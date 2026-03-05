Conflictul din Iran declanşează o nouă criză a gazelor în Transnistria
Digi24.ro, 5 martie 2026 20:20
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
20:50
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de liderul maghiar ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI.
Acum 15 minute
20:40
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan cartea diplomației, în ciuda atacului care viza o bază din Turcia # Digi24.ro
În nordul Siriei, locuitorii s-au adunat pe un câmp pentru a inspecta ceea ce par a fi rămășițele unei rachete doborâte de apărarea aeriană NATO în timp ce se îndrepta spre Turcia. Tubul metalic imens a fost găsit miercuri, după ce Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în estul Mediteranei, potrivit The Times.
20:40
Libanul caută membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, aflați pe teritoriul său, pentru a-i deporta # Digi24.ro
Guvernul libanez a decis joi să depisteze și să aresteze orice membru al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC) aflat în țară, în vederea deportării. Ministrul Informațiilor, Paul Morcos, a declarat într-o conferință de presă că Executivul din Beirut a solicitat ministerelor și administrațiilor relevante să emită instrucțiuni pentru a verifica dacă membri ai IRGC sunt prezenți sau nu în Liban, anunță Anadolu.
Acum 30 minute
20:30
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că în Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de minori din România şi aceştia au prioritate pentru aducerea în ţară, alături de cazurile medicale. Ea a menţionat că grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ vor reveni în ţară, vineri dimineaţa, cu o cursă din Oman. Totodată, în Iran au apărut opt cereri de asistenţă consulară, iar în Kuweit sunt 250 de români în asistenţă consulară, 100 cerând să revină în ţară.
20:30
Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță. Instanța i-a admis contestația # Digi24.ro
Horațiu Potra, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi ținut în regim de maximă siguranță. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au admis contestația depusă de acesta împotriva deciziei luate anterior de administrația penitenciarului.
Acum o oră
20:20
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Două bombardierele iraniene au fost la câteva minute distanță de a lovi cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. În ultimul moment, ele au fost doborâte de avioane le de vânătoare ale Qatarului, scrie France24.
20:20
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.
20:00
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, joi, după majorarea preţului la combustibili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că dacă şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi ANPC nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, el arătând că preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei.
Acum 2 ore
19:50
Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie” # Digi24.ro
Un om de afaceri pakistanez, acuzat că a complotat pentru a-l ucide pe Donald Trump, a declarat miercuri în fața unui juriu federal că a fost constrâns să participe la complot de către Garda Revoluționară Iraniană, care, potrivit lui, a amenințat că-i va pune familia în pericol în cazul în care ar fi refuzat, anunță The Guardian.
19:40
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Apărarea în NATO, Ucraina și R. Moldova, printre temele discutate # Digi24.ro
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE.
19:40
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, transmite AFP.
19:30
Platformă uriașă de vânzare a datelor furate, închisă după o anchetă FBI. Cinci români, vizați într-o operațiune în 13 țări # Digi24.ro
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor din România şi din alte 12 ţări. Cinci români sunt cercetaţi în acest caz, iar autoritățile au făcut percheziţii în cinci judeţe privind infracţiuni informatice. Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă operaţiune la nivel mondial, desfăşurată sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie al SUA şi Europol.
19:30
Războiul contra Iranului nu este al Rusiei, spune Peskov: „Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru” # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, relatează agenţia EFE.
19:10
Britney Spears a fost arestată în California, potrivit unor documente judiciare americane, citate de BBC.
19:10
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de lei, un sfert de porc, jumătate de vițel. Acum o fi mai mult” # Digi24.ro
Zeci de mii de români cumpără boli fictive și păgubesc statul cu bani grei. Este vorba despre o întreagă filieră națională, spun autoritățile, care cer Guvernului să reevalueze urgent dosarele medicale. Prețurile bolilor de pe certificate se stabilesc în funcție de pretențiile medicilor care le prescriu: de la mii de lei, până la carne de vită și porc.
19:00
Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut” # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Moscova nu a văzut și nici nu a acceptat vreo garanție de securitate occidentală pentru Kiev, contrazicând o afirmație anterioară a unui înalt oficial ucrainean. „Pornim de la premisa că nu numai că nu am aprobat aceste garanții, dar nici măcar nu le-am văzut”, a declarat Lavrov, potrivit agenției de știri ruse TASS, citată de Kyiv Independent.
