Direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Sediul noii structuri va fi la Suceava
Radio Top Suceava, 5 martie 2026 17:30
Prin Hotărîre de Guvern, direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Direcția Silvică Regională Suceava va avea sediul central în municipiul Suceava. În ședința de Guvern de astăzi a fost aprobată Hotărîrea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Actul normativ stabilește un nou cadru […] Articolul Direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Sediul noii structuri va fi la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
17:30
Direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Sediul noii structuri va fi la Suceava # Radio Top Suceava
Prin Hotărîre de Guvern, direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Direcția Silvică Regională Suceava va avea sediul central în municipiul Suceava. În ședința de Guvern de astăzi a fost aprobată Hotărîrea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Actul normativ stabilește un nou cadru […] Articolul Direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Sediul noii structuri va fi la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
16:00
Trei bărbați, reținuți în arest după ce au condus băuți o mașină, pe rînd. Cei trei nu au permise de conducere # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni au reținut în arest trei bărbați, după ce au oprit o mașină în trafic, iar declarațiile lor și imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat că au condus pe rînd, deși nici unul nu are permis de conducere. Toți erau băuți. S-a întîmplat în noaptea de duminică spre luni, în zona trecerii […] Articolul Trei bărbați, reținuți în arest după ce au condus băuți o mașină, pe rînd. Cei trei nu au permise de conducere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
15:20
Taxele și impozitele locale, mai mari, încasări mai mici la Horodnic de Sus. Primarul Valentin Luța: Deci, care a fost efectul acestor creșteri de taxe? Exact invers # Radio Top Suceava
Decizia guvernamentală de creștere a taxelor și impozitelor locale a avut efect invers în comuna suceveană Horodnic de Sus. Potrivit primarului Valentin Luța, încasările pentru primele două luni ale acestui an au fost mai mici față de perioada similară a anului trecut cu aproximativ 100.000 de lei. Asta, în condițiile în care cotele de creștere […] Articolul Taxele și impozitele locale, mai mari, încasări mai mici la Horodnic de Sus. Primarul Valentin Luța: Deci, care a fost efectul acestor creșteri de taxe? Exact invers apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava au fost recompensați pentru activitatea și implicarea lor în sprijinul comunității. Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, inspectorul-șef al ISU Suceava, colonelul Costică Ghiață, a înmînat astăzi diplome de apreciere voluntarilor care s-au remarcat prin devotament în activitățile de voluntariat. Reprezentanții instituției au […] Articolul Voluntarii ISU Suceava, recompensați pentru implicarea în sprijinul comunității apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Inspectoratul Școlar Suceava anunță că cele două grupuri de elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care au fost blocate în Dubai din cauza crizei din Orientul Mijlociu, sînt pe drumul de întoarcere. În prezent, elevii se află în autocarul care îi transportă către o locație sigură, de unde vor decola […] Articolul Elevii de la ”Petru Rareș”, blocați în Dubai, sînt în drum spre casă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
13:30
Spectacol de teatru și competiție de șah, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
Weekend-ul acesta, poveștile copilăriei și competițiile de strategie își dau întâlnire la Iulius Mall Suceava. Personaje simpatice, aventuri haioase și competiții interesante transformă fiecare activitate într-o amintire de neuitat. Luna martie aduce spectacole și povești îndrăgite, gândite pentru cei mici, dar și pentru părinții care vor să se bucure de timp de calitate în familie. […] Articolul Spectacol de teatru și competiție de șah, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
USV. Concurs de creație care se referă la identitatea universității, specificul Bucovinei, dinamica orașului și experiența vieții studențești # Radio Top Suceava
