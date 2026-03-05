Facem tot ce putem ca prețul la pompă să nu mai crească, a declarat ministrul Energiei: „În momentul de față lucrăm la cel puțin cinci scenarii de lucru” | AUDIO
Europa FM
„Facem tot ce putem ca prețul la pompă să nu mai crească…” – este mesajul transmis de ministrul Energiei. Bogdan Ivan spune că România nu se apropie de scenariul în care benzina ar ajunge la 10 lei pe litru, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit ministrului, creșterile de preț din România sunt de câteva […]
Se menține plafonarea prețului la gaze până în aprilie 2027. Ilie Bolojan: „România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz anul viitor” | AUDIO # Europa FM
Timp de un an, prețul gazului pentru consumatorii casnici nu va fi modificat. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care prețurile vor fi menținute neschimbate până în primăvara anului viitor. Premierul Ilie Bolojan: „Anul viitor, România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz” „Cel mai […]
Mark Rutte: Extinderea umbrelei nucleare franceze nu pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de NATO | AUDIO # Europa FM
Extinderea umbrelei nucleare a Franței nu reprezintă un motiv de îngrijorare în ceea ce privește angajamentul Statelor Unite față de NATO, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, întrebat de jurnaliștii de la Reuters. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că își va spori numărul focoaselor nucleare, iar opt țări europene vor participa la […]
„Soția să stea acasă și să asculte de soț” – este opinia a aproape o treime dintre bărbații din generația Z, potrivit unui studiu realizat în 29 de țări. Concluzia cercetătorilor: bărbații din generația Z tind să se conformeze idealurilor masculine rigide și se așteaptă ca femeile să adopte comportamente mai tradiționale. Cercetătorii de la […]
Facem tot ce putem ca prețul la pompă să nu mai crească, a declarat ministrul Energiei: „În momentul de față lucrăm la cel puțin cinci scenarii de lucru” | AUDIO # Europa FM
Bogdan Ivan, după aprobarea ordonanței care plafonează prețul gazelor pentru încă un an: „Oamenii nu trebuie să facă nimic. Este suficient să aștepte factura” | AUDIO # Europa FM
Guvernul a aprobat ordonanța care plafonează prețul gazelor pentru populație încă un an, până la 1 aprilie 2027. Astfel, prețul nu va depăși nivelul de 0,31 lei/kWh, cât este în prezent. Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, trebuie doar să aștepte să vină factura, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința de guvern. […]
Guvernul extinde lista medicamentelor compensate. Au fost introduse 33 de tratamente noi | AUDIO # Europa FM
Guvernul a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate. Au fost introduse 33 de tratamente noi, iar pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice. În sistemul public va fi introdus primul medicament radiofarmaceutic – Lutetium Vipivotide Tetraxetan, utilizat în tratamentul cancerului de prostată. Alte 14 medicamente noi vor fi incluse în Programul Național […]
Piața Victoriei. Ce rol are România pe scena internațională? Răspunde consilierul prezidențial Eugen Tomac # Europa FM
Lumea a ajuns un butoi cu pulbere. România este membru NATO, are un parteneriat strategic cu SUA, dar a primit o invitație politică de a intra sub umbrela nucleară a Franței. Este musai să alegem între Europa și America? Sau putem fi un partener loial pentru ambele blocuri politice? Desigur, există și scenariul în care […]
Reacția Oanei Țoiu, după ce Victor Ponta a acuzat-o că nu a permis ca fiica sa să urce în zborul de evacuare din Oman: „Am spus tuturor consulilor să respecte criteriile stabilite” | AUDIO # Europa FM
Fostul premier Victor Ponta o acuză pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că i-ar fi cerut consulului din Dubai să nu o lase pe fiica lui de 17 ani în avionul care va aduce în țară elevii din Vrancea și Piatra Neamț. De cealaltă parte, Oana Țoiu a precizat că zborul respectiv este organizat prin […]
Ungaria ridică gradul de alertă teroristă ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu | AUDIO # Europa FM
