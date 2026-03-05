Viitorul crossover Dacia se va numi Dacia Striker şi NU va fi fabricat în România
Gadget.ro, 5 martie 2026 20:40
Pe 10 martie 2026, adică peste doar câteva zile, Dacia va prezenta oficial design-ul viitorului său crossover, model pe care îl vom putea cunoaşte sub numele de Dacia Striker. Conform companiei, Striker este un nume puternic, uşor recognoscibil prin terminaţia „ER”, semnătură consacrată a gamei (asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în […] The post Viitorul crossover Dacia se va numi Dacia Striker şi NU va fi fabricat în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
• • •
Alte ştiri de Gadget.ro
Acum 30 minute
21:00
TCL a lansat oficial două tablete, cât şi noi soluţii hardware bazate pe tehnologiile 5G şi Wi-Fi 7 # Gadget.ro
TCL a fost prezentă în cadrul MWC Barcelona 2026, unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie din lume. Compania chineză a lansat aici mai multe produse, unele pe care le vom prezenta pe scurt în cele ce urmează. Un gadget interesant este TCL Note A1 NXTPAPER, prima tabletă e-note NXTPAPER din portofoliul TCL. Aceasta […] The post TCL a lansat oficial două tablete, cât şi noi soluţii hardware bazate pe tehnologiile 5G şi Wi-Fi 7 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum o oră
20:40
Pe 10 martie 2026, adică peste doar câteva zile, Dacia va prezenta oficial design-ul viitorului său crossover, model pe care îl vom putea cunoaşte sub numele de Dacia Striker. Conform companiei, Striker este un nume puternic, uşor recognoscibil prin terminaţia „ER”, semnătură consacrată a gamei (asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în […] The post Viitorul crossover Dacia se va numi Dacia Striker şi NU va fi fabricat în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 12 ore
12:40
Oferte la key-urile de activare pentru Windows și Office la prețuri din ce în ce mai atractive – 12.25 euro pentru Windows 11 și 30.25 euro pentru Office 2021 Professional # Gadget.ro
GoDeal24 a adus mai multe oferte de Ziua Internațională a Femeii, iar Windows 11 și Office 2021 sunt la unele dintre cele mai bune prețuri de până acum. Puteți achiziționa un pachet cu Windows 11 + Office 2021 Pro la aprox. 42 euro. Sunt o sumă de iterații pentru Office 2021: Și Windows îl descoperiți […] The post Oferte la key-urile de activare pentru Windows și Office la prețuri din ce în ce mai atractive – 12.25 euro pentru Windows 11 și 30.25 euro pentru Office 2021 Professional appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 24 ore
22:50
I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini ce smartphone şi-ar cumpăra azi, dacă ar avea un buget de 2500 lei (ambele au ales exemplare de la acelaşi producător) # Gadget.ro
Am revenit cu un nou articol „I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini…”, unele prin intermediul cărora aflăm ce păreri au cele două AI-uri despre diverse subiecte de interes general. De data aceasta i-am întrebat ce smartphone şi-ar cumpăra dacă ar avea un buget de 2500 lei. Am zis că această sumă este nici […] The post I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini ce smartphone şi-ar cumpăra azi, dacă ar avea un buget de 2500 lei (ambele au ales exemplare de la acelaşi producător) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:10
Un nou canal tv în format 4K a fost lansat oficial în România (disponibilitatea sa este momentan limitată) # Gadget.ro
Televizoarele cu ecran 4K au devenit foarte accesibile, preţurile pornind astăzi de pe la câteva sute de lei (în anumite campanii promoţionale putem cumpăra un astfel de gadget de pe la 750 – 800 lei). Deşi rezoluţia 4K a devenit oarecum un standard, canalele de televiziune care transmit în acest format sunt foarte puţine în […] The post Un nou canal tv în format 4K a fost lansat oficial în România (disponibilitatea sa este momentan limitată) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
HMD Global va implementa inteligenţa artificială pe telefoane clasice cu butoane (feature phone-uri) # Gadget.ro
Nu ştiu dacă vă mai aduceţi aminte de compania finlandeză HMD Global, cea care a generat ceva hype în urmă cu câţiva ani prin relansarea brandului Nokia. O vorbă românească spune că cu o floare nu se face primăvară, aşa că în prezent HMD Global a căzut într-un con de umbră, această rezistând încă doar […] The post HMD Global va implementa inteligenţa artificială pe telefoane clasice cu butoane (feature phone-uri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ieri