La USV, la Book Café, a avut loc lansarea oficială a Concursului studențesc de artă NEOLAiA, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de membru al NEOLAiA European University Alliance. Evenimentul a reunit un număr considerabil de studenți interesați de exprimarea artistică și de oportunitățile de vizibilitate internațională oferite de participarea USV în alianța […] Articolul USV. Concurs de creație care se referă la identitatea universității, specificul Bucovinei, dinamica orașului și experiența vieții studențești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Doi handbaliști de la CSU Suceava, la Naționala mare. România se pregătește pentru dubla manșă cu Turcia din calificările pentru Mondial # Radio Top Suceava
Interul dreapta Codrin Radu, în vîrstă de 20 de ani, și extrema dreaptă Sorin Grigore, în vîrstă de 22 de ani, jucători ai CSU Suceava, sînt convocați, din nou, la echipa națională de handbal masculin a României. Selecționata condusă de George Buricea va participa la un stagiu de pregătire centralizată în perioada 14-23 martie, la […] Articolul Doi handbaliști de la CSU Suceava, la Naționala mare. România se pregătește pentru dubla manșă cu Turcia din calificările pentru Mondial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
11:40
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava marchează, pe 7 martie, 36 de ani de la primirea titulaturii de universitate # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava marchează, pe 7 martie 2026, 36 de ani de la momentul în care instituția a primit titulatura de universitate. Totodată, anul acesta se împlinesc 63 de ani de învățămînt superior la Suceava, tradiția începînd în 1963, odată cu înființarea Institutului Pedagogic. Profesorul universitar Gabriela Prelipcean, care conduce în prezent […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava marchează, pe 7 martie, 36 de ani de la primirea titulaturii de universitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Atenționare din partea Primăriei Suceava: parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități poate costa pînă la 10.000 de lei # Radio Top Suceava
Șoferii care ocupă fără drept locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități riscă ”sancțiuni contravenționale de la 2.000 lei la 10.000 lei, cu măsură complementară de ridicare a vehiculului pe cheltuiala proprietarului”, potrivit unui mesaj transmis de Primăria Municipiului Suceava. Reprezentanții municipalității au precizat că, în cursul zilei de astăzi, polițiștii locali au intervenit pe […] Articolul Atenționare din partea Primăriei Suceava: parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități poate costa pînă la 10.000 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Gabriela Prelipcean are încredere că Mihai Dimian se va descurca în funcția de ministru al Educației: Eu sînt optimistă, ne cunoaștem, lucrăm împreună din 2012. De regulă, ceea ce își propune duce la bun sfîrșit # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor economist Gabriela Prelipcean și-a exprimat încrederea că noul ministru al Educației, Mihai Dimian, se va descurca în această funcție, subliniind că este o persoană care, ”de regulă, ceea ce își propune duce la bun sfîrșit”. Declarația a fost făcută în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, în contextul în care rectorul […] Articolul Gabriela Prelipcean are încredere că Mihai Dimian se va descurca în funcția de ministru al Educației: Eu sînt optimistă, ne cunoaștem, lucrăm împreună din 2012. De regulă, ceea ce își propune duce la bun sfîrșit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Gabriela Prelipcean, noua conducătoare a universității sucevene: Întotdeauna lucrul de pe o altă poziție poate aduce anumite provocări, dar provocările stau la baza rezultatelor bune și foarte bune # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor economist Gabriela Prelipcean, noul conducător al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, le mulțumește tuturor celor care au susținut-o pentru a ocupa această poziție și vorbește despre lucrul în echipă. Gabriela Prelipcean a fost desemnată, de Consiliul de Administrație și mai apoi de Senatul USV, ordonator principal de credite al Universității în locul […] Articolul Gabriela Prelipcean, noua conducătoare a universității sucevene: Întotdeauna lucrul de pe o altă poziție poate aduce anumite provocări, dar provocările stau la baza rezultatelor bune și foarte bune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 12 ore
07:20
