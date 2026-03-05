Marea Britanie trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar, anunţă premierul Starmer
News.ro, 5 martie 2026 17:30
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunţat joi că patru avioane de vânătoare Typhoon suplimentare vor fi trimise în Qatar, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, insistând că Marea Britanie are planul potrivit pentru apărare, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
17:30
Teheranul acuză Israelul că se află în spatele atacurilor cu dronă imputate Iranului în Azerbaidjan. Abbas Araghchi l-a sunat pe omologul său azer Djeyhoun Baïramov şi a ”negat că Iranul a tras proiectilele” # News.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi acuză joi Israelul că se află în spatele atacurilor cu dronă imputate Iranului în Azerbaidjanul vecin, soldate cu patru răniţi, comise cu scopul de a ”dăuna bunelor relaţii” ale Republicii islamice cu această ţară, relatează AFP.
17:30
Marea Britanie trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar, anunţă premierul Starmer # News.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunţat joi că patru avioane de vânătoare Typhoon suplimentare vor fi trimise în Qatar, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, insistând că Marea Britanie are planul potrivit pentru apărare, relatează Reuters.
17:30
Oana Ţoiu: În EAU avem câteva sute de minori / Aceştia sunt, alături de cazurile medicale, prioritatea pentru planificarea viitoare / Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri / 8 cereri de asistenţă consulară în Iran # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că în Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de minori din România şi aceştia au prioritate pentru aducerea în ţară, alături de cazurile medicale. Ea a menţionat că grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ vor reveni în ţară, vineri dimineaţa, cu o cursă din Oman. Totodată, în Iran au apărut opt cereri de asistenţă consulară, iar în Kuweit sunt 250 de români în asistenţă consulară, 100 cerând să revină în ţară.
17:20
Fotbal feminin: Alina Peşu, delegată la partida Franţa - Polonia din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2027 # News.ro
Alina Peşu a fost delegată la partida dintre reprezentativele Franţei şi Poloniei din runda secundă a grupei 2, Liga A de calificare la Cupa Mondială de fotbal feminin ce va avea loc în Brazilia în 2027.
Acum o oră
17:10
Preşedintele azer Ilham Aliev ameninţă cu represalii după un atac ”terorist” cu dronă pe un aeroport şi lângă o şcoală, soldat cu patru răniţi. Teheranul dezminte acuzaţiile. Baku condamnă dezminţirea şi cere ca Teheranul să prezinte scuze # News.ro
Preşedintele azer Ilham Aliev denunţă joi un atac ”terorist” cu drone iraniene pe un aeroport şi în apropierea unei şcoli, în Azerbaidjan, şi ameninţă cu represalii împotriva Teheranului, care dezminte aceste acuzaţii, relatează AFP.
17:10
Primul număr al revistei „Captain America” intră în colecţiile Muzeului Holocaustului de la Washington # News.ro
La aproximativ 85 de ani de la publicare, un exemplar al primului număr al revistei „Captain America” a fost adăugat la colecţia Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite din Washington, D.C., o instituţie culturală dedicată documentării, cercetării şi studiului istoriei Holocaustului, scrie Le Figaro.
17:00
Billie Jean King Cup: România va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în aprilie, în grupa I, zona Europa/Africa # News.ro
Echipa României va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiţiei regionale Europa/Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi, la Londra.
17:00
Măsuri de sprijin pentru tineri, persoane vulnerabile şi angajatori/ Printre acestea, primă de stabilitate de 27.000 de lei pe doi ani pentru tinerii care se angajează prima dată şi creşterea pragului de vârstă pentru şomeri # News.ro
Guvernul României a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ordonanţa de urgenţă care modifică şi completează Legea privind asigurările pentru şomaj şi măsurile active de ocupare a forţei de muncă. Astfel modificările vizează măsuri de sprijin pentru tineri, persoane vulnerabile şi angajatori, printre care o primă de stabilitate de 27.000 de lei pe o perioadă de doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, cu condiţia menţinerii locului de muncă, creşterea pragului de vârstă pentru şomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani şi extinderea categoriilor de angajaţi pentru care angajatorii primesc subvenţii.
