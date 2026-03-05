Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare

15:50

„Nu suntem pregătiți pentru genul de atacuri masive cu drone și rachete cu care se confruntă Ucraina în fiecare noapte”, a avertizat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, susținând că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care războiul cu Iranul are repercusiuni în întreaga lume. Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a vorbit cu TVP World pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la modul în care extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta războiul din Ucraina și dacă guvernele europene sunt pregătite să răspundă în cazul în care Teheranul sau aliații săi extind câmpul de luptă.