21:00
Cât ar putea costa smartphone-urile Samsung Galaxy A37 şi A57 în Europa (estimare de preţ şi pentru România)? # Gadget.ro
Samsung va lansa în curând două dintre cele mai aşteptate smartphone-uri din 2026, modelele mid-range Samsung Galaxy A37 şi A57. Telefoanele Samsung Galaxy A3x şi A5x generează anual vânzări de milioane, poate chiar zeci de milioane de unităţi, acestea venind în general cu un raport calitate – preţ destul de echilibrat. Conform celor mai recente […] The post Cât ar putea costa smartphone-urile Samsung Galaxy A37 şi A57 în Europa (estimare de preţ şi pentru România)? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Digi Mobil rămâne una dintre cele mai populare reţele telecom din România, una care într-un viitor nu foarte îndepărtat are şansa istorică de a deveni primul operator din ţara după numărul de clienţi (am detaliat aici). Digi Mobil şi-a îmbogăţit recent oferta de smartphone-uri cu zece noi modele astfel: Samsung Galaxy S26; Samsung Galaxy S26 […] The post Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu 10 noi modele (martie 2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabilă în perioada 04.03 – 10.03.2026 este dedicată începutului de primăvară, astfel că cei interesaţi vor putea găsi numeroase produse dedicate curăţeniei specifice perioadei, cât şi unelte şi ustensile […] The post 5 gadgets de la Kaufland (04.03 – 10.03.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Grupul SAIC vrea ca până în 2027 să înceapă producţia primului model MG în Europa şi caută un loc unde să îşi ridice fabrica (pe lista scurtă sunt 5 ţări) # Gadget.ro
Începând cu 31 octombrie 2024, Uniunea Europeană a mărit taxele vamale pentru toate maşinile electrice fabricate în China. Conform datelor existente, aceste taxe se aplică diferenţiat astfel: La procentele de mai sus se aplică şi taxa vamală standard de 10%. Pentru a scăpa de aceste costuri împovărătoare, producătorii chinezi caută să producă parte dintre modele […] The post Grupul SAIC vrea ca până în 2027 să înceapă producţia primului model MG în Europa şi caută un loc unde să îşi ridice fabrica (pe lista scurtă sunt 5 ţări) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
În urmă cu doar câteva ore, mărul muşcat a lansat oficial noul smartphone iPhone 17e. Acesta este cel mai accesibil telefon al seriei iPhone 17 şi se prezintă drept urmaş al modelului iPhone 16e. Şi dacă tot am adus aminte de iPhone 16e, aflaţi că nu avem diferenţe foarte mari între acesta şi noul model. […] The post iPhone 17e – detalii oficiale, imagini şi preţ appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:10
Care sunt şansele ca platformele de streaming video HBO Max şi SkyShowtime să fuzioneze pe piaţa din România? # Gadget.ro
Într-un articol anterior am aflat că studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming video HBO Max au fost cumpărate recent de către Paramount Skydance pentru fabuloasa sumă de 110 miliarde de dolari (deşi tranzacţia mai are nevoie de aprobarea autorităţilor de reglementare, aceasta pare o simplă formalitate, în contextul în care Donald Trump este de […] The post Care sunt şansele ca platformele de streaming video HBO Max şi SkyShowtime să fuzioneze pe piaţa din România? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:30
Abonamentul YouTube Premium Lite devine mai interesant în România (ce funcţii noi sunt oferite la acelaşi preţ de 17 lei / lună?) # Gadget.ro
În toamna anului trecut se lansa oficial şi în România abonamentul YouTube Premium Lite. La acel moment aflam că abonamentul costă 17 lei / lună, sumă pentru care primeam mai puţine reclame şi cam atât. Încă de atunci părea destul de clar că YouTube Premium Lite în această formă nu avea cum să atragă noi […] The post Abonamentul YouTube Premium Lite devine mai interesant în România (ce funcţii noi sunt oferite la acelaşi preţ de 17 lei / lună?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
2 martie 2026
17:20
Xiaomi 17 şi 17 Ultra au fost lansate oficial în Europa (iată ce preţuri au în România şi ce oferte avem în etapa de precomandă) # Gadget.ro