17:00
Ioana Dogioiu: România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti, pentru aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni / Zborul e operat de High Sky, pentru data de 6 martie # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu,a declarat joi că România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti, pentru aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni iar zborul e operat de High Sky, pentru data de 6 martie, la ora 5 locală.
16:50
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # News.ro
Un cetăţean român a fost condamnat joi în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei şi a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pronunţată de un tribunal din regiunea sudică Krasnodar, informează Reuters.
16:50
Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde, consider că o vom primi integral. Diferenţa de sumă este legată de cererea de plată 3 / Probabil că cele două se vor cupla şi vom avea o plată unică, vom depăşi 3 miliarde de euro # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că o vom primi integral iar diferenţa de sumă este legată de cererea de plată 3. Pîslaru a mai afirmat că probabil că cele două se vor cupla şi vom avea o plată unică, din partea Comisiei Europene, astfel că vom depăşi 3 miliarde de euro.
16:50
Dragoş Pîslaru: În urma renegocierii, unul din obiective a fost tocmai diminuarea jaloanelor şi ţintelor din PNRR, deci în acest moment suntem la circa 200 şi un pic de jaloane, nu mai suntem la 500 # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că, în urma renegocierii, unul din obiective a fost tocmai diminuarea jaloanelor şi ţintelor din PNRR, astfel că în acest moment suntem la circa 200 şi un pic de jaloane, nu mai suntem la 500.
Acum 2 ore
16:30
Războiul din O.Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează Kallas. Ea anunţă că vrea să impună un ”embargo serviciilor maritime”, vizând flota fantomă rusă # News.ro
Războiul din Orientul Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează joi, într-o conferinţă de presă rezumată de site-ul Politico, Înalta Reprezentantă UE însărcinată cu Afaceri Externe şi Politica de Securitate Kaja Kallas.
16:30
Rusia anunţă joi că a evacuat femeile şi copii de la Ambasada sa în Iran, bombardat masiv începând de sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, dar că majoritatea personalului diplomatic rus rămâne la faţa locului, relatează AFP.
16:30
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion şi Lăutarii de Mătase, la Gala Premiilor Radio România Cultural # News.ro
Gala Premiilor Radio România Cultural va fi acompaniată sonor de un concert extraordinar susţinut de Bogdan Mihai Simion şi Lăutarii de Mătase, care va avea loc în 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio.
16:20
Diana Buzoianu: A fost aprobată reorganizarea Romsilva / Hotărârea de Guvern face trecerea de la 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale / Se trece de la o administrare subiectivă la criterii de performanţă obiective # News.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ea a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.
16:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: În momentul de faţă, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României / Nu există risc de sancţionare, Comisia Europeană a fost informată # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că în momentul de faţă, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României. În plus, el a arătat că nu există risc de sancţionare, cu privire la prelungirea plafonării preţurilor la gaze naturale iar Comisia Europeană a fost informată.
16:20
Rusia anunţă joi că a evacuat femeile şi copii de la Ambasada sa în Iran, bombardat masiv începând de sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, dar că majoritatea personalului diplomatic rus rămâne la faţa locului, relatează AFP.
16:10
Ministerul Finanţelor: Noi măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, îmbunătăţirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare şi simplificarea pentru contribuabili, prin digitalizare # News.ro
Guvernul a adoptat azi, la propunerea Ministerului Finanţelor, Ordonanţa de urgenţă ce vizează îmbunătăţirea mecanismelor de colectare a veniturilor bugetare şi simplificarea pentru contribuabili. Măsurile au ca scop consolidarea disciplinei fiscale şi adaptarea cadrului legal la cerinţele actuale de digitalizare, asigurând în acelaşi timp continuitatea activităţilor economice prin mecanisme utile şi echitabile, informează Ministerul Finanţelor.
16:10
„Hoppers”, noua animaţie Disney & Pixar, o aventură plină de umor şi surprize din lumea animalelor/ VIDEO # News.ro
„Hopperi/ Hoppers”, cea mai nouă animaţie marca Disney şi Pixar, rulează deja în avanpremieră în cinematografe şi, de vineri, poate fi văzută în programul normal de proiecţii, în formatele 2D, 3D, 4DX 3D şi IMAX 3D, atât în varianta subtitrată, cât şi dublată.
