Unul dintre cele mai apreciate seriale din ultimii ani a fost anulat: „Este finalul”
HotNews.ro, 5 martie 2026 18:00
Serialul de comedie dramatică „The Bear”, despre un bucătar de „haute cuisine” care se întoarce acasă să conducă restaurantul fast food al familiei după moartea fratelui său, se pregătește să servească ultimele sale mese, anunță THR. Serialul produs de televiziunea americană FX, difuzat în streaming în România pe Disney+, se va încheia odată cu următorul …
• • •
Acum 15 minute
18:00
18:00
Magazinele electro Altex, controlate de antreprenorul nemțean Dan Ostahie, au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu patru amenzi, în valoare totală de 8.000 EUR, pentru încălcarea prevederilor Regulamentului GDPR. Citește mai departe și comentează pe StartupCafe.ro…
18:00
Proteste ale adolescenților germani împotriva serviciului militar. Liceenii vor să evite înregistrarea în listele armatei # HotNews.ro
Mii de copii şi adolescenţi au ieşit joi să protesteze pe străzile oraşelor din Germania împotriva noii legi a serviciului militar, transmite DPA, preluată de Agerpres. „Greva şcolară împotriva recrutării” a atras 50.000 de participanţi la nivel naţional, au declarat organizatorii. După luni de deliberări, administraţia cancelarului Friedrich Merz a adoptat o lege la sfârşitul …
Acum 30 minute
17:50
Izbucnirea războiului în Iran a prins sute de mii de oameni în tranzit în Golful Persic. Adevărate paradisuri care levitau parcă deasupra deșertului și realității, statele bogate din zonă s-au văzut bombardate de către Iran, după ce acesta fusese la rândul său atacat de SUA și de Israel. Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână …
17:50
Rutte, anunț despre articolul 5 al NATO după doborârea rachetei balistice ce se îndrepta spre Turcia # HotNews.ro
NATO nu intenționează să declanșeze clauza de apărare reciprocă din articolul 5 al tratatului fondator în cazul doborârii rachetei balistice care s-a îndreptat spre Turcia, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters, pe fondul temerilor că alianța riscă să fie implicată în războiul dintre SUA-Israel și Iran. „Nimeni nu vorbește despre articolul 5”, …
Acum o oră
17:40
Protest în fața Ambasadei Iranului din București: zeci de iranieni au strigat mulțumiri pentru Trump și Netanyahu # HotNews.ro
În a șasea zi de atacuri ale SUA și Israel în Iran, zeci de cetățeni iranieni au protestat, joi, timp de aproape două ore, în fața Ambasadei Iranului la București. Manifestanții au mulțumit Statelor Unite și Israelului pentru ajutorul oferit, au cântat imnul Iranului și au celebrat moartea lui Ali Khamenei, fostul lider al țării, …
17:30
AUR propune exproprierea celor 12 hectare retrocedate în Parcul IOR / „Primăria abia își permite să țină semafoarele aprinse” # HotNews.ro
Consilierii generali AUR au depus la Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre pentru demararea „de îndată” a procedurilor de expropriere pentru cele 12 hectare retrocedate în Parcul IOR, unde în ultimii ani au fost tăiați sute de arbori. Mulți colegi, chiar și de la alte partide salută inițiativa, însă spun la unison …
17:30
Timp de ani de zile, oamenii de știință și istoricii au dezbătut moștenirea genetică a lui Ginghis Han. Unii experți au susținut că 1 din 200 de bărbați în viață astăzi ar putea fi înrudiți cu războinicul din Asia Centrală, care a fondat Imperiul Mongol în 1206, relatează revista Smithsonian. Totuși, o cercetare nouă publicată …
17:30
Numărul directorilor din Romsilva, redus la jumătate / Fără „operatori de xerox” în direcțiile silvice # HotNews.ro
Numărul de directori din Romsilva se va înjumătăți de la 41 directori în prezent la 19 directori, după ce Guvernul a aprobat joi reducerea numărului direcțiilor silvice, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Cei care doresc să rămână în Romsilva o pot face pe un post de execuție, dar „nu trebuie să avem neapărat șefi …
