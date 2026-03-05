Nu se mai oprește. Prețul petrolului urcă și joi. Toți ochii, ațintiți pe carburant

14:50

Banii economisiți de români la pilonul 2 de pensii private au avut un randament record în anul 2025. Sumele acumulate au depășit 200 de miliarde de lei, iar un român care câștigă salariul mediu are 55.600 de lei la pilonul 2, o sumă dublă față de acum 3 ani.