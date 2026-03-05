Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut”
Digi24.ro, 5 martie 2026 19:00
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Moscova nu a văzut și nici nu a acceptat vreo garanție de securitate occidentală pentru Kiev, contrazicând o afirmație anterioară a unui înalt oficial ucrainean. „Pornim de la premisa că nu numai că nu am aprobat aceste garanții, dar nici măcar nu le-am văzut”, a declarat Lavrov, potrivit agenției de știri ruse TASS, citată de Kyiv Independent.
Acum 15 minute
19:10
Britney Spears a fost arestată în California, potrivit unor documente judiciare americane, citate de BBC.
19:10
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de lei, un sfert de porc, jumătate de vițel. Acum o fi mai mult” # Digi24.ro
Zeci de mii de români cumpără boli fictive și păgubesc statul cu bani grei. Este vorba despre o întreagă filieră națională, spun autoritățile, care cer Guvernului să reevalueze urgent dosarele medicale. Prețurile bolilor de pe certificate se stabilesc în funcție de pretențiile medicilor care le prescriu: de la mii de lei, până la carne de vită și porc.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:50
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, relatează Reuters.
18:40
Demonstrație a comunităţii iraniene la București, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. „Să facem Iranul măreţ din nou” # Digi24.ro
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite.
18:30
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ironizat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, relatează Reuters.
18:30
Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene # Digi24.ro
Italia se pregătește pentru un posibil scenariu de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Parlamentul de la Roma a aprobat un plan prin care guvernul poate sprijini statele UE în cazul unor atacuri iraniene și poate desfășura sisteme de apărare pentru protejarea cetățenilor italieni din regiunea Golfului, informează The Guardian.
Acum 2 ore
18:20
Iranienii au atacat în urmă cu puțin timp, cu mai multe lovituri de rachete, statul Bahrain
18:20
Puncte de control peste tot și cozi la pâine: teroare în Iran în timp ce atacurile SUA-Israel se intensifică. „Fiecare zi pare o lună” # Digi24.ro
Viața de zi cu zi în Tehran este marcată de explozii, panică și incertitudine, pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se intensifică. Localnicii descriu nopți dominate de atacuri aeriene și de distrugeri, în timp ce bombardamentele care au început pe 28 februarie, vizând obiective militare și politice ale regimului, au lovit și zone civile. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, peste 1.100 de civili au fost uciși până acum, iar tragedii precum atacul asupra unei școli de fete din Minab arată costul uman tot mai mare al războiului, scrie BBC.
18:00
Șeful NATO susține că umbrela nucleară a SUA rămâne „garantul suprem al modului nostru de viață”: „Este esențial” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat joi angajamentul președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde capacitatea de descurajare nucleară a țării sale, dar a afirmat că umbrela nucleară a SUA va rămâne garantul suprem al securității europene, relatează TVP World.
17:50
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului” # Digi24.ro
În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie.
17:40
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ea a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.
17:40
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că România o va primi integral, diferenţa de sumă fiind legată de cererea de plată 3. Pîslaru a mai afirmat că probabil că cele două se vor cupla şi România va primi o plată unică, din partea Comisiei Europene, astfel că va depăşi 3 miliarde de euro.
17:30
Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol # Digi24.ro
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, citată de Agerpres.
Acum 4 ore
17:20
CSM cere iar Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane din sistemul judiciar # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a cerut „ferm”, joi, Guvernului şi Ministerului Justiţiei, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar.
17:20
Germania sare în apărarea Spaniei după amenințările lui Trump: „Nu ne vom lăsa divizați” # Digi24.ro
Berlinul a transmis un mesaj de unitate europeană după disputa dintre Donald Trump și Spania, ministrul german de externe, Johann Wadephul, afirmând că Uniunea Europeană va rămâne solidară în fața amenințărilor privind noi bariere comerciale din partea Statelor Unite. „Nu ne vom lăsa divizați; rămânem ferm uniți”, a declarat oficialul german, citat de The Guardian.
17:20
Grupul DIGI prezintă oportunități de carieră studenților și absolvenților facultăților cu profil tehnic, la Târgul de cariere IT&C # Digi24.ro
17:10
O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, care a contrazis astfel o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru, informează AFP.
17:00
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu a venit din Iran. Cine a trimis aparatul de zbor # Digi24.ro
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic.