Xiaomi 17 şi 17 Ultra nu sunt smarthpone-uri noi, ele fiind lansate oficial în China încă de anul trecut (am detaliat şi noi cele două prezentări în articole dedicate aici şi aici). Producătorul chinez a adus în sfârşit pe canal oficial cele două device-uri şi în Europa, ele fiind anunţate cu fast în cadrul unui […] The post Xiaomi 17 şi 17 Ultra au fost lansate oficial în Europa (iată ce preţuri au în România şi ce oferte avem în etapa de precomandă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:40
Netflix nu mai cumpără studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max, după ce Paramount Skydance a oferit o sumă mult mai mare (110 miliarde de dolari vs „doar” 82.7 miliarde de dolari) # Gadget.ro
În decembrie anul trecut aflam că Netflix va cumpăra studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max pentru suma de 82.7 miliarde de dolari. La acel moment se spunea inclusiv că consiliile de administraţie a celor două companii au aprobat înţelegerea, iar totul este ca şi rezolvat. Doar că evoluţia ulterioară a dovedit că […] The post Netflix nu mai cumpără studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max, după ce Paramount Skydance a oferit o sumă mult mai mare (110 miliarde de dolari vs „doar” 82.7 miliarde de dolari) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
Piaţa auto de maşini noi din România începe greu anul, vânzările din primele două luni fiind cu aproape 30% mai mici vs 2025 (surprizele plăcute sunt BYD şi Chery, iar Dacia stă rău de tot) # Gadget.ro
A trecut şi a doua lună a anului (zboară timpul ceva de speriat), astfel că cei de la DGPCI au publicat datele oficiale la nivel de înmatriculări şi pentru luna februarie. Conform acestora, în februarie 2026 au fost înmatriculate 8965 unităţi, cu 24.35% mai puţin decât în februarie 2024. Cumulate cu cifrele din ianuarie 2026, […] The post Piaţa auto de maşini noi din România începe greu anul, vânzările din primele două luni fiind cu aproape 30% mai mici vs 2025 (surprizele plăcute sunt BYD şi Chery, iar Dacia stă rău de tot) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
2025 a fost un an excelent pentru DIGI, compania atrăgând peste 4.3 milioane de clienţi noi (cea mai mare creştere anuală din istorie) # Gadget.ro
Strategia DIGI pare a funcţiona din ce în ce mai bine, compania anunţând rezultate excelente pentru anul 2025, unele chiar record pe anumite segmente. DIGI a realizat la nivel de grup venituri consolidate de 2.221 de milioane de euro, în creștere cu 15% față de anul anterior. EBITDA ajustată a crescut cu 1% comparativ cu […] The post 2025 a fost un an excelent pentru DIGI, compania atrăgând peste 4.3 milioane de clienţi noi (cea mai mare creştere anuală din istorie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Săptămâna începe în forţă pe piaţa telecom din România, doi mari operatori din ţara noastră, Orange şi Vodafone, anunţând simultan testarea conectivităţii prin satelit. Cei de la Orange România ne-au informat că Orange Group a semnat un acord cu AST SpaceMobile şi Satellite Connect Europe, ce presupune colaborarea pe conectivitatea prin satelit de tip D2D […] The post Orange şi Vodafone anunţă simultan testarea conectivităţii prin satelit în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Gata vacanţa, după aproape 24 de ore de la plecare, am ajuns acasă, chiar dacă zborul a trecut pe lângă Iran # Gadget.ro
Săptămâna ce tocmai a trecut am lipsit de pe site, deoarece am fost în vacanţă cu familia, iar zborul de întoarcere de ieri (1 martie) a fost încărcat cu destul de multe emoţii. Pentru că l-am luat şi pe cel mic cu noi, am decis să luăm un zbor charter direct Bucureşti – Phuket, în […] The post Gata vacanţa, după aproape 24 de ore de la plecare, am ajuns acasă, chiar dacă zborul a trecut pe lângă Iran appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Stick memorie USB Kingston IronKey Keypad 200 de 16GB – review (Criptare și securitate duse la un alt nivel!) # Gadget.ro
Nu cred să existe cineva care să aibă orice fel de computer și să nu aibă lângă el un fel de memorie externă. Da, cloud-ul este deja matur și răspunde mai tuturor nevoilor de stocare și acces de la distanță, însă o memorie fizică externă se dovedește extrem de necesară. Și sunt multe, foarte multe […] The post Stick memorie USB Kingston IronKey Keypad 200 de 16GB – review (Criptare și securitate duse la un alt nivel!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
1 martie 2026
22:20