Acum 4 ore
18:50
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, relatează Reuters.
18:40
Demonstrație a comunităţii iraniene la București, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. „Să facem Iranul măreţ din nou” # Digi24.ro
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite.
18:30
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ironizat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, relatează Reuters.
18:30
Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene # Digi24.ro
Italia se pregătește pentru un posibil scenariu de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Parlamentul de la Roma a aprobat un plan prin care guvernul poate sprijini statele UE în cazul unor atacuri iraniene și poate desfășura sisteme de apărare pentru protejarea cetățenilor italieni din regiunea Golfului, informează The Guardian.
18:20
Iranienii au atacat în urmă cu puțin timp, cu mai multe lovituri de rachete, statul Bahrain
18:20
Puncte de control peste tot și cozi la pâine: teroare în Iran în timp ce atacurile SUA-Israel se intensifică. „Fiecare zi pare o lună” # Digi24.ro
Viața de zi cu zi în Tehran este marcată de explozii, panică și incertitudine, pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se intensifică. Localnicii descriu nopți dominate de atacuri aeriene și de distrugeri, în timp ce bombardamentele care au început pe 28 februarie, vizând obiective militare și politice ale regimului, au lovit și zone civile. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, peste 1.100 de civili au fost uciși până acum, iar tragedii precum atacul asupra unei școli de fete din Minab arată costul uman tot mai mare al războiului, scrie BBC.
18:00
Șeful NATO susține că umbrela nucleară a SUA rămâne „garantul suprem al modului nostru de viață”: „Este esențial” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat joi angajamentul președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde capacitatea de descurajare nucleară a țării sale, dar a afirmat că umbrela nucleară a SUA va rămâne garantul suprem al securității europene, relatează TVP World.
17:50
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului” # Digi24.ro
În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie.
17:40
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ea a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.
17:40
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că România o va primi integral, diferenţa de sumă fiind legată de cererea de plată 3. Pîslaru a mai afirmat că probabil că cele două se vor cupla şi România va primi o plată unică, din partea Comisiei Europene, astfel că va depăşi 3 miliarde de euro.
17:30
Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol # Digi24.ro
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, citată de Agerpres.
17:20
CSM cere iar Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane din sistemul judiciar # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a cerut „ferm”, joi, Guvernului şi Ministerului Justiţiei, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar.
17:20
Germania sare în apărarea Spaniei după amenințările lui Trump: „Nu ne vom lăsa divizați” # Digi24.ro
Berlinul a transmis un mesaj de unitate europeană după disputa dintre Donald Trump și Spania, ministrul german de externe, Johann Wadephul, afirmând că Uniunea Europeană va rămâne solidară în fața amenințărilor privind noi bariere comerciale din partea Statelor Unite. „Nu ne vom lăsa divizați; rămânem ferm uniți”, a declarat oficialul german, citat de The Guardian.
17:20
Grupul DIGI prezintă oportunități de carieră studenților și absolvenților facultăților cu profil tehnic, la Târgul de cariere IT&C # Digi24.ro
Grupul DIGI prezintă oportunități de carieră studenților și absolvenților facultăților cu profil tehnic, la Târgul de cariere IT&C
17:10
O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, care a contrazis astfel o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru, informează AFP.
17:00
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu a venit din Iran. Cine a trimis aparatul de zbor # Digi24.ro
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic.
17:00
Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei de la stat. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență care modifică Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Actul normativ extinde și sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile și introduce măsuri de simplificare a serviciilor pentru șomeri.
17:00
ANAT propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, în urma crizei din Iran, menite să repare „vidul legislativ și operațional” # Digi24.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor.
Acum 6 ore
16:50
Un nou scandal de corupție zguduie armata lui Putin. Fostul număr doi din Ministerul Apărării a fost arestat # Digi24.ro
Forțele de securitate l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului apărării, numit „generalul serviciului de relații publice” al lui Serghei Șoigu pe vremea când acesta era șeful Ministerului Apărării.