16:10
Fotbalistul echipei Noah, Valentin Costache, a înscris un gol în meciul câştigat, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Pyunik Erevan, în turul sferturilor de finală ale Cupei Armeniei.
16:10
Un nou sezon „Roata Norocului", cu Bursucu şi Ana-Maria Barnoschi, va fi difuzat începând de duminică, 15 martie, de la ora 21.00, la Kanal D.
16:10
Războiul din Orientul Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează Kallas. Ea anunţă că vrea să impună un ”embargo serviciilor maritime”, vizând flota fantomă rusă # News.ro
Războiul din Orientul Mijlociu poate compromite capacitatea Ucrainei de a se opune agresiunii Rusiei, avertizează joi, într-o conferinţă de presă rezumată de site-ul Politico, Înalta Reprezentantă UE însărcinată cu Afaceri Externe şi Politica de Securitate Kaja Kallas.
16:00
Bogdan Ivan: Am acţionat împreună cu instituţiile de forţă ale statului român pentru a ne asigura că nu apar companii care să profite de această febră internaţională şi care să crească în mod nejustificat preţurile la pompă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că Guvernul a acţionat împreună cu instituţiile de forţă ale statului român pentru a se asigura că nu apar companii care să profite de această febră internaţională şi care să crească în mod nejustificat preţurile la pompă.
16:00
Ponta acuză că, din ordinul lui Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman / Ţoiu: Nu există nicio decizie privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul apartenenţei politice a părinţilor # News.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu respinge acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor. ”. Îl înţeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică”, mai spune Ţoiu.
15:50
Statul Major francez anunţă că avioane americane sunt primite baza militară franceză de la Istres, în sud-estul Franţei, dar subliniază că a cerut şi obţinut garanţii că acestea nu participă la Operaţiunea Epic Fury a SUA în Iran # News.ro
Avioane militare americane ”de susţinere” au fost autorizate să intre în baza militară franceză de la Istres (sud-est), anunţă joi Statul Major francez, care precizează că a primit ”garanţii depline” că aceste aeronave ”nu participă în niciun fel la operaţiunile desfăşurate de către Statele Unite în Iran”, relatează AFP.
15:50
Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova inclus în „Top 12 Best Events in Europe 2026” # News.ro
Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova, care va avea loc anul acesta între 21 şi 31 mai, a fost desemnat eveniment cheie al Europei în „Top 12 Best Events in Europe 2026”, clasament anunţat de Forbes International şi realizat de European Best Destinations.
15:50
Bogdan Ivan: Am început deja lucrul pentru o analiză foarte clară pe piaţa liberă, pentru a vedea cum vom putea să protejăm şi companiile din România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că au început deja lucrul pentru o analiză foarte clară pe piaţa liberă, pentru a vedea cum vom putea să protejăm şi companiile din România, în contextul liberalizării pieţei gazelor naturale, de la 1 aprilie şi pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
15:50
Bilanţul victimelor Războiului din Iran creşte la 1.230 de morţi, anunţă agenţia oficială iraniană de presă # News.ro
Cel puţin 1.230 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul, sâmbătă, a operaţiunilor aeriene masive ale Statelor Unite şi Israelului în Republica islamică, anunţă joi, în a şasea zi de război, agenţia oficială iraniană de presă Irna, relatează AFP.
Acum 4 ore
15:40
Statul Major francez anunţă că avioane americane sunt primite baza militară franceză de la Istres, în sud-estul Franţei, dar subliniază că a primit garanţii că acestea nu participă la Operaţiunea Epic Fury a SUA în Iran # News.ro
Avioane militare americane ”de susţinere” au fost autorizate să intre în baza militară franceză de la Istres (sud-est), anunţă joi Statul Major francez, care precizează că a primit ”garanţii depline” că aceste aeronave ”nu participă în niciun fel la operaţiunile desfăşurate de către Statele Unite în Iran”, relatează AFP.
15:40
Bolojan: Avem un plan care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică / E vorba de deblocarea capacităţilor de reţea şi de creşterea capacităţilor de stocare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este realizat un plan pentru reducerea preţurilor în zona de energie electrică, acesta urmând să fie prezentat până la sfârşitul lunii martie. El a precizat că pentru îndeplinirea acestui obiectiv se va acţiona pentru deblocarea capacităţilor de reţea, dar şi pentru creşterea capacităţilor de stocare.