Honor a prezentat unul dintre cele mai bune smartphone-uri pliabile pe format Fold din ce s-a lansat până acum. Include cel mai avansat procesor din universul Android în 2026, dar și o baterie de smartphone convențional – 6660 mAh cu încărcare pe fir la 80W. Mai multe detalii descoperiți în tabelul comparativ ce reunește specificațiile […] The post Honor Magic V6 sau cum arată cel mai avansat smartphone pliabil la început de 2026 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:50
Sunt multe produse interesante non-alimentare în catalogul LIDL ce va deveni activ de mâine dis-de-dimineață la nivel național. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat digital măsurare adâncime / înclinație Cred că este prima dată când descopăr în oferta lor un aparat digital de măsurare pentru adâncime / încinație. Sunt incluse și bateriile, iar mai sus […] The post 5 gadgets de la LIDL (2.03 – 8.03.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:20
Piața de tablete a crescut în 2025 cu 10%, iar Huawei s-a aflat pe locul al 4-lea cu peste 3 milioane unități livrate în ultimul trimestru din anul trecut, o creștere față de aceeași perioadă din 2024 de aprox. 15%. Ca idee, a reușit să depășească Xiaomi… Mi se pare un rezultat foarte bun pentru […] The post Huawei MatePad 11.5 S 2026 – review appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 februarie 2026
22:30
TOP 10: Oferte eMAG din 28.02.26 (televizor QLED Philips pe diagonala de 189 cm și cu garanție pe 5 ani, cel mai ieftin monitor de 27 inci cu panel Mini LED și NVIDIA G-Sync, laptop de gaming Lenovo cu grafică de top etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un…, aparat de aer condiționat ce include o tehnologie denumită Gent-Wind ce promite să livreze un flux de aer ce nu deranjează. Are parte și de un feedback excelent – 4.79 / 5 din 86 de review-uri, dar și o reducere atractivă. 1. Laptop gaming […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 28.02.26 (televizor QLED Philips pe diagonala de 189 cm și cu garanție pe 5 ani, cel mai ieftin monitor de 27 inci cu panel Mini LED și NVIDIA G-Sync, laptop de gaming Lenovo cu grafică de top etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:00
Aspirator vertical Dreame R20 Ultra VRV57F – review (Fără cabluri care să te încurce, cu autonomie rezonabilă și putere ridicată) # Gadget.ro
Cu un produs Dreame m-am întâlnit ultima dată chiar înainte de Black Friday 2025, așa că nu a trecut prea mult timp până ce am revenit în prim-plan cu un alt aspirator de la aceeași companie. De data aceasta nu mai este un de tip robot, ci unul vertical, fără cablu. Dreame R20 Ultra VRV57F […] The post Aspirator vertical Dreame R20 Ultra VRV57F – review (Fără cabluri care să te încurce, cu autonomie rezonabilă și putere ridicată) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
27 februarie 2026
21:00
Monitor gaming ViewSonic VX27G1-2K – review (Cât de performant poate fi un ecran IPS de 27 inch, 2K @ 180 Hz la un preț accesibil?) # Gadget.ro
Revin către voi cu un nou review pentru monitor de la ViewSonic, unul de gaming din segmentul de buget, deci care se poate dovedi potrivit pentru o mulțime de utilizatori. Aș vrea să atrag atenția încă de la început despre faptul că atunci când ai un buget considerabil din care să-ți alegi un nou monitor […] The post Monitor gaming ViewSonic VX27G1-2K – review (Cât de performant poate fi un ecran IPS de 27 inch, 2K @ 180 Hz la un preț accesibil?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:40
Galaxy Buds4 și Galaxy Buds4 Pro sau cum se prezintă noua generație a căștilor True Wireless Stereo de la Samsung și cât costă la precomandă # Gadget.ro
Cu ocazia evenimentului de prezentare în cadrul căruia am luat un prim contact cu Samsung Galaxy S26 Ultra, dar și cu Galaxy S26+ și S26, am avut ocazia de a vedea cum se prezintă și noua generație a căștilor de tip TWS. Este vorba despre Samsung Galaxy Buds4 și Buds4 Pro, iar eu am fost […] The post Galaxy Buds4 și Galaxy Buds4 Pro sau cum se prezintă noua generație a căștilor True Wireless Stereo de la Samsung și cât costă la precomandă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:00
ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) – preview (O colaborare din care a ieșit un laptop unic!) # Gadget.ro
În urmă cu doar puțin timp v-am spus că ASUS a lansat mai multe laptopuri în România, iar unul dintre cele mai interesante l-am și prezentat pe scurt. Numai că, la doar o zi după evenimentul la care l-am văzut pe ASUS ProArt GoPro Edition (PX13), am avut ocazia de a petrece câteva zeci de […] The post ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) – preview (O colaborare din care a ieșit un laptop unic!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:20