17:00
Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei de la stat. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență care modifică Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Actul normativ extinde și sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile și introduce măsuri de simplificare a serviciilor pentru șomeri.
17:00
ANAT propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, în urma crizei din Iran, menite să repare „vidul legislativ și operațional” # Digi24.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor.
16:50
Un nou scandal de corupție zguduie armata lui Putin. Fostul număr doi din Ministerul Apărării a fost arestat # Digi24.ro
Forțele de securitate l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului apărării, numit „generalul serviciului de relații publice” al lui Serghei Șoigu pe vremea când acesta era șeful Ministerului Apărării.
16:50
O femeie a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card găsit pe stradă # Digi24.ro
O femeie din Aiud a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card pe care l-a găsit pe stradă şi care avea notat codul PIN pe el, potrivit unui comunicat transmis, joi, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
16:50
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: copilul nu e exclus după apartenența politică a părinților # Digi24.ro
Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.
16:40
Mai multe petroliere atacate în Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran # Digi24.ro
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează Reuters.
16:40
Camera Reprezentanților va supune la vot o rezoluție privind puterile de război. „Donald Trump nu este un rege” # Digi24.ro
Camera Reprezentanților se pregătește să voteze joi o rezoluție privind puterile de război care i-ar impune lui Donald Trump să solicite permisiunea Congresului înainte de a continua războiul cu Iranul – un semn al neliniștii din Congres cu privire la conflictul care se extinde rapid.
16:20
Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Mâine urmează încă unul # Digi24.ro
Rusia şi Ucraina au anunţat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfăşurate la Geneva, relatează agenţia EFE.
16:10
Guvernul modifică regulile fiscale și introduce măsuri de digitalizare la ANAF. Nazare: „Aducem mai multă claritate în sistem” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor care modifică unele reguli fiscale pentru firme și contribuabili. Printre principalele măsuri se numără reguli mai stricte pentru transferul părților sociale ale firmelor cu datorii la stat, eliminarea unor proceduri birocratice din relația cu ANAF și măsuri de digitalizare a administrației fiscale.
15:50
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone # Digi24.ro
„Nu suntem pregătiți pentru genul de atacuri masive cu drone și rachete cu care se confruntă Ucraina în fiecare noapte”, a avertizat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, susținând că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care războiul cu Iranul are repercusiuni în întreaga lume. Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a vorbit cu TVP World pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la modul în care extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta războiul din Ucraina și dacă guvernele europene sunt pregătite să răspundă în cazul în care Teheranul sau aliații săi extind câmpul de luptă.
Acum 6 ore
15:20
Spania trimite cea mai avansată fregată a sa pentru a ajuta la asigurarea apărării aeriene a Ciprului, un stat membru al UE care a fost atacat cu drone pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Ministerul Apărării spaniol.
15:20
Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor # Digi24.ro
Ministerul Culturii a anunțat joi că, în urma primelor verificări realizate de Corpul de control al ministrului la Muzeul Național „George Enescu” din București, nu au fost identificate până în prezent situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoriile Fond sau Tezaur.
15:00
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie 2027. Bolojan: „România va deveni aproape independentă energetic” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, după ședința de Guvern, adoptarea proiectului de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, document care menține mecanismul de plafonare a prețurilor la gaz pentru populație. Măsura urmărește să evite creșteri de preț într-o perioadă cu incertitudini pe piața energetică globală.
14:40
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind „umbrela nucleară”: România este acoperită # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni.
14:40
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia # Digi24.ro
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski.
14:40
Dominic Fritz anunţă desfiinţarea a 150 de posturi la Primăria Timișoarei şi a 80 de la Poliţia Locală # Digi24.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat, joi, că în instituţia sa va urma o nouă rundă de reducere de posturi, fiind vorba de circa 150, dintre care majoritatea sunt ocupate, la care se vor mai adăuga încă 80 de posturi de la Poliţia Locală, şi în acest caz în jur de jumătate fiind ocupate.
14:40
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război # Digi24.ro
Banca centrală a Suediei (Sveriges Riksbank) a îndemnat cetățenii țării să păstreze acasă o rezervă de numerar pentru o săptămână — 1000 de coroane suedeze (aproximativ 110 dolari) de persoană, pentru ca, în caz de război, atac cibernetic sau criză, să poată cumpăra alimente, medicamente și articole de primă necesitate, relatează Bloomberg.