Ungaria ridică gradul de alertă teroristă ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Premierul Viktor Orban susține că războiul afectează direct situația de securitate a țării sale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul Viktor Orban spune că „Ungaria este în alertă!”. Celule teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate, susține primul ministru ungar, […]
Oana Țoiu: „S-au întors aproximativ 1.000 de cetățeni români prin mecanisme de repatriere asistată sau opțiuni individuale privind zborurile comerciale” | AUDIO # Europa FM
Câteva sute de persoane se mai află acum în Orientul Mijlociu, spune ministra de Externe, iar pentru acestea se analizează opțiunile de repatriere. Important este ca românii aflați acolo să-și anunțe prezența la consulate și să ia toate măsurile pentru a sta în siguranță, spune Oana Țoiu. Ministra de Externe, Oana Țoiu: S-au întors în […]
Reorganizarea Romsilva, aprobată de Guvern. România îndeplinește prin această reformă încă un jalon din PNRR | AUDIO # Europa FM
Reforma Romsilva – aprobată de Guvern! Numărul directorilor va scădea de la 41 la 19, iar din organigramă vor fi eliminate locurile de muncă inutile sau inventate – precum operator de xerox. Prin aceste modificări se vor face economii de aproximativ 20 de milioane de lei lunar. România îndeplinește prin această reformă încă un jalon […]
Poliția Prahova face percheziții în patru județe într-un dosar de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân. Ancheta vizează contracte încheiate în perioada 2025–2026 între adăposturile private | VIDEO # Europa FM
Poliția Prahova face percheziții în patru județe într-un dosar de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân. Autoritățile investighează și posibile fraude financiare comise de adăposturi și firme implicate în contracte cu primării. âPerchezițiile au loc la sediile mai multor primării din Prahova, dar și la adăposturi private de animale din orașul Boldești Scăieni, într-un dosar […]
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață. Este o majorare, în medie, de 9 bani pe litru. Ieri, prețurile în benzinării crescuseră cu 15 bani. Preţul motorinei la pompă România este peste nivelul preţului corect de piaţă cu aproximativ 10 bani pe litru, semnalează Asociaţia Energia Inteligentă. În benzinăriile din București, un litru de […]
România, invitată să intre sub umbrela nucleară a Franței. CSAT ar urma să analizeze propunerea. Deputat PNL: Trebuie să rămânem alături de aliații strategici | AUDIO # Europa FM
România, invitată să intre sub umbrela nucleară a Franței. Consiliul Suprem de Apărare a Țării ar urma să analizeze propunerea, au anunțat guvernanții. Cu trimiteri către Divinitate și solicitări de convocare a unui referendum, așa a fost primită vestea în Parlament. Deputata neafiliată Mariana Vârgă cere ca Parlamentul să fie consultat și să fie convocată […]
Guvernul a adoptat o ordonanță prin care pasează responsabilitatea interzicerii sălilor de jocuri de noroc către primării. Mai multe orașe din țară au anunțat deja că vor vota, în consiliile locale, diverse interdicții. Altele doar pun în dezbatere această măsură. La nivel general, însă, majoritatea primăriilor din orașe nu au luat nicio atitudine, iar ideea […]
Cercetătorii din Buzău încearcă să prelungească perioada de germinare a semințelor florii de colț până la 100 de ani | AUDIO # Europa FM
Cercetătorii din Buzău au început o serie de studii pentru a păstra semințele florii de colț până la 100 de ani. Este o plantă rară, ocrotită prin lege și declarată monument al naturii, iar astăzi, în România, este marcată Ziua Florii de Colț. Specie pe cale de dispariție, floarea de colț este întâlnită pe crestele […]
Italia intenționează să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, după atacurile iraniene. Giorgia Meloni: „Zeci de mii de italieni locuiesc în regiune” | AUDIO # Europa FM
Italia vrea să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, în urma atacurilor iraniene. Anunțul vine chiar de la premierul italian Giorgia Meloni. Între timp, Casa Albă transmite că Spania a acceptat să coopereze militar cu armata americană. Afirmația a fost contrazisă însă de șeful diplomației spaniole, care a negat că Madridul va coopera […]