Tastatură wireless cu panou solar Logitech Signature Slim Solar+ – review (Adio grija bateriilor!) # Gadget.ro
Am mai spus de câteva ori, de fapt cam de fiecare dată când am mai prezentat câte un produs Logitech, că tastatura mea de zi cu zi este una MX Keys Mini, pe care o folosesc intens de puțin peste 4 ani. Am mai testat și alte tastaturi de la același producător în ultimul timp, […] The post Tastatură wireless cu panou solar Logitech Signature Slim Solar+ – review (Adio grija bateriilor!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
26 februarie 2026
22:30
ASUS a lansat în România două laptopuri cu adevărat speciale – ProArt GoPro Edition (PX13) și Zenbook DUO 2026 (UX8407) # Gadget.ro
ASUS a organizat zilele trecute un eveniment local de prezentare pentru câteva laptopuri, iar dintre toate două mi-au atras cel mai tare atenția. Unul este realizat în colaborare cu GoPro, celălalt reprezintă ultima evoluție Zenbook DUO, care într-adevăr este cu mult mai atractiv, fiind îmbunătățite multiple aspecte care chiar contează pentru un astfel de format. […] The post ASUS a lansat în România două laptopuri cu adevărat speciale – ProArt GoPro Edition (PX13) și Zenbook DUO 2026 (UX8407) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Îmi amintesc că acum 10 – 12 ani era așa o mare frenezie pe partea de imprimante 3D. Timpul a trecut, prețurile a coborât, iar revoluția așteptată mi se pare că nu s-a produs. Am câțiva prieteni ce au o astfel de imprimantă 3D. Le folosesc în mod ocazional și uneori prind și proiecte pe […] The post Mai sunt imprimantele 3D de interes în 2026? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
25 februarie 2026
22:00
Samsung Galaxy S26 Ultra – specificații, galerie de imagini și preț în România la precomandă # Gadget.ro
Una dintre cele mai importante zile ale anului 2026 pentru divizia de dispozitive mobile Samsung este cea de azi, când noua serie Galaxy S26 tocmai ce a fost prezentată oficial. În acest articol ne concentrăm atenția asupra flagship-ului gamei – Samsung Galaxy S26 Ultra. Am luat contact cu noul vârf de gamă preț de câteva […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra – specificații, galerie de imagini și preț în România la precomandă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Veste bună pentru cei ce folosesc o trotinetă Xiaomi în România – toate modelele vândute local se încadrează în categoria exceptată de la obligația de asigurare RCA # Gadget.ro
Cei interesați să achiziționeze o trotinetă electrică Xiaomi pot sta liniștiți, nu sunt nevoiți să plătească asigurare RCA – nu au o obligație în acest sens. Înțeleg că legislația din România a fost actualizată și anumite modele de trotinete electrice au nevoie de asigurare RCA spre a fi rulate pe șoselele naționale. Am extras un […] The post Veste bună pentru cei ce folosesc o trotinetă Xiaomi în România – toate modelele vândute local se încadrează în categoria exceptată de la obligația de asigurare RCA appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Sunt multe unelte cu adevărat utile în locuință printre filele catalogului LIDL ce a devenit activ la nivel național în această săptămână. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de sudură și mască de sudură automată cu LED Aparatul de sudură are un cablu cu lungimea de 4 metri, iar pentru electrozi acceptă dimensiuni de la […] The post 5 gadgets de la LIDL (23.02 – 1.03.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
24 februarie 2026
19:10
Meta (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) și AMD sunt parteneri deja de ceva vreme, iar de curând au anunțat că extind colaborarea atât în ceea ce privește zona CPU, cât și pe GPU. Meta a fost un client important al AMD de‑a lungul mai multor generații și a implementat milioane de procesoare EPYC, precum și proiecte […] The post Meta împinge mai departe parteneriatul cu AMD și va implementa 6 Gigawați de putere GPU appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:00
După ce la jumătatea anului trecut Opel anunța că Mokka GSe va intra în producția de serie, compania germană revine acum cu un anunț similar și pentru Corsa GSe. Modelul vine în contextul în care Opel accelerează electrificarea gamei, fiind prima marcă din grupul Stellantis care oferă toate modelele și în versiuni complet electrice. Așadar, […] The post Opel anunță că vom avea Corsa GSe în versiune de serie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23 februarie 2026