15:40
Bogdan Ivan: Toate facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, adică preţul plafonat astăzi / Prima ţară din lume care a luat această decizie este România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că toate facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preţ reglementat care nu va depăşi 0,31 lei per kilowatt, adică preţul plafonat astăzi, el adăugând că prima ţară din lume care a luat această decizie este România.
15:30
„Arco”, nominalizat la Premiile Oscar pentru Cea mai bună animaţie, din 27 martie în cinematografele din România/ VIDEO # News.ro
Filmul „Arco”, care a obţinut multiple premii şi selecţii internaţionale şi a fost nominalizat alături de „Micuţa Amelie” la Premiile Oscar 2026 la categoria Cel mai bun film de animaţie, va avea premiera în cinematografele din România în 27 martie.
15:30
Bolojan, despre o posibilă creştere a preţului la carburanţi: Ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă / Facem ce ţine de Guvern pentru a limita efectele # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat în legătură cu posibila creştere a preţului la carburanţi că ceea ce se întâmplă pe piaţa globală prin blocarea circulaţiei prin strâmtoarea Ormuz ne influenţează şi nu putem interveni prea mult în zona respectivă. El a adăugat că Guvernul va tot ceea ce ţine de el pentru a limita efectele acestei situaţii.
15:20
Tenis de masă: Andrei Istrate a fost eliminat în optimile de finală la WTT Feeder Düsseldorf 2026 # News.ro
Jucătorul de tenis de masă Andrei Istrate a fost eliminat, joi, în optimile de finală la WTT Feeder Düsseldorf 2026.
15:10
Bibliotecă cu 200 de volume ale scriitorilor români traduşi în străinătate, în Sala Mare a ICR/ Sunt expuse: „Luceafărul” lui Eminescu, tradus în japoneză în stil manga, cartea autobiografică „Una vita romena” de Cristian Mungiu/ FOTO # News.ro
Volume de Lena Constante, Liviu Rebreanu, Cristian Mungiu, traduse în spaniolă şi italiană, titluri de Mircea Cărtărescu, apărute la edituri din Germania şi Norvegia, de Ana Blandiana în spaniolă, de Mihail Sebastian în portugheză şi franceză, de George Arion în arabă, de Tatiana Ţîbuleac în poloneză sunt expuse în Sala Mare a Institutului Cultural Român timp de o lună. Titlurile alese au apărut datorită singurului program de finanţare din România, Translation and Publication Support (TPS), care anul acesta împlineşte 20 de ani.
15:10
UPDATE - Bolojan a anunţat plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027 # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că preţurile la gaz pentru consumatorii casnici au fost plafonate până în luna aprilie a anului viitor.
15:10
„Dispariţia lui Josef Mengele”, povestea fugii medicului nazist cunoscut drept „Îngerul Morţii”, din 6 martie în cinema/ VIDEO # News.ro
Povestea fugii lui Josef Mengele, medicul nazist cunoscut drept „Îngerul Morţii”, care a murit în 1979, în Brazilia, fără să fie adus vreodată în faţa unui tribunal pentru crimele şi experimentele conduse la Auschwitz, va fi văzută pe ecrane din 6 martie. Filmul este un thriller istoric regizat de Kirill Serebrennikov, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes şi distribuit de Independenţa Film.
15:00
Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion cu ”rachete grele de tip Khorramshahr-4, cu ogive de o tonă” şi o bază aeriană de pe aeroport # News.ro
Gardienii iranieni ai Revoluţiei anunţă joi, în a şasea zi de război, că au atacat Aeroportul Internaţional Ben Gurion, în Israel şi o bază aeriană pe pe aeroport, relatează AFP.
14:50
UPDATE - Drone iraniene au căzut în Azerbaidjan. Două persoane au fost rănite. Autorităţile cer explicaţii / Ambasadorul Iranului, convocat la MAE azer # News.ro
Drone iraniene au căzut joi pe teritoriul unui aeroport şi în apropierea unei şcoli din Azerbaidjan, două persoane fiind rănite.
14:50
UTA Arad îşi întăreşte compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu. Fotbalistul a semnat, joi dimineaţă, un contract valabil până în vara anului 2027.