Elevi și profesori suceveni, ajutați de lumea fotbalului. Fotbalul înseamnă mult mai mult decît alergatul după o minge # Radio Top Suceava
10 elevi și patru profesori de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, care sînt blocați în Dubai, au fost luați în grijă de Cosmin Olăroiu, care le asigură cazarea și masa pînă cînd se vor putea întoarce în siguranță acasă. Cosmin a fost un bun fotbalist, iar domnul Olăroiu este unul dintre cei mai apreciați […] Articolul Elevi și profesori suceveni, ajutați de lumea fotbalului. Fotbalul înseamnă mult mai mult decît alergatul după o minge apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
15:40
Ziua Solidarității Româno-Polone. Ghervazen Longher: Într-o Europă marcată din nou de provocări de securitate, cooperarea noastră rămîne un pilon de stabilitate # Radio Top Suceava
Astăzi, în Camera Deputaților, s-a celebrat Ziua Solidarității Româno-Polone. Cu această ocazie, deputatul din partea minorității poloneze, Ghervazen Longher a rostit o alocuțiune. A fost prezent și ES Ambasadorul Republicii Polone Paweł Soloch, precum și reprezentanții comunității poloneze din România. Prezentăm alocuțiunea integral: Suceveanul Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, a spus: ”Astăzi marcăm […] Articolul Ziua Solidarității Româno-Polone. Ghervazen Longher: Într-o Europă marcată din nou de provocări de securitate, cooperarea noastră rămîne un pilon de stabilitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Gabriela Prelipcean, în locul lui Mihai Dimian, la conducerea USV. Doamna Prelipcean nu este rector interimar, ci ordonator principal de credite # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor economist Gabriela Prelipcean va conduce Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava în locul rectorului Mihai Dimian, care de ieri este ministru al Educației. Doamna Prelipcean este unul din cei patru prorectori ai USV și va fi ordonatorul principal de credite, și nu rector interimar. Consiliul de Administrație al Universității, care este format din […] Articolul Gabriela Prelipcean, în locul lui Mihai Dimian, la conducerea USV. Doamna Prelipcean nu este rector interimar, ci ordonator principal de credite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Renumitul antrenor de fotbal Cosmin Olăroiu, sprijin pentru elevii și profesorii de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, care sînt blocați în Dubai # Radio Top Suceava
Ca urmare a unui dialog între șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și Cosmin Olăriu, renumitul antrenor român a decis să-i sprijine pe cei 10 elevi și patru profesori de la Colegiul Național ”Petru Rareș” are sînt blocați în Dubai din cauza conflictului din zonă. Domnul Olăroiu, în prezent selecționerul Naționalei Emiratelor Arabe Unite, le […] Articolul Renumitul antrenor de fotbal Cosmin Olăroiu, sprijin pentru elevii și profesorii de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, care sînt blocați în Dubai apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Semnături pentru demiterea primarului Sucevei și a Consiliului Local. Alexandru Covașă: Nu avem o problemă cu acțiunea în sine, ci cu ceea ce înseamnă protecția datelor sucevenilor care completează aceste tabele # Radio Top Suceava
Purtătorul de cuvînt al Primăriei Suceava, Alexandru Covașă, a atras atenția că sucevenii care semnează listele pentru declanșarea unui referendum pentru demiterea primarului Vasile Rîmbu se expun, pentru că își dau datele personale. Asta, pentru că listele nu ar fi asumate în totalitate. În municipiul Suceava au fost distribuite foi cu liste pentru semnături și […] Articolul Semnături pentru demiterea primarului Sucevei și a Consiliului Local. Alexandru Covașă: Nu avem o problemă cu acțiunea în sine, ci cu ceea ce înseamnă protecția datelor sucevenilor care completează aceste tabele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Boby Stroe anunță artiști din SUA, Ungaria, Germania, Anglia, Serbia, Italia, ”de peste tot”, la cea de-a XVII-a ediția a Festivalului de Blues ”Fani Adumitroaie”: O să fie niște surprize, ca de obicei # Radio Top Suceava