Presiuni și amenințări din partea conducerii Muzeului George Enescu asupra jurnalistei care a semnalat condițiile precare în care erau ținute manuscrisele compozitorului | AUDIO # Europa FM
Amenințări și presiuni din partea conducerii Muzeului George Enescu la adresa jurnalistei care a dezvăluit recent că manuscrisele compozitorului George Enescu sunt ținute în condiții precare, în containere în care se infiltrează apa. Directoarea Muzeului și o avocată a Ministerului Culturii au făcut presiuni asupra jurnalistei Alexandra Tănăsescu pentru a-și dezvălui sursele și au amenințat-o […]
Grupul de elevi din Vrancea, blocat în Dubai, urmează să ajungă în România. Aceștia se îndreaptă către Oman, de unde vor fi preluați de o aeronavă | AUDIO # Europa FM
Grupul de elevi din Vrancea, blocat în Dubai din cauza tensiunilor militare din regiune, este în aceste momente în drum spre casă. Deși Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis încă oficial detaliile logistice, părinții copiilor țin legătura permanent cu aceștia. Grupul este într-un autocar care se îndreaptă spre Oman, de unde elevii vor fi preluați […]
Președintele Nicușor Dan: „Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Este vorba de un regim care și-a terorizat propriul popor” # Europa FM
România este sub umbrela nucleară a NATO, transmite președintele Nicușor Dan. Șeful statului se află în vizită în Polonia, unde a avut discuții cu omologul său, Karol Nawrocki. Întrebat de jurnaliști cum va răspunde România invitației Franței de a extinde protecția sa nucleară și pentru alte state europene, Nicușor Dan a subliniat că țara noastră […]
Armata iraniană dezminte orice atac cu drone asupra Azerbaidjanului. Președintele azer: „Un act terorist a fost comis împotriva împotriva statului” # Europa FM
Președintele azer Ilham Aliyev a acuzat Iranul de un „act terorist” prin lansarea de drone asupra Republicii Autonome Nakhchivan. Acesta a precizat că forțele armate ale Azerbaidjanului au fost plasate în alertă maximă și că sunt în curs demersuri diplomatice, inclusiv convocarea ambasadorului Iranului. Armata iraniană a negat orice implicare în incident. Update 15:00 Președintele […]
Fosta conducere a Operei din Timișoara, condamnată la închisoare cu suspendare. Fostul manager și fostul director general au fost acuzați de fapte de corupție | AUDIO # Europa FM
Cristian Rudic, fostul manager si Nova Bataniat, fostul director general adjunct au incheiat acorduri de recunoastere dupa ce au fost acuzati de procurorii DNA Timisoara de savarsirea unor infractiuni de coruptie. Foștii directori ai Operei Române au acceptat acordul de recunoașterea a vinovăției în urma anchetei procurilor anticorupție din Timișoara. Rudic și Bataniat au fost […]
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, în Austria. Piesa „Choke Me” a câștigat selecția națională | AUDIO # Europa FM
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, în Austria. Artista în vârstă de 22 de ani a câștigat selecția națională cu piesa „Choke Me”. Alexandra Căpitănescu a câștigat finala selecției naționale Eurovision cu 82 de puncte, urmată de trupa HVNDS (69 de puncte) și Alejandro Zandes & Emil Rengle (cu 66 de puncte). „Piesa […]
DEȘTEPTAREA: Un elev din Italia a pulverizat spray iritant în școală ca să scape de un test # Europa FM
Un elev dintr-o școală din Italia a recurs la un gest extrem pentru a evita susținerea unui test: a pulverizat un spray iritant pe holurile instituției. Substanța a provocat stări de rău, dificultăți respiratorii și iritații oculare pentru zeci de elevi, fiind nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale și de evacuarea clădirii. Mai […]
Șeful DSU, Raed Arafat: În ceea ce privește prevenirea unui accident nuclear, avem încă vulnerabilități care trebuie remediate | VIDEO # Europa FM
4 martie este o dată care, pentru România, semnifică mai mult decât o zi din calendar. Pe 4 martie 1977, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a țării a ucis peste 1.500 de oameni, a rănit mii și a pus în genunchi orașe întregi. A fost un moment în care am descoperit, brutal, cât […]
4 martie 2026
