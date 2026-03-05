Reacția președintelui în scandalul fiicei lui Ponta

21:40

Vezi cum își apără Daciana Sârbu fata care nu ar fi avut voie să zboare într-un avion din Oman spre România, din cauza ministrului Țoiu, după cum afirmă fostul său soț, Victor Ponta. The post Daciana Sârbu își apără fata pe care o are cu Ponta: Dacă era privilegiată, pleca de sâmbătă appeared first on Cotidianul RO.