Cea de-a XVII-a ediție a Festivalului de Blues se anunță, din nou, una reușită, cu artiști din Statele Unite, Ungaria, Germania, Anglia, Serbia și Italia, ”de peste tot”, iar cap de afiș va fi ”o surpriză”, o trupă din Ungaria, cu invitat special din Germania. Evenimentul va avea loc în perioada 3–5 iulie […] Articolul Boby Stroe anunță artiști din SUA, Ungaria, Germania, Anglia, Serbia, Italia, ”de peste tot”, la cea de-a XVII-a ediția a Festivalului de Blues ”Fani Adumitroaie”: O să fie niște surprize, ca de obicei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, alineatul (23), IULIUS MALL SUCEAVA S.R.L. anunță public inceperea lucrarilor de constructie conform Autorizației de Construire nr. 63 din 03.03.2026 emisa de Primaria Municipiului Suceava cu titlul: “1) Reamenajari interioare si modificari fatade la cladirea notata cu nr. cad. 32163-C1; 2) Schimbare de destinatie a cladirii identificate […] Articolul Comunicat Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Analistul economic Daniel Apostol: Dacă războiul din Orientul Mijlociu va fi de durată, ne putem aștepta la o continuare a tendinței inflaționiste pe piața țițeiului și a carburanților # Radio Top Suceava
Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, benzina a început să se scumpească în România, iar dacă situația va rămîne tensionată în zonă tendința inflaționistă de pe piața țițeiului se va menține, consideră analistul economic Daniel Apostol. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: ”Benzina la toate benzinăriile din București a sărit de 8 […] Articolul Analistul economic Daniel Apostol: Dacă războiul din Orientul Mijlociu va fi de durată, ne putem aștepta la o continuare a tendinței inflaționiste pe piața țițeiului și a carburanților apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Ruda săracă de la Suceava, în biroul ministrului Educației, și nu pe la ușile Ministerului Educației # Radio Top Suceava
Nu sînt puține vocile care se întreabă de ce rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a acceptat funcția de ministru al Educației, mai ales că este o perioadă foarte complicată pentru sistemul de învățămînt din România. Păi, dacă ești bine pregătit și dacă știi că poți face lucruri te bagi atunci cînd este […] Articolul Ruda săracă de la Suceava, în biroul ministrului Educației, și nu pe la ușile Ministerului Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 martie 2026
19:50
Antrenorul Bogdan Șoldănescu și 7 handbaliști suceveni, la Naționala de tineret, în stagiu de pregătire înainte de European # Radio Top Suceava
Opt reprezentanți ai clubului de hanbal masculin CSU Suceava vor face parte din delegația tricoloră pentru acțiunea programată în perioada 12 – 22 martie 2026, în perspectiva Campionatului European. Alături de selecționerul Bogdan Șoldănescu, Clubul Sportiv Universitar Suceava va fi reprezentat la lotul național de tineret de portarul Răzvan Rîpă, extrema stînga Teodor Ilucă, pivoții […] Articolul Antrenorul Bogdan Șoldănescu și 7 handbaliști suceveni, la Naționala de tineret, în stagiu de pregătire înainte de European apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
În luna martie, județul Suceava va găzdui două olimpiade naționale, una la limba polonă maternă și cealaltă la limba germană modernă. Olimpiada națională de limba maternă polonă se va desfășura în perioada 5-8 martie 2026 la Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava. Competiția va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul […] Articolul În luna martie, Suceava va găzdui două olimpiade naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Detectoare de fum și monoxid de carbon, și pentru locuințe din județul Suceava, în cadrul campaniei ”Detector pentru viață” # Radio Top Suceava
Începînd cu această lună, 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe, printre care și județul Suceava. Astfel se va ajunge la 30.000 de dispozitive donate în ultimii ani de E.ON și Delgaz Grid în cadrul campaniei ”Detector pentru viață”. Detectoarele pot salva […] Articolul Detectoare de fum și monoxid de carbon, și pentru locuințe din județul Suceava, în cadrul campaniei ”Detector pentru viață” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