14:30
Nicușor Dan, despre racheta iraniană doborâtă de apărarea NATO din Turcia: „Suntem absolut protejați” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, întrebat care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare din România, în contextul în care apărarea NATO din Turcia a doborât ieri o rachetă iraniană, că „nu există motive de îngrijorare în acest moment”.
14:20
Nicușor Dan: CSAT nu va fi convocat deocamdată din cauza situației din Orientul Mijlociu. Nu există un pericol direct pentru România # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la Varșovia, că nu va convoca deocamdată Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, deoarece situația nu reprezintă în acest moment un pericol direct și imediat pentru România.
14:20
Articolul 5 al Tratatului NATO „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte # Digi24.ro
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a comentat situația actuală din Orientul Mijlociu, acesta afirmând că incidentul de miercuri, în care o rachetă care se apropia de spațiul aerian al Turciei a fost doborâtă de apărarea aeriană a NATO, a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, relatează Reuters.
14:00
Guvernul extinde lista medicamentelor compensate: 33 de tratamente noi și indicații terapeutice extinse pentru alte 19 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că 33 de medicamente noi vor fi introduse pe listă, iar pentru alte 19 vor fi extinse indicațiile terapeutice.
13:50
MApN: Autovehicule blindate COBRA II se vor deplasa pe drumurile publice în următoarele două săptămâni # Digi24.ro
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor realiza deplasări de autovehicule blindate din Bucureşti către unităţi ale Forţelor Terestre Române, parte din activităţi logistice planificate.
13:50
Polițist local, lovit intenționat cu mașina de o șoferiță în București. Femeia a fost pusă sub control judiciar # Digi24.ro
O femeie de 58 de ani a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile pentru că ar fi călcat cu maşina un poliţist local, în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5 din Bucureşti.
13:50
Autobuzele STB vor circula din nou pe liniile de tramvai, începând de sâmbătă. Anunțul Primăriei Capitalei # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă că va fi reluată circulaţia autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor, începând de sâmbătă.
13:40
Un profesor de la o școală din București, anchetat pentru comportament agresiv față de elevi cu nevoi speciale # Digi24.ro
Polițiști din Capitală au demarat cercetări după ce, miercuri, au fost sesizați prin apel 112 și cu privire la faptul că un profesor dintr-o unitate de învățământ din Sectorul 4 ar fi avut un comportament agresiv, verbal și posibil fizic, față de mai mulți elevi. Potrivit surselor digi24.ro, ar fi vorba despre școala profesională „Sf. Nicolae” pentru copii cu nevoi speciale. Un părinte a alertat conducerea școlii, după ce a observat schimbări în comportamentul copilului său și a înregistrat situația cu un dispozitiv.
13:30
Zeci de iranieni din România s-au adunat la Ambasada Iranului din București, unde scandează și cer răsturnarea regimului totalitar din Iran. Oamenii au în mâini steaguri ale Statelor Unite și Israelului, țările care au lansat sâmbătă lovituri aeriene asupra Iranului.
13:30
Kremlinul a anunţat joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut niciun ajutor militar Rusiei.
13:30
Cseke Attila anunță alocarea a peste 207 milioane de lei pentru consolidarea seismică a opt clădiri din România # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) alocă 207.298.496,41 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a opt obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat joi ministrul Cseke Attila.
Acum 8 ore
13:00
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare # Digi24.ro
Un bărbat care a lovit în anul 2022 o doctoriță care era de gardă la Spitalul din Fetești a primit o condamnare de doi ani și cinci luni de închsioare, potrivit unei decizii în primă instanță a Judecătoriei din localitate. Agresorul este obligat să plătească 120.000 de lei drept daune materiale și morale medicului.
13:00
Armata israeliană a publicat imagini cu momentul în care un avion F-35 de fabricație americană a doborât miercuri, deasupra Teheranului, un avion de luptă al Iranului, Yak-130, de fabricație rusească.
12:50
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană # Digi24.ro
Țările europene ar avea dificultăți în a oferi descurajare nucleară țărilor precum Polonia, a sugerat Elbridge Colby, subsecretarul american al Războiului, citat de TVPWorld.
