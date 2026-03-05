Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României
Digi24.ro, 5 martie 2026 21:50
Nicușor Dan a oferit lămuriri, într-o conferință de presă, legate de umbrela nucleară a NATO, dar și despre propunerea Franței. Președintele a subliniat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul mediu.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
22:20
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv # Digi24.ro
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, a anunţat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, citat de Reuters.
22:20
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute la marile parchete pentru ca, în momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el, să ia o decizie informată, menţionând că este în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale despre persoanele care au candidat sau au fost selectate pentru aceste posturi.
Acum 30 minute
22:10
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Varșovia, că nu poate spune în acest moment dacă bugetul statului permite alocarea unor sume suplimentare pentru pensionari sau pentru alte categorii vulnerabile, în contextul dezbaterilor politice privind propunerile PSD. Întrebat și despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare dacă cerințele privind bugetul nu vor fi acceptate, șeful statului a subliniat că România traversează o perioadă complicată, marcată de războiul de la graniță, iar deciziile politice trebuie luate ținând cont de acest context.
22:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu a vorbit la Digi24 despre ajutorul cerut de SUA și statele din Golful Persic Ucrainei în privința combaterii dronelor iraniene. De asemenea, generalul în reservă a comentat situația din strâmtoarea Ormuz și a adus în discuție un eventual război civil în Iran, care ar putea avea loc după încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel.
Acum o oră
21:50
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu # Digi24.ro
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate cu ocazia unei vizite în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scandalul izbucnit astăzi, când Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, că ar fi sunat la Consulatul General din Doha pentru a nu permite fiicei sale, minore, urcarea într-un avion care urma să zboare către România.
21:50
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României # Digi24.ro
Nicușor Dan a oferit lămuriri, într-o conferință de presă, legate de umbrela nucleară a NATO, dar și despre propunerea Franței. Președintele a subliniat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul mediu.
21:50
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat măsuri de securitate sporite după ce a convocat organismul de coordonare antiteroristă al țării, avertizând că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe pentru Europa și Ungaria.
21:40
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, în Polonia, că România va avea un buget în luna martie a acestui an, el discutând cu liderii partidelor din Coaliție pe acest subiect. „Există această îngrijorare, nu numai în România, și e o problemă importantă”, spune șeful statului.
21:30
Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem. Cine va prelua șefia Departamentului pentru Securitate Internă # Digi24.ro
Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, va părăsi funcția la sfârșitul lunii, a anunțat joi președintele american Donald Trump, dezvăluind că aceasta va fi înlocuită de senatorul Markwayne Mullin, republican din Oklahoma.
Acum 2 ore
21:20
Nicușor Dan: Am vorbit cu președintele polonez despre achiziții militare comune, programul SAFE și un hub de securitate la Marea Neagră # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a discutat cu președintele Poloniei despre cooperarea în securitate, parteneriat transatlantic, politici energetice și viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, subliniind viziunea comună a celor două state pe patru domenii-cheie: securitate, economie, relații externe și politici europene. „Am vorbit cu președintele Poloniei despre achiziții comune, despre programul SAFE și dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră”, a spus Nicușor Dan.
21:10
Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române, a decis instanța supremă din Italia. Decizia este definitivă # Digi24.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a pronunţat, joi, o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor.
21:10
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz” # Digi24.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.
20:50
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de liderul maghiar ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI.
20:40
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan cartea diplomației, în ciuda atacului care viza o bază din Turcia # Digi24.ro
În nordul Siriei, locuitorii s-au adunat pe un câmp pentru a inspecta ceea ce par a fi rămășițele unei rachete doborâte de apărarea aeriană NATO în timp ce se îndrepta spre Turcia. Tubul metalic imens a fost găsit miercuri, după ce Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în estul Mediteranei, potrivit The Times.
20:40
Libanul caută membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, aflați pe teritoriul său, pentru a-i deporta # Digi24.ro
Guvernul libanez a decis joi să depisteze și să aresteze orice membru al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC) aflat în țară, în vederea deportării. Ministrul Informațiilor, Paul Morcos, a declarat într-o conferință de presă că Executivul din Beirut a solicitat ministerelor și administrațiilor relevante să emită instrucțiuni pentru a verifica dacă membri ai IRGC sunt prezenți sau nu în Liban, anunță Anadolu.