13:30
Dacia lansează Duster Spirit of Sand, ediție limitată la 500 de unități și destinată exclusiv pieței din România # Gadget.ro
După ce a obținut o victorie uriașă în Dakar 2026, Dacia pare că vrea să marcheze această reușită prin lansarea unui model ediție specială, și care putea fi mai potrivit pentru asta decât Duster?! Astfel, Dacia Duster Spirit of Sand va fi produs în doar 500 de exemplare și va fi disponibil la vânzare doar […] The post Dacia lansează Duster Spirit of Sand, ediție limitată la 500 de unități și destinată exclusiv pieței din România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:10
Compania RebelDot din Cluj ajută echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls la îmbunătățirea performanțelor aerodinamice ale monoposturilor # Gadget.ro
RebelDot este o companie românească, cu originile în Cluj-Napoca, care oferă consultanță și dezvoltare tehnologică pentru branduri globale, în timp ce Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) este una dintre cele două echipe de Formula 1 deținute de Red Bull și funcționează ca platformă de formare și lansare pentru piloți tineri. Astăzi, RebelDot a anunțat […] The post Compania RebelDot din Cluj ajută echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls la îmbunătățirea performanțelor aerodinamice ale monoposturilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:20
Apple va lansa cel puțin 5 noi produse între 2 și 4 martie, printre care și un MacBook de buget # Gadget.ro
Se pare că Apple urmează ca la început de martie 2026 să nu mai organizeze un livestream keynote, ci în schimb să facă o serie de anunțuri / lansări pe durata a trei zile, mai precis între 2 și 4 martie. În ultima dintre aceste zile ar fi programat un „special Apple Experience”, despre care […] The post Apple va lansa cel puțin 5 noi produse între 2 și 4 martie, printre care și un MacBook de buget appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:00
Nu știu voi de câte ori ați avut nevoie să trimiteți un mesaj pe WhatsApp la o anumită oră din viitor, dar mie mi s-a întâmplat de câteva ori. A fost nevoie să setez o alarmă de fiecare dată, fiindcă nu am găsit o soluție mai simplă sau mai eficientă. Se pare însă că WhatsApp […] The post WhatsApp ar urma să introducă funcția de mesaje programate în viitorul apropiat appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21 februarie 2026
20:50
Samsung nu se ocupă doar cu comercializarea de smartphone-uri și electrocasnice, contribuie și la dezvoltarea de echipamente pentru comunicații mobile. Îmi amintesc că la primul test de 5G realizat de către Orange în România erau și echipamente de la gigantul sud-coreean. Să revin la subiectul articolul de față. Au realizat un partenerat cu KT Corporation […] The post Ce viteză a atins Samsung în 6G pe 7 GHz prin tehnologia X-MIMO? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20 februarie 2026
14:00
Roborock Qrevo Edge 2 Pro ajunge în România – robot de aspirare cu accent pe curățarea covoarelor # Gadget.ro
Roborock a anunțat lansarea în România a modelului Qrevo Edge 2 Pro, un robot de aspirare cu mop integrat, orientat în special către locuințele cu multe covoare și diferențe de nivel între camere. Conform producătorului, dispozitivul combină o putere de aspirare de până la 25.000 Pa și o stație de andocare complet automată. Roborock Qrevo […] The post Roborock Qrevo Edge 2 Pro ajunge în România – robot de aspirare cu accent pe curățarea covoarelor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:20
După ce în 2024, în timpul sărbătorilor de iarnă, v-am arătat ce scaun de gaming au primit băieții mei din partea lui Moș Nicolae, avem din nou de la Trust un astfel de produs de adus în față. De data aceasta vorbim despre un scaun de gaming destinat chiar copiilor, fiindcă cel pe care l-am […] The post Scaun gaming pentru copii Trust Revvo Superman Edition GXT 703SM – prezentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:00
YouTuber-ul iSilent a încheiat un parteneriat cu Kaufland România şi a lansat brandul de sucuri GOO GOO ce a creat isterie în weekend (personal „am alergat” după suc prin magazine) # Gadget.ro
