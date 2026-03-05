Proteste ale adolescenților germani împotriva serviciului militar. Liceenii vor să evite înregistrarea în listele armatei

14:00

În ultimii ani, testările genetice nu mai sunt doar pentru persoanele care au primit deja un diagnostic de boală gravă. Tot mai mulți oameni preocupați de prevenție vor să afle din timp ce predispoziții poartă în ADN-ul lor și ce pot face cu aceste informații. Dr. Onda Călugăru, medic specialist în genetică medicală la MedLife, …