20:30
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că în Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de minori din România şi aceştia au prioritate pentru aducerea în ţară, alături de cazurile medicale. Ea a menţionat că grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ vor reveni în ţară, vineri dimineaţa, cu o cursă din Oman. Totodată, în Iran au apărut opt cereri de asistenţă consulară, iar în Kuweit sunt 250 de români în asistenţă consulară, 100 cerând să revină în ţară.
20:30
Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță. Instanța i-a admis contestația # Digi24.ro
Horațiu Potra, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi ținut în regim de maximă siguranță. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au admis contestația depusă de acesta împotriva deciziei luate anterior de administrația penitenciarului.
Acum 4 ore
20:20
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Două bombardierele iraniene au fost la câteva minute distanță de a lovi cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. În ultimul moment, ele au fost doborâte de avioane le de vânătoare ale Qatarului, scrie France24.
20:20
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.
20:00
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, joi, după majorarea preţului la combustibili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că dacă şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi ANPC nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, el arătând că preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei.
19:50
Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie” # Digi24.ro
Un om de afaceri pakistanez, acuzat că a complotat pentru a-l ucide pe Donald Trump, a declarat miercuri în fața unui juriu federal că a fost constrâns să participe la complot de către Garda Revoluționară Iraniană, care, potrivit lui, a amenințat că-i va pune familia în pericol în cazul în care ar fi refuzat, anunță The Guardian.
19:40
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Apărarea în NATO, Ucraina și R. Moldova, printre temele discutate # Digi24.ro
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE.
19:40
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, transmite AFP.
19:30
Platformă uriașă de vânzare a datelor furate, închisă după o anchetă FBI. Cinci români, vizați într-o operațiune în 13 țări # Digi24.ro
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor din România şi din alte 12 ţări. Cinci români sunt cercetaţi în acest caz, iar autoritățile au făcut percheziţii în cinci judeţe privind infracţiuni informatice. Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă operaţiune la nivel mondial, desfăşurată sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie al SUA şi Europol.
19:30
Războiul contra Iranului nu este al Rusiei, spune Peskov: „Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru” # Digi24.ro
Kremlinul a afirmat joi că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său şi că Rusia ar trebui să-şi urmărească propriile interese, „oricât de cinic ar putea părea”, relatează agenţia EFE.
19:10
Britney Spears a fost arestată în California, potrivit unor documente judiciare americane, citate de BBC.
19:10
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de lei, un sfert de porc, jumătate de vițel. Acum o fi mai mult” # Digi24.ro
Zeci de mii de români cumpără boli fictive și păgubesc statul cu bani grei. Este vorba despre o întreagă filieră națională, spun autoritățile, care cer Guvernului să reevalueze urgent dosarele medicale. Prețurile bolilor de pe certificate se stabilesc în funcție de pretențiile medicilor care le prescriu: de la mii de lei, până la carne de vită și porc.
19:00
Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut” # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Moscova nu a văzut și nici nu a acceptat vreo garanție de securitate occidentală pentru Kiev, contrazicând o afirmație anterioară a unui înalt oficial ucrainean. „Pornim de la premisa că nu numai că nu am aprobat aceste garanții, dar nici măcar nu le-am văzut”, a declarat Lavrov, potrivit agenției de știri ruse TASS, citată de Kyiv Independent.
18:50
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru Axios că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, relatează Reuters.
18:40
Demonstrație a comunităţii iraniene la București, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. „Să facem Iranul măreţ din nou” # Digi24.ro
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite.
18:30
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ironizat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, relatează Reuters.
18:30
Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene # Digi24.ro
Italia se pregătește pentru un posibil scenariu de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Parlamentul de la Roma a aprobat un plan prin care guvernul poate sprijini statele UE în cazul unor atacuri iraniene și poate desfășura sisteme de apărare pentru protejarea cetățenilor italieni din regiunea Golfului, informează The Guardian.