iSilent este unul dintre cei mai mari YouTuberi de gaming din România, având peste 1.5 milioane de abonaţi pe YouTube, peste 200.000 de urmăritori pe TikTok şi undeva la 50.000 de fani pe Instagram. Acesta este urmărit şi de băiatul meu de 9 ani, cel care în weekendul trecut m-a alergat prin toate magazinele Kaufland […] The post YouTuber-ul iSilent a încheiat un parteneriat cu Kaufland România şi a lansat brandul de sucuri GOO GOO ce a creat isterie în weekend (personal „am alergat” după suc prin magazine) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19 februarie 2026
23:20
Oferta zilei: Honor Magic8 Lite în varianta cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare costă acum 1710 lei # Gadget.ro
Honor România a lansat pe final de ianuarie două noi smartphone-uri interesante: Honor Magic8 Lite şi Magic8 Pro. Ambele device-uri pun accent pe o experiență de utilizare matură, cu multe funcții AI integrate, iar gradul lor de rezistenţă este cu mult peste media industriei. Modelul cel mai accesibil este Honor Magic8 Lite (după cum sugerează […] The post Oferta zilei: Honor Magic8 Lite în varianta cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare costă acum 1710 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Google Gemini îţi permite acum să creezi piese muzicale scurte (iată cum poţi face şi tu o melodie în câţiva paşi simpli, totul gratuit) # Gadget.ro
Inteligenţa artificială devine din ce în ce mai bună, astfel că periodic apar funcţii noi, unele utile în business, altele în entertainment. Pentru această ultimă categorie a creat Google instrumentul Lyria 3 din AI-ul Google Gemini. Acesta permite crearea de piese muzicale scurte (30 de secunde), cu versuri şi copertă personalizată (excelente pentru a le […] The post Google Gemini îţi permite acum să creezi piese muzicale scurte (iată cum poţi face şi tu o melodie în câţiva paşi simpli, totul gratuit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
A apărut trailerul oficial al filmului Peaky Blinders: The Immortal Man (unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului pe Netflix) # Gadget.ro
În decembrie anul trecut vă spuneam că Netflix a decis să facă un film Peaky Blinders, un lungmetraj ce va avea premiera pe 20 martie (adică în aproximativ o lună). Acesta se va numi Peaky Blinders: The Immortal Man, iar din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului pe […] The post A apărut trailerul oficial al filmului Peaky Blinders: The Immortal Man (unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului pe Netflix) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Cum poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup sau un razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition pe săptămână? # Gadget.ro
În calitate de Official Smartphone Partner al FIFA World Cup, Motorola anunță campania „Football is calling!”, prin care poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup 2026. Cele două bilete sunt valabile pentru data de 3 iulie, în Dallas, Texas, în etapa round of 32 a Campionatului Mondia de Fotbal. Mecanismul prin care te poți […] The post Cum poți câștiga 2 bilete la FIFA World Cup sau un razr 60 FIFA World Cup 2026 Edition pe săptămână? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
Cine și cum poate participa la ROG Challenge 2026, concursul în urma căruia 10 câștigători vor primi laptopuri ASUS TUF Gaming F16 (FX607VJ) sau vouchere de 1.500 lei # Gadget.ro
Îmi aduc aminte cu mare plăcere de evenimentul la care au fost premiați câștigătorii ASUS ROG Challenge 2024, unde am văzut copii de excepție, care au dus la bun sfârșit proiecte mult mai complexe decât ar putea părea la prima privire. Astăzi este însă despre ediția ROG Challenge 2026, una care este prezentată și drept […] The post Cine și cum poate participa la ROG Challenge 2026, concursul în urma căruia 10 câștigători vor primi laptopuri ASUS TUF Gaming F16 (FX607VJ) sau vouchere de 1.500 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18 februarie 2026
22:10
După România, Carrefour se pregăteşte să îşi închidă socotelile cu alte trei ţări (două sunt din Europa) # Gadget.ro
Săptămâna trecută aflam că Pavăl Holding (Dedeman) a cumpărat Carrefour România pentru 823 milioane de euro. Tranzacţia în sine era de ceva timp aşteptată, astfel că oficializarea de acum câteva zile nu a surprins pe nimeni. Cei de la Carrefour îşi continuă strategia de eficientizare la nivel de grup, iar conform acesteia, magazinele din Belgia, […] The post După România, Carrefour se pregăteşte să îşi închidă socotelile cu alte trei ţări (două sunt din Europa) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.