Șeful Pentagonului anunță că un submarin american a lovit o navă iraniană în Oceanul Indian: „Este pentru prima dată după al Doilea Război Mondial când s-a folosit o torpilă” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite anunță că au lovit în Oceanul Indian o navă iraniană. Aceasta a fost scufundată de o torpilă, anunță șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Oficialul american nu a precizat despre ce navă este vorba. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: „Luptăm ca să câștigăm” „Ieri, în Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război […]
Liderii coaliției au decis ca proiectul de buget pentru 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare | AUDIO # Europa FM
Liderii coaliției de guvernare au decis ca proiectul de buget pentru 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după – spun surse liberale citate de PRO TV. Mai trebuie finalizate discuțiile tehnice, apoi proiectul să treacă de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social. Social-democrații sunt însă nemulțumiți și îl acuză pe prim-ministrul […]
Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care stabilește cadrul juridic pentru înființarea Serviciului Național de Comunicare Electronică | AUDIO # Europa FM
Se înființează Serviciul Național de Comunicare Electronică. Va fi o platformă digitală integrată care va asigura comunicările electronice oficiale între entitățile publice, precum și între acestea și persoanele fizice sau juridice. Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care reglementează cadrul juridic pentru organizarea, funcționarea și administrarea Serviciului. Vasile-Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații: „Va […]
Tribunalul București admite cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA | AUDIO # Europa FM
Tribunalul București admite, în principiu, cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA. Omul de afaceri, fondator al grupului Intact, fusese condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare, dintre care a executat aproape trei ani. Dosarul privind privatizarea fostului Institut de Cercetări Alimentare este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de corupție din […]
Cum văd românii posibilitatea ca România să intre sub umbrela nucleară a Franței: „Este o temă care ar trebui dezbătută de întreaga societate” | AUDIO # Europa FM
România ar putea intra sub umbrela nucleară a Franței. Președintele Emmanuel Macron a lansat această invitație pentru mai multe state europene, oferind protecție și elemente de descurajare. Concret, propunerea ar însemna ca Franța să trimită în România avioane Rafale dotate cu armament nuclear. Cum văd românii această propunere? „E trist că omenirea nu a învățat […]
Negocierile dintre conducerea Complexului Energetic Oltenia și sindicaliști au eșuat. Jumătate dintre angajați vor continua protestele | AUDIO # Europa FM
Negocierile dintre conducerea Complexului Energetic Oltenia și sindicaliști au eșuat. Reprezentanții acestora au decis că jumătate dintre angajați vor continua protestele, iar cealaltă jumătate va asigura munca în cariere. Aproape 2.000 de angajați ar urma să fie dați afară, mai exact să nu li se prelungească contractele de muncă, care expiră la sfârșitul acestei luni. […]
Ce poate face statul român pentru românii aflați în zonele afectate de conflict. Pot fi organizate zboruri de repatriere asistată și de evacuare, transmite purtătorul de cuvânt al MAE | AUDIO # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile pentru cetățenii români aflați în număr semnificativ în Orientul Mijlociu. Mii de români solicită asistență pentru părăsirea teritoriului. Posibilitățile sunt încă reduse, având în vedere că spațiul aerian din zonă este închis, iar situația de securitate s-a deteriorat. Ce poate face, însă, în aceste condiții, statul român pentru cetățenii săi? […]
Gorj: Peste 200 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia protestează la Târgu Jiu, după ce au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele | AUDIO # Europa FM
Peste 200 de salariați din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează, la această oră, în fața companiei, la Târgu Jiu. Sunt angajați care au contracte de muncă pe perioadă determinată, iar luna aceasta urmează să expire. Conflictul de muncă a izbucnit în momentul în care au fost anunțați că nu li se vor prelungi contractele. Salariații […]
