprijin financiar în valoare de 35.000 de euro fiecare, pentru a-şi continua studiile la liceu şi facultate. În condiţiile în care doar 8 din 100 de elevi din mediul rural termină o facultate, programul îşi propune să ofere şanse reale celor care au demonstrat performanţă, determinare şi consecvenţă, dar care au nevoie de sprijin financiar pentru a-şi continua parcursul educaţional după clasa a VIII-a.
14:20
Două avioane ruseşti de spionaj şi antisubmarin de tip Tu-142, interceptate şi escortate în afara ADIZ, lângă Alaska de o adevărată flotilă americano-canadiană, de două F-35, două F-16, patru KC-135 şi alte aeronave, anunţă NORAD # News.ro
Două avioane militare ruseşti au fost detectate miercuri de către avioane americane şi canadiene de vânătoare în apropiere de Alaska, anunţă joi Comandamentul Apărării Aerospaţiale a Americii de Nord (NORAD), relatează AFP.
14:20
Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA lansează Indexul Antreprenoriatului şi Leadershipului Feminin # News.ro
Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) va lansa pe 11 martie 2026 Indexul Antreprenoriatului şi Leadershipului Feminin, o analiză care urmăreşte evoluţia participării femeilor în mediul economic şi în procesele de decizie. Evenimentul va avea loc de la ora 10:00, în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest, organizat de ICI Bucureşti la Palatul Parlamentului.
14:20
Nicuşor Dan: România, ca toate ţările NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite. Apoi, ca ţară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianţei, este acoperită # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România, ca toate ţările NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite şi ca ţară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară, care se iau în cadrul Alianţei, deci este acoperită.
14:20
Armata israeliană a publicat joi o înregistrare video în care susţine că apare un avion iranian doborât deasupra Teheranului, relatează AFP şi The Associated Press.
14:20
Formula 1: Piloţii Aston Martin ar putea refuza să nu concureze integral la Marele Premiu al Australiei, pentru a evita accidentările la mâini # News.ro
Piloţii Aston Martin, Fernando Alonso şi Lance Stroll, ar putea să nu concureze în întregime în Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului de Formula 1 programată duminică, pentru a evita accidentările la mâini, a declarat, joi, directorul tehnic Adrien Newey.
14:20
Guvernul a actualizat lista de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe listă. Precizările ministrului Sănătăţii # News.ro
Guvernul a actualizat joi lista de medicamente gratuite şi compensate, fiind incluse în listă 33 de medicamente noi intră pe listă, iar pentru alte 19 fiind extinse indicaţiile terapeutice. Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă introducerea în sistem a primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Naţional de Oncologie.
14:10
Nicuşor Dan, în Polonia: Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat / Prioritatea, ca cetăţenii prinşi de conflict să revină acasă / Nu o să plângem Iran # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vor convoca cât lucrurile nu vor prezenta un pericole imediat, direct. Şeful statului a mai spus că prioritatea este ca cetăţenii prinşi de conflict să poată să revină acasă. El a mai spus că nu o să plângem Republica Islamică Iran pentru că nu e vorba de iranieni, ci e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune.
14:10
Nicuşor Dan: România, ca toate ţările NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite. Apoi, ca ţară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianţei, este acoperită # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România, ca toate ţările NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite şi ca ţară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară, care se iau în cadrul Alianţei, deci este acoperită.
14:00
Două avioane ruseşti de spionaj şi antisubmarin de tip Tu-142, interceptate şi escorate în afara ADIZ, lângă Alaska de o adevărată flotilă americano-canadiană, de două F-35, două F-16, patru KC-135 şi alte aeronave, anunţă NORAD # News.ro
Două avioane militare ruseşti au fost detectate miercuri de către avioane americane şi canadiene de vânătoare în apropiere de Alaska, anunţă joi Comandamentul Apărării Aerospaţiale a Americii de Nord (NORAD), relatează AFP.
13:40
Şase pakistanezi şi nepalezi, răniţi de fragmente ale unei drone interceptate la Abu Dhabi, într-o zonă industrială situată în apropierea bazei aeriene Al Dhafra, în care se află americani # News.ro
Şase angajaţi străini au fost răniţi într-o zonă industrială, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), în urma căderii unor fragmente dintr-o dronă interceptată, anunţă joi autorităţile din acest emirat de la Golful Persic, relatează AFP.
13:40
Ministrul Energiei, despre creşterile de preţuri la carburanţi din România: Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene/ Ce spune despre aprovizionarea cu combustibil şi despre gazele naturale # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creşterile de preţuri la carburanţi din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt şi de „patru-cinci ori mai mici” faţă de cele înregistrate în alte ţări europene, precum Italia sau Germania. Ministrul asigură populaţia că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combustibil, adăugând că în coaliţie şi în guvern există discuţii privind posibilitatea reducerii accizelor. Ivan mai spune că, după aprobarea actului normativ care reglamentează preţul pentru următorul an în cazul celor cinci milioane de consumatori casnici de gaze naturale, specialiştii vor veni cu „o proiecţie clară”, pe diverse „scenarii”, şi în privinţa companiilor care au, la rândul lor, nevoie să fie protejate de statul român, în condiţiile în care creşterea preţurilor la gaze „influenţează toate costurile”.
13:40
Anul trecut, numărul atacurilor cu viruşi în care au fost folosite reclamele digitale a explodat, acestea fiind responsabile de cele mai multe infectări.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.