Acum 6 ore
18:20
Iranienii au atacat în urmă cu puțin timp, cu mai multe lovituri de rachete, statul Bahrain
18:20
Puncte de control peste tot și cozi la pâine: teroare în Iran în timp ce atacurile SUA-Israel se intensifică. „Fiecare zi pare o lună” # Digi24.ro
Viața de zi cu zi în Tehran este marcată de explozii, panică și incertitudine, pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se intensifică. Localnicii descriu nopți dominate de atacuri aeriene și de distrugeri, în timp ce bombardamentele care au început pe 28 februarie, vizând obiective militare și politice ale regimului, au lovit și zone civile. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, peste 1.100 de civili au fost uciși până acum, iar tragedii precum atacul asupra unei școli de fete din Minab arată costul uman tot mai mare al războiului, scrie BBC.
18:00
Șeful NATO susține că umbrela nucleară a SUA rămâne „garantul suprem al modului nostru de viață”: „Este esențial” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat joi angajamentul președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde capacitatea de descurajare nucleară a țării sale, dar a afirmat că umbrela nucleară a SUA va rămâne garantul suprem al securității europene, relatează TVP World.
17:50
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului” # Digi24.ro
În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie.
17:40
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Romsilva, care face trecerea de la cele 41 de direcţii judeţene la 19 direcţii regionale, a anunţat ministrul Mediului Diana Buzoianu. Ea a precizat că de la o administrare mai degrabă subiectivă, cu mandate perpetuate timp de zeci de ani, se ajunge la criterii de performanţă obiective.
17:40
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că România o va primi integral, diferenţa de sumă fiind legată de cererea de plată 3. Pîslaru a mai afirmat că probabil că cele două se vor cupla şi România va primi o plată unică, din partea Comisiei Europene, astfel că va depăşi 3 miliarde de euro.
17:30
Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol # Digi24.ro
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, citată de Agerpres.
17:20
CSM cere iar Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane din sistemul judiciar # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a cerut „ferm”, joi, Guvernului şi Ministerului Justiţiei, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar.
17:20
Germania sare în apărarea Spaniei după amenințările lui Trump: „Nu ne vom lăsa divizați” # Digi24.ro
Berlinul a transmis un mesaj de unitate europeană după disputa dintre Donald Trump și Spania, ministrul german de externe, Johann Wadephul, afirmând că Uniunea Europeană va rămâne solidară în fața amenințărilor privind noi bariere comerciale din partea Statelor Unite. „Nu ne vom lăsa divizați; rămânem ferm uniți”, a declarat oficialul german, citat de The Guardian.
17:20
Grupul DIGI prezintă oportunități de carieră studenților și absolvenților facultăților cu profil tehnic, la Târgul de cariere IT&C # Digi24.ro
Grupul DIGI prezintă oportunități de carieră studenților și absolvenților facultăților cu profil tehnic, la Târgul de cariere IT&C
17:10
O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, care a contrazis astfel o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru, informează AFP.
17:00
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu a venit din Iran. Cine a trimis aparatul de zbor # Digi24.ro
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic.
17:00
Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei de la stat. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență care modifică Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Actul normativ extinde și sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile și introduce măsuri de simplificare a serviciilor pentru șomeri.
17:00
ANAT propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, în urma crizei din Iran, menite să repare „vidul legislativ și operațional” # Digi24.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor.
16:50
Un nou scandal de corupție zguduie armata lui Putin. Fostul număr doi din Ministerul Apărării a fost arestat # Digi24.ro
Forțele de securitate l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului apărării, numit „generalul serviciului de relații publice” al lui Serghei Șoigu pe vremea când acesta era șeful Ministerului Apărării.
16:50
O femeie a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card găsit pe stradă # Digi24.ro
O femeie din Aiud a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card pe care l-a găsit pe stradă şi care avea notat codul PIN pe el, potrivit unui comunicat transmis, joi, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
16:50
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: copilul nu e exclus după apartenența politică a părinților # Digi24.ro
Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.
16:40
Mai multe petroliere atacate în Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran # Digi24.ro
Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.