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus mai multor țări europene extinderea umbrelei nucleare, chiar cu elemente de descurajare pe teritoriul acestora. Potrivit ministrului de Externe, Oana Țoiu, și România a primit această propunere, care va fi analizată pe masa CSAT. Tehnic, propunerea ar însemna ca Franța să trimită în România avioane Rafale dotate cu armament […]
Premierul Spaniei respinge cerința lui Donald Trump de a se alătura războiului americano-israelian: „Spunem nu încălcării dreptului internațional” | AUDIO # Europa FM
Premierul Spaniei ripostează în fața amenințărilor președintelui american de a întrerupe relațiile comerciale și spune „nu războiului”. Pedro Sánchez a respins cu fermitate cerința lui Donald Trump de a se alătura războiului americano-israelian și a declarat că nu va lăsa Statele Unite să folosească bazele militare spaniole, pentru că „ar încălca dreptul internațional”. Premierul Spaniei, […]
Cresc ratele la credite. BNR a anunțat majorarea indicelui ROBOR la trei luni. Mugur Isărescu: „Mergem pe o gheață destul de subțire, dar sperăm să reușim” | AUDIO # Europa FM
Cresc ratele către bănci. Astăzi, indicele ROBOR la trei luni a înregistrat un avans important: a crescut de la 5,76% la 5,94%. Se întâmplă în timp ce populația, exasperată de dobânzile uriașe, aștepta o scădere treptată a ratelor anul acesta. Noul context internațional schimbă, însă, traiectoria. Cel puțin temporar. Banca Națională a atras atenția: noul […]
Comunitatea Declic organizează, vineri, un protest la Palatul Cotroceni, împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete | AUDIO # Europa FM
Numirile controversate pentru șefia parchetelor: Comunitatea Declic va organiza, vineri, un protest în fața Palatului Cotroceni. Nume controversate există și în cazul celor propuși pentru funcțiile de adjuncți la DIICOT. Este cazul lui Gill Julien Grigore-Iacobici. Potrivit Hotnews, soacra acestuia este una dintre cele mai bogate primărițe din țară. Gill Julien Grigore-Iacobici este procuror în […]
Amintirile arădenilor despre cutremurul din 1977: „Mi-a rămas imaginea că ne-am dus către stradă cu tot blocul” | AUDIO # Europa FM
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Peste 1.500 de oameni din țară au murit și alți peste 11.300 au fost răniți în urma seismului de 7,2 pe scara Richter, care a durat mai puțin de un minut. Aproape 33.000 de locuințe au fost avariate sau distruse în întreaga țară. „Se mișcau […]
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterana. Emmanuel Macron vrea să formeze o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale” | AUDIO # Europa FM
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterană, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Acesta a declarat, într-un discurs către națiune, că Iran poartă principala responsabilitate pentru războiul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Élysée vrea să formeze o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale”. Președintele Emmanuel Macron: „Am dat […]
O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta către Turcia, a fost neutralizată de apărarea aeriană a NATO, anunță Ministerul Apărării de la Ankara. Prima reacție din partea Alianţei Nord-Atlantice # Europa FM
O rachetă balistică lansată din Iran și detectată îndreptându-se spre spațiul aerian turc, după ce a traversat spațiul aerian irakian și sirian, a fost neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei, transmite Ministerul Apărării Naționale din Turcia printr-un comunicat. NATO a reacționat imediat, condamnând acțiunea la […]
Formațiunea de centru-dreapta Tisza, înaintea partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orbán, în sondaje pentru alegerile parlamentare din Ungaria | AUDIO # Europa FM
Sondaje înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Formațiunea de centru-dreapta Tisza este plasată înaintea partidului Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán. Scrutinul are loc pe 12 aprilie. Și extrema dreaptă, prin partidul „Patria Noastră”, este în creștere – pare că ar depăși pragul pentru intrarea în Legislativ. Un prim sondaj, publicat marți seară, arată că […]
