Piața Victoriei. Ce rol are România pe scena internațională? Răspunde consilierul prezidențial Eugen Tomac

Două case au fost afectate în urma alunecărilor de teren iar alte cinci sunt în pericol din cauza instabilității solului. Alunecarea de teren de teren de pe strada Grădiște a fost semnalată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență încă din 2 martie și se produce, cel mai probabil, pe fondul precipitațiilor abundente din […]