”Antrenament pentru titularizare” cu 150 de participanți, un proiect pilot al Inspectoratului Școlar Suceava și al USV # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava va derula pe 6 iunie proiectul pilot la nivel național ”Antrenament pentru titularizare”. La acesta vor participa proaspeți absolvenți care vor să devină profesori. Proiectul a fost prezentat de șeful IȘJ Suceava, prof. Ciprian Anton, și de prof.univ. Otilia Clipa, de la Facultatea de Psihologie și […] Articolul ”Antrenament pentru titularizare” cu 150 de participanți, un proiect pilot al Inspectoratului Școlar Suceava și al USV apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Sindicatele își mențin revendicările și mizează pe dialog cu viitorul ministru. Traian Pădureț: ”Domnul Dimian, într-adevăr, este deschis dialogului. Este acum, vom vedea după numirea oficială” # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, spre într-un dialog real cu Mihai Dimian, după ce acesta va prelua conducerea Ministerului Educației, și că acesta va renunța o serie de măsuri luate de Guvern anul trecut. A declarat profesorul, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Nu ne ascundem că noi sperăm mai departe […] Articolul Sindicatele își mențin revendicările și mizează pe dialog cu viitorul ministru. Traian Pădureț: ”Domnul Dimian, într-adevăr, este deschis dialogului. Este acum, vom vedea după numirea oficială” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Contextul internațional actual amînă exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. ISU Suceava: Amînarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu # Radio Top Suceava
În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amînarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în […] Articolul Contextul internațional actual amînă exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. ISU Suceava: Amînarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Traian Pădureț: Am încredere că Mihai Dimian poate să aducă ceva bun la Ministerul Educației, dar să vedem dacă va fi lăsat. În 2023, rectorul USV a fost alături de protestul profesorilor din preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, afirmă că are o părere bună despre Mihai Dimian și are încredere că acesta poate face lucruri importante la conducerea Ministerului Educației, dacă va avea libertatea necesară. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Eu am încredere că domnul Dimian poate să aducă ceva […] Articolul Traian Pădureț: Am încredere că Mihai Dimian poate să aducă ceva bun la Ministerul Educației, dar să vedem dacă va fi lăsat. În 2023, rectorul USV a fost alături de protestul profesorilor din preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Ciprian Anton: Mihai Dimian nu își dorește doar să ocupe acel fotoliu de ministru, ci își dorește să facă ceva pentru învățămîntul românesc # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, l-a felicitat pe Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, pentru nominalizarea sa pentru funcția de ministru al Educației. La propunerea premierului PNL, Ilie Bolojan, Biroul Politic Național al PNL a votat în unanimitate nominalizarea domnului Dimian. Conform protocolului coaliției de guvernare, funcția de ministru al […] Articolul Ciprian Anton: Mihai Dimian nu își dorește doar să ocupe acel fotoliu de ministru, ci își dorește să facă ceva pentru învățămîntul românesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Angelica Fădor, printre cei care au votat pentru ca Mihai Dimian să fie ministru al Educației: Am încredere că va avea un mandat bun și că va reuși să aducă propria viziune în domeniul învățămîntului # Radio Top Suceava
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, s-a numărat printre cei 47 de membri ai Biroului Politc Național al PNL care l-au votat în unanimitate pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. La ședința care a avut loc în format online pe 2 martie, începînd cu ora 18.00, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava a […] Articolul Angelica Fădor, printre cei care au votat pentru ca Mihai Dimian să fie ministru al Educației: Am încredere că va avea un mandat bun și că va reuși să aducă propria viziune în domeniul învățămîntului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
”Prin numirea unei persoane care nu are anvergură nici politică, nici academică, nici intelectuală, nici socială, ca prim-ministru nu poți să transmiți societății mesajul că acea persoană este capabilă să facă o reformă atât de necesară”. Așa l-a zugrăvit din cap pînă-n picioare pe Mihai Dimian o doamnă specializată în demascarea plagiatorilor. A făcut-o într-o […] Articolul Hai, Mihai Dimian, hai că poți! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
2 martie 2026
19:00
Mihai Dimian, rectorul universității sucevene, a primit acceptul politic pentru a fi ministru al Educației # Radio Top Suceava
