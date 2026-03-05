Teheranul acuză Israelul că se află în spatele atacurilor cu dronă imputate Iranului în Azerbaidjan. Abbas Araghchi l-a sunat pe omologul său azer Djeyhoun Baïramov şi a ”negat că Iranul a tras proiectilele”

17:00

Guvernul României a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ordonanţa de urgenţă care modifică şi completează Legea privind asigurările pentru şomaj şi măsurile active de ocupare a forţei de muncă. Astfel modificările vizează măsuri de sprijin pentru tineri, persoane vulnerabile şi angajatori, printre care o primă de stabilitate de 27.000 de lei pe o perioadă de doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, cu condiţia menţinerii locului de muncă, creşterea pragului de vârstă pentru şomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani şi extinderea categoriilor de angajaţi pentru care angajatorii primesc subvenţii.