14:50
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Preşedintele Poloniei: Am discutat de posibilitatea de colaborare pe achiziţii comune, profitând de acest program SAFE al Uniunii Europene şi inclusiv de producţie comună de echipamente militare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după întâlnirea cu Preşedintele Poloniei, că au discutat de posibilitatea de colaborare pe achiziţii comune, profitând de acest program SAFE al Uniunii Europene şi inclusiv de producţie comună de echipamente militare.
14:50
Rusia a condamnat un cetăţean român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # News.ro
Un bărbat, cetăţean român, a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei şi condamnat joi de un tribunal rus la 15 ani de închisoare, a anunţat instanţa din regiunea sudică Krasnodar, conform Reuters.
14:40
Ministerul Culturii, în control la Muzeul Naţional „George Enescu”: „Nu au fost identificate situaţii de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur/ Unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum” # News.ro
„Nu au fost identificate situaţii de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur”, a constatat Comisia de Control trimisă de Ministerul Culturii la Muzeul Naţional „George Enescu”, în urma sesizărilor privind modul de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor culturale mobile clasate. Membrii comisiei au solicitat muzeografilor documente, date şi informaţii relevante şi au realizat chestionări directe şi amănunţite ale personalului responsabil de păstrarea, depozitarea şi conservarea bunurilor culturale. Au fost verificate spaţiile de depozitare, condiţiile de păstrare a bunurilor culturale mobile clasate, precum şi existenţa şi funcţionarea sistemelor de supraveghere şi pază.
14:40
Drone iraniene au căzut în Azerbaidjan. Două persoane au fost rănite. Autorităţile cer explicaţii # News.ro
Drone iraniene au căzut joi pe teritoriul unui aeroport şi în apropierea unei şcoli din Azerbaidjan, două persoane fiind rănite.
14:40
Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din O.Mijlociu, magnatul Khalaf Al Habtoor din Emiratele Arabe Unite, se dezlănţuie împotriva lui Trump şi-i pune la îndoială motivele pentru care a lansat războiul # News.ro
Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Orientul Mijlociu s-a dezlănţuit împotriva preşedintelui american Donald Trump şi a pus la îndoială motivele care l-au determinat să lanseze Războiul în Orientul Mijlociu, relatează The Associated Press.
14:40
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki: România este partenerul strategic al Republicii Poloneze, începând cu anul 2009. Este ziua solidarităţii între popoarele noastre, de aceea avem şi steaguri româneşti în palat # News.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki a declarat joi, în cadrul conferinţei comune cu preşedintele Nicuşor Dan, la varşovia, că România este partenerul strategic al Republicii Poloneze, începând cu anul 2009, şi, pentru că este ziua solidarităţii între popoarele noastre, au şi steaguri româneşti în palat.
14:30
Formula 1: Piloţii Aston Martin ar putea refuza să concureze integral la Marele Premiu al Australiei, pentru a evita accidentările la mâini # News.ro
Piloţii Aston Martin, Fernando Alonso şi Lance Stroll, ar putea să nu concureze în întregime în Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului de Formula 1 programată duminică, pentru a evita accidentările la mâini, a declarat, joi, directorul tehnic Adrien Newey.
14:30
Nicuşor Dan, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii: Absolut protejaţi. Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre riscurile de securitate asupra bazelor militare româneşti şi poloneze şi cât de protejaţi trebuie să se simtă cetăţenii, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că sunt absolut protejaţi şi nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment.
14:20
Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediţie Bursele BookLand, cele mai mari burse din România: 35.000 de euro pentru 7 ani de studiu # News.ro
Asociaţia BookLand lansează cea de-a treia ediţie a programului Bursele BookLand, prin care elevii din mediul rural cu rezultate excepţionale la învăţătură pot primi sprijin financiar în valoare de 35.000 de euro fiecare, pentru a-şi continua studiile la liceu şi facultate. În condiţiile în care doar 8 din 100 de elevi din mediul rural termină o facultate, programul îşi propune să ofere şanse reale celor care au demonstrat performanţă, determinare şi consecvenţă, dar care au nevoie de sprijin financiar pentru a-şi continua parcursul educaţional după clasa a VIII-a.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.