Surse credibile susțin că Biroul Politic Național al PNL l-a votat în unanimitate pe Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Ședința a început astăzi la ora 18.00, iar la aceasta a participat și domnul Dimian. În baza înțelegerii din coaliția de guvernare, funcția de ministru al Educației […] Articolul Mihai Dimian, rectorul universității sucevene, a primit acceptul politic pentru a fi ministru al Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:30
Elevi și profesori suceveni, blocați în Orientul Mijlociu. Ședință cu directorii școlilor ”pentru identificarea situațiilor ce impun măsuri de asigurare a cazării, subzistenței, modalități de deplasare la reluarea zborurilor” # Radio Top Suceava
Pe 2 martie, puțin după ora 16.00, Inspectoratul Școlar Suceava a transmis un comunicat de presă referitor la situația elevilor și profesorilor blocați în Orientul Mijlociu. Iată conținutul acestuia: În contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, după ce spațiul aerian a fost complet închis, conform autorităților Emiratelor Arabe Unite, elevi și profesori din județul Suceava se […] Articolul Elevi și profesori suceveni, blocați în Orientul Mijlociu. Ședință cu directorii școlilor ”pentru identificarea situațiilor ce impun măsuri de asigurare a cazării, subzistenței, modalități de deplasare la reluarea zborurilor” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:20
Virgil Saghin, primarul de la Vatra Moldoviței, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Sentința este definitivă # Radio Top Suceava
Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul privind două angajări care ar fi fost fictive la primărie, pentru ca doi funcționari să poată fi transferați apoi la Administrația Bazinală de Apă Brut Bîrlad. Infracțiunea pentru care a fost condamnat primarul este de ”abuz […] Articolul Virgil Saghin, primarul de la Vatra Moldoviței, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Sentința este definitivă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:20
Radu Reziuc, primarul de la Mitocu Dragomirnei, din arest preventiv, în arest la domiciliu # Radio Top Suceava
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a scăpat de arestul preventiv. Tribunalul Suceava a admis, luni, contestația acestuia și a decis să îl plaseze în arest la domiciliu. Această măsură este tot o formă de arest, însă în forma sa mai blîndă, cu executare la un domiciliu pe care primarul și-l poate alege. Decizia Tribunalului […] Articolul Radu Reziuc, primarul de la Mitocu Dragomirnei, din arest preventiv, în arest la domiciliu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Alex Covașă, noul purtător de cuvînt al Primăriei Suceava: Sînt la dispoziția atît a reprezentanților mass-media, cît și a oamenilor din Suceava care au nevoie să comunice deschis cu Primăria Municipiului Suceava # Radio Top Suceava
Alexandru Covașă a preluat, astăzi, funcția de consilier pe probleme de comunicare și imagine al Primăriei Municipiului Suceava, care a fost deținută de viceprimarul PSD, Dan Ioan Cușnir. Domnul Covașă a renunțat la funcțiile de vicepreședinte PNL și purtător de cuvînt al PNL Suceava, însă rămîne membru al acestei formațiuni politice. Noul purtător de cuvînt […] Articolul Alex Covașă, noul purtător de cuvînt al Primăriei Suceava: Sînt la dispoziția atît a reprezentanților mass-media, cît și a oamenilor din Suceava care au nevoie să comunice deschis cu Primăria Municipiului Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc: Iran are o populație extrem de tînără și există foarte multe semnale de apetență a tinerilor spre un regim pro-vestic. Totuși, tranziția spre un astfel regim va fi una destul de complicată # Radio Top Suceava
Deși Iranul are o populație majoritar tînără, schimbarea regimului politic este greu de realizat în contextul actual, consideră doctorul în istorie Daniel Hrenciuc. Acesta a explicat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”Iran are o populație extrem de tînără, sub 70% sînt sub 40 de ani, și există foarte multe semnale de […] Articolul Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc: Iran are o populație extrem de tînără și există foarte multe semnale de apetență a tinerilor spre un regim pro-vestic. Totuși, tranziția spre un astfel regim va fi una destul de complicată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Olimpiada de Istorie, faza județeană, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Vor participa 65 de elevi # Radio Top Suceava