Piața Victoriei. Invitat este Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență # Europa FM
Astăzi este 4 martie, o dată care, pentru România, nu este niciodată doar o zi din calendar. Pe 4 martie 1977, cel mai devastator cutremur din istoria recentă a țării a ucis peste 1.500 de oameni, a rănit mii și a pus în genunchi orașe întregi. A fost un moment în care am descoperit, brutal, […]
Cea mai mare pictură realizată de Salvador Dalí va fi scoasă la licitație la Paris. Are 19 metri lățime și 30 de metri lungime | AUDIO # Europa FM
Cea mai mare pictură realizată de Salvador Dalí va fi scoasă la licitație la Paris. Are 19 metri lățime și 30 de metri lungime și se estimează că va fi vândută la un preț cuprins între 236.000 și 350.000 de dolari. Este vorba despre un decor format din 13 panouri și patru pânze, creat de […]
Patru zboruri care îi aduc pe români în țară din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt programate să ajungă astăzi la București | AUDIO # Europa FM
Patru zboruri care îi vor aduce pe români în țară din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt programate astăzi să ajungă la București. Două din Emiratele Arabe Unite, mai exact de la Dubai, și două din Israel. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a confirmat că unul dintre zborurile din Israel a […]
Două case au fost afectate în urma alunecărilor de teren iar alte cinci sunt în pericol din cauza instabilității solului. Alunecarea de teren de teren de pe strada Grădiște a fost semnalată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență încă din 2 martie și se produce, cel mai probabil, pe fondul precipitațiilor abundente din […]
Sute de pești morți în râul Bistrița. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au recoltat probe | AUDIO # Europa FM
Mortalitate piscicolă semnalată în aval de Barajul Reconstrucția, din Piatra-Neamț. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au recoltat probe din peștii morți, care vor fi analizate la laboratorul din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală București. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 care semnala sute de puieți de babușcă morți în râul Bistrița, într-o zonă […]
DEȘTEPTAREA: Criza parcărilor din România. Topul orașelor cu cele mai mari tarife și cele mai puține locuri de parcare # Europa FM
Criza parcărilor din marile orașe: tarife tot mai mari, locuri tot mai puține. Discutăm despre raportul Vegacomp Consulting, orașele cu cele mai scumpe parcări și strategiile primăriilor pentru gestionarea traficului.
Campanie naţională de promovare a vaccinării în perioada martie-aprilie. Părinţii vor fi încurajați să își imunizeze copiii pentru a preveni infectarea cu boli grave | AUDIO # Europa FM
Vaccinarea copiilor previne infectarea cu boli grave ce pot duce la complicaţii severe, dizabilităţi sau chiar deces, transmite Institutul Naţional de Sănătate Publică. Campania “Copil vaccinat = copil protejat” se va desfășura în perioada martie-aprilie la nivel național. Se vor organiza ateliere de lucru pentru părinţi, workshopuri pentru profesionişti din sistemul educaţional şi de […]
Donald Trump a criticat anumite state europene pentru felul în care au acționat în cazul conflictului din Iran: Au reacționat groaznic. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania | AUDIO # Europa FM
Noi declarații ale președintelui american, Donald Trump. Acesta a criticat anumite state europene – printre care Spania și Marea Britanie – pentru felul în care au reacționat în cazul conflictului din Iran. Trump chiar a anunțat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania, pentru că nu a fost de acord să fie folosite bazele sale […]
Ce spune ministrul Radu Miruță după ce nivelul de securitate la Deveselu a fost crescut: „Nu este ceva ieșit din comun” | AUDIO # Europa FM
Armata americană a ridicat nivelul de securitate la Baza Militară de la Deveselu – OLT – la starea „BRAVO”, în condițiile războiului din Orientul Mijlociu. Acolo se află sistemul american de apărare antirachetă, parte a scutului antirachetă al NATO din Europa. „Nu este ceva ieșit din comun”, a declarat ministrul Apărării la Adevărul Live. Este […]