16:50
O femeie a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card găsit pe stradă # Digi24.ro
O femeie din Aiud a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card pe care l-a găsit pe stradă şi care avea notat codul PIN pe el, potrivit unui comunicat transmis, joi, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
16:50
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: copilul nu e exclus după apartenența politică a părinților # Digi24.ro
Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.
16:40
Mai multe petroliere atacate în Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran # Digi24.ro
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează Reuters.
16:40
Camera Reprezentanților va supune la vot o rezoluție privind puterile de război. „Donald Trump nu este un rege” # Digi24.ro
Camera Reprezentanților se pregătește să voteze joi o rezoluție privind puterile de război care i-ar impune lui Donald Trump să solicite permisiunea Congresului înainte de a continua războiul cu Iranul – un semn al neliniștii din Congres cu privire la conflictul care se extinde rapid.
16:20
Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Mâine urmează încă unul # Digi24.ro
Rusia şi Ucraina au anunţat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfăşurate la Geneva, relatează agenţia EFE.
16:10
Guvernul modifică regulile fiscale și introduce măsuri de digitalizare la ANAF. Nazare: „Aducem mai multă claritate în sistem” # Digi24.ro
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență propusă de Ministerul Finanțelor care modifică unele reguli fiscale pentru firme și contribuabili. Printre principalele măsuri se numără reguli mai stricte pentru transferul părților sociale ale firmelor cu datorii la stat, eliminarea unor proceduri birocratice din relația cu ANAF și măsuri de digitalizare a administrației fiscale.
15:50
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone # Digi24.ro
„Nu suntem pregătiți pentru genul de atacuri masive cu drone și rachete cu care se confruntă Ucraina în fiecare noapte”, a avertizat generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, susținând că Europa s-a pregătit prea puțin pentru amenințări aeriene la scară largă, în contextul în care războiul cu Iranul are repercusiuni în întreaga lume. Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, a vorbit cu TVP World pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la modul în care extinderea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta războiul din Ucraina și dacă guvernele europene sunt pregătite să răspundă în cazul în care Teheranul sau aliații săi extind câmpul de luptă.
15:20
Spania trimite cea mai avansată fregată a sa pentru a ajuta la asigurarea apărării aeriene a Ciprului, un stat membru al UE care a fost atacat cu drone pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Ministerul Apărării spaniol.
15:20
Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor # Digi24.ro
Ministerul Culturii a anunțat joi că, în urma primelor verificări realizate de Corpul de control al ministrului la Muzeul Național „George Enescu” din București, nu au fost identificate până în prezent situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoriile Fond sau Tezaur.
15:00
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie 2027. Bolojan: „România va deveni aproape independentă energetic” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, după ședința de Guvern, adoptarea proiectului de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, document care menține mecanismul de plafonare a prețurilor la gaz pentru populație. Măsura urmărește să evite creșteri de preț într-o perioadă cu incertitudini pe piața energetică globală.
Acum 8 ore
14:40
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind „umbrela nucleară”: România este acoperită # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni.
14:40
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia # Digi24.ro
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski.
14:40
Dominic Fritz anunţă desfiinţarea a 150 de posturi la Primăria Timișoarei şi a 80 de la Poliţia Locală # Digi24.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat, joi, că în instituţia sa va urma o nouă rundă de reducere de posturi, fiind vorba de circa 150, dintre care majoritatea sunt ocupate, la care se vor mai adăuga încă 80 de posturi de la Poliţia Locală, şi în acest caz în jur de jumătate fiind ocupate.
14:40
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război # Digi24.ro
Banca centrală a Suediei (Sveriges Riksbank) a îndemnat cetățenii țării să păstreze acasă o rezervă de numerar pentru o săptămână — 1000 de coroane suedeze (aproximativ 110 dolari) de persoană, pentru ca, în caz de război, atac cibernetic sau criză, să poată cumpăra alimente, medicamente și articole de primă necesitate, relatează Bloomberg.
14:30
Nicușor Dan, despre racheta iraniană doborâtă de apărarea NATO din Turcia: „Suntem absolut protejați” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, întrebat care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare din România, în contextul în care apărarea NATO din Turcia a doborât ieri o rachetă iraniană, că „nu există motive de îngrijorare în acest moment”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.