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie va avea loc pe 7 martie și va fi găzduită de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. ”Sîmbătă pregătim Olimpiada la , intrăm în linie directă”, a declarat doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. […] Articolul Olimpiada de Istorie, faza județeană, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Vor participa 65 de elevi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Ciprian Anton: Mihai Dimian este o soluție în momentul de față pentru conducerea Ministerului Educației. Dacă și dumnealui își dorește # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, spune că Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, este o soluție pentru conducerea Ministerului Educației, dacă și domnia sa își dorește acest lucru. În ultimele zile, numele domnului Dimian a fost vehiculat intens în legătură cu funcția de ministru al Educației. Există informații că, în această după-amiază, […] Articolul Ciprian Anton: Mihai Dimian este o soluție în momentul de față pentru conducerea Ministerului Educației. Dacă și dumnealui își dorește apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
51 de elevi, profesori și părinți din județul Suceava, blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți elevi sînt de la Colegiul Național ”Petru Rareș” # Radio Top Suceava
Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a anunțat că 51 de elevi, profesori și părinți din județul nostru sînt blocați în Orientul Mijlociu. Sînt suceveni blocați în Dubai, dar și la Ierusalim și în Oman. Majoritatea elevilor sînt de la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava, dar mai sînt elevi […] Articolul 51 de elevi, profesori și părinți din județul Suceava, blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți elevi sînt de la Colegiul Național ”Petru Rareș” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
În sfîrșit, primarul Vasile Rîmbu schimbă modul de comunicare. Succes, Alex Covașă! # Radio Top Suceava
În sfîrșit, după aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului, primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, a realizat că are o problemă mare din cauza comunicării. A realizat că poți să faci lucruri, dar dacă nu știi să comunici ai numai de pierdut. Domnul Rîmbu nu a organizat conferințe de presă, limitîndu-se să […] Articolul În sfîrșit, primarul Vasile Rîmbu schimbă modul de comunicare. Succes, Alex Covașă! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
1 martie 2026
17:00
Săptămîna Protecției Civile. Pompierii suceveni, la biserici, în acțiuni preventive # Radio Top Suceava
În contextul „Săptămîna Protecției Civile”, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava au desfășurat acțiuni de informare preventivă în mai multe lăcașuri de cult din județ, după săvîrșirea Sfintei Liturghii. Pompierii le-au transmis credincioșilor recomandări esențiale pentru prevenirea incendiilor și a altor situații de urgență, punînd accent pe utilizarea în siguranță […] Articolul Săptămîna Protecției Civile. Pompierii suceveni, la biserici, în acțiuni preventive apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
300 de persoane legitimate, în cadrul unor razii efectuate la Fălticeni și Gura Humorului # Radio Top Suceava
În noaptea de 28 februarie spre 1 martie, în municipiul Fălticeni și în orașul Gura Humorului, Serviciul Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava a organizate razii, în cadrul cărora au fost aplicate sancțiuni în valoare de 50.000 de lei. Au fost angrenate efective din cadrul structurilor subordonate din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni și Poliției Orașului […] Articolul 300 de persoane legitimate, în cadrul unor razii efectuate la Fălticeni și Gura Humorului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Diplomă de excelență pentru directoarea Școlii Gimnaziale Vatra Moldoviței, Monica-Goergeta Colban, din partea Inspectoratului Școlar Suceava, ”pentru rezultatele remarcabile obținute în transformarea comunității școlare pe care o conduce” # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, i-a oferit o diplomă de excelență profesoarei Monica-Georgeta Colban, directorea Școlii Gimnaziale Vatra Moldoviței, ”pentru rezultatele remarcabile obținute în transformarea comunității școlare pe care o conduce”. Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanu”, din cadrul Mănăstirii Putna, în prezența pr. prof. univ. dr. habil. Constantin Necula […] Articolul Diplomă de excelență pentru directoarea Școlii Gimnaziale Vatra Moldoviței, Monica-Goergeta Colban, din partea Inspectoratului Școlar Suceava, ”pentru rezultatele remarcabile obținute în transformarea comunității școlare pe care o conduce” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Sucevenii, așteptați la Muzeul de Științele Naturii pentru a-și alege un mărțișor realizat de copiii Școlii Gimnaziale Speciale Rădăuți # Radio Top Suceava
