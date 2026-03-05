Numărul directorilor din Romsilva, redus la jumătate / Fără „operatori de xerox” în direcțiile silvice

10:30

Compania minieră de stat a Venezuelei a semnat luni un acord de mai multe milioane de dolari pentru a vinde până la 1.000 de kilograme de aur destinate pieței din Statele Unite, au declarat pentru Axios două surse familiarizate cu tranzacția. Axios notează că aranjamentul arată consolidarea legăturilor comerciale dintre Venezuela și Statele Unite după …