17:30
Guvernul de la Kiev „și-a pierdut complet mințile”, susține ministrul de Externe maghiar. Motivul noii dispute ungaro-ucrainene # HotNews.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că guvernul ucrainean „şi-a pierdut complet minţile” după ce l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei la Kiev, în legătură cu cazul a doi soldaţi maghiari eliberaţi din captivitatea rusă, transmite MTI, preluată de Agerpres. Szijjarto a criticat Ucraina pentru că, după ce Ungaria …
17:20
„Singura autorizaţie dată de preşedintele Republicii”. Ce sprijin oferă Franţa forțelor SUA în războiul contra Iranului # HotNews.ro
Statul-major al forţelor armate franceze a comunicat joi că a permis folosirea bazei de la Istres, din sud-estul Franţei, de către avioane militare americane, doar după ce a primit „garanţii complete” că acestea nu participă în niciun fel la operaţiunile Statelor Unite împotriva Iranului, transmit AFP și Agerpres. Este vorba de avioane de susţinere, nu …
17:20
Ai ajuns vreodată în aeroport și primul gând a fost: „Acum cum mă conectez?” Cartela de acasă are roaming scump, cea locală înseamnă coadă la un chioșc și bani schimbați în grabă. Există o alternativă pe care tot mai mulți călători o folosesc deja — și nu implică nicio cartelă fizică. Dar ce este eSIM, …
Acum 2 ore
17:10
După ce Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan s-au contrat pe tema unei mari companii de stat, ce spune Ministerul Energiei # HotNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, l-a acuzat în mai multe rânduri pe premierul Ilie Bolojan, în luna ianuarie, că blochează investițiile în termoficare în Craiova și că falimentează voit compania Electrocentrale Craiova. La rândul său, premierul a afirmat că a fost alocată suma de 168 de milioane de euro din PNRR pentru investiții care nu …
17:10
Fotomodel la 86 de ani. Povestea unei femei ieșite din tipare, în prima ediție a newsletterului „Partea Bună” # HotNews.ro
Vă invit să o cunoașteți pe Ema-Victoria Drăgan, care a devenit fotomodel la vârsta de peste 80 de ani. Povestea ei integrală va fi publicată în prima ediție a newsletterului HotNews, „Partea Bună”. Pentru a o primi pe mail trebuie să vă abonați: Abonează-te Pentru a primi newsletterul, trebuie să vă abonați aici: Dintotdeauna, femeile …
17:00
Situația la zi a românilor blocați în Orientul Mijlociu. Câți cetățeni au fost aduși în țară de către MAE # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că 490 de persoane au fost repatriate din Israel și Palestina, iar 750 de români au reușit să se întoarcă din Emiratele Arabe Unite cu zboruri ale liniilor comerciale. MAE a organizat un zbor din Muscat, capitala Omanului, și se fac demersuri pentru o altă cursă care să plece din …
17:00
ULTIMA ORĂ Noul crossover Dacia Striker: primele imagini, detalii oficiale, numele și data premierei mondiale VIDEO # HotNews.ro
Dacia a anunțat cum se va numi cel mai nou model al mărcii care va fi produs în Turcia: Striker. Este vorba despre un break compact care va fi lansat pe piață peste doar câteva luni. Dacia lansează al șaptelea model din gamă și este pregătită să înceapă producția acestuia, dar nu în România, ci …
16:50
Războiul se mută în subteran. Ținta avioanelor de vânătoare ale Israelului în faza a doua # HotNews.ro
Războiul Israelului în Iran intră într-o a doua fază, în care avioanele sale de luptă vor ataca bazele de rachete balistice îngropate adânc sub pământ, au declarat joi două surse familiarizate cu campania militară a Israelului pentru agenția de presă Reuters. Asaltul aerian comun cu SUA asupra Iranului se apropie de sfârșitul primei săptămâni după …
16:40
Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că a blocat repatrierea fiicei sale minore din Orientul Mijlociu/ Replica ministrei # HotNews.ro
Victor Ponta a afirmat că Oana Țoiu a luat decizia și i-a cerut consului de la Dubai ca fiica sa, în vârstă de 17 ani, să nu fie pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE , într-o declarație pentru Cotidianul. De asemenea, Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a declarat pentru …
16:30
Guvernul pregătește un plan pentru reducerea prețurilor la energie, susține Ilie Bolojan # HotNews.ro
Una dintre măsurile vizate de Guvern pentru scăderea prețului la energie este deblocarea avizelor tehnice de racordare la rețea (ATR), a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței Executivului. Acesta susține că până la finalul lunii, va fi pregătit un pachet de măsuri menit să ducă la scăderea prețurilor la energia electrică, cu prime …
Acum 4 ore
16:10
Cât va costa gazul pentru consumatorii casnici până în 2027 / Liberalizarea pieței gazelor, amânată de Guvern # HotNews.ro
Guvernul a aprobat un mecanism prin care prețul gazelor pentru populație nu va crește până la 1 aprilie 2027, a anunțat joi premierul Ilie Bolojan, în briefingul de la finalul ședinței de Guvern. În prezent, prețul pentru consumatorii casnici este plafonat la 0,31 bani pe kWh, iar mecanismul adoptat joi permite menținerea acestui preț încă …
15:50
Cum au fost montate primele șine de tramvai din București. La început au fost doar 5 km de cale de rulare # HotNews.ro
În istoria transportului public din București, tramvaiul are un loc special. Era 1871 când pe străzile orașului au început sp circule u vagoane trase de cai, introduse de o companie franceză între Piața Victoriei și Dealul Spirii. Câțiva ani mai târziu, în 1874, avea să fie introdus primul tramvai electric, care circula între Obor și …
15:40
Ministerul Culturii despre avocata acuzată că a amenințat jurnalista „Cultura la dubă”: nu avea mandat / Primele concluzii ale controlului la Muzeul „George Enescu” # HotNews.ro
Ministerul Culturii anunță că, până în acest moment, „nu au fost identificate situații de distrugere” a unor bunuri de patrimoniu clasate în categoriile Fond sau Tezaur la Muzeul Național „George Enescu”. Reacția vine după controlul declanșat în urma investigației publicate de „Cultura la dubă” despre modul în care sunt păstrate unele bunuri de patrimoniu ale …
15:30
Un cunoscut site de presă din România tocmai și-a schimbat numele după 22 de ani. „Nu cred că va avea un impact foarte mare asupra cititorilor noștri” # HotNews.ro
Una dintre cele mai importante publicații cu subiecte europene din România, Euractiv, ro are un nou nume de la începutul lunii martie, scrie PaginadeMedia. Potrivit sursei citate, noua denumire este Espress.ro. Schimbarea denumirii are loc după ce, potrivit reprezentanților site-ului, reţeaua europeană Euractiv a renunţat la întreaga franciză pe care o avea în mai multe …
15:20
„Picătura care umple paharul”. Economistul Paul Krugman, avertisment despre războiul din Iran # HotNews.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a zguduit piețele financiare și de mărfuri în această săptămână, iar economistul Paul Krugman crede că efectele ar putea fi, în cele din urmă, mult mai ample pentru economia americană, relatează Business Insider. Laureatul Premiului Nobel nu a fost optimist în ultimul timp în privința economiei Statelor Unite, în mare parte …
15:10
Mai multe trenuri poloneze de la PESA au ajuns în România în ultimele nouă luni și două rame electrice au fost recepționate miercuri de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Însă nu se știe când vor intra aceste trenuri în circulație la operatori, din cauză că nu sunt gata centrele de mentenanță., scrie Club Feroviar. Polonezii …
15:00
Țările Uniunii Europene „vor plăti prețul, mai devreme sau mai târziu” dacă vor păstra tăcerea cu privire la ofensiva SUa-Israel împotriva Iranului, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian pentru postul de televiziune spaniol TVE, transmite Reuters. Teheranul consideră atacul asupra țării o încălcare a dreptului internațional. Purtătorul de cuvânt al …
14:50
Război în Rusia cu limba engleză / Putin: „împrumuturi vulgare care poluează limba noastră” # HotNews.ro
Expresii precum „open”, „sale” sau „coffee to go”, frecvent întâlnite pe vitrinele magazinelor sau pe meniurile restaurantelor în limba engleză, vor dispărea din spațiul public din Rusia, ca urmare a unei legi ce a intrat în vigoare pe 1 martie. Companiile și antreprenorii locali sunt obligați prin lege să afișeze în limba rusă toate informațiile …
14:40
Nicușor Dan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu o să plângem Republica Islamică Iran” # HotNews.ro
Nicușor Dan a motivat declarația sa prin faptul că regimul din Iran, condus până sâmbătă de liderul suprem Ali Khamenei, a fost unul care și-a terorizat poporul și a destabilizat Orientul Mijlociu. „Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni ci de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și …
14:40
Pe cine dai vina când copilul scrie mesaje pline de greșeli și vorbește prost românește? Pe școală, pe părinte, pe Whatsapp? Explicațiile și soluțiile lingvistei Corina Popa # HotNews.ro
Mulți părinți ajung, la un moment dat, la următoarea concluzie: „copilul vorbește și scrie prost românește”. Greșelile pe care le văd în teme, mesajele primite de la copii pe Whatapp („cf?”, „k”, „bn”) sau formulările stângace din compuneri îi alarmează. Cine e de vină și ce e de făcut? Am stat de vorbă cu lingvista …
14:20
Ce spune Nicușor Dan de propunerea lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței # HotNews.ro
România se află în acest moment sub umbrela nucleară oferită de SUA prin prezența țării noastre în NATO, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia, întrebat de inițiativa Franței. Președintele Dan a precizat că România are un parteneriat strategic cu Franța care va fi dezvoltat, dar nu a oferit un …
14:20
Compania numită de Jeff Bezos după titanul care a furat focul de la zei strânge discret zeci de miliarde de dolari pentru a cumpăra firme afectate de AI # HotNews.ro
„Project Prometheus”, noua companie de inteligență artificială al lui Jeff Bezos, strânge zeci de miliarde de dolari pentru a achiziționa companii afectate tocmai de această tehnologie, încercând să profite de perturbările pe care fondatorul Amazon anticipează vor remodela sectorul industrial, relatează Financial Times. Project Prometheus, numele de cod pentru o nouă companie condusă Bezos și …
Acum 6 ore
14:00
Ce pot spune testele genetice despre viitorul tău medical. Dr. Onda Călugăru, MedLife, explică ce înseamnă predispoziția și de ce e importantă consilierea genetică # HotNews.ro
În ultimii ani, testările genetice nu mai sunt doar pentru persoanele care au primit deja un diagnostic de boală gravă. Tot mai mulți oameni preocupați de prevenție vor să afle din timp ce predispoziții poartă în ADN-ul lor și ce pot face cu aceste informații. Dr. Onda Călugăru, medic specialist în genetică medicală la MedLife, …
13:50
VIDEO Percheziții la două adăposturi din investigația Snoop, care au eutanasiat cei mai mulți câini din România # HotNews.ro
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a făcut astăzi percheziții la două adăposturi pentru câini fără stăpân din Prahova și Giurgiu despre care siteul de investigații Snoop.ro a scris luna trecută. IPJ Prahova cercetează modul în care au fost eutanasiați câinii în cele două locații între 2025 și 2026, a comunicat poliția pentru Snoop. Câinii eutanasiați …
13:40
INTERVIU Dr. Hadi, iranianul care a luptat într-un război și a ajuns unul dintre cei mai iubiți chirurgi din România, despre războiul din Iran: „Nu te gândești la politică, ci la oameni” # HotNews.ro
Doctorul Hadi Rahimian are 64 de ani și e stabilit în România de 40 de ani. E respectat și apreciat pentru că operează copiii în timpul sarcinii, înainte de nașterea acestora. Hadi Rahimian e medic de obstetrică-ginecologie specializat în urmărirea sarcinilor cu risc înalt și este unul dintre puținii specialiști în chirurgie materno-fetală din România. …
13:40
VIDEO Israelul a publicat imagini cu reușita istorică a „Celui puternic” deasupra Teheranului # HotNews.ro
Armata israeliană a publicat joi imagini cu momentul în care un avion de ultimă generație F-35 din dotarea forțelor sale aeriene a doborât o aeronavă Yak a iranienilor, miercuri, deasupra Teheranului. „Imagini cu doborârea istorică a unui avion de luptă iranian Yak-130 de un F-35I Adir al forțelor aeriene israeliene”, a scris IDF pe X …
13:20
„Locuiești în Dubai, nu ți-e frică?”. De ce au sărit la unison influencerii să apere imaginea UAE pe fondul războiului din Iran # HotNews.ro
În timp ce rachetele și dronele amenință regiunea, rezidenții și influencerii din Dubai insistă că sunt protejați de liderii UAE. Campania de PR are rolul de a proteja imaginea emiratelor, într-un moment dificil, scriu Financial Times și Deutsche Welle, care amintesc în context că postările influencerilor pe rețelele sociale sunt strict reglementate. În timp ce …
13:10
Comandanții americani au cerut Pentagonului personal suplimentar pentru 100 de zile de război împotriva Iranului # HotNews.ro
Comandamentul Central al forțelor armate americane (CENTCOM) a solicitat Pentagonului să îi trimită mai mulți ofițeri de informații militare la cartierul său general din Tampa, Florida, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, estimând însă că operațiunile ar putea dura până în septembrie, arată o notificare obținută de Politico. …
13:10
Pe Otopeni din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români. Cea …
12:40
BREAKING Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei # HotNews.ro
Un cetățean român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare de către un tribunal rus, a anunțat instanța din regiunea sudică Krasnodar, potrivit Reuters. La acest moment nu există date certe despre identitatea celui condamnat dar în aprilie anul trecut un cetățean român …
12:40
AUDIO „Sunteți terorist? Ziarist?”. Jurnalista de la „Cultura la dubă”, amenințată de o avocată care s-a prezentat drept „reprezentantul” Ministerului Culturii # HotNews.ro
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația independentă „Cultura la dubă”, spune că a fost amenințată și presată să-și dezvăluie sursele într-o convorbire telefonică purtată cu conducerea Muzeului Național „George Enescu” și cu o avocată, Lidia Chiran, care s-a prezentat drept „reprezentantul legal al Ministerului Culturii”. Discuția a avut loc după publicarea unei investigații despre condițiile …
12:30
Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte # HotNews.ro
Bombardierele iraniene au fost doborâte de avioanele qatareze aflate în prima lor misiune de luptă aeriană, au declarat pentru CNN două surse informate cu privire la operațiune. Luptele au avut loc luni dimineață când Garda Revoluționară Iraniană a trimis două bombardiere tactice Su-24, de producție sovietică, către baza aeriană al-Udeid. Țintele erau baza aeriană al-Udeid, …
Acum 8 ore
12:10
Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în mai multe județe. Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt pentru județe din Moldova, nordul Dobrogei, valabilă până vineri seară, aa ora 20.00. Alerta este valabilă în intervalul 5 martie, ora 11.00 – 6 martie, ora 20.00. În intervalul menționat, în Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50…65 km/h. …
12:10
Imaginea războiului: Un copil se joacă cu o rachetă iraniană rămasă neexplodată. Scenele care fac înconjurul lumii # HotNews.ro
Mai mulți localnici din orașul Qamishli, aflat în nord-estul Siriei, la granița cu Turcia, s-au adunat pe câmp să inspecteze un dispozitiv căzut din cer: o rachetă interceptată, lansată de Iran. Racheta a căzut pe un câmp, într-o zonă cu populație majoritar jurdă, după ce Iranul a încercat să lovească Aeroportul Internațional Qamishli, miercuri 4 …
11:50
Interviu Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: „Cloud-ul Privat Guvernamental va înseamna mai puțină birocrație, mai multă încredere pentru cetățeni” # HotNews.ro
Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, explică ce reprezintă Cloudul Privat Guvernamental, de ce acest proiect este esențial pentru transformarea digitală a administrației publice din România și cum se va reflecta concret în modul în care cetățenii accesează serviciile publice. Instituțiile publice din România funcționează încă, în mare parte, pe sisteme IT izolate, care nu comunică între …
11:40
Câteva trenuri de lung parcurs între Transilvania și Moldova vor fi anulate pentru șase săptămâni, din cauza unor lucrări în zona Adjud # HotNews.ro
Timp de câteva săptămâni, până în ultima decadă din aprilie, vor fi anulate câteva trenuri Brașov – Iași și retur, dar și o serie de trenuri de scurt parcurs, anunță CFR Călători. Schimbările apar din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară care vor fi efectuate de CFR SA. Lucrările se vor face între Urechești și …
11:40
Noul plan cincinal al Chinei îndeamnă la o transformare radicală a economiei, cu propuneri ce par desprinse din domeniul S.F. # HotNews.ro
China și-a prezentat în noul plan de politici pe următorii cinci ani ambițiile de a adopta agresiv inteligența artificială (AI) în întreaga sa economie, a doua cea mai mare din lume, și de a domina tehnologiile emergente precum calculul cuantic și roboții umanoizi, transmite Reuters. Iar unele dintre propuneri cer progrese în domenii ce încă …
11:20
Mamografia – investigația esențială pentru depistarea cancerului mamar în stadii incipiente # HotNews.ro
Cancerul mamar este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice întâlnite la femei și reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. Deși diagnosticul poate fi perceput ca fiind grav, specialiștii Medicover subliniază importanța prevenției și a depistării precoce, care cresc semnificativ șansele de vindecare și eficiența tratamentului. Informarea corectă și controalele medicale regulate sunt esențiale …
11:10
Antreprenorii români vor putea lua credite bancare de până la 300.000 lei, cu noua garanție a Fondului național de garantare # HotNews.ro
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a lansat un nou produs de garantare pentru antreprenorii români, INSTANT IMM, cu scopul de a facilita accesul mai rapid la creditele de la bănci. Citește mai departe pe StartupCafe
11:10
Descinderi ale poliției în județul Covasna, după ce un cetățean a sunat la 112 și a spus că l-a văzut pe Emil Gânj / El este căutat de poliție de 8 luni # HotNews.ro
Poliția face căutări joi dimineața în Comuna Bixad, județul Covasna, după ce miercuri seara un apel la 112 a semnalat posibila prezență a lui Emil Gânj, conform surselor HotNews apropiate de anchetă. Gânj este acuzat că și-a ucis fosta parteneră anul trecut, iar ulterior i-a incendiat casa. El este căutat de autorități de mai bine …
11:00
Un startup care dezvoltă saltele și alte produse „smart” care măsoară calitatea somnului a ajuns să valoreze 1,5 miliarde dolari, după o nouă rundă de finanțare. Compania testează un agent AI pentru somn, care să controleze diverși parametri, în funcție de istoricul fiecărui user. Compania se numește Eight Sleep, a fost înființată în 2014 și …