Odată cu trecerea timpului, Mărțișorul nu-și pierde din importanță și evoluează, conform directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: ”Mărțișorul evoluează, să spun așa. În România încă mai există tradiționalul mărțișor, dar care vine la pachet cu multe alte cadouri. Pînă la urmă, și 1 martie, […] Articolul Sucevenii, așteptați la Muzeul de Științele Naturii pentru a-și alege un mărțișor realizat de copiii Școlii Gimnaziale Speciale Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
28 februarie 2026
20:30
Două tinere de 21 de ani, accidentate pe Bulevardul George Enescu de o o mașină condusă de un șofer de 84 de ani. Una dintre tinere este în stare gravă # Radio Top Suceava
Un șofer în vîrstă de 84 de ani, din comuna Șcheia, a lovit cu mașina două tinere de 21 de ani pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul George Enescu din municipiul Suceava. Accidentul a avut loc în jurul orei 18.40 și a fost anunțat prin 112. Conform Poliției, șoferul ”nu ar fi acordat […] Articolul Două tinere de 21 de ani, accidentate pe Bulevardul George Enescu de o o mașină condusă de un șofer de 84 de ani. Una dintre tinere este în stare gravă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a transmis că, astăzi, la activitatea desfășurată în Iulius Mall Suceava,” ne-am bucurat de prezența unui număr impresionant de persoane dornice să învețe tehnici salvatoare de viață. Ne impresionează interesul și implicarea voastră – fiecare persoană care învață să acorde primul ajutor poate face diferența într-o situație critică!”. […] Articolul Tehnici de salvare, prezentate de ISU Suceava la Iulius Mall (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Emil Ursu: ”Țara ne vrea proști”. Peste o sută de ani nu va mai interesa pe nimeni ce firme au făcut profit, ci ”strict ce patrimoniu avem ca noi să ne putem valida ca nație” # Radio Top Suceava
Reducerea la jumătate a sporului de doctorat nu este doar o problemă salarială, ci un semnal periculos pentru viitorul cultural al României, avertizează directorul Muzeul Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Ursu. ”Țara ne vrea proști”, a spus acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, adăugînd că, peste o sută de ani, […] Articolul Emil Ursu: ”Țara ne vrea proști”. Peste o sută de ani nu va mai interesa pe nimeni ce firme au făcut profit, ci ”strict ce patrimoniu avem ca noi să ne putem valida ca nație” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: Cantitatea de precipitații a fost mai mare, însă este prematur să spunem că 2026 va fi un an agricol bun. Anul trecut, în luna martie, a fost un îngheț # Radio Top Suceava
Conform decanului Facultății de Inginerie Alimentară Suceava, Mircea Oroian, într-adevăr, iarna aceasta au fost repcipiații, însă este prematur de spus dacă 2026 va fi un an agricol bun. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Oroian a declarat: ”Am văzut niște hărți pedologice și arată mai bine decît primăvara trecută. Cantitatea de precipitații a fost mai […] Articolul Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: Cantitatea de precipitații a fost mai mare, însă este prematur să spunem că 2026 va fi un an agricol bun. Anul trecut, în luna martie, a fost un îngheț apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 februarie 2026
16:10
12 meșteri populari, la Tîrgul Mărțișorului de la Suceava. Copiii sînt invitați să participe la ateliere de confecționare a mărțișoarelor # Radio Top Suceava
Astăzi, la Shopping City Suceava, a debutat edția din acest an a Tîrgului Mărțișorului, care va fi deschis pînă pe 3 martie. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, în parteneriat cu Shopping City Suceava. Tîrgul reunește 12 meșteri populari din județul Suceava, reprezentativi pentru domenii precum prelucrarea lemnului și a […] Articolul 12 meșteri populari, la Tîrgul Mărțișorului de la Suceava. Copiii sînt invitați să participe la ateliere de confecționare